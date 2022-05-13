В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве

Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве.

Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew Nyaungwa) из агентства Rough&Polished в эксклюзивном интервью, что они все еще ожидают результаты рассмотрения заявки.

Он сказал, что государственная компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) будет их предпочтительным партнером, если они получат лицензии.

Закон Зимбабве гласит, что заинтересованные алмазодобывающие компании в стране должны сотрудничать с одной из компаний: ZCDC, АЛРОСА, RZM Murowa (ранее RioZim) или Anjin.

У Botswana Diamonds также есть компания специального назначения (SPV) совместно с Vast для разработки концессии на алмазных месторождениях Маранге (Marange).

Компания Vast годами ждала одобрения своей заявки на работу на месторождении Маранге.

Возможности Зимбабве совершенно недостаточно разведаны, но АЛРОСА недавно создала совместное предприятие с ZCDC, известное как Alrosa Zimbabwe, для разведки алмазов в стране.

Ниже приведены выдержки из интервью.

Каково было решение по вашей заявке на кимберлитовые концессии на северо-западе Зимбабве?

На данный момент решения нет.

Вы все еще рассматриваете ZCDC в качестве предпочтительного партнера наряду с местной группой?

ZCDC по-прежнему является предпочтительным партнером, поскольку у нас нет возможности подать заявку на получение лицензии от нашего имени.

У Botswana Diamonds есть компания специального назначения (SPV) совместно с Vast для разработки концессии на алмазных месторождениях Маранге. Можете ли вы сказать что-то новое по этому вопросу?

К сожалению, новостей нет.

Каковы перспективы открытия новых месторождений в Зимбабве?

Компания Botswana Diamonds plc (BOD) рассматривает Зимбабве как очень перспективную страну, поскольку в последнее время разведка алмазов была очень ограниченной, и поэтому не применялись новаторские технологии разведки и оценки. Эта технология легла в основу повторного открытия и оценки месторождения AK6, ныне рудника Карове (Carowe), компанией Botswana Diamonds plc (предшественницей которой является African Diamonds plc) в партнерстве с De Beers.

Какова ваша оценка деловой и экономической обстановки в Зимбабве после 2017 года?

В идеале, Botswana Diamonds plc должна иметь возможность подать заявку на получение прав на разведку от своего имени или с местной компанией, как это делается в Ботсване и Южной Африке.

Botswana Diamonds ранее заявляла, что ее стратегические партнеры Diamexstrat (DESB) и Burgundy разделяют ее видение открытия алмазного рудника в Ботсване. Какой прогресс был достигнут с тех пор, как вы объединили усилия с этими компаниями?

Стратегический альянс добился значительного прогресса в анализе очень большой базы данных с использованием современных методов, таких как машинное обучение. Было определено несколько целей.

Насколько вы уверены в обнаружении полезных ископаемых в Южной Африке?

Botswana Diamonds уверена в этом, особенно если взглянуть на открытия, которые компания сделала на своем участке Торни-Ривер (Thorny River).

Каковы ваши шансы превратиться из геологоразведочной компании в производителя алмазов?

Мы планируем стать именно производителями.

С точки зрения нашего проекта, в настоящее время мы проводим работы по разработке ресурсов и технические исследования на участке Торни-Ривер, а с корпоративной точки зрения, мы рассматриваем возможность приобретения алмазного рудника Гхагху (Ghaghoo) у Gem Diamonds в Ботсване.

Ранее компания Botswana Diamonds сообщила, что обрабатывает пробы бурения для проверки содержания алмазов и индикаторов кимберлитов на участке Ривер Кимберлайт (River Kimberlite). Что показала проверка?

После подробной наземной геофизической программы, проведенной в октябре 2020 года, в ноябре 2020 года на недавно обнаруженной трубке Ривер Кимберлайт (River Kimberlite) в провинции Лимпопо в Южной Африке были пробурены шестидюймовые ударные скважины, пройденные ударным бурением, с обратной циркуляцией. В общей сложности на 39,5 м пересекали кимберлит, а еще на 55 м пересекали выветренную кимберлитовую брекчию.

Образцы из этих скважин были отобраны с интервалом в один метр, и двадцать из них общим весом около 500 кг были отобраны и отправлены на независимый перерабатывающий завод для оценки путем просеивания, разделения в плотной среде и ручной сортировки. Были извлечены 11 алмазов, 172 пироповых граната G10, 623 пироповых граната G9, 555 эклогитовых гранатов, 438 хромитов и 268 диопсидов хрома (клинопироксен) размером от -1,0 до + 0,3 мм.

Извлечение определенных видов минералов было ограничено 20 гранами, и, таким образом, эта картина представляет собой моментальный снимок общего содержания индикатора в образце. Важно отметить, что все образцы содержали большое количество индикаторов кимберлитов. Все алмазы имели особенно хорошие показатели цвета и чистоты, были коммерческого качества и пользуются большим спросом на рынке. Алмазы не взвешивались, так как размер выборки был небольшим, и они не были репрезентативны для возможной популяции.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро, Зимбабве, Rough&Polished