Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА

Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.

По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий с бриллиантами, а Россия — крупнейшим в мире производителем необработанных алмазов.

Россия добывает 30% алмазного сырья в мире, 90% которого производит АЛРОСА.

Корреспондент Rough&Polished Мэтью Няунгуа связался с аналитиками алмазной отрасли Полом Зимниски (Paul Zimnisky) (на фото слева) и Эданом Голаном (Edahn Golan) (на фото справа), чтобы выяснить потенциальное влияние санкций США против АЛРОСА или отсутствие такового.

Ниже приведены выдержки из интервью.

АЛРОСА, поддерживаемый государством российский алмазодобывающий гигант, и ее генеральный директор недавно попали под санкции США. Каково потенциальное влияние этих санкций на компанию?

Пол Зимниски

Я думаю, что влияние на отрасль будет значительным, и полагаю, что влияние и на АЛРОСА будет значительным. Хотя, по крайней мере на момент проведения данного интервью, санкции прямо не запрещают торговлю российскими алмазами или их покупку на первичном рынке, ограничения на банковские и финансовые операции, безусловно, будут препятствовать торговле российской продукцией на первичном рынке, особенно в ближайшей перспективе.

Это может привести к острой нехватке поставок, особенно по мере того, как отрасль приближается к середине года, загруженному периоду времени, когда участники цепочки поставок начинают запасаться товарами для праздничного сезона. Тот факт, что уровень избыточных запасов в отрасли уже находится на историческом минимуме, еще больше усугубит ситуацию.

Эдан Голан

Это влияние не будет простым. Одним из самых важных показателей для компании является денежный поток. Для горнодобывающей компании есть еще одна проблема. Горная добыча — весьма затратное производство. Поэтому генерирование продаж для горнодобытчика особенно важно. В связи с чем санкции могут стать для него вызовом, даже если он располагает серьезным резервом денежных средств и/или поддержкой своих банкиров.

При том, что около 30% мировых алмазов поступает из России, основная часть которых производится компанией АЛРОСА, какое влияние окажут санкции США на предложение алмазов и цены на них?

Пол Зимниски

Я думаю, что возможна значительная нехватка поставок, особенно в ближайшие месяцы. Во многом то, как это будет происходить, будет зависеть от того, как нижний сегмент цепочки поставок отреагирует на ситуацию.

Если крупные ювелиры на Западе решат, что они не хотят продавать бриллианты российского происхождения, это отразится на всей цепочке поставок.

Это может привести к наценкам на нероссийские товары и скидкам на российские товары на рынках, где они все еще принимаются. Возможно, вместо этого АЛРОСА предпочтет накапливать запасы до тех пор, пока не появится больше ясности. Сейчас существует множество сценариев с открытым исходом.

Эдан Голан

В настоящее время такое влияние ограничено. Цены на необработанные алмазы снижаются. На мелкие камни они остыли, а за ними последовали и цены на крупные экземпляры.

Динамика такова, что производители бриллиантов имеют достаточный запас такой продукции. Торговля бриллиантами в средней части алмазопровода умеренная, и спрос на них со стороны розничных продавцов не гарантирует увеличения текущего уровня производства. Таким образом, с точки зрения спроса на алмазное сырье, рынок не испытывает его нехватки, что ведет к снижению цен.

Как санкции в отношении финансового сектора России повлияют на торговлю алмазами для потребителей за пределами США?

Пол Зимниски

Я думаю, что это, по крайней мере, замедлит и, вероятно, нарушит торговлю в ближайшие недели и месяцы. Я уверен, что в мире все еще будут участники отрасли и рынки конечных потребителей, которые по-прежнему будут хотеть купить российские товары, поэтому я верю, что торговля полностью не остановится, но я не вижу признаков того, чтобы все вернулось к «бизнесу в обычном режиме» в течение какого-то времени.

Как вы относитесь к решению АЛРОСА добровольно приостановить свое членство в Совете по природным алмазам?

Пол Зимниски

Обстоятельства сложились неудачно, поскольку Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) начинал набирать обороты. Я не думаю, что NDC получает заслуженное признание за стимулирование роста потребительского спроса в последние годы, особенно в 2021 году.

Хотя организация публично не раскрывает бюджет и членские взносы, я считаю справедливым предположить, что АЛРОСА была одним из крупнейших вкладчиков. Возможно, нынешние члены решат увеличить взносы, чтобы сократить разрыв. Я считаю, что это будет в интересах отрасли и участников.

Эдан Голан

АЛРОСА является важным игроком на рынке и стремилась оказать на него положительное влияние, поэтому присоединилась и помогла создать такие организации. Это важные организации, потому что они показывают, что делает отрасль с точки зрения корпоративной социальной ответственности, защиты окружающей среды, отслеживаемости продукции, поддержки сообществ и многого другого. Все эти усилия являются подлинными, долгосрочными и ориентированными на потребителя.

Принимая во внимание текущие потребительские настроения на наиболее важных рынках, от АЛРОСА ожидают уважения тех огромных усилий, которые она и другие предпринимали на протяжении многих лет, и продолжения хорошей работы.

Поскольку АЛРОСА находится под санкциями, общее мнение таково, что настаивание на том, чтобы она оставалась в этих организациях, может вызвать неблагоприятный эффект.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished