Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности

Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами.

Основательница Алмазного клуба DiaMondaine (DiaMondaine Diamond Club, DDC) Агнес Абдулаху (Agnes Abdulahu) рассказала Мэтью Няунгуа (Mathew Nyaungwa) из Rough&Polished, что она создала клуб для содействия развитию межотраслевой сети деловых контактов и связей, а также прозрачности происхождения бриллиантов.

Она сказала, что в рамках своей инициативы DDC проведет свое первое мероприятие в Дубае в мае, уделив особое внимание трем африканским странам, а именно Анголе, Либерии и Зимбабве.

На однодневном мероприятии будут присутствовать некоторые члены королевской семьи Дубая и председатель Африканского алмазного совета (African Diamond Council, ADC).

Ниже приведены выдержки из интервью.

Что представляет собой Алмазный клуб DiaMondaine?

Алмазный клуб DiaMondaine создан увлеченными профессионалами алмазной отрасли, стремящимися разработать и предложить ценное направление для международной алмазной торговли.

Мы в DDC твердо верим, что более активные усилия по улучшению межотраслевой сети деловых контактов и связей, повышению осведомленности, стимулированию этического выбора поставщиков, обеспечению прозрачности отрасли путем внедрения концепций продаж, несомненно, приведут к такому уровню устойчивости, которого мы никогда раньше не видели.

Что побудило вас создать этот клуб?

Алмазная отрасль нуждается в большей честности, росте количества деловых связей и контактов и в более контролируемой системе инвестирования в алмазный бизнес.

Профессионалы алмазной отрасли нуждаются в расширении опыта, в образовании и лучшем понимании всего производственного процесса для достижения успеха в своей работе.

Моя любовь, страсть и желание что-то изменить к лучшему.

Кто является вашими участниками?

Членами являются производители алмазов, алмазодобытчики, алмазодобывающие компании, геологоразведочные компании, технологические компании, а с другой стороны, у нас есть инвесторы, желающие инвестировать в сектор добычи алмазов.

В мае вы проведете свое первую конференцию в Дубае, посвященное Африке. Какова основная цель этого мероприятия?

Долгожданное мероприятие состоится 10 мая 2022 года в башне Almas Tower в Дубайском центре биржевых товаров (Dubai Multi Commodity Centre, DMCC). DDC приложит все усилия для того, чтобы привлечь внимание к реальным возможностям, которые предлагают африканские страны-производители алмазов, и мы полны решимости повысить ценность нашей работы по оказанию положительного влияния на мировую алмазную отрасль.

Владельцам алмазных концессий нужны заинтересованные инвесторы и высококвалифицированные технические партнеры, чтобы раскрыть весь потенциал африканского алмазного пути от рудника до конечного потребителя.

С другой стороны, мы полностью понимаем, что иностранным инвесторам и потенциальным партнерам действительно требуется более обнадеживающий аппарат, предназначенный для обеспечения направления, а также спокойствия для подтверждения успешной реализации проекта. Мы понимаем сложности, которые препятствуют прогрессу в алмазодобывающей отрасли Африки, и мы готовы расширить необходимый уровень понимания до тех пор, пока мы не убедимся, что растет понимание всех сторон.

Восторженность, которую в настоящее время демонстрирует запуск этой ежегодной майской конференции, которая не только является флагманским событием DDC, но также направлена ​​на предоставление инновационных решений потерявшим надежду добытчикам алмазов, жестким финансистам, развивающимся диамантерам и внимательным администраторам в государственном и частном секторе торговли. Мы посвящаем это мероприятие африканским производителям алмазов, новаторам и предпринимателям, чтобы они могли найти партнеров, а также предложить решения для тех, кто прилагает все усилия для осуществления работы.

Какова будет роль компании Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) и Африканского алмазного совета в этой конференции?

DDC сотрудничает с Trans Atlantic Gem Sales, ведущим мировым тендерным и аукционным домом по продаже алмазов, который обладает уникальным и богатым опытом в отрасли алмазного сырья, а также знаниями в области розничной цепочки поставок и электронной коммерции.

Африканский совет по алмазам также согласился официально поддержать наше мероприятие в продвижении устойчивых и этичных методов добычи полезных ископаемых. Официальный руководящий орган Африки по алмазам работает над продвижением и защитой африканских стран-производителей алмазов, гарантируя справедливое обращение с горняками и внедряя строгие методы выбора поставщиков алмазов для мировой алмазной отрасли.

DDC - это будущее завтрашнего дня. ADC является единственным надежным каналом для настоящих предпринимателей в алмазной отрасли и проектов по добыче алмазов. TAGS – это самый прозрачный канал продаж и маркетинга алмазного сырья. Мы охватили почти всех, от рудников до ювелиров. DDC призывает каждого участника воспользоваться безграничными привилегиями, которые предлагает членство в DDC.

Кто ваши основные докладчики на этом мероприятии?

Участие принимают две компании королевской семьи, занимающиеся алмазным бизнесом и добычей алмазов.

Также Diamond Innovators из Африки поделится положительными историями и расскажет о своем личном опыте и глобальных усилиях по оказанию положительного влияния.

Выступят диамантеры от технологических лабораторий до геологоразведочных проектов. Что касается инвестиций, у нас есть инвестиционный банкир и дама, с которыми мы будем работать над алмазным проектом Стартапы в алмазном секторе (Diamond Startups).

Мы хотим на этом мероприятии сосредоточить внимание на Зимбабве и Либерии, а также на Анголе. Конечно, участие такого докладчика, как председатель ADC, сразу привлекает внимание всех стран-производителей алмазов.

Каков интерес к мероприятию?

В алмазной отрасли люди всегда заинтересованы в большем количестве межотраслевых сетевых мероприятий по установлению деловых контактов и связей, особенно после пандемии.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished