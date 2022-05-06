«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS

В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он назвал его FURA GEMS. Сегодня это одна из крупнейших организованных компаний по добыче цветных драгоценных камней в мире.

В настоящее время компания FURA, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, насчитывает более 1 200 сотрудников, работающих в трех дочерних горнодобывающих предприятиях в Колумбии, Мозамбике и Австралии, производящих изумруды, рубины и сапфиры соответственно. Это первое по-настоящему новаторское, гибкое, действующее с творческим подходом и этичное предприятие, охватывающее весь спектр цветных драгоценных камней.

Всего за несколько лет Шетти почти единолично повысил прозрачность и стабилизировал предложение в торговле цветными драгоценными камнями. Он хочет, чтобы его компания была движущей силой в отрасли, в которой до сих пор не было единого видения. Изменения уже носят преобразующий характер. Шетти также сыграл важную роль в обеспечении быстрейшего оборота ранее неорганизованной торговли австралийскими сапфирами.

Под его руководством FURA GEMS является самой быстрорастущей компанией по добыче цветных драгоценных камней, единственной целью которой является обеспечение стабильности и отслеживаемости цветных драгоценных камней, добытых с соблюдением этических норм, начиная с необработанных камней и кончая розничными продажами. Производственные планы на 2022 год включают добычу 10 млн каратов австралийских сапфиров, 8 млн каратов мозамбикских рубинов и 400 000 каратов колумбийских изумрудов.

Не могли бы вы сообщить нашим читателям свежую информацию о деятельности FURA GEMS с тех пор, как мы представили вас в 2018 году, и подробнее рассказать о росте и расширении компании, о ее новых проектах и ​​т. д.?

FURA GEMS действительно прошла долгий путь с тех пор, как мы в последний раз разговаривали в 2018 году. В то время мы только что приобрели наш первый актив - изумрудный рудник Коскуэс (Coscuez) в Колумбии. С тех пор мы приобрели лицензии на добычу рубинов в Мозамбике и лицензии на добычу сапфиров в Австралии. В 2019 году мы начали процедуру приобретения лицензий на добычу рубинов в Мозамбике и к 2020 году завершили приобретение земельного участка площадью 435 кв. км.

К концу 2020 года мы завершили приобретение добывающих предприятий в Центральном Квинсленде, Австралия, чтобы консолидировать нашу базу по добыче сапфиров общей площадью 20 кв. км.

В 2021 году мы получили свою первую прибыль. В этом году было проведено 3 аукциона драгоценных камней компании FURA. В марте мы провели свой первый аукцион по продаже колумбийских изумрудов в Дубае и Боготе, а в сентябре состоялись наши первые аукционы по продаже рубинов в Джайпуре и Бангкоке. Мы завершили тройку аукционов, проведя в ноябре свой первый аукцион по продаже австралийских сапфиров в Бангкоке. Все аукционы были хорошо приняты нашими клиентами.

В дополнение к нашим аукционам мы также запустили свои маркетинговые инициативы на рынках Америки и Индии, создав Маркетинговый совет FURA (FURA Marketing Council, FMC). FMC поможет повысить интерес к изумрудам, рубинам и сапфирам, а также спрос на них на наших ключевых рынках благодаря кооперативной маркетинговой поддержке торговли, обучению продавцов и т. д.

Как мы говорим сегодня, мы также создаем еще одно предприятие по добыче сапфиров на Мадагаскаре.

Пожалуйста, расскажите нам подробнее о рудниках, а также о драгоценных камнях из Колумбии, Мозамбика и Австралии. Каков объем производства каждого из этих драгоценных камней в год?

На нашем изумрудном руднике Коскуэс в Колумбии изумруды добывались в течение последних 400 лет, и в 1980-х годах на нем добыто 70% всех колумбийских изумрудов. С момента приобретения рудника FURA работала над развитием рудника, чтобы превратить его из небольшого предприятия в крупный рудник мирового класса.





Хотя Covid-19 повлиял на нас, как и на большинство других компаний, за два года мы добились значительного прогресса с точки зрения развития и понимания геологии. В настоящее время у нас работает около 600 человек, 90% из которых являются выходцами из близлежащих районов. Колумбийские изумруды имеют мировую репутацию благодаря их качеству и ограниченному предложению. Мы планируем добыть 400 000 каратов в 2022 году и более полумиллиона каратов в 2023 году.

Мы начали добычу рубинов в Мозамбике в начале 2020 года и были рады найти широкий спектр рубинов различных цветов от насыщенного ярко-красного до розоватого оттенка. Яркий цвет и флуоресценция этих рубинов превосходят рубины, полученные из других источников в Мозамбике, за счет повышенной концентрации в них хрома и ванадия, в отличие от железа, придающего темный оттенок. По цвету и флуоресценции наши рубины соответствуют рубинам, добываемым на месторождении Могок (Mogok), Бирма.





На Могоке, как известно, добываются самые лучшие рубины в мире. В январе 2022 года мы ввели в эксплуатацию вторую крупную промывочную установку в Мозамбике, которая увеличит объем производства примерно до 30 млн каратов.

В Австралии мы начали добычу во втором полугодии 2020 года. Австралийские сапфиры могут быть разных цветов, включая синий, бирюзовый, зеленый, многоцветный и желтый. Австралия в 1990-е годы была крупнейшим поставщиком сапфиров на мировой рынок. Однако из-за отсутствия инвестиций в современную добычу и маркетинг австралийские сапфиры так и не получили должного признания и цены, в результате чего добыча стала нецелесообразной. В прошлом году мы создали систему классификации мирового класса, которая создает добавленную стоимость торговли, обеспечивая лучшую реализацию цены на каждом уровне всего процесса. На первом аукционе у нас были покупатели со всех крупных центров огранки и полировки, в том числе покупатели из Австралии и Новой Зеландии. Мы прогнозируем объем производства 10 млн каратов сапфиров в 2022 году.

Будучи заинтересованной стороной в работе всех рудников, на которых вы добываете драгоценные камни, какие шаги вы предприняли на сегодняшний день для обеспечения благосостояния работников горнодобывающей промышленности и местного населения в районе добычи?

Целостный подход к развитию местного населения является обязательной задачей для специализированных подразделений FURA GEMS в области корпоративной социальной ответственности на каждом руднике. Начнем с того, что рудник Коскуэс в Колумбии добился гендерного паритета благодаря запуску в 2018 году промывочной установки, где работают только женщины, она является первой установкой в своем роде в секторе добычи драгоценных камней. FURA GEMS строго придерживается принципа надлежащего гендерного распределения на всех своих предприятиях в мире. Корпоративная социальная ответственность является неотъемлемым элементом всей работы FURA, и мы предприняли значительные меры для повышения уровня жизни местного населения, связанного с горнодобывающими подразделениями, начиная от здравоохранения Covid-19, образования и кончая развитием инфраструктуры.

Приведу несколько примеров: мы запустили Академию FURA, в которой ежегодно обучается более 3 000 человек на 50 курсах, тем самым мы помогаем им создавать возможности трудоустройства в Колумбии и за рубежом. Мы также проводили лесопосадки со школьниками. Во время пандемии Covid-19 мы запустили программу под названием «Местные жители прежде всего» (Community First), в рамках которой в течение 2 месяцев обеспечивалось питанием 4 000 семей из числа местного населения, проживающего близко к нашему предприятию.

В Мозамбике мы заложили фундамент начальной школы в провинции Кабу-Делгаду, что повысит уровень грамотности, а также создаст возможности трудоустройства для представителей коренных народов, от преподавателей до строителей. Мы также расширили транспортные услуги для жителей деревни Монтепуэс, предоставляемые в экстренных случаях, и все активнее привлекаем местных руководителей к нашей программе добычи полезных ископаемых, чтобы поддерживать общее долгосрочное видение. Мы также поддержали правительство Мозамбика, предоставив ему 1 миллион комплектов СИЗ для преодоления кризиса Covid-19.

В Австралии мы поддерживаем горнодобывающую ассоциацию, предоставляя технологическую поддержку, спонсируем информационный бюллетень для местных жителей, предоставляем хорошее питание по субсидированным ценам нуждающимся семьям пожилых людей в Центральном Квинсленде в рамках программы «Еда на колесах» (Meals on Wheels). Мы также меняем отношение к добыче сапфиров, сотрудничая с местной выставкой Gemfest, поддерживая местные гранильные школы благодаря обучению огранке и полировке и помогая старателям поддерживать туризм.

Какие усилия предпринимает FURA для обеспечения того, чтобы все ваши драгоценные камни добывались экологически безопасным и этичным образом? Является ли старательская добыча проблемой в странах, где вы работаете? Если да, то как FURA удается соблюдать баланс?

Являясь крупной горнодобывающей компанией во всех регионах, где мы ведем добычу, мы не только соблюдаем все законы страны, но и используем передовой международный опыт.

Мы гарантируем выплату не только всех отчислений и налогов, но и выплачиваем минимальную заработную плату, а также обеспечиваем надлежащую охрану здоровья и соблюдение техники безопасности для всех наших сотрудников.

Мы соблюдаем все процедуры с точки зрения безопасной добычи, а также заботимся об окружающей среде.

Мы призываем всех наших клиентов предоставлять полную информацию о драгоценном камне, который они продают, что повышает доверие к камням.

Я понимаю, что старательская добыча занимает свое место в мире добычи полезных ископаемых. Хотя проблемы старателей меньше на большинстве предприятий компании FURA, мы поддерживаем постоянный диалог со старателями, объясняя им законы страны, взаимодействуя с ними, чтобы понять их проблемы, и мы помогаем им найти другой источник заработка через нашу платформу CSR (корпоративной социальной ответственности). В Колумбии после приобретения предприятия многие старатели получили официальную работу на руднике Коскуэс компании FURA, а наша программа корпоративной социальной ответственности, в том числе Aкадемия FURA, нацелена на оказание поддержки местным жителям, включая старателей, в получении стабильного дохода в долгосрочной перспективе.

По сообщениям СМИ, штат Андхра-Прадеш собирается начать масштабный поиск драгоценных камней, в том числе алмазов. Есть ли у FURA какие-либо планы на горизонте по созданию СП в горнодобывающих проектах в Индии?

Индия является очень важным рынком для FURA GEMS. Значительная часть наших изумрудов поступает в Джайпур для огранки и полировки. Мы также наблюдаем, как индийские компании расширяют свое присутствие в сфере огранки и полировки рубинов. Что касается потребительского рынка, Индия входит в тройку ведущих рынков, и мы потратим значительную часть нашего бюджета на маркетинг, чтобы повысить осведомленность и спрос на нашу категорию продуктов. Мы пока не исследовали возможности горной добычи в Индии, однако, учитывая благоприятные условия для добычи и идентификации эксклюзивного драгоценного камня, FURA GEMS, безусловно, может заинтересоваться.

Каковы маркетинговые программы FURA, индивидуальные или партнерские? Можете ли вы объяснить свою текущую модель обслуживания покупателей драгоценных камней? На каком рынке или рынках вы сосредоточены в настоящее время?

В FURA маркетинг является одним из ключевых столпов. Мы считаем, что одной из причин отсутствия процветания этого сектора является отсутствие маркетинга. В прошлом году мы создали Маркетинговый совет FURA, который является маркетинговым подразделением FURA GEMS. У нас есть решительные планы по поддержке торговли и повышению привлекательности этой категории. В настоящее время мы работаем над запуском нашей первой мега-глобальной кампании.

Мы будем поддерживать всех наших торговых партнеров убедительными материалами для точек продаж. Мы также будем работать над совместными маркетинговыми кампаниями с нашими розничными партнерами, чтобы стимулировать спрос на эту категорию. Мы хотим сосредоточиться еще на одной ключевой области, на образовании. Наше исследование показывает, что недостаток знаний о продукте среди сотрудников розничных продаж является одной из важных причин, по которой люди не покупают ювелирные изделия с цветными драгоценными камнями. Мы хотим поддержать продавцов, предлагая обучающие онлайн- и офлайн-модули, которые мы планируем запустить в 3-м квартале 2022 года. FURA считает, что партнерство с прогрессивными игроками в этой области является путем движения вперед на пути увеличения продаж наших драгоценных камней. В настоящее время мы сосредоточены на США, Индии, Ближнем Востоке и Китае.

На каком мировом рынке или рынках вы видите возможности для роста экспорта цветных драгоценных камней в будущем? В какие страны вы экспортируете в настоящее время?

FURA продает необработанные драгоценные камни на аукционах.

Для наших изумрудов у нас есть покупатели из Индии, Колумбии, США, Гонконга и ОАЭ, за рубинами клиенты приезжают из Таиланда, Индии, Шри-Ланки и Гонконга. За сапфирами приезжают клиенты из Таиланда, Австралии, Новой Зеландии и Шри-Ланки. Это преимущественно страны, импортирующие сырье для огранки и полировки. Ограненные камни продаются производителям ювелирных изделий по всему миру.

Наконец, какую конкуренцию вы ожидаете в секторе цветных драгоценных камней в будущем, учитывая, что объемы производства растут, что приводит к падению цен?

FURA оценивает огромный разрыв между спросом и предложением, спрос намного превышает предложение. Кроме того, по мере того, как разговоры об экологической устойчивости становятся все более настойчивыми, потребители будут склоняться к приобретению драгоценных камней, полученных из этических источников. Большая часть отрасли все еще не организована, FURA видит огромные возможности как с точки зрения увеличения предложения, так и с точки зрения более низких цен.

В случае с этой категорией рост объемов производства не приведет к падению цен по нескольким причинам.

1) Текущий спрос превышает предложение. Из общего объема рынка необработанных изумрудов, рубинов и сапфиров, составляющего около $2 млрд, только 15% поступает из организованных источников. Это означает, что, если FURA сможет и дальше организовывать этот неорганизованный рынок, то мы увидим значительный рост организованных продаж.

2) До сих пор торговля не была обеспечена стабильными предложениями. Теперь, когда FURA обещает стабильные и масштабируемые предложения, производители ювелирных изделий расширяют мощности. Они тоже видят возможность в расширении инфраструктуры, поскольку спрос был всегда.

3) И последнее, но не менее важное: по мере того, как розничные продавцы имеют прозрачный и этичный источник поставок различных драгоценных камней от FURA, такие цветные драгоценные камни будут занимать все больше места на витринах.

Общий рост производства не только удовлетворит скрытый спрос, но и создаст бόльшую привлекательность из-за растущей популярности цветных драгоценных камней на рынке.

Уверенная в экспоненциальной прибыльности в этой отрасли, FURA GEMS придерживается общего видения превращения цветных драгоценных камней в отрасль с оборотом в $6 млрд при поддержке участников отрасли и заинтересованности конкурентов в течение следующих 5-7 лет.

Что вы думаете о глобальном сценарии для цветных выращенных в лаборатории бриллиантов (LGD)? Ожидается, что цены на выращенные бриллиантов упадут, так станут ли LGD еще одной областью конкуренции за цветные драгоценные камни в будущем?

Наше исследование показало, что многие розничные продавцы используют синтетические цветные драгоценные камни, потому что они не могут найти природные. Даже если мы удвоим производство, мы не сможем полностью удовлетворить спрос на природные изумруды, рубины и сапфиры.

Это интересные дебаты, очень похожие на те, что ведутся в мировой отрасли природных алмазов и бриллиантов, которая остается сильной даже после вторжения выращенных в лаборатории бриллиантов. Это связано с тем, что природные драгоценные камни всегда сохраняют свою непреходящую ценность и со временем будут становиться все более редкими, в отличие от выращенных в лаборатории камней, доступность которых зависит от технологии и массового производства. Им не будет хватать премиального характера, и они не смогут вызвать те эмоции, которые способны вызвать редкие драгоценные камни.

Природные цветные драгоценные камни, добытые из истощенных и эксклюзивных источников, непреднамеренно будут обладать редкостью, будут популярны и будут пользоваться долгосрочным спросом и, следовательно, будут иметь более высокую цену. Природные цветные драгоценные камни всегда будут относиться к своей собственной «лиге», поскольку они предназначены для клиентской базы, которая любит ценить и хранить свои драгоценные камни вечно.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished