Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда

Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России», которая проходит в настоящее время в Государственном историческом музее.

Вероника Волдаева рассказала Rough&Polished о специфике своей работы, сокровищах Алмазного фонда, выставках Гохрана и проводимом под его эгидой ювелирном конкурсе «Россия. XXI век».

Расскажите, пожалуйста, как вы стали искусствоведом.

Так исторически сложилось, что до революции мой дедушка занимался искусством, потом мама всю жизнь занималась исследовательской деятельностью в Музеях Московского Кремля. Делом моей жизни стало изучение ювелирного искусства, золотого и серебряного дела России XVIII – XX столетий. Я работаю в Государственном хранилище ценностей в отделе аналитической аттестации, экспонирования ценностей Алмазного фонда и Госфонда России.

В чем состоят Ваши служебные обязанности?

Работа главного эксперта Гохрана - практическая, ежедневная, с предметами. Мы занимаемся экспертизой всех исторических предметов, которые хранятся в Гохране и которые в него поступают.

Вы - главный эксперт Гохрана. За вами остается последнее слово, что является ценностью государственной, а что не является таковой?

Не только за мной - такой статус исторического памятника вещи обретают благодаря коллегиальному решению: этим занимается группа специалистов, по-другому и быть не может.

Вам можно позавидовать: вы работаете только с драгоценными и красивыми вещами?

Вы знаете, я люблю все наши вещи, все коллекции… Наверное, без этого невозможна передача знаний молодым специалистам, которые к нам приходят. Мы занимаемся как непосредственно с вещами, так и с архивами. Так, в 2014 году вышла моя большая монографическая работа, посвященная истории и творческой деятельности крупнейшего и старейшего Ювелирного дома России - фирме Сазиковых.

Как создавалась коллекция Алмазного фонда?

Выставка «Алмазный фонд» открылась в 1967 году. У нее своя история сложения. Она состоит из трёх крупных разделов.

Во-первых, это минералогический, включающий драгоценные металлы и драгоценные камни в их первозданном, редчайшем природном состоянии: крупные самородки золота, платины, находки дореволюционные, после Революции и до новейшего времени. Там хранится и экспонируется редчайшая коллекция алмазов, высокой каратности и высокого ювелирного качества.

Все алмазы именные?

Да, практически все. Уникальные, единственные в своём роде.

В экспозиции находятся богатейшая коллекция исторических памятников, шедевров ювелирного искусства, включающая государственные регалии Российской империи, и великолепная коллекция работ мастеров Экспериментальной ювелирной лаборатории Гохрана, образованной в 1970 году и существовавшей до начала 2000-х годов. В состав лаборатории были отобраны всего пять мастеров, сделавших своего рода переворот в ювелирном деле. В 1970-1980-е годы в СССР работали ювелирные фабрики, выпускались очень интересные вещи, но это были предметы массового производства. Мастера же Экспериментальной ювелирной лаборатории Гохрана выполнили очень необычное государственное поручение. Ими были созданы предметы, исполненные в единственном экземпляре, то, что сегодня мы относим к авторскому ювелирному искусству. Их уникальные произведения признаны мировым сообществом специалистов как работы высокого художественного достоинства. Например, диадема «Русская красавица» и диадема «Русское поле» - произведения действительно необыкновенные - по своему высокому художественному уровню, идеальным пропорциям, виртуозно исполненной работе со сложным материалом - платиной.

Есть и другая часть художественного собрания Гохрана, фактически сформированная за последние 30 лет из исторических ценностей, которые здесь хранятся. Многие из них экспонируются, входя в состав выставок Гохрана России.

По поводу Гохрана: можно ли какую-то цену назвать его сокровищам, или они бесценны?

Конечно, ее невозможно назвать, потому что здесь хранятся разнообразные материалы: шедевры мирового искусства, уникальные работы крупнейших ювелиров России XVIII – XX столетий, драгоценные металлы в слитках и самородках, редкие драгоценные камни. Например, государство российское не переплавляет самородки, из них создана большая коллекция. В Государственном фонде Российской Федерации хранятся самородки XIX века, и то, что поступало в годы Великой Отечественной войны - это очень ценный дар природы, который мы храним. Даже в тяжелейшие времена государство сохранило, не переплавило и не продало эти уникальные природные образцы драгоценных металлов - самородное золото, самородную платину, и даже самородное серебро. Все хранится! Многие образцы обретают статус уникальных. В Гохране России хранятся исторические предметы, созданные мастерами крупнейших ювелирных фирм России: Сазиковых, Хлебниковых, Овчинниковых, Фаберже, Болиных, Любавина, Морозова. Здесь можно перечислять и перечислять имена гениев ювелирного искусства России XIX и начала XX столетия. Хранятся работы Московской ювелирной фабрики, Московского экспериментального ювелирного завода, Свердловского производства - это великое множество предметов.

Сегодня небольшой срез этой коллекции Гохрана России представлен на выставке, которая открылась 15 февраля 2022 года в Государственном историческом музее – «Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России».

Выставка в Государственном историческом музее продлена до июля. Вероятно, это свидетельство значимости события?

Выставка стала важным культурным событием в жизни Москвы, России. Экспозиция выставки привлекает большое внимание посетителей, они рассматривают работы по два, три часа. Государственный исторический музей предложил продлить экспозицию на три месяца, и руководство Гохрана дало свое согласие.

Выставка является итогом работы конкурса ювелирного искусства «Россия. XXI век», который проводится Гохраном раз в два года. Работы, присланные на конкурс, отражают сегодняшнее состояние авторского ювелирного искусства, и не только авторского. В конкурсе приняли участие работы мастеров из 46 городов Российской Федерации.

Чем именно конкурс Гохрана отличается от других ювелирных конкурсов, которых проводится множество: ювелирного дизайна в Гонконге, «Признание Петербурга» в Санкт-Петербурге, J-1, «Битва ювелиров»…?

Прежде всего, конкурс Гохрана России - некоммерческий, поэтому абсолютно все, связанное с его деятельностью, включая итоговую выставку, проводится на безвозмездной основе. Гохран взял на себя обязанности по разработке проекта выставки, художественного размещение предметов. В состав жюри конкурса вошли выдающиеся, я не побоюсь этого слова, ювелиры ХХI столетия, получившие мировое признание: Ильгиз Фазулзянов, Алексей Донцов, Эдуард Никитин. Членами жюри являются крупные искусствоведы и эксперты в области диагностики драгоценных камней. Все их имена можно найти на официальном сайте Гохрана России в разделе «Члены жюри конкурса». Это замечательные люди, неравнодушные к своей профессии, а самое главное - к работе нашего конкурса. Они ведут серьезную работу, знают многих мастеров ювелирного сообщества. Работа жюри - это своего рода коллегиальная экспертиза предметов. Ведь конкурс - это то место, куда присылаются только хорошие работы, но из них мы выбираем лучшие, наиболее интересные, они обретают уже статус победителей конкурса. Такие качественные характеристики, как чистота отделки, новизна идеи, очень важны при оценке работ мастеров.

У вас гран-при получили вещи довольно новаторские по эстетике, и даже были в социальных сетях дискуссии. Наверное, новаторские вещи и должны вызывать споры?

Это нормальное явление. Представляете, если бы не было творческих обсуждений предметов, оппонентов, не было бы художественной жизни. Обращаемся к истории XIX века: Стасов очень критиковал работы, отобранные на художественно-промышленные выставки, но они там получали гран-при. И на первой Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году прозвучали такие имена, как Сазиков, Кеммерер, Зефтиген. А это были наши выдающиеся ювелиры XIX столетия. Точно так же и сейчас, безусловно, в обсуждении работ должна присутствовать критика.

Почему в настоящее время нет таких брендов, как Фаберже, Сазиков, Овчинников, Болин, действительно представлявших собой вершины русского ювелирного искусства?

