Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис

Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO).

CIBJO, объединяющая национальные ассоциации производителей ювелирных изделий и драгоценных камней из более чем 40 стран, включая Россию, а также многие крупные отраслевые корпорации и международные ассоциации, является старейшей отраслевой международной организацией, основанной в 1926 году.

В 2006 году CIBJO стала единственной организацией, получившей официальный статус консультанта Экономического и Социального Совета ООН по вопросам развития мировой ювелирной отрасли.

Гаэтано Кавальери в этом интервью отвечает на вопросы Rough&Polished, связанные с самой животрепещущей на сегодняшний день для мирового сообщества темой – коронавирусом COVID-19.

Каковы основные темы генеральной ассамблеи CIBJO в Виченце?

Важно отметить, что заседание генеральной ассамблеи 17 марта в Виченце фактически является кульминационной сессией конгресса Всемирной ювелирной конфедерации (CIBJO) 2021 года, которая состоялась в виртуальном режиме в ноябре прошлого года.

Мы стремились провести хотя бы одну из сессий в качестве очного мероприятия, чтобы наши участники могли встретиться физически после двух лет отсутствия данной возможности.

Таким образом, поскольку это связано с конгрессом, существует ряд пунктов общей повестки дня ассамблеи, связанной с самим конгрессом, включая обзоры обсуждений, проходивших в различных комиссиях и комитетах CIBJO, а также вопросы, связанные с управлением CIBJO.

В дополнение к этому у нас запланирован ряд специальных мероприятий, в том числе посвященных развитию отечественной ювелирной промышленности в Африке, расширению роли CIBJO, охватывающей также часовую индустрию, а также ребрендингу CIBJO, реализуемой нами образовательной программе для ювелирной промышленности и многому другому.

Как COVID-19 повлиял на алмазную промышленность?

В целом, несмотря на довольно резкое падение, которое наблюдалось во втором и третьем кварталах 2020 года, период пандемии COVID-19 доказал устойчивость отрасли и устойчивое доверие общественности к продукции, которые мы продаем.

Действительно, можно утверждать, что первоначальное замедление, которое, конечно же, сопровождалось мораторием на закупки необработанных алмазов индийской промышленностью и преднамеренным сокращением продаж горнодобывающими компаниями, привело к восстановлению более здорового баланса в трубопроводе.

Но абсурдно связывать кризис в здравоохранении с оздоровлением рынка. Но факт то, что пандемия COVID-19 явно послужила сигналом тревоги для перегретой отрасли и дала некоторое время для принятия ряда мер, которые уменьшили чрезмерное использование сырья и помогли вернуть большую прибыльность. Как говорится, никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис.

Столкнется ли алмазный рынок с препятствиями на пути к стабилизации?

В принципе, нашу ситуацию можно назвать хорошей, но мы должны понимать, что те определенные условия, которые позволили нам столь быстро оправиться от первоначальных локдаунов, связанных с COVID, были временными.

Мы явно выиграли от того, что потребители испытывали желание потратить располагаемый доход в течение этого периода, но также увидели, что их выбор среди множества предметов роскоши и услуг был более ограниченным, учитывая необычные обстоятельства.

В течение последних нескольких лет ювелирные изделия в целом и ювелирные изделия с бриллиантами в частности конкурировали с индустрией путешествий и туризма, но пандемия очень сильно повлияла на них, и мы воспользовались их ослаблением.

Однако эта ситуация продлится недолго, и люди снова начнут путешествовать. Нам нужно будет упорно трудиться, чтобы привлечь внимание потребителей.

Ожидаете ли вы, что ситуация с поставками алмазов останется сложной?

COVID-19 вызвал ряд сбоев почти во всех цепочках поставок, вызванных рядом взаимосвязанных событий, включая задержки в логистике, нехватку персонала и многое другое. В той степени, в какой это повлияло на поставки алмазов, можно ожидать, что со временем эти сбои будут минимизированы.

О чем мы должны помнить, так это о том факте, что нарушения, вызванные пандемией, могут длиться дольше во многих горнодобывающих регионах, где показатели вакцинации значительно ниже.

Не считаете ли вы, что выращенные в лаборатории бриллианты представляют реальную опасность для природных в среднесрочной перспективе?

Я думаю, мы должны избавиться от представления, что природные и выращенные в лабораторных условиях бриллианты угрожают друг другу. Это разные категории ювелирных изделий, они представляют угрозу репутации только тогда, когда их намеренно или непреднамеренно путают друг с другом.

Выращенные в лабораторных условиях бриллианты в настоящее время являются неотъемлемой частью нашей промышленности, так же как жемчуг и цветные драгоценные камни, которые также могут быть получены синтетическим путем. Они оцениваются по-разному, имеют разное ценовое предложение, и, как правило, их покупают по разным причинам.

Мы должны тратить меньше времени на рассмотрение угроз, но больше на то, как мы можем использовать более широкий и диверсифицированный ассортимент продукции для увеличения числа потребителей, к которым мы обращаемся.

Что вы могли бы сказать об основных тенденциях в торговле ювелирными изделиями?

Каждая из следующих долгосрочных тенденций заслуживает длительного обсуждения сама по себе, поэтому я просто перечислю их сейчас:

(1) растущая оцифровка и использование развивающихся технологий, таких как искусственный интеллект и виртуальная реальность, которые создают целый ряд возможностей в плане электронной коммерции и маркетинга, а также планирования и принятия решений;

(2) потребительский спрос для большей устойчивости и прослеживаемости в цепочке поставок;

(3) продолжающееся усиление Китая, который в течение десятилетия или около того будет крупнейший мировой экономикой и потребительским рынком;

(4) рост благосостояния среднего класса в регионах, которые когда-то были на наших радарах таких, как страны Африки к югу от Сахары.

Разделяете ли вы мнение о том, что банки уходят из алмазного сектора из-за его предполагаемой связи с отмыванием денег и финансированием терроризма?

Очевидно, что проблема существует, но она относится не только к нам. По своей природе бриллианты всегда будут представлять собой ощутимый риск – не из-за того, что мы обязательно делаем, а потому, что они взаимозаменяемы, легко транспортируются и имеют высокую стоимость. Таковы их физические характеристики, и они не изменятся.

Таким образом, вопрос заключается в том, считают ли банки целесообразным трату своего время для обслуживания алмазной промышленности, зная, что они должны оставаться в пределах нормативных рамок Базеля IV.

В данном плане это вопрос потенциального дохода, и здесь мы ограничены нашей рыночной значимостью. Я бы сказал, что нефтяная и фармацевтическая промышленность представляют собой значительно больший риск, чем алмазная отрасль. Они также намного крупнее нас, и банки не могут позволить себе игнорировать их.

Таким образом, мы можем работать над созданием ряда сговорчивых банков, сотрудничая с ними в разработке механизмов, снижающих риски, таких как ответственная проверка цепочки поставок или использование систем отслеживания при поддержке блокчейна.

Но в то же время мы должны поощрять разработку альтернативных механизмов финансирования. Нам необходимо также изменить парадигму, согласно которой средний сегмент отрасли, где норма прибыли самая низкая, несет наибольшую ответственность за финансирование всех остальных игроков.

Алекс Шишло для Rough&Polished