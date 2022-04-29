Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности

Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России.

В своём интервью агентству Rough&Polished он рассказал о том, что происходит в алмазной отрасли в настоящее время, как отразятся блокирующие санкции против АЛРОСА на самочувствии самой компании и на ее западных партнерах, и о том, какие участники рынка получат преференции от нового формата.

Сейчас много пишут о плачевных настроениях среди ювелиров - после рецессии, пандемии, а сейчас ещё и санкций. Их можно понять. Что происходит с алмазным рынком?

Алмазный рынок, или так называемая «алмазная труба», включает в себя всех – и добычу, и трейдеров, и огранку, и ювелиров. Если возникают проблемы у кого-то, то это сказывается на всех: алмазный путепровод начинает хандрить, и тормозится всё – движение и товара, и денег. За последние полгода на рынке был явный подъем: все начали выходить из пандемии и ограничений и ощутили огромный дефицит сырья у всех – покупали всё у всех, и цены росли как на дрожжах. В феврале наметилась некоторая консолидация, но затем случилось «24 февраля»…

Каково положение у добывающих компаний - в мире и у нас?

Добывающие компании сделали правильные выводы из прошедших кризисов и научились грамотно управлять добычей и стоками. Практически все важные для рынка компании находятся в хорошей финансовой форме. Делать прогнозы сейчас о послесловиях регулярно вводимых санкций рано: надо подождать переваривания их рынком и его реакцию.

Как отразятся блокирующие санкции против АЛРОСА – в целом на отрасли и на самочувствии самой компании? Ведь это целый регион, ассоциирующийся с алмазодобычей, десятки тысяч связанных с ней людей?

АЛРОСА как регионообразующее предприятие может обоснованно рассчитывать на господдержку. В 2009 году эффективная форма такой поддержки уже было отработана – продажа части алмазного сырья в Гохран. Сейчас правильно и разумно сделать то же самое. Продажа на $1-2 млрд позволит компании стабильно исполнять все свои обязательства, поддерживать добычу в течение шести-девяти месяцев и за это время отстраивать новую систему сбыта и расчетов. Отдельно надо поработать над новой логистикой поставки оборудования и запчастей, но здесь должен помочь «параллельный импорт».

В Европе все же считается, что санкции не должны вводиться главным образом во вред себе. Сможет ли преобладать эта точка зрения при принятии решения о допуске российского сырья на алмазные биржи Антверпена?

Уже очевидно, что здравый смысл в Антверпене уступил место популистской истерии и самоограничениям в страхе попасть под общественное порицание и вторичные санкции.

Блокирующие санкции США против АЛРОСА стали всего лишь завершающим гвоздём: Антверпен и до появления санкций начал принимать самоограничения на работу с сырьем из России и в истерическом порыве идёт на экономическое самоубийство. До этого и так была масса проблем: по эффективности и скорости работы дубайский DMCC давно обогнал Антверпен, и большие потоки сырья плавно перемещаются туда, а сейчас это будет сильный и резкий скачок. Бельгия была слишком уверена в преимуществах своих диамантеров, а в итоге они проспали глобальные изменения в отрасли.

Общий экспорт в Бельгию из России составлял $6 млрд, из которых $2 млрд – это нефтепродукты, и $2 млрд – это алмазы. И хоть премьер-министр Бельгии Де Кроо призывает «не воевать против самих себя», под давлением общественности Бельгия лишится и российской нефти, и российских алмазов.

США получают какую-то экономическую выгоду от санкций в отношении российской алмазодобывающий индустрии?

Никакой, кроме роста цена на ювелирку с бриллиантами. Плюс к этому ослабление торговых позиций Европы ещё по одному направлению.

Если рынок бриллиантов в США станет закрытым для российских камней, где они смогут продаваться?

Сегодня довольно сложно проследить истинное происхождение бриллиантов, и я не очень верю в рьяность контролирующих органов в отслеживании рынка ювелирки. Все продавцы будут уверенно говорить о «нероссийском» происхождении камней, не всегда точно зная из какого сырья сделан конкретный бриллиант. Рынок США – это почти 50% потребления бриллиантов, но есть Китай, Индия, Япония с растущими аппетитами.

Какая перестройка произойдёт на алмазном рынке вследствие европейских санкций против России? Какие участники рынка выиграют в результате нового формата (Дубай, Индия, Китай и т. д.)?

Основные преференции получат Дубай и Индия – их позиции на рынке значительно укрепятся. De Beers в краткосроке сможет получить плюсы из-за временных проблем у АЛРОСА и выпадания части её добычи с рынка. Больше ясности будет к осени, когда станет понятно, какую тактику выбрали участки «алмазной трубы».

На Индию оказывается давление, побуждающее ее прекратить огранку российских алмазов. На ваш взгляд, как это может сказаться на ее ограночном секторе?

Индия – это не мелкие европейские страны, с ней невозможно разговаривать угрозами. Учитывая важность ограночного бизнеса для Индии, можно смело предположить, что итоги давления США в данном направлении будут нулевыми.

Какие шаги следует предпринять АЛРОСА, чтобы минимизировать негативный эффект от наложения санкций?

Я уже говорил о господдержке и Гохране. В ближайшие месяцы компании необходимо будет проявить творческий подход в отстраивании новых отношений с покупателями и способах оплаты. И, конечно, прямо сейчас искать и налаживать каналы для снабжения критически важными запчастями.

В СМИ сейчас появляются публикации о том, что в алмазной отрасли запускаются процессы, направленные на предотвращение распространения алмазов и бриллиантов российского происхождения. Предлагается, например, в платежных документах указывать источники, из которых получены камни. Насколько это всё серьёзно?

Это безответственные популистские заявления особенно экзальтированных диамантеров – это и сложно, и никому не нужно. При проявлении определённого креатива, уже на втором-третьем колене перепродаж можно относительно легко скрыть происхождение камней.

Каковы ваши прогнозы в средне- и долгосрочной перспективе в отношении российского и мирового алмазных рынков?

Я сейчас не буду делать прогнозов – это будет безответственно. Надо подождать как минимум окончания активных военных действий и спадания санкционной истерии.

Ещё раз подчеркну – мы сейчас в начальной фазе турбулентности, и можно только предполагать реакцию отдельных участников и последствия. Плюс к этому вполне вероятно начало большой рецессии в мировой экономике, и тогда на алмазный рынок начнут давить и новые факторы.

Галина Семенова для Rough&Polished