«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Сесере

Антонио Сесере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает прекрасные консультации благодаря своему значительному опыту работы в секторе предметов роскоши, а также своему участию в достижении коммерческого успеха на международных рынках, включая Северную Америку, Европу, Ближний Восток, Азию, Китай и Японию.

Начиная с репозиционирования категории ювелирных изделий в компании Montblanc и кончая руководством командой Swarovski Group по достижению самого быстрого когда-либо зарегистрированного оборота компании, Антонио даже был награжден Ее Королевским Высочеством Королевской принцессой премией UK Fashion Export Award (За экспорт бижутерии, Великобритания) за заслуги перед отраслью.

Помимо своей коммерческой деятельности и интересов в разных секторах, Антонио проводит публичные выступления, а также был профессором в Международном университете Монако (International University of Monaco, INSEEC) и читал лекции в ряде университетов и профессиональных организаций.

В этом интервью Rough&Polished, Антонио Серере оценивает мировую экономику с точки зрения изменений, происходящих в алмазной отрасли в настоящее время, и их влияния на мир.

Ниже приводятся выдержки из интервью.

Рынки бриллиантов в последние несколько лет находились в застое, а в последнее время происходят корректировки, которые меняют определение отрасли. Чем это обусловлено?

Это сложный сценарий. Ряд факторов оказывает влияние на эти сдвиги. В некоторых странах появились сигналы о восстановлении рынков после нескольких лет вялой торговли; дефицит и увеличение затрат на добычу начинают оказывать ощутимые последствия; последствия пандемии теперь очевидны и затрагивают огранщиков; а глобальная геополитическая нестабильность обостряет увеличивающийся разрыв между спросом и предложением.

При нынешнем состоянии экономики, как обстоят дела с сектором бриллиантов на потребительских рынках разных стран?

Если проанализировать импорт бриллиантов в США, поскольку эта страна является крупнейшим розничным рынком, то их потребление в 2021 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом и выросло на 21% в декабре, а общий рост составил 64% в годовом исчислении, что превзошло все ожидания.

Согласно данным о торговле США, нетто-импорт бриллиантов вырос почти на 50%, и это увеличение отражает растущий внутренний спрос, который, в свою очередь, поглотил бόльшую часть мирового объема производства, влияющего на ценообразование.

В последнее время дефицит алмазов стал нормой и повлиял на центры производства бриллиантов по всему миру. По вашему мнению, каков текущий сценарий с точки зрения добычи алмазного сырья?

Я подробно объяснил этот процесс во время лекции в Миланском университете Бикокка. В течение этого десятилетия мы увидим спад мирового объема производства, поскольку алмазы на рудниках заканчиваются, а некоторые из них начинают закрываться… Примером может служить закрытие рудника Аргайл (Argyle).

Почти 20-процентный спад объема производства за последние пару лет - не единственный фактор, вызвавший скачок цен на алмазное сырье; стоимость добычи также возросла, поскольку становится все труднее вести поиск алмазов и добывать их, очередные инвестиции Petra Diamonds в размере $173 млн в рудник Куллинан (Cullinan) являются не единичным случаем.

Сочетание этих двух факторов повлияло на цены на алмазное сырье, и мы наблюдаем недавнее увеличение доходов всех производителей, начиная от DTC и кончая Rio Tinto и Lucara.

Все это подрывает маржу огранщиков, несмотря на рост цен на бриллианты, который в конечном итоге будет ограничен готовностью потребителей платить.

Растущий спрос является обнадеживающим признаком после замедления, вызванного пандемией. Как это влияет на объемы производства бриллиантов?

Пандемия привела к тому, что многие гранильные предприятия, особенно в Сурате, где производится бόльшая часть бриллиантов, либо закрылись, либо огранщики временно покинули гранильные предприятия. Из соображений безопасности рабочие вернулись в свои деревни, и многие из них еще не вернулись на предприятия либо по состоянию здоровья, либо потому, что фабрики, на которых они работали, не выдержали низких цен и ограниченного спроса во время пандемии и поэтому закрылись.

Таким образом, в связи со снижением производительности и недавним ростом спроса выросли цены на наиболее востребованные более мелкие бриллианты, которые более привлекательны для потребителей, для которых важна стоимость изделия, и которые более широко используются как в ювелирном, так и в часовом секторах.

Как последние геополитические события влияют на цены?

Санкции, наложенные на Россию, неизбежно влияют на способность АЛРОСА как экспортировать, так и заключать сделки; показателем этого является недавнее решение российской алмазодобывающей компании приостановить свое членство в Совете по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC).

Воздействие будет глубоким и повлияет на глобальный объем производства; последствия почувствуют гранильные предприятия, особенно в Индии, и будут последствия для производства алмазов более низкого качества, имеющих более широкий сбыт.

Таким образом, международные трейдеры будут бороться за удовлетворение спроса по конкурентоспособной цене, которая в ближайшем будущем может постоянно расти.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished