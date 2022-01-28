Максим Земляков: «Будем жить!»

Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле.

Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с успешными показателями производительности, с одной из самых низких себестоимостей в мире и качеством продукции, соответствующим мировым стандартам, была объявлена банкротом, Максим Земляков восстановил производство, собрал и возглавил прежний коллектив.

В прошлом году вы отметили 20-летие, если считать «АДМС» преемником орловского филиала АЛРОСА по огранке. Что сейчас собой представляет ваше предприятие?

Нынешнее общество «АДМС» сочетает современные технологии и двадцатилетний опыт. Мы производим продукцию, включающую бриллианты разных размеров, классической круглой и разных фантазийных форм огранки. Наши специалисты подбирают камни для изделия или комплекта с близкими характеристиками по заданным параметрам – разные варианты качественных характеристик и форм огранки, в том числе по эскизам и размерам заказчика. Качество строго контролируется при каждой операции обработки алмаза, всех видов огранки.

Сейчас мы используем технологию замкнутого цикла. Имея небольшое количество людей – 20 человек, - это оптимально. Получаем сырье, далее определяем - исходя из пожелания заказчиков и оптимальной цены на рынке готовой продукции дальнейшие пути обработки. Если мелкое сырье, то это, в основном, круглая огранка (кр-17 или кр-57); если среднее и крупное, то предоставляем разные варианты заказчику, согласовываем и отдаём в производство. На сегодня значительную часть нашей работы составляет обработка синтетических (лабораторных) камней. Есть небольшие отличия в обработке, но благодаря, так скажем, кулибинскому подходу (адаптации оборудования), всё в конечном счёте подстроено для выпуска готовой продукции. В основном на сегодня это средние и крупные камни. Формы огранки - любые по пожеланию заказчика: и классические, всем известные, и индивидуальные на заказ.

Как предприятие переживает трудности, связанные с пандемией?

В феврале 2020 года по симптомам 80% коллектива предприятия переболело коронавирусом, но мы тогда об этом не знали. Март мы доработали по заказам, потом до августа было затишье и только в октябре мы опять возобновили работу. Коллектив сохранили. Появился новый поставщик - солидная фирма с большими планами. Речь идёт о синтетике. Они в стадии становления и поисков на рынке, пытаются наладить производство, - понятно не без сложностей. Сохраняем отношения и с ними надежды на стабильность. Обхожу слово «выживаем» - живём!

Не скрываем, что стремимся к стабильной работе, без простоев, но никак не можем найти постоянного поставщика, поэтому выходим из ситуации, ищем, работая со многими заказчиками.

Чем характеризуется нынешний момент: какие трудности, удается ли развиваться?

Сложности, конечно, есть у всех: сопутствующие материалы, оснастка, расходники очень подорожали последнее время... Но, несмотря на это, мы долго держали цены на обработку стабильными, хотя этой осенью, с сентября немного подняли. При этом есть ряд клиентов, с которыми мы работаем по старым договорённостям, выполняя свои обязательства.

Развиваемся? Отвечу так: наверное, технологически да, но в количестве людей – пожалуй, нет. Нет стабильности, каждый месяц - борьба за заказ. Во время первой волны пандемии были простои, как и у многих. Спасибо коллективу за понимание и доверие.

Конечно, надеемся на лучшее - стараемся быть оптимистами, и только благодаря этому держимся.

Вы в отрасли уже 22 года. Начинали со шлифовальщика и огранщика, были инструктором, технологом, главным технологом, пока не возглавили фирму. Когда «Орел-АЛРОСА» прекратила существование, нашли силы восстановить предприятие «АДМС», собственником которого стали в декабре прошлого года. Как себя чувствуете в новом качестве?

Чтобы ни происходило, жизнь продолжается.

Наш поезд под названием «гранильное производство в городе Орле» с годами набирал обороты. В пути, конечно, не без трудностей, но удалось построить систему, где оптимально подобраны все звенья цепочки, на каждом этапе своя, и дополняла последующую. Казалось бы, наслаждайся, как в унисон с обдирщиками работают огранщики, как администраторы слаженно ведут учёт, контролеры не задерживают выпуск, технологи предлагают что-то новое, бухгалтерия всё это воплощает в цифрах... все работает как часы. Мне постоянно хотелось на работу, хотелось расти вместе, делать все лучше и лучше. Все работает на одну цель, и она достигается. Хорошая производительность, при хорошем качестве и оптимальной себестоимости (21,8 доллара США за карат.)

Надо только подбрасывать угольки, и наш поезд будет набирать обороты… Вспоминается, как сидевший на развилке наших рельсов отправил нас в пропасть: «Ни к тебе, ни к коллективу претензий нет. Ваше сырье продали». Приговор звучал так. Видел в глазах коллектива надежду, пытался сохранить людей и производство. Когда спустя полгода стало понятно, что нас окончательно вычеркнули, желание продолжать осталось: руки есть, голова на месте - это и помогло принять решение о возрождении. И вот мы снова в пути – уже четыре года, от маленького подвальчика без отопления до предприятия, которое есть сегодня. Постараемся дожить и не бросить рычаг своего поезда...

Остается лишь надеяться и ждать перемен?

Сложно существовать без какой-либо поддержки государства, а порой кажется, что в стране все делается, чтобы убить огранку. Все делается для поддержки производств в Индии. Неважно, что «хлеб дешевле зерна» на рынке. А наше российское ограночное производство? Эти проблемы не решаются, поэтому мы, огранщики, перекочевали под крыло инвесторов Индии. Это обидно, но мы терпим, ждём, когда посмотрят в нашу сторону. А так быть мировым производителем, определяющим рынок бриллиантов, никто не мешает, объемы собственной добычи составляют треть мировой. Но назовите кого-нибудь из оставшихся, кого не коснулась индийская «эпидемия».

Но пока силы есть, боремся, сохраняем, сберегаем... может всё-таки понадобимся? Выбираем не дорогу жалоб, а дорогу работы.

Будем верить в возрождение отрасли в России, будем стараться, создавать и делать этот мир лучше. В новом году желаем всем здоровья и успехов в труде. И как говорил герой фильма «В бой идут одни старики», «будем жить!».

Галина Семенова для Rough&Polished



