Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля

Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Почётный член Российской Академии художеств. Елена Гагарина рассказала Rough&Polished о собрании предметов ювелирного искусства в Музеях Кремля, вспомнила о памятных, значимых выставках, относящихся к ювелирной сфере, и поделилась ближайшими планами событий в главном музее страны.

Музеи Кремля много внимания уделяют сфере ювелирного искусства, в котором - в вашем случае - сходятся вопросы истории, культуры и эстетики. На самых разных выставках - в том числе нескольких последних (Рюриковичи, Франция и Россия) - можно встретить предметы ювелирного искусства. Какую роль они играют и как передают дух времени и места, атмосферу исторических событий и характеры личностей в истории?

Вы правы, собрание произведений ювелирного искусства Музеев Московского Кремля известно во всем мире. Оружейная палата как сокровищница великих князей и царей веками пополнялась только самыми лучшими произведениями русских и зарубежных ювелиров, которых приглашали ко двору со всего света. Российские монархи получали роскошные подарки от иностранных правителей, и сложившаяся коллекция посольских даров, в которую входят, конечно, и предметы ювелирного искусства, сегодня в нашем музее одна из лучших. Правители всегда гордились драгоценностями, ценили камни, самые великолепные и ценные из них украшали государственные регалии, были воплощением могущества и процветания монарха.



Если говорить о выставках, то выбор экспонатов происходит в зависимости от концепции, и в каждом случае этот подбор уникален. Проект «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий» продолжил традицию выставок, в которых мы рассказываем о российских монархах, начиная с Ивана III. Такое повествование, разумеется, не могло обойтись без демонстрации государственных регалий и символов власти. Например, мы показывали шапку Казанскую, украшенную сапфирами, рубинами, жемчугом, созданную по заказу Ивана Грозного в честь присоединения Казанского ханства. Или трон Бориса Годунова – подарок иранского хана Аббаса, отделанный великолепными драгоценными камнями, которые особенно ценились на Востоке – рубинами, турмалинами, бирюзой.

На выставке «Франция и Россия. Десять веков вместе» у зрителей была возможность увидеть работы лучших французских художников, ткачей, медальеров, оружейников – и, конечно, ювелиров. Мы показали произведения французских ювелирных домов XIX века – броши, браслеты, часы, изящные табакерки, украшенные миниатюрами. Всё, без чего невозможно получить представление об искусстве Франции этого периода.

В 2021 году, помимо перечисленных Вами, у нас прошла замечательная выставка, приуроченная к юбилею первого космического полета — «Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже». Мы поставили перед собой цель раскрыть еще одну грань таланта Нади Леже, замечательного художника, яркой представительницы парижской художественной школы, и представили нашим посетителям ювелирные произведения в супрематистском стиле, созданные по ее дизайну. Коллекция состоит из 37 предметов из золота, платины и бриллиантов и представляет собой «космические» композиции в виде брошей, колец и часов. В 1976 году Надя подарила эти предметы Советскому государству, а с 1980 года они хранятся в нашем музее. Кстати, этот проект стал самым посещаемым в 2021 году, выставку увидели более 90 тысяч человек.





Фото: Музеи Московского Кремля

Как происходит отбор экспонатов из числа драгоценностей, кто является экспертами Музеев Кремля?

Эксперты – это, в первую очередь, наши хранители, специалисты высочайшего класса, хранящие ювелирное собрание нашего музея. У нас замечательные коллекции ювелирных произведений, начиная с золотых и серебряных изделий XII века и заканчивая современным ювелирным искусством.

Какие выставки высокого ювелирного искусства в МК вам особенно памятны и дороги?

Вы знаете, что мы провели множество выставок, посвященных ювелирному искусству, и каждая из них стала важным культурным событием. Наши посетители хорошо помнят эти проекты, посвящённые крупнейшим ювелирным домам Европы XX века, до сих пор в сувенирных магазинах спрашивают каталоги, что очень приятно.

Ювелирные выставки всегда были «визитной карточкой» Музеев Кремля. Это очень сложные в реализации международные проекты, в них всегда участвуют и музеи, и частные коллекционеры, мы стараемся отбирать самые яркие предметы.