А их тоже критиковали современники. Они кому-то нравились, кому-то не нравились, и это было замечательно, как и сегодняшняя критика. Потому что тогда идет живая жизнь, а это значит, что люди интересуются тем, что они держат в своих руках, видят на выставках, которые посещают.

Есть ли перспектива у наших лучших ювелиров создать действительно мировой бренд?

Брендов должно быть много, и они должны занимать обязательно свои ниши. У нас тоже много интересных мастеров: есть чудесные работы Ильгиза Фазулзянова, Алексея Донцова, Эдуарда Никитина, Геннадия Соколова – они все очень разноплановые.

Каждый из них идет своим путем, у каждого свое творческое лицо - и самое главное – проявляются авторские индивидуальные признаки, высококлассный художественный и технический подход к реализации идей. У наших конкурсантов появляются совершенно удивительные работы. Например, известный в мире скульптор Даши Намдаков получил диплом за особую художественную выразительность своих ювелирных произведений, и они представлены на выставке.

О своих творческих работах ювелиры пишут в эссе, которые, согласно Положению о конкурсе, они присылают в Оргкомитет, рассказывают о том, что вещи находятся в тех или иных коллекциях уже сегодня. Конечно, этот процесс идет по нарастающей, все не может быть сделано за какой-то короткий отрезок времени. Ювелирное искусство должно иметь определенную поддержку, и мы стараемся её осуществлять всеми возможными средствами. По завершении работы конкурса вручаются награды и дипломы победителям, участникам выставки… Получается некий клуб единомышленников: люди, приходя на выставку, посещают не просто светское мероприятие - они знакомятся, общаются друг с другом, обсуждают возникающие интересные идеи, работы в витринах. Предметы, которые создают мастера, переходят границу высокохудожественных предметов, исполненных на заказ, они вливаются в историю ювелирного искусства. Это совершенно иная сфера жизни ювелирного произведения.

Замечательно, что Гохран подключился к продвижению ювелирного дела. Многие ювелиры сетовали на отсутствие господдержки…

Наша выставка, например, - это поддержка не только победителей конкурса. Это поддержка большого количества ювелиров, принявших участие в конкурсе. Выставка сформирована таким образом, что вещи совершенно разностилевые сменяют друг друга. Каждая следующая витрина «зазывает» абсолютно другим стилем, другой манерой исполнения.

Это уже третья выставка по итогам конкурса Гохрана?

Первая выставка по итогам конкурса прошла в Государственном историческом музее в 2016 году, но на ней были представлены только победители. В 2019 году была очень большая выставка в Новом Манеже в центре Москвы. Как видите, Гохран выбирает для них неслучайные площадки, серьезные, лучшие площадки. И для ювелиров очень важно - выставиться в Государственном историческом музее, история которого насчитывает 150 лет. В Историческом музее хранится одна из лучших коллекций ювелирных работ, начиная с древних времен до сегодняшнего дня. Там экспонируются работы Фаберже, Хлебникова, Овчинникова, Болина. Это большая честь и ответственность для любого ювелира сегодня, какую бы нишу он ни занял в нашем ювелирном искусстве, в мировом искусстве находиться рядом с работами величайших мастеров.

Постоянное название конкурса Гохрана – «Россия. XXI век». Каждая итоговая выставка обретает свое название. Нынешняя выставка получила, как сказал один из ювелиров, «поэтичное название» - «Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России». Мы долго думали, что может соединять ювелиров разных поколений, эпох. У них разный социальный, материальный статус, но их объединяет высокая степень ответственности к работам, отданным ими в публичное пространство. В XIX веке писали о магазинах Сазикова на Невском проспекте и в Москве на Ильинке, что это магазины-музеи. Такого эталонного уровня создавались вещи. Мы сейчас представляем работы, сделанные в 2020, 2021 или в начале 2022 года. Многие из них созданы специально для нашего конкурса.

Экспонаты исторической коллекции Гохрана вывозились за рубеж, на международные выставки мирового уровня. Расскажите о них.

