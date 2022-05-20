В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты

Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик.

Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный центр геммологии и бизнеса) и Геммологическим центром МГУ.

Анастасия Шрамко рассказала Rough&Polished о том, как на рынок лабораторно выращенных алмазов повлияли обстоятельства последнего времени, о маркетинге и перспективах этого рынка, об основах ценообразования и принципах лабораторного алмазопровода.

Как лабораторно выращенные алмазы и другие драгоценные камни изменили отрасль?

Вначале скажу, что для краткости и лучшего восприятия текста я буду использовать термины «лабораторный бриллиант» или «выращенный бриллиант», которые означают «бриллиант, ограненный из лабораторно выращенного (синтетического) алмаза». Напомню, что в рамках ФЗ №41 РФ термины «алмаз» и «бриллиант» без поясняющих приставок подразумевают, что речь о природных камнях. И также: природный и лабораторный алмазы идентичны по всем основным параметрам: химический состав, структура кристаллической решетки, физические и оптические свойства.

На 2022 год необходимо признать, что лабораторно выращенные бриллианты уверенно заняли свое место на рынке. Даже в России это уже не абсолютная новинка, которой дилеры и потребители скорее опасаются и не доверяют, а полноценный продукт: на него есть спрос как у отдельных людей, так и у производств. Бесцветные и цветные лабораторно выращенные бриллианты – новая, но уже сложившаяся продуктовая ниша с собственным позиционированием на рынке и собственными специальными обозначениями (в первую очередь по системе CIBJO Laboratory-Grown Diamonds Guidelines). Вполне успешные маркетинговые кампании на американском рынке (самый большой рынок потребления лабораторных бриллиантов на данный момент) доступно разъясняют покупателям разницу между природным бриллиантом, лабораторным, а также имитациями бриллианта. На крупных американских торговых онлайн-площадках мы также видим четкое категориальное разграничение этих продуктов. И, таким образом, покупатели делают свой выбор, исходя из собственных убеждений, бюджета, события и т.п. Эти же процессы можно наблюдать и в Европе, Китае и, на удивление, в Японии, которая совсем недавно заинтересовалась лабораторными бриллиантами для своего ювелирного рынка. В России медленнее, но тоже происходят положительные сдвиги: профессионалы рынка активно изучают вопрос и все больше специалистов транслируют правдивую информацию, что в свою очередь поднимает доверие потенциальных российских покупателей.

Вне сомнений, с появлением лабораторных алмазов мировая ювелирная отрасль изменилась, и это произошло по вполне ожидаемому сценарию: лабораторный алмаз признается алмазом со всеми необходимыми пояснениями, эти камни выделены в особую альтернативную категорию выращенных камней, предпринимаются все попытки для устранения возможностей подлога и явного обмана, идет активное просвещение всех участников рынка, степень напряженности снижается, формируется устойчивая ценовая политика.

Как повлияли на этот рынок обстоятельства последних лет: экономический кризис, пандемия и нынешние санкции - на спрос и их производство?

В 2020 году произошел спад производства в целом, и в сегменте синтетических алмазов в частности, например: многие китайские и индийские заводы приостанавливали или замедлили работу на несколько месяцев. И показатели объема лабораторных бриллиантов за 2020 год практически не менялись по сравнению с 2019 годом, составляя около 7,5% от общемирового бриллиантового рынка.

По примерным оценкам на 2021 год доля лабораторно выращенных бриллиантов составила уже 8-9% (по нашим данным) (по Zimnisky 7-8%). Поэтому можно сказать, что драматических изменений, связанных с пандемией, не случилось.

В России за последние годы создано несколько новых предприятий по синтезу алмаза, в том числе ювелирного качества (производство НРНТ и СVD). Они, в основном, нацелены на продажу сырья или бриллиантов на внешние рынки, и до последнего времени не имели санкционных проблем. Благодаря деятельности этих производств идет постепенное создание и внутреннего рынка, однако объемы здесь пока крайне незначительны. Санкции, недавно введенные против России, могут в целом негативно сказаться на покупательской способности, но их действие пока не ощутимо.

Что происходит в сфере технологий - произошли ли в ней существенные сдвиги?

Синтез алмаза на сегодня технологически сложнее синтеза кристаллов других минералов, например, корунда или берилла (где происходит перекристаллизация зачастую природной крошки).

Существенные технологические сдвиги для НРНТ мы увидели, начиная с середины 2010хх годов.

Российская компания New Diamond Technology тогда удивляла своими крупными выращенными бриллиантами сначала в 5 каратов, затем 10, затем даже более 20 каратов в ограненном виде. Однако в НРНТ сегменте нет очень крупных ограненных образцов ювелирного качества (более 30 каратов). Это безусловно связано с ограничениями технологических возможностей. В целом, синтез крупных (от 7 каратов в сырье) алмазов НРНТ хорошего качества (по цвету и чистоте) доступен малому проценту компаний во всем мире, а чистые образцы от 10 каратов в огранке делают единичные компании.

При этом мы наблюдаем прямо сейчас нехватку мелкого лабораторного сырья для огранки т.н. бриллиантов меле (обсыпки). Это связано с тем, что Китай – основной производитель таких камней – переходит в среднем на синтез немного более крупных кристаллов. Надо сказать, практически все мелкие бриллианты гранят из НРНТ сырья, доля CVD есть, но она незначительна.

Для CVD внушительных технологических рекордов также не произошло за последние годы. Хотя метод CVD теоретически не подразумевает ограничений по размеру кристалла, на практике технология стабильна до определенного предела. Самые крупные ограненные образцы CVD-выращенных бриллиантов весят 9-10 каратов. В среднем этот метод дает камни от 1 до 4 каратов в ограненном виде. Для CVD также существует проблема получения высокого цвета (обычно получаются камни H-I-J и ниже), и для коммерческого использования эта задача еще не решена.

От чего зависит ценообразование на этом рынке?

На данный момент ценообразование на околобесцветные выращенные бриллианты строится на привязке к прайс-листу Рапапорта. В зависимости от качества и размерной группы камню дается определенная скидка, как правило, от 50% и более. Для цветных выращенных бриллиантов картина сложнее и зависит от политики производственной или торговой компании. Создание цветных выращенных бриллиантов – непростой, часто не вполне предсказуемый процесс, поэтому ценообразование здесь зависит от многих факторов и не унифицировано. Точно можно сказать, что оно не привязано к рынку природных цветных бриллиантов, а отталкивается от производственных затрат.

На чем строятся принципы современного «алмазопровода» для лабораторно выращенных алмазов и бриллиантов?

Главной особенностью для выращенных алмазов и бриллиантов является то, что очень во многих случаях одна и та же компания участвует в нескольких или во всех стадиях «жизни» алмаза внутри «алмазопровода». Например, компания Diamond Foundry (CVD) имеет собственный синтез (от стадии научных разработок до стабильного производства), огранку в бриллианты, сама продает сырье и бриллианты, имеет собственный ювелирный бренд, а также коллаборирует со множеством дизайнеров. Помимо этого, они сами ведут маркетинговые программы и т.п.

Индийские компании по синтезу имеют собственное производство сырья и выращенных бриллиантов в Индии (или регистрация в Сингапуре), а также свой ювелирный бренд (как правило с другим названием), скажем, в Америке.

Каковы, по-вашему, перспективы этого рынка, в том числе цветных бриллиантов?

Сейчас многие эксперты и аналитики предсказывают стабильный ежегодный рост доли лабораторных бриллиантов от общего рынка (в связи со стабильным спросом), коррекцию ценовой политики, дальнейшее выделение и обособление сегмента, а также его бо́льшую понятность для конечного потребителя. Есть и смелые утверждения об очень постепенном полном замещении рынка природных бриллиантов лабораторными в далекой перспективе – что ж, учитывая истощение природных ресурсов – в очень далекой перспективе - все возможно.

Как меняется отношение к выращенным бриллиантам? Будут ли они столь же востребованы, как природные?

В России произошли кардинальные перемены в отношении к этим камням за 7 лет. Я начинала изучение темы лабораторных алмазов в 2015 году, тогда, кроме отдельных крупных специалистов (производителей, ученых, экспертов ГемЦентра МГУ) и очень интересующихся дилеров, про них никто не знал, рынка не было тем более. Сегодня наблюдаем у многих участников рынка желание изучить вопрос, они правильно разграничивают категории, понимают основы диагностики, и многие начали проявлять покупательский интерес, т.к. в том числе, благодаря изучению проблемы и лучшему ее пониманию снизился страх обмана. Востребованность по моим ощущениям, точно будет расти в сегменте меле – это уже наблюдается. В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты – от 3х карат.

А где они пользуются большей популярностью?

Наибольшей популярностью сейчас выращенные бриллианты пользуются в Америке, далее идут Китай, Европа, повышается спрос в Японии и других странах.

В России также есть все шансы для развития рынка выращенных бриллиантов, это связано с их более низкой стоимостью, наличием собственного производства, и уже сейчас появляющихся брендов с этими камнями.

Развитию рынка цветных выращенных нужно посвящать отдельную статью, на мой взгляд.

Это станет темой нашей с вами следующей беседы. Расскажите, как меняется маркетинг выращенных бриллиантов, каковы способы их продвижения и рекламы.

В 2021 году, после долгих обсуждений, вышла новая синяя книга CIBJO Laboratory-Grown Diamonds Guidelines, установившая многие принципы в отношении выращенных бриллиантов. В частности, там есть указание к производителям подтверждать свои заявления об экологичности путем приглашения для оценки независимых экспертов.

В этих условиях продвижение выращенных бриллиантов несколько изменилось. Вместо определений «eco», «organic», «green» diamonds (эти термины без разъяснения вводили некоторых покупателей в заблуждение о природе происхождения камня), которые использовались изначально, теперь чаще употребляется термин “sustainable”. При этом общая тема меньшего вреда природе по сравнению с добычей сохраняется. Еще одна маркетинговая тема – выращенный алмаз как достижение высоких технологий.

Есть необычные тенденции спроса только на НРНТ или только на CVD выращенные бриллианты, что может косвенно указывать на некий скрытый маркетинг производителей того или иного сегмента, а также на довольно консервативный подход большинства ювелиров и покупателей к способам проверки (люди до сих пор используют даймонд тестер, который может тестировать многие НРНТ как муассаниты).

Существуют модные тренды на них, не так ли?

Да, я в целом о них упомянула уже: это экологичность, рациональное потребление, высокие технологии. Многие звезды появляются в выращенных бриллиантах именно с посланием бережного отношения к окружающей среде.

Выращенные бриллианты начинают использовать в своих часах швейцарские производители - как, например, известный часовый бренд TAG Heuer. Как вы думаете, это только начало?

Пока сложно сказать. Здесь можно вспомнить историю с вернейлевскими корундами, которые Картье и Фаберже использовали в своих изделиях в начала ХХ века, тоже как признание технологических достижений.

TAG Heuer очень осторожны, они называют эти выращенные алмазы “diamant d’Avante-garde”. Как мне кажется, это означает, что, с одной стороны, они подразумевают свою приверженность к новым технологиям (disruptive technology), невозможность отрицания развития, а с другой стороны, все-таки пока это эксперимент. Ведь они планируют выпуск очень ограниченного тиража (менее 12 копий?). Там есть коллаборация с известными ростовыми компаниями, и, кстати, циферблат изготовлен из поликристаллического CVD, не монокристалла.

Галина Семенова для Rough&Polished