Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»

Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает 20-летним опытом управления бизнесом и научно-исследовательской работой, а также обширным опытом в области стратегического планирования и развития бизнеса.

Д-р Сильвиу Рейнхорн проработал в Applied Materials десять лет, занимая различные руководящие должности в области НИОКР и развития бизнеса. Кроме того, он занимал должность генерального директора компании El-Mul Technologies, которая разрабатывает и производит специализированные детекторы для сканирующих электронных микроскопов и систем с фокусированным ионным пучком. Он также был генеральным директором компании XJet Solar, которая разработала цифровые принтеры с проводящими чернилами для металлизации солнечных панелей, а также техническим директором и исполнительным вице-президентом Dip-Tech и вице-президентом по исследованиям и разработкам компании Mirage Innovations.

В этом интервью д-р Сильвиу Рейнхорн говорит о высококачественных выращенных в лаборатории бриллиантах (LGD), полученных на новом предприятии LUSIX в Израиле. А также предвидит высокий потенциал LGD и ювелирных изделий с выращенными бриллиантами на мировых рынках в ближайшие годы.

Ниже приводятся некоторые выдержки из интервью:

Пожалуйста, расскажите нам о вашей компании LUSIX и дайте подробную информацию об используемой технологии, объеме производства, рынках, на которые вы поставляете продукцию или которые планируете обслуживать, и т. д. Планируете ли вы также производить цветные LGD?

Мы начали разрабатывать нашу технологию выращивания алмазов 10 лет назад в Landa Labs. Доктор Йосси Яйон (Yossi Yayon), технический директор LUSIX, инициировал этот проект и был его руководителем. Йосси и наши ученые усовершенствовали как сам процесс выращивания алмазов, так и конструкцию и сборку реактора, которыми мы занимаемся сами.

Мы постоянно работаем над тем, чтобы предлагать нашим клиентам лучшие в своем классе бриллианты, произведенные экологически безопасным способом, и мы разрабатываем нашу продукцию в соответствии с тенденциями рынка, контролируя формы, размеры и цвета.

Мы предлагаем продукцию премиум-класса ведущим клиентам отрасли, которые не только ценят качество нашей продукции, но и разделяют ценности нашей компании.

В последние годы мы заметили всплеск роста производства LGD во всем мире, это говорит о том, что LGD никуда не денутся. Каково ваше мнение?

Выращенные в лаборатории бриллианты определенно не исчезнут. Рынок выращенных бриллиантов стремительно растет, и спрос на них очень высокий. Мы видим, что обручальные кольца являются ключевой движущей силой этого роста: в прошлом году их доля на рынке США составила около 25%. Мы гордимся тем, что являемся частью этого роста и предоставляем потребителям прекрасный продукт, который они с радостью приобретают.

На ваш взгляд, каков потенциал роста мирового рынка LGD в настоящее время? И какие возможности вы видите в ближайшие несколько лет?

Было подсчитано, что доля мирового рынка составляет менее 8% от потенциала, при этом бόльшая часть рынка приходится на США. Поскольку Европа и Азия проявляют растущий интерес к LGD, есть много возможностей для роста. Это отражает потенциал расширения алмазного «пирога» для всей отрасли за счет того, что бриллианты становятся доступными для большей клиентской базы по всему миру.

Кроме того, мы видим много возможностей для роста, поскольку все больше розничных продавцов, дизайнеров и брендов осваивают пространство выращенных в лаборатории бриллиантов.

В сообщениях СМИ утверждается, что цены на LGD снизились из-за их перепроизводства, в результате чего на рынке возникли избыточные складские запасы? Как вы это прокомментируете?

Несмотря на то, что цены снизились, мы по-прежнему испытываем избыточный спрос, который, как мы ожидаем, сохранится. Как и в любой быстрорастущей отрасли, могут появиться новые игроки и повлиять на ценовое равновесие спроса и предложения. Тем не менее, те, у кого есть постоянные поставки продуктов высшего качества, могут выделяться среди остальных.

Помимо конкуренции со стороны отрасли природных алмазов, с какими еще проблемами, по вашему мнению, может столкнуться отрасль LGD в будущем? В последнее время цветные драгоценные камни захватывают воображение ценителей ювелирных украшений. Каково ваше мнение?

Основные проблемы, которые мы видим, следующие: во-первых, на рынке существует проблема обеспечения стабильного продукта премиум-класса, то есть, камней больших размеров и ярких цветов, которые пользуются большим спросом. Еще одна проблема заключается в удовлетворении потребности в технологии отслеживания, которая обеспечивает надежную аутентификацию происхождения бриллиантов.

Мы не видим причин, по которым LGD и цветные драгоценные камни не могут одновременно использоваться в ювелирных изделиях. Дизайнеры знают об этом и начали разрабатывать такие изделия.

Учитывая, что в секторе LGD не так уж много возможностей для дифференциации продуктов, есть ли какие-то планы на горизонте? Каково уникальное торговое предложение компании LUSIX? Учитывая, что конкурентная среда в секторе LGD довольно очевидна, в какие грядущие тенденции могут инвестировать новые участники рынка? У вас есть какие-либо предложения?

LUSIX - технологическая компания, целью которой является усовершенствование продукта и предоставления красивых бриллиантов, которые оценят конечные потребители. Наши LGD сертифицированы организацией SCS Global как произведенные с ответственностью. Это дает нашим клиентам возможность распространить это требование до витрины розничного магазина и конечного потребителя.

Кроме того, большая часть камней, выращенных LUSIX, продается «выращенными как есть» (As Grown), что также является отличительной чертой розничной торговли. Это, вместе с нашими бриллиантами исключительного качества, отличает наш продукт от продукта большинства других производителей LGD.

Вкладывая значительные средства в технологии, мы остаемся на шаг впереди и продолжим разработку и производство высококачественных и дифференцированных бриллиантов.

Какие глобальные потребительские рынки, по вашему мнению, показывают или могут показать хороший спрос на LGD в будущем? В отчетах утверждается, что продажи ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами на рынке США растут…

В США продажи LGD росли невероятно хорошо в последние пять лет. США, как правило, первыми внедряют инновационные продукты, в то время как Европа, как правило, является лидером в отношении стилей ювелирных изделий и использования металлов. Поэтому неудивительно, что США лидируют на рынке выращенных в лаборатории бриллиантов.

Кроме того, во всем мире есть несколько дизайнеров и брендов, во главе с Европой, которые используют выращенные в лаборатории бриллианты как единственные бриллианты, которые они вставляют в своей изделиях. Мы ожидаем, что в ближайшем будущем Индия и Китай станут привлекательными рынками для LGD.

Каково ваше мнение о продолжающейся конкуренции между природными бриллиантами и LGD? Как вы думаете, как эта тенденция будет распространяться в ближайшие годы?

Мы не рассматриваем отрасль природных бриллиантов в качестве прямого конкурента выращенным в лаборатории бриллиантам, поскольку они удовлетворяют различные вкусы потребителей. Путешествие LGD только начинается, но они уже были прекрасно приняты потребителями, в том числе миллениалами и поколением Z. Это говорит о хорошем будущем.

Мы в компании LUSIX только что объявили о привлечении инвестиционных средств для того, чтобы это позволило нам построить наш новый установку по выращиванию алмазов в Израиле. Это позволит нам увеличить свои производственные мощности более чем в пять раз. Мы настроены оптимистично в отношении этого продукта и мирового рынка драгоценных ювелирных украшений и прогнозируем двузначный рост в ближайшие годы.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