Была большая выставка в Китайской народной республике в 1997 году, вызвавшая неподдельный интерес и у жителей страны, и у европейских туристов в Китае. Стояли огромные очереди. Затем была выставка в 2000-м году в Берлине, тоже очень успешная. Она проходила в историческом центре Берлина. Там были представлены работы, исторические и современные, которые входят в коллекцию выставки Алмазный фонд. Был раздел предметов искусства XIX столетия - это классические вещи в русском и в европейских стилях; работы, рассказывающие о том, как с помощью серебра и золота можно имитировать другие материалы в драгоценном металле, и конечно это было для публики очень познавательно. И многие для себя делали потрясающие открытия. Выставки были встречены с большим интересом, с добротой и любовью, люди приходили много раз, их звал интерес к русскому ювелирному искусству.

Планируются ли подобные выставки в будущем?

Такие проекты могут представлять большой интерес. Сейчас мы должны заниматься выставками, которые у нас запланированы. В 2019 году мы показывали в Южно-Сахалинске нашу выставку, ставшую большим событием для региона. В этом году, в апреле у нас выставка в Якутске. Якутия отмечает 100-летие образования Якутской АССР.

В Гохране Якутии есть общедоступный музей, и там у нас пройдет выставка, которая, надеюсь, тоже будет неравнодушно принята. Будут представлены работы ювелиров Экспериментальной ювелирной лаборатории Гохрана России, современные, в том числе ювелирное изделие «Большая императорская корона» - реплика, выполненная мастерами Смоленского завода, включающая в себя новые технологии, новую огранку бриллианта. Это абсолютно самостоятельное художественное произведение, поэтому Гохран её приобрел в 2020 году и включил в состав Государственного фонда Российской Федерации. В состав выставки вошли работы творческой лаборатории Гохрана, сделавшей уменьшенные в две трети копии скипетра и державы. Ведь регалии не подлежат вывозу с места своего хранения, это международная практика. Поэтому работы современных ювелиров вызывают интерес - как это можно сделать сейчас, с помощью новых технологий. На выставке будут представлены замечательные образцы ювелирного искусства XIX столетия в виде работ мастеров-эмальеров, мастеров серебряного дела и ювелиров, конечно.

Какие истории или события Вашей 30-летней практики как главного эксперта Гохрана Вам особенно запомнились?

Могу рассказать о двух эпизодах. На Берлинской выставке, символом которой была диадема «Русская красавица», побывало много представителей дипломатического корпуса разных стран. Эта диадема покорила всех и вызывала чувство близости, как своего рода живой объект. Выставку посетил испанский посол с супругой, которую эта диадема очаровала: она долго смотрела на неё, у неё лились слёзы от тех эмоций, которые эта работа вызывала. И, уходя, она сделала ей прощальный знак рукой, как живой - как явлению необыкновенной, божественной красоты. Это было очень трогательно. Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда.

А на выставке Гохрана в 2019 году, которую посетило огромное количество людей, меня удивило восприятие посетителями современных конкурсных работ как пока еще непознанного, необычного мира. Люди оказались очень неравнодушны к творческому миру ювелиров: они подходили и долго-долго рассматривали, как закреплён камень, как сделана эмаль, задавали бесконечное количество вопросов. И на нынешней выставке многие после ее просмотра сами шли к книге отзывов и оставляли удивительные записи своих впечатлений, как эти вещи трогают душу, сердце - просто до слёз. И это не обычные эмоции владеют ими, людям нравится духовная сторона этого мира.

Если познакомиться с произведением - кольцом Вероники Мухи и Виктории Синельниковой, вы будете удивлены, как старинная федоскинская школа конца XVIII века гармонично сочетается с эстетикой сегодняшнего дня, древние памятники Московского Кремля - с новой архитектурой Москвы. Это продолжение традиций - отсюда рукотворная связь времён. На мой взгляд, мы очень правильно назвали выставку.

Галина Семенова для Rough&Polished



