Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье

Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли и увеличении внешних инвестиций в эту южноафриканскую страну.

Стивен Везеролл (Stephen Wetherall), управляющий директор Lucapa Diamond, сказал Мэтью Няунгуа (Mathew Nyaungwa) из Rough&Polished в кулуарах Международной алмазной конференции Анголы (Angola International Diamond Conference), состоявшейся в ноябре прошлого года в Сауримо, что самым большим изменением стали дополнительные каналы продаж, которые алмазодобывающие компании теперь могут использовать в соответствии с новыми ангольскими правилами.

Он также сказал, что теперь они получают правильную цену за свой продукт благодаря каналу выбранных производителем «предпочтительных покупателей», тендерам или аукционам, а также притоку большего числа зарубежных покупателей.

При прежнем режиме алмазодобывающие компании не могли предлагать своих покупателей, а им назначали покупателя, утвержденного Анголой.

Кроме того, Везеролл рассказал о проекте Lucapa по геологоразведке кимберлитов в Анголе.

Ниже приведены выдержки из интервью.

В прошлом году вы стали заниматься производством бриллиантов вместе с диамантером, который не был назван. Можете ли вы теперь раскрыть название компании?

С начала этого года у нас заключено партнерское соглашение с компанией Safdico о проведении огранки и полировки на нашем руднике Мотаэ (Mothae), где мы продаем алмазное сырье этому партнерству, а затем рудник напрямую принимает долевое участие в распределении 50% дополнительной прибыли, полученной за пределами алмазного рудника. Сейчас мы привлекаем прибыль от производства бриллиантов обратно на рудник Мотаэ. Однако отношения с Safdico начались не на руднике Мотаэ. Согласно новым ангольским правилам торговли, алмазодобывающие компании могут продавать около 60% продукции выбранным ими «предпочтительным покупателям», поэтому в рамках этой программы алмазодобывающая компания Sociedade Mineira Do Lulo (SML) определила Safdico в качестве «предпочтительного покупателя» для алмазов с рудника Луло (Lulo). SML имеет такой же механизм долевого участия в распределения 50% дополнительной прибыли от производства бриллиантов. Итак, мы в SML занимаемся огранкой и полировкой бриллиантов уже почти два с половиной года, но механизм на руднике в Лесото был запущен в начале этого года.

Сколько каратов вы поставили Safdico с начала работы партнерства?

Общий объем алмазов, проданных как компании SML, так и партнерствам по производству бриллиантов на Мотаэ, на сегодняшний день превышает 60 000 каратов. Обратите внимание, что огранку и полировку проходят не все алмазы партии, а отбираются дорогостоящие драгоценные камни, составляющие значительную часть стоимости каждой партии и предполагаемая дополнительная прибыль будет значительной. Оба рудника получили значительную стоимость сверх обычной стоимости алмазного сырья.





Завод на руднике Луло Фото: Lucapa Diamond

Какое влияние на вашу деятельность оказали новые правила в области сбыта, введенные правительством Анголы?

Я думаю, что самым большим изменением являются дополнительные каналы продаж, которые мы можем использовать в рамках новых ангольских правил, - теперь есть канал «предпочтительного покупателя», выбранный производителем, есть канал системы сайтов, а также канал тендеров или аукционов. Более высокие цены также являются результатом увеличения числа зарубежных покупателей (гораздо большее число покупателей теперь может въезжать в Анголу), с которыми мы теперь можем взаимодействовать с целью получения подходящей цены на наш продукт. При прежнем режиме мы не могли предлагать своих покупателей. Нам назначались утвержденные Анголой покупатели, и их была лишь небольшая группа. Таким образом, новые правила чрезвычайно помогли алмазной отрасли Анголы, алмазодобывающие компании теперь могут выбирать и привлекать тех покупателей, которые, по их мнению, лучше всего подходят для их товара, которые могут войти на рынок и платить справедливые рыночные цены.

Привело ли это к росту цен на алмазное сырье?

В Анголе произошло заметное повышение цен на алмазное сырье в результате изменения регулирования, но недавнее улучшение ситуации на рынке также очень помогло в этом году. Конечно, наш нишевый продукт совсем другой, и нам нравится продавать его по разным каналам, поскольку не все наши камни, по нашему мнению, подходят для тендера. Например, наш канал «предпочтительного покупателя» позволяет SML принимать долевое участие в дополнительной прибыли от производства бриллиантов за пределами рудника, поэтому приятно иметь различные варианты для наших объемов производства.

Как откликнулись покупатели на тендеры, организованные SODIAM?

Если упомянуть название Луло где-нибудь в мире, диамантеры точно знают, откуда поступили эти алмазы и насколько они нишевые и качественные. Обычно диамантеры ездят повсюду, чтобы получить их. Так что посещаемость тендеров, проводимых SODIAM, была хорошей. Это наш третий тендер с SODIAM, и мы всегда получали одинаково крайне положительные отзывы о нашем товаре. Качество алмазов, поступающих с рудника Луло, высокое, - я не хочу сказать, что они не имеют себе равных, но они, безусловно, одни из лучших как по размерам, так и по качеству.





Буровые работы на участке L030 Фото: Lucapa Diamond

Как далеко вы продвинулись в исследовании кимберлитов Луло?

Ранее в программе, представленной на Международной алмазной конференции в Анголе, д-р Лауреано (Laureano), исполнительный директор ENDIAMA, сказал, что и Бог, и дьявол сыграли свою роль в алмазной промышленности Анголы. Бог в том смысле, что в Анголе было изобилие алмазов, и дьявол в том смысле, что дьявол прикрыл большую их часть, замаскировав источники.

Хотя на Луло наши аномалии не прикрыты в какой-либо значительной мере, поскольку мы находимся намного ниже и за пределами нагорья, Бог наделил концессию Луло более чем 500 аномалиями, которые, судя по нашим данным, являются кимберлитами. В результате нам нужно было обеспечить, чтобы программы разведки кимберлитов Луло осуществлялись с помощью методического подхода, иначе можно было бы потратить много сил впустую в этой значительно богатой кимберлитовой среде.

Итак, за эти годы мы проделали огромный объем работы на этом участке. Из примерно 500 аномалий мы, основываясь на нескольких критериях, выбрали 120 для продуманной программы бурения с целью выявления кимберлитового материала. Мы подтвердили, что 107 из них являются кимберлитовыми телами, отправили более 80 образцов и буровой керн для анализа химического состава минералов в Канаде и Южной Африке и использовали все эти результаты и геологические данные, в том числе результаты отраслевой экспертной оценки, для того, чтобы отобрать 18 приоритетных целей, на которых мы сейчас систематически берем валовые пробы, как мы говорим.

Работая методически, мы также не можем проявлять жесткость в своем подходе, так как мы узнаем больше каждый день по мере выполнения геологических работ и появления новых данных. Таким образом, дополнительные целевые показатели, несомненно, будут повышены, а другие, вероятно, станут ниже, когда будут завершены результаты и интерпретация нашей программы отбора валовых проб.

Мы находимся на очень захватывающей стадии наших исследований кимберлитов, на узком конце воронки, если хотите, но также в очень интересной и алмазоносной кимберлитовой зоне в водосборе реки Кангиги, притоке реки Какуило. Будем надеяться, что результаты в ближайшее время приведут нас к тому, что мы ищем, и мы докажем, что они являются экономически целесообразным источником (источниками) великолепных аллювиальных алмазов месторождения Луло, которые мы извлекаем в рамках нашей программы горной добычи.





Посадочная полоса северного кластера Фото: Lucapa Diamond

Можете ли вы сказать, сколько вы вложили в этот проект?

Мы уже вложили более $20 млн в программу разведки кимберлитов. В последние годы она была основным направлением разработки кимберлитов компанией Lucapa. Когда в 2019 году в алмазной отрасли произошел спад, мы решили приостановить другие наши программы геологоразведки на ранних этапах (Брукинг (Brooking) и Орапа (Orapa)) и сосредоточить все доступные денежные ресурсы на более продвинутой программе разведки кимберлитов Луло, поскольку мы искренне хотели ее продолжать.

К счастью, алмазный рынок значительно восстановился после этого, и, как можно было увидеть из наших недавних сообщений, мы возобновили эти программы, которые были на более ранней стадии. Мы уже определили 3 новые цели бурения в рамках нашей разведочной программы Брукинг в Австралии.

Мы также продолжаем уделять внимание расширению нашей производственной базы, и в связи с недавним приобретением проекта по разработке месторождения Мерлин (Merlin) в Австралии, мы планируем ввести в эксплуатацию наш третий алмазный рудник. Через 10 лет будет уже три алмазных рудника, поэтому можно понять, что нам нравится осваивать участок, в который мы инвестируем, и проводить работу.

Кто-то сказал, что, если вы решитесь заняться добычей кимберлита в Анголе, то высока вероятность того, что вы будете добывать низкокачественные алмазы. Говорит ли об этом та работа, которую вы сейчас выполняете?

Я думаю, что так говорят «в целом» о материалах типа Катока (Catoca) и Луаше (Luaxe), однако в Анголе существует довольно широкий спектр продукции. В Анголе есть несколько менее известных кимберлитов, качество которых намного выше среднемирового, и имеется значительное количество аллювиальных ресурсов с материалом хорошего качества, первичные источники о которых не были раскрыты.

Такие комментарии нас точно не беспокоят. То, чего мы достигли на настоящий момент, что лежит на поверхности, является лучшим показателем того, что лежит в земле, а на поверхности на концессии Луло находится множество крупных (большого веса), весьма исключительных, неправильной формы алмазов с неровными краями, не показывающих каких-либо значимых признаков перемещения. Приближаясь к источнику, ожидается, что общее качество упадет лишь незначительно, но не существенно, так как источник по-прежнему будет содержать крупные дорогостоящие алмазы, и содержание также будет немного выше.

Вы сказали, что приостановили бурение на руднике Орапа в 2019 году из-за спада в алмазной отрасли. Не могли бы вы предоставить обновленную информацию об этом предприятии в Ботсване?

2019 год не был удачным для отрасли из-за тенденции к снижению цен на алмазы. Это повлияло на настроения в отрасли и инвестиции в нее. Поэтому мы приостановили программы Орапа и Брукинг. На данный момент, мы подали заявку на продление срока аренды месторождения Орапа, и как только будет получено продление аренды, мы отправим буровые установки на место, чтобы начать кампанию по бурению. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время.

Довольны ли вы работой, которую проводите в Лесото?

Да, конечно. Мы организовали там надежную добычу полезных ископаемых. Когда речь идет о ресурсах типа II, имеющих более высокую стоимость, они, как правило, имеют гораздо более низкое содержание (каратов на тонну), и поэтому на самом деле речь идет главным образом об увеличении объемов. Итак, мы очень рады, что мы завершили расширение производственных мощностей с 1,1 млн тонн в год до примерно 1,6 млн тонн в год на Мотаэ - примерно на 45%.

Действительно, ввод в эксплуатацию после наращивание мощности мог бы пройти немного лучше в течение года, однако мы сообщили рынку Австралийской биржи ценных бумаг (Australian Securities Exchange, ASX), что мы столкнулись с неблагоприятными погодными условиями, ограничениями на установке дробилки и проблемами, связанными с запасами, которые замедлили или повлияли на нашу работу и наращивание объемов. Так что все могло бы пройти немного лучше, но это уже позади, и все готово к уверенному старту в следующем году. Это был действительно хороший первый полный год после закрытия из-за пандемии, в этом году было проведено расширение. Мы всегда надеемся и хотели бы, чтобы этот год был отличным, но этот год был хорошим. 2022 год будет отличным!

Насколько оптимистично вы настроены относительно хороших успехов в Австралии?

Мы настроены очень оптимистично; Австралия - хорошо известная крупная горнодобывающая юрисдикция, и именно здесь мы проводим свой первичный листинг на ASX. Таким образом, она является домом для значительной части нашего реестра акционеров, поэтому наличие проекта по развитию алмазодобывающей отрасли на нашей родной земле, безусловно, представляет большой интерес для наших инвесторов. Мы видим значительный потенциал на проекте Мерлин, и подход, который мы собираемся использовать при его разработке, заключается в использовании инновационного открытого карьера, а затем вертикальной разработки карьера. Мы ожидаем очень хороший объем этих инвестиций и их окупаемость. То, что мы собираемся сделать, так это провести первоначальную технико-экономическую оценку или укрупненный технико-экономический расчет, и вскоре мы его опубликуем. Затем мы завершим технико-экономическое обоснование в 2022 году, разработаем решение или структуру финансирования, а затем приступим к строительству. Мы ожидаем там стабильную добычу и очень рады перспективам. Когда мы построим рудник, он станет крупнейшим алмазным рудником в Австралии после закрытия алмазного рудника Аргайл компании Rio Tinto в 2020 году. Мы действительно настроены крайне оптимистично.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished