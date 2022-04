Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), высшего органа индийской отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий. Он бывший президент Торгово-промышленной палаты Южного Гуджарата (South Gujarat Chamber of Commerce and Industry). В течение нескольких лет он был президентом Суратской алмазной ассоциации (Surat Diamond Association).

Навадия является филантропом и постоянно работает над повышением уровня жизни мастеров и их семей. Под его руководством GJEPC успешно создал 4 Центра совместного производства (Common Facility Centre, CFC) по производству бриллиантов в штате Гуджарат и 1 ювелирный CFC в г. Раджкоте. Его видение позволило промышленности Сурата создать первую в истории Специальную таможенную зону (Special Notified Zone, SNZ), куда иностранные алмазодобывающие компании могут приезжать, чтобы продемонстрировать свои товары на условиях консигнации на мероприятиях, проводимых перед аукционами. На его счету много таких достижений, которые он осуществил для подъема алмазной и ювелирной отрасли Гуджарата.

В своем интервью агентству Rough&Polished, Динеш Навадия положительно описывает сектор огранки и полировки Сурата как сильный, контролируемый и устойчивый производственный сектор.

Ниже приводятся выдержки из интервью:

Можете ли вы объяснить текущую ситуацию в секторе огранки и полировки в Сурате, что касается наличия алмазного сырья? Работает ли сектор производства бриллиантов в обычном режиме?

На данный момент сектор производства бриллиантов Сурата работает нормально и на полную мощность, как обычно. На гранильных и полировальных фабриках продолжается обычный процесс производства, и нет никакого негативного влияния на производство бриллиантов из-за потребности в алмазном сырье.

Что касается предложения алмазного сырья, обрабатывающий сектор Сурата получает достаточное количество алмазов. Производство идет в нормальном режиме. Все подразделения по производству бриллиантов в Сурате работают на полную мощность, как и раньше.

Вернулась ли ситуация с дефицитом, которая была некоторое время назад, в норму после недавнего импорта алмазов от компании АЛРОСА?

На данный момент недостатка в алмазах нет. Подразделения по огранке и полировке бриллиантов работают в обычном режиме в секторе производства бриллиантов в Сурате.

Как прошла ваша недавняя встреча с представителями правительства? И какую помощь получит отрасль для дальнейшего роста в эти трудные времена?

Начаты переговоры с правительством, и мы надеемся, что правительство примет меры в случае возникновения каких-либо проблем, таких как дефицит алмазов и т. д.

Как насчет финансовой помощи от банков? Достаточна ли поддержка банков для оказания помощи покупателям алмазов? Какой еще помощи ожидают импортеры от правительства, банков и финансовых учреждений?

Финансовая поддержка предоставляется банками в ограниченном объеме. Как и в нынешнем сценарии с различными санкциями, введенными США и другими странами НАТО, прямые платежи в долларах США были приостановлены.

После переговоров с АЛРОСА они согласились принять оплату в евро. Основываясь на этом, такие банки, как SBI и IndusInd, согласились и также переводили платежи в евро компании АЛРОСА за импорт алмазов.

Мы предлагаем, чтобы RBI и IBA выпустили инструкции для банков, в которых говорилось бы, что оплата, если она будет принята российской стороной в евро, должна быть произведена для поддержки торговли.

Поскольку ситуация далека от завершения, мы просим правительство рассмотреть долгосрочную политику, в соответствии с которой платежи, осуществляемые в евро российским контрагентам, будут приемлемы для всех, или, в качестве альтернативы, будет принят механизм, позволяющий заключать торговые соглашения с расчетами с Россией в рупиях и рублях, уже с 2018 года ведутся переговоры по осуществлению платежей в Россию в рупиях и устранению сбоев в торговле.

И, если АЛРОСА получит разрешение на открытие офиса продаж в Индии, то доступность алмазного сырья может быть обеспечена в Индии, это сэкономит время и деньги, а также поможет увеличить объем нашего экспорта.

В настоящее время в секторе Сурата, в котором занято более 0,8 млн сотрудников и производится 14 из 15 алмазов в мире, могут возникнуть проблемы, если текущая ситуация не вернется в норму. Каково ваше мнение?

Индия, являясь лидером в производстве бриллиантов, проводит огранку и полировку 94% бриллиантов в мире по объему и имеет для этого собственную производственную инфраструктуру с инвестициями в миллионы долларов. Около миллиона человек, большинство из которых принадлежит к сельской и малообеспеченной части общества, непосредственно заняты в этой отрасли Индии.

Если ситуация не улучшится, это может повлиять на отрасль в ближайшие дни. Тем не менее, мы хотели бы сообщить всем, что поставки сырья от компании АЛРОСА возобновились, а наш гранильный сектор в Сурате и других местах работает в обычном режиме.

Вы ожидаете роста цен на алмазную продукцию в ближайшее время - как на алмазы, так и на бриллианты? Как это повлияет на индийскую алмазную отрасль в целом?

Цены на бриллианты зависят от соотношения спроса и предложения, и на данный момент, похоже, не существует какого-либо другого фактора, влияющего на цены.

Предпринимаются ли попытки импортировать алмазное сырье из других источников для обеспечения бесперебойной работы производственных предприятий?

Согласно данным, приведенным ниже, Индия всегда импортировала алмазы из различных источников:

Источники алмазного сырья, импортированного в Индию:

На данный момент, какие шаги предприняли руководители алмазного сектора Сурата для поддержки непрерывно работающих производственных предприятий в будущем?

Как упоминалось выше, индийская алмазная отрасль имеет различные источники поставок алмазного сырья и, следовательно, не будет никаких серьезных проблем в цепочке поставок для производства бриллиантов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished