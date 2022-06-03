Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»

Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1 000 женщин, работающих в секторе торговли золотом и бриллиантами, в основном из Латинской Америки, а также из Турции, Испании, Италии и Германии.

Миссия Mujeres Brillantes (MUBRI) состоит в том, чтобы помочь женщинам в секторах ювелирной и часовой индустрии консолидировать свой бизнес с целью обмена профессиональными навыками и опытом.

Ожидаете ли вы роста цен на бриллианты из-за снижения мировой добычи алмазов?

Повышение цен, естественно, происходит, и это закон спроса и предложения. Цена будет расти, чтобы компенсировать производственные затраты и все связанные с этим ограничения, а прибыль все равно будет. Как следствие, это влияет на покупателя, который ищет продукт, который можно реже найти на рынке.

Как вы думаете, будет ли расти спрос на украшения с бриллиантами?

Вероятно, да. Когда производство таких товаров, как золото и бриллианты, которые, естественно, являются дорогостоящими товарами, сокращается, потребитель склонен искать их в качестве инвестиционного инструмента (будь то необработанные или полированные алмазы или даже ювелирные изделия с бриллиантами). Это не первый и не последний, на мой взгляд, случай, когда наша отрасль переживает трудности, и мы должны извлечь уроки из прошлых событий.

Сценарии, подобные настоящему, показали нам в прошлом, что потребитель стремится приобрести ювелирное изделие c бриллиантом потому, что несмотря на низкую волатильность с точки зрения инвестиций, это все еще безопасный способ купить товар, который не обесценится, независимо от последствий нетипичного сценария.

Можно ли говорить о конкуренции между природными и лабораторными бриллиантами?

Всякий раз, когда люди спрашивают меня об этом, я всегда отвечаю: «Почему нужно конкурировать, а не сосуществовать?». Я думаю, что есть рынок и для того, и для другого. И на самом деле мы уже видим, что есть рынок и для того, и для другого.

Потребители природных бриллиантов и бриллиантов, выращенных в лаборатории, имеют разные профили потребления, исходя из их образа жизни и финансового состояния, что означает, что на практике они не являются соперниками. Так что, если они не соперники, я не понимаю, зачем настаивать на идее, что природные алмазы напрямую конкурируют с лабораторными.

Еще раз повторю то, что я уже говорила на эту тему: если компании, занимающиеся природными бриллиантами, чувствуют угрозу со стороны лабораторных камней, возможно, пришло время оценить и улучшить их способ общения с потребителями, обучая их и показывая им преимущества природных камней.

Это не должно достигаться путем озвучивания жалоб и связывания надежд с тем, что спрос на лабораторные бриллианты снизится, что улучшит продажи природных бриллиантов какой-либо компании. Продажи компании увеличатся только в том случае, если вы эффективно сосредоточитесь на улучшении маркетинга и сервиса. Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене.

Может ли истощение алмазных месторождений повысить потребительский спрос на другие виды драгоценных камней?

Это возможно, но не в той же пропорции, что и в случае с бриллиантами. Конечно, когда возникает нехватка товара, вы, естественно, ищете заменители, но я не думаю, что это будем что-либо иное, нежели бриллианты.

Согласны ли вы с тем, что слишком большой акцент на вопросах устойчивого развития может быть контрпродуктивным и невыгодным для продаж ювелирных изделий с бриллиантами?

Я полностью согласна!

Прежде чем я продолжу свой ответ, важно прояснить, что повестка дня в области окружающей среды и устойчивого развития очень важна и должна постоянно обсуждаться.

Тем не менее необходимо понимать важность свободного рынка и его преимуществ, таких как занятость, борьба с бедностью и голодом, создание новых возможностей и т. д.

Когда мы фокусируем внимание только на устойчивом развитии как признаке добродетели вместо того, чтобы анализировать ситуацию более широким и глубоким образом, мы не обсуждаем важные аспекты экономического и социального развития, которые непосредственно влияют на цивилизации, особенно в беднейших регионах.

Что меня беспокоит, так это некоторые коллеги по отрасли, выступающие речами, которые «демонизируют» природные алмазы, алмазные рудники, золотые прииски и т.д. И когда они это делают, они мешают нам вести серьезные и здоровые дебаты по теме, которая выходит за рамки окружающей среды и благополучия.

В этом ответе я не привожу цитаты из заявлений коллег по отрасли, которые выезжают на места добычи или у которых есть реальные и серьезные проекты в Африке или Латинской Америке. Интересно, что эти коллеги не радикальны, и в тех случаях, когда у меня были возможности высказать свою точку зрения, в целом я получила отличную обратную связь для обсуждения наиболее жизнеспособного способа решения этой проблемы.

Даже если по итогам обсуждения мы не придем к согласию, все равно существует глубокое взаимное уважение и понимание того, что обе стороны хотят лучшего для мирового сообщества.

Однако мы не должны бояться обсуждать это и не рассматривать это с точки зрения прибыльности, потому что, если это невыгодно, компания теряет инвестиционную привлекательность. Теряя инвестиционную привлекательность, вы сокращаете число сотрудников, что означает увеличение количества безработных и, как следствие, стагнацию развития региона.

И когда вы стагнируете развитие региона, проигрывают не только те, кто непосредственно работает в нашей отрасли, но и все аффилированные с ней люди и их семьи, как то родители, которые заплатили за школы своих детей, чтобы у них было лучшее будущее, полное возможностей, или малые предприятия, которые открываются в результате развития региона, предоставляя больше экономической свободы и возможностей ведения бизнеса для тех, у кого не было такой возможности.

Опять же, эта тема не должна использоваться в качестве политической повестки дня или признака добродетели. Есть более глубокие аспекты, требующие анализа, чем просто красивые речи.

Могут ли технологии огранки алмазов в конечном итоге заменить человеческие руки?

Я не до конца в это верю. В ювелирном деле есть техники, которые придают бо́льшую красоту именно благодаря рукотворному воздействию. Поэтому я думаю, что технология является сильным союзником главным образом из-за скорости производства, но я считаю, что уникальность и отличие драгоценного камня по-прежнему обусловлены ручной работой.

Наблюдение за многими мероприятиями и ювелирными выставками, в основном в Европе, привело меня к осознанию, что технология помогает, но не может быть главным героем. Она будет всегда, и мы должны продолжать поощрять человека в его творчестве, которое благодаря точности и ловкости позволяет трансформировать идею в искусство.

Влияют ли последние события на Украине на ситуацию на ювелирном рынке?

Не могут не влиять. С одной стороны, это должно влиять таким образом, чтобы мы осознавали, в каком мире мы хотим жить и собираемся ли мы продолжать притворяться, что ничего не происходит.

Текущая ситуация сказывается в самых разных проявлениях - от санкций, которые напрямую влияют на производство и закупку российской продукции, до компаний, которые вели бизнес с Россией, которым в конечном итоге пришлось снизить скорость своего бизнеса.

Даже некоторые события в конечном итоге влияют на всю его динамику. Например, недавно меня пригласили в качестве консультанта на мероприятие в одной их стран в Западной Африке, где до военного конфликта основным направлением был бизнес с Россией. За один месяц вся эта динамика изменилась, и нам пришлось привлекать других контрагентов.

Россия - сильный и влиятельный игрок в нашей индустрии. Есть много компаний и людей, которые зависят от ведения бизнеса с Россией, и это неизбежно затрагивает всех. Это еще одна проблема, к которой мы как отрасль должны относиться со всей осторожностью, чтобы найти наилучший способ, прежде чем принимать быстрые решения, которые могут нанести вред людям и отраслевым сегментам, не имеющим к этому никакого отношения.

Не могли бы вы поделиться последними новостями от Mubri?

В 2021 году мы проводили мероприятия, когда и где это было возможно, всегда с надлежащим соблюдением мер антиковидной безопасности.

В этом 2022 году мы практически вернулись к нормальной жизни во всех направлениях деятельности, и с тех пор наша региональная и международная активность не снижается.

Бразильское отделение наиболее активно в плане партнерства с крупными контрагентами и участия в мероприятиях, таких как Mubri в Casa Cor Cor São и Mubri в Casa Cor Brasília, крупнейших дизайнерских выставках в Латинской Америке, на которых Mubri представит бразильскому потребителю не менее 60 брендов. И я говорю только о двух городах. У нас еще есть другие бразильские города, на которые мы выйдем до конца этого года.

Кроме того, открылось новое отделение в Мексике, которое уже провело несколько мероприятий, в том числе Международный конкурс ювелирных изделий. Есть более старые отделения, такие как испанское, которое участвует в Мадридской ювелирной выставке Joya (Madrid Joya Jewelry Show).

Участвуем также в других ювелирных выставках - в Дубае (ОАЕ) и Джайпуре (Индия). Mubri имеет партнерские отношения с индийским Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) и будет организовывать поездки своих членов в Индию для ведения бизнеса.

Это лишь небольшой пример того, что мы делаем прямо сейчас, когда я даю это интервью. До конца года будет проведено множество мероприятий различного профиля в Латинской Америке, Африке, Азии и Европе.

Алекс Шишло для Rough&Polished