Мы показывали коллекции произведений Марио и Джанмарии Буччеллати, на выставке «Буччеллати. Искусство вне времени», из Музея Польди- Пеццоли в Милане, Музея серебра (Палаццо Питти) во Флоренции, Смитсониевского института и других уважаемых коллекций. Затем была выставка «Искусство Рене Лалика», в которой участвовали крупнейшие мировые и частные собрания, в которых хранятся произведения Рене Лалика. Это и Музей Метрополитен, и Музей Галуста Гульбенкяна, и Датский музей искусства и дизайна и многие другие. Незабываемые впечатления у наших посетителей оставила выставки «Индия. Драгоценности, покорившие мир», которая прошла в 2014 году. Очередь на нее начиналась в Александровском саду. Это был результат почти трех лет интенсивной работы с партнерами из многих стран и один из самых сложных проектов. Тем не менее, нам все-таки удалось тогда собрать действительно уникальную экспозицию, которая показала, как развивались ювелирные традиции со времен эпохи Великих Моголов и до наших дней.



Выставка «Индия. Драгоценности, покорившие мир»



Конечно, не могу не вспомнить о выставке «Bvlgari. очарование женственности», которая поставила абсолютный рекорд посещаемости – более 220 тысяч человек. Это была выставка не только о развитии ювелирного искусства, но и о развитии общества, о феминизме XX века, о женщинах, которые сами заказывали и приобретали у Bvlgari драгоценности. Об американских и итальянских актрисах послевоенного времени, об украшениях, которые участвовали в фильмах.



Выставка «Bvlgari. Очарование женственности»



Всем памятен прецедент выставки «Бриллиант в русском авангарде» и коллекции бриллиантов, украшений, которая сейчас принадлежит МК (или Алмазному фонду?). Возможно ли повторение этого прецедента?

Это был замечательный проект, который мы тоже с удовольствием вспоминаем. Для создания этой коллекции – «Бриллиант в Русском Авангарде» компания АЛРОСА предоставила лучшие алмазы России, ювелирные произведения были выполнены по проектам прекрасных российских художников очень хорошо известной в мире фирмой «ЮТэ — Ювелирный Театр». Отрадно, что АЛРОСА не только оказала содействие в создании коллекции, но сохранила её целостность и позаботилась об исторической судьбе собрания. Эта коллекция была подарена Музеям Московского Кремля. Сейчас она хранится в фондах, пополнила коллекцию современного ювелирного искусства.



Коллекция «Бриллиант в Русском Авангарде», кольцо «Веер-1» (АЛРОСА - «ЮТэ — Ювелирный Театр»)

У нас довольно ограниченные выставочные площади, и мы не можем показывать ее постоянно, но планируем разместить эти произведения в новой экспозиции музея на Красной площади.

Вы были инициатором выставки современного отечественного ювелирного искусства в МК - Ильгиз Фазулзянова, несколько лет назад. Возможно ли продолжение этой темы в будущем?

Это был замечательный опыт сотрудничества с очень талантливым художником и ювелиром. С творчеством Ильгиза Фазулзянова Музеи Московского Кремля были знакомы достаточно давно, его произведения уже были в нашей коллекции. Ильгиз известен во всем мире, но в России, как это часто бывает, его знали гораздо меньше, и я рада, что нам удалось раскрыть его талант перед российской публикой. Выставка была очень популярна, мы получили массу восторженных отзывов. Надеюсь, что новые выставочные площади помогут нам продолжить проекты, связанные с современным ювелирным искусством.



Колье «Стрекозы на репейнике», Ильгиз Ф.



Какие ювелирные выставки планируются в близком (или отдалённом) будущем в Музеях Кремля? Если не в планах, то в мечтах?

Крупных ювелирных проектов в Кремле мы пока не готовим. Но в наших ближайших планах, осенью этого года, открытие в Челябинске, в Государственном историческом музее Южного Урала, выставки «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX-XXI веков». Мы привезем произведения, многие из которых известны во всем мире. Должна сказать, что наша коллекция драгоценностей этого периода значительно выросла за последние два десятилетия, пополнилась драгоценными аксессуарами, предметами из разряда objets d’art, и это дало нам возможность организовать показ этих удивительных экспонатов. Мы надеемся открыть челябинской аудитории неповторимый мир русских драгоценностей, созданный художниками, объединенными национальным творческим духом и современной им культурой.

Сейчас наши главные планы и вся работа связана с будущим переездом музея на Красную площадь. Там будут большие экспозиционные пространства, где найдется место для самых разных проектов, в числе которых будут и ювелирные.

Галина Семенова для Rough&Polished





Фотографии предоставлены Музеями Московского Кремля