Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?

Автор: Али Гиллани (Ali Gillani), специалист по оценке алмазного сырья из Trans Atlantic Gem Sales





Жена попросила меня купить ей золотое кольцо.

Жена: Ты можешь купить мне золотое кольцо в этом году в подарок на день рождения?

Я: Конечно, я куплю тебе красивое кольцо с бриллиантом на твой день рождения.

Жена: Я не хочу кольцо с бриллиантом - я хочу золотое кольцо.

Я: Но почему, дорогая?

Жена: Я хочу купить золотое кольцо в качестве инвестиции.

Я: Покупка кольца с бриллиантом может стать отличной инвестицией, если купить крупный камень.

Жена: Бриллианты не имеют внутренней ценности - я не смогу перепродать их по той же цене или выше той, по которой покупаешь; так что, это вложение денег без прибыли.

Я: Хорошо, я понимаю твою точку зрения, но я эксперт по алмазам и бриллиантам. Я куплю отличный камень круглой огранки, весом в 1 карат, цвета F, чистоты VS. Это хороший инвестиционный продукт, и даже цена со временем вырастет.

Жена: Если мне понадобится или я захочу продать свое кольцо когда-нибудь, где я найду подходящий рынок для его продажи? Во-вторых, если я найду, где его продать, как мне узнать текущую цену моего бриллианта? В отличие от золота, которое имеет единую цену за грамм во всем мире, при продаже моего бриллианта я должна верить цене, предложенной продавцом, потому что у меня нет соответствующей справочной цены на бриллианты.

Я: Хорошо, дорогая, я куплю золотое кольцо.

В приведенном выше разговоре с моей женой вы, должно быть, заметили, что мне не удалось убедить ее купить кольцо с бриллиантом. Она задавала прямые вопросы, но они касались серьезной проблемы: будучи торговцем бриллиантами, всю свою жизнь продавая алмазы на миллионы долларов, я не мог ответить на эти простые вопросы, заданные потребителем.





Почему я не смог ответить жене?

Прозрачность ценообразования на уровне потребителя:

Торговцы бриллиантами, производители бриллиантов и руководящие органы подчеркивают важность прослеживаемости информации о происхождении для определения стандартов, чтобы потребители знали происхождение бриллианта, который они покупают. Регулирующие органы гарантируют, что не будут продаваться бриллианты с незаконным финансированием, они не будут использоваться для отмывания денег или что добыча алмазов не наносит вреда, и они подчеркивают важность комплексной проверки. И все же НИКТО НЕ ГОВОРИТ О ПРОЗРАЧНОСТИ ПРОЦЕССА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, НАЧИНАЯ ОТ ТРЕЙДЕРОВ ДО РОЗНИЧНЫХ ПРОДАВЦОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Ясность в процессе формирования цены является ключом к покупке бриллианта потребителем с целью сохранения богатства.

1. Бриллианты не продаются как любой товар:

Бриллианты являются товаром, и их стоимость может расти и падать, как и на любой другой товар. Тем не менее, не существует универсального индекса цен, доступного потребителям при покупке и продаже бриллиантов.

Например, транзакционные цены на золото и серебро доступны в унциях, граммах и килограммах в разделе отслеживания рынка почти в каждой газете или на интернет-платформе. Тем не менее, такая информация недоступна для потребителей, покупающих бриллианты.

Существует контраргумент о проблеме, связанной с взаимозаменяемостью бриллиантов как товара. Тем не менее, значительные бриллианты более высокого качества могут быть формализованы, чтобы указывать преобладающие цены для потребителя, или что-то наподобие прейскуранта Rapnet, доступного только трейдерам, должно быть доступно для потребителя, позволяя покупать бриллианты в качестве товара и с целью сохранения богатства.

2. Система ценообразования, ориентированная на потребителя:

Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены. Та же формула применима к торговле бриллиантами как товаром: пусть потребитель сам решает, какой бриллиант купить, и устанавливает цену, которую он готов за него заплатить. Ритейлеры должны сосредоточить свое внимание на предоставлении потребителю общего образования, чтобы понять характеристики, указанные в сертификате конкретного бриллианта, которые учитываются в его стоимости.

Позвольте потребителю проанализировать характеристики бриллианта и сопоставить их с прейскурантом, чтобы определить реальную стоимость бриллианта.





Как неспециалисту купить бриллиант?

Бриллианты являются предметами роскоши, и только богатые могут держать их в своем инвестиционном портфеле. Это утверждение в какой-то степени справедливо, но бриллианты могут быть частью инвестиционного портфеля также и среднеобеспеченного обывателя. Вопрос в том, какой тип бриллианта купить, чтобы его можно было легко перепродать с приростом стоимости?

Самое главное - покупать сертифицированный бриллиант. Когда я говорю «сертифицированный», я имею в виду сертификат подлинной лаборатории, такой как GIA и HRD. НЕ ПОКУПАЙТЕ АЛМАЗ С СЕРТИФИКАТОМ, ВЫДАННЫМ МАГАЗИНОМ.

Во-вторых, покупайте бриллианты круглой огранки, потому что это самая популярная огранка бриллианта, цена которого выше при перепродаже. Наконец, я не думаю, что огромный бриллиант более ценен, чем камень меньшего размера, и это самая распространенная ошибка, которую люди совершают при покупке бриллианта с целью сохранения богатства. Всегда покупайте бриллиант лучшего качества, это означает превосходное качество огранки Excellent Cut, более высокий показатель цвета и чистоты. Любой бриллиант круглой огранки весом от 0,39 до 10+ каратов с наилучшими характеристиками является активом, который можно добавить в ваш инвестиционный портфель.





Вывод:

Следует понимать, что будет дефицит бриллиантов, потому что в производстве алмазного сырья доминирует горстка компаний, таких как De Beers, АЛРОСА и Rio-Tinto. На их долю приходится более 60% мирового объема добычи алмазов. В прошлом году мы стали свидетелями дефицита бриллиантов, что привело к резкому снижению удовлетворения потребительского спроса.

Нам необходимо повысить прозрачность цен от «торговца к розничному продавцу и потребителю» путем введения простого для понимания «Справочника цен на бриллианты для потребителя» (Diamond Price Book For The Consumer) для значимых мелких бриллиантов. Неспециалист может купить бриллиант по низкой цене, чтобы продать по более высокой цене. Мы должны дать потребителям вескую причину добавить бриллианты в свой инвестиционный портфель, а бриллианты должны продаваться наравне с любым другим товаром.

Я продолжил разговор с женой, объясняя ей ценность покупки бриллианта для сохранения богатства:

Я: Я уверен, что теперь ты понимаешь, почему я предложил тебе купить кольцо с бриллиантом.

Жена: Хорошо, я знаю, ты старался изо всех сил убедить меня купить бриллиант, но давай попробуем купить маленький бриллиант круглой огранки в полкарата, с отличным качеством огранки.

Я: Давай купим!

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