Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается

Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже Русского отдела Антикварного дома «Christie's».

Автор книги «В поисках архива Фаберже» - о почти 40-летней работе с наследием Фаберже.

Удостоен многих званий и наград: полный кавалер ордена Карла Фаберже (2002), Кавалер ордена А. К. Денисова-Уральского (2008), Кавалер орденов Михаил Перхина (2010) и Франца Бирбаума (2012).

Валентин Скурлов рассказал в беседе с Rough&Polished о научных поисках, открытиях и достижениях последнего времени, связанных с наследием династии Фаберже.

Какие мероприятия, посвященные творчеству Карла Фаберже, проходили в ушедшем году и чем порадует нынешний год почитателей знаменитого ювелира?

В 2022 году предстоят интересные даты:

180 лет со дня основания фирмы Фаберже Густавом Фаберже (1814 — 1894);

150 лет как Карл Густавович Фаберже возглавил фирму отца (1872);

150 лет со дня рождения Франца Бирбаума (1872 — 1947), главного мастера фирмы Фаберже;

110 лет лет со дня основания Общества «Русские самоцветы». Это предполагает интересные мероприятия и исследования.

Прошлый год был очень интересный. В начале года прошла выставка «Фаберже» в Государственном Эрмитаже, которая имела большой резонанс. Была конференция в Эрмитаже, где я также выступал с двумя сообщениями. То есть научная жизнь по теме Фаберже продолжается.

В начале июня я ездил в Крым, где участвовал в ежегодной конференции «Романовы и Крым». Потом побывал в Иркутске, где выступал с лекциями в связи с празднованием 175-летия со дня рождения Карла Фаберже. В конце июня побывал в Калининграде, где проходило биеннале – конкурс художников и мастеров, в котором я принимал участие как член жюри.

В июле в Российском историческом архиве вышла книга – сборник архивных документов, посвященный той же юбилейной дате – 175-летию со дня рождения Карла Фаберже. Осенью в Москве, в Музее «Собрание» на Солянке была выставка, посвящённая одному из современников Карла Фаберже - ювелиру Федору Антоновичу Лорие (1858 – 1920 г.г.). Его магазин располагался рядом (через стену) с московским магазином фирмы Фаберже на Кузнецком мосту. Я был одним из соавторов монографии о творчестве Ф. А. Лорие. Наконец, в октябре прошлого года я принял участие в работе конференции в Екатеринбурге, посвященной проблемам истории ювелирного и камнерезного искусства. Я выступил с докладом, посвященном камнерезным вещам – дипломатическим подаркам из Кабинета Его Величества в 1881 – 1917 гг.

Годом раньше, в октябре 2020 года, произошла передача архива Татьяны Фаберже от душеприказчицы Татьяны Федоровны в распоряжение Оружейной палаты Московского Кремля. В апреле прошлого года там же в Оружейной палате прошла конференция по теме изучения этого архива. Я принял в ней самое активное участие и рассказал о значении этого архива в мировой «фабержиане». В конце прошлого года в Лондоне открылась значительная выставка в Музее Виктории и Альберта. Выставка посвящена работе Лондонского отделения фирмы Фаберже, но ее тематика - значительно шире. Очень интересно и удивительно, что в наше сложное время мировой пандемии проходят такие мощные выставки. Также в конце года в Лондоне прошли традиционные аукционы торговых домой «Кристи» и «Сотбис». Особенно порадовал аукцион «Кристи», на котором была продана ставшая известной за более 40 лет коллекция супругов Вульф.

Чем особенно порадовал?

Очень хорошими ценами на изделия Фаберже. Коллекция из 86 предметов фирмы Карла Фаберже, собранная Вульфами, сопровождалась отдельным каталогом и нешуточной борьбой - в итоге цена поднималась в два-три раза, а порой в пять раз. В числе самых дорогих лотов - веточка земляники в стакане из горного хрусталя с нефритовыми листиками и эмалевыми ягодами - ушла за £325 тыс.). Брошь из золота и платины по дизайну Альмы Пиль, украшенная микромозаикой из драгоценных камней была продана за 350 тысяч евро (вместо предполагаемых £70–90 тыс.)

За £200 тыс. было продано пасхальное яичко из красной яшмы работы Михаила Перхина. Эти торги пресса заслуженно назвала «триумфальными» и их еще предстоит обдумать.

Я был также на весеннем антикварном Салоне в апреле в «Гостином дворе», где было большое количество посетителей. Участники Салона явно соскучились по общению и возможности показать свои приобретения.

Вы принимаете участие в деятельности Ульяновского регионального отделения Императорского православного палестинского общества (ИППО). Как это связано с фондом Фаберже?

Я с недавних пор являюсь действительным членом Симбирского (Ульяновского) регионального отделения «ИППО».

Шесть лет назад, в декабре 2015 г. в рабочем поселке Чердаклы - это в 30 км от Ульяновска - в Центре дополнительного образования детей был создан Музей Василия Ивановича Зуева (1870 – 1941), художника-миниатюриста фирмы Фаберже. Он - родом из Чердаклинского района - участвовал в изготовлении 12 императорских пасхальных яиц и создал более 200 миниатюрных портретов для Кабинета Его Величества. Среди экспонатов музея – подлинные эскизы работы Евгения Фаберже 1930-х годов, подаренные Татьяной Фаберже, и портреты, посвященные теме Фаберже. За прошедшие шесть лет Музей Василия Зуева пополнился работами современных художников – миниатюристов. В 2016 году Фонд Фаберже учредил Орден Василия Зуева. Если в 2017 г. его кавалерами было 20 человек, то в настоящее время таких кавалеров 80. Художники, обладатели этого знака, дарят свои работы Музею Зуева. За эти годы Музей организовал более 20 конкурсов, в которых участвовали несколько тысяч детей и школьников. К сожалению, 30 марта 2020 года не состоялась встреча гостей на праздновании 150-летнего юбилея Василия Зуева - по известной причине всемирной эпидемии. Но в январе 2020 г. произошло массовое награждение орденами Василия Зуева художников и мастеров – эмальеров (30 человек) - продолжателей традиций Василия Зуева в городе Ростове Великом. Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается, хотя за последние 25 лет, по естественным причинам, выбыло порядка 70 кавалеров наград Фонда.

К юбилею, в 2020 году вышла уже вторая книга, посвященная Василию Зуеву (первая была издана в 2017 г., и в ней было 220 страниц). Второе издание называлось «Василий Зуев и его продолжатели», и его объем был уже 520 стр. В книгу включены новые архивные материалы по истории фирмы Фаберже и биографии 60 кавалеров ордена Василия Зуева.

Недавно упоминалось, что вам присвоен Почётный памятный знак «Орден Императора Александра III» - что это за награда?

«Орден Александра III» - это как раз награда Императорского Православного Палестинского общества.

Кстати, какая из ваших многочисленных регалий вам всего дороже?

Дороже всего мне звание Почетного академика Российской академии художеств.

Над чем работаете сейчас?

В декабре 2020 г. под эгидой Фонда Фаберже вышла монография – справочник «Награда, знаки и подарки из Кабинета Его Величества. 1881 – 1917 гг.» (576 стр.) и «Указатель имен» на 2500 фамилий (48 стр.). В настоящее время я работаю над второй книгой того же содержания. К сожалению, нас не обошли в последние четыре года печальные события. В феврале 2020 г. ушла из жизни почетный председатель Мемориального фонда Фаберже г-жа Татьяна Федоровны Фаберже, не дожив трех недель до 90-летия. Новым председателем стал действительный член Российской академии художеств, учредитель «Волго-Вятского Монетного двора» Сергей Иванович Квашнин. К сожалению, в этой должности он пребывал только полтора года и скоропостижно скончался от ковида 28 октября прошлого года. Необходимо еще воздать дань Сергею Ивановичу Квашнину – этому выдающемуся деятелю российского ювелирного искусства, единственному академику Российской Академии художеств.

Вы ещё пять лет назад приступили к издательскому проекту «Украина и Фаберже». Как он продвигается? Повлияли ли на это последние события в наших странах?

Династия Фаберже действительно была очень тесно связана с Украиной. В апреле прошлого года исполнилось 25 лет со дня создания Мемориального фонда Фаберже. За эти годы членами Фонда стали более 700 человек из 20 стран мира, в том числе 350 человек из России и 140 - из Украины. Правда, 30 человек из этого списка из Луганской и Донецкой областей и Республики Крым, вернувшейся в марте 2014 года в состав России. Я был в последний раз на Украине в том же году начале июня и с тех пор - ни разу, поэтому мой проект «Украина и Фаберже» затормозился и был реализован только фрагментарно.

В декабре 2015 г. вышла наша совместная с Татьяной Фаберже и Натальей Сапфировой (Киев) книга «Карл Фаберже и Иосиф Маршак». Наталья Сапфирова, руководитель программы «Украина и Фаберже», референт нашего Фонда в мае прошлого года защитила кандидатскую диссертацию по творчеству выдающегося украинского ювелира Иосифа Маршака.

Галина Семенова для Rough&Polished



