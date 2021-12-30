Все - это дизайн, а дизайн - это все

Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala. Возглавляя престижное семейное наследие, Ашраф Мотивала почувствовал необходимость вдохнуть новую жизнь в свой бизнес. По мере роста спроса на высококачественные ювелирные изделия как в Индии, так и за рубежом, меняющаяся картина потребовала от него преобразовать компанию A S Motiwala, сохранив при этом ее репутацию.

В 2002 году Ашраф Мотивала прошел обучение тонкостям торговли в GIA (Геммологическом институте Америки), начиная от добычи камней, огранки и полировки и кончая сортировкой (оценкой) бриллиантов и драгоценных камней, и работал над преобразованием ценности наследия в высококачественные изделия на заказ.

В 2018 году бренд Faith получил престижную международную премию за превосходное качество Quality Excellence на конкурсе Diamond of Asia International, проводимом Обществом экономического развития Индии. В 2020 году Ашраф Мотивала был удостоен награды за вдохновение Inspirational Leader за свои впечатляющие достижения в области ювелирного бизнеса. Под руководством Ашрафа Мотивалы бренд A S Motiwala по-новому взглянул на меняющееся поведение потребителей, запустив бренд Faith By ASM, который олицетворяет надежность, ценности и мастерство изготовления, присущие компании A S Motiwala.

В 2021 году Ашраф Мотивала, как основатель и креативный директор Faith By ASM, расширил присутствие своего бренда в Интернете, чтобы охватить глобальную аудиторию.

В эксклюзивном интервью информационному агентству Rough&Polished Ашраф Мотивала рассказывает о своей компании и ее работе.

Ниже приводятся некоторые выдержки из интервью:

Можете ли вы рассказать нам о компании A S Motiwala, с момента ее основания до сегодняшнего дня? Где расположены ваши производственные подразделения и откуда вы получаете сырье, алмазы, цветные драгоценные камни, золото и т. д.?

Компания A S Motiwala была основана в 2012 году, но бренд имеет более чем вековое наследие (с 1905 года по настоящее время). С момента своего создания бренд пользуется всемирным покровительством и доверием знаменитостей, общественных деятелей, представителей киноиндустрии и многих других. За прошедшие годы компания A S Motiwala зарекомендовала себя как лидер отрасли и заслужила множество наград в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий.

Наши производственные предприятия находятся в Мумбаи и его окрестностях. Мы закупаем алмазы у De Beers и АЛРОСА.

Пожалуйста, расскажите нам подробнее о ювелирных изделиях, которыми вы торгуете. Больше известный как ювелирная компания, предлагающая эксклюзивные изысканные украшения, обслуживает ли ваша компания обычных покупателей ювелирных изделий, предлагая недорогие украшения?

Первоначально A S Motiwala воспринималась как ювелирная компания, имеющая творческое наследие и обслуживающая только клиентов, приобретающих изделия очень высокого качества, но теперь она также вошла в отрасль повседневных ювелирных украшений с помощью своего вспомогательного бренда Faith By ASM.

Бренд Faith зародилcя как идея благодаря неустанному стремлению превратить вековое наследие бренда в люксовый бренд, который нашел бы отклик у молодежи. Используя талант, опыт и доверие к вековому наследию, мы стремимся улучшить повседневные украшения и предложить нашим клиентам лучшие из возможных ювелирных изделий.

Изделия бренда Faith By ASM теперь продаются онлайн, чтобы обслуживать более широкую аудиторию. Бренд добился значительных успехов в экспорте и расширил свое присутствие в розничной торговле более чем в 10 магазинах TAJ по всей Индии.

А насколько важен аспект «дизайна» в ваших украшениях. Кроме того, расскажите нам свою историю о своей страсти к дизайну! Сможет ли знаток ювелирных украшений узнать украшения от AS Motiwala? Делаете ли вы украшения по индивидуальному заказу клиентов?

Мы являемся брендом, который ставит дизайн на первое место… Все - это дизайн, а дизайн - это все. Мы очень требовательны, когда дело касается окончательной отделки и проверки качества каждого изделия, которое мы производим. Обычно вдохновением для создания наших дизайнов служит природа во всей ее красе, впечатления, которые возникают во время путешествий, знакомства с новыми местами, городами с их прекрасной архитектурой, или ощущение безмятежности гор. Мы создаем украшения по заказу наших клиентов и стремимся достичь совершенства во всем, что мы делаем. У нас есть несколько уровней контроля качества, чтобы гарантировать, что мы продаем изделия только самого высокого качества.

Какие изменения вы заметили за прошедшие годы в спросе на ювелирные изделия на внутреннем рынке - с точки зрения дизайна, содержания бриллиантов, содержания золота и т.д., и какая сейчас существует тенденция?

За последние два десятилетия в дизайнерском мышлении произошел большой сдвиг, индийцы, которые много путешествуют, теперь хотят иметь более качественные товары. Когда дело доходит до ювелирных украшений, то дизайн - это король, но отделка и удобство ношения также являются очень важными факторами.

Мы видели, как большинство покупателей переходят от массивных золотых комплектов к изящным ювелирным украшениям с бриллиантами, а комплекты, в которых содержится меньше золота и больше бриллиантов, являются выигрышной комбинацией. Лидером рынка также стало розовое золото, этот совершенно новый цвет металла очень понравился на индийском рынке. Для индийских покупателей сейчас привлекательны товары, являющиеся результатом научных исследований и разработок, раньше дизайн был однообразным и выглядел в основном одинаково, а теперь людям стали нравиться инновации в ювелирных изделиях. Большинство много путешествующих клиентов предпочитают такие инновации, как использование эмали в ювелирных украшениях. Новые клиенты очень восприимчивы к инновациям, и они также побуждают нас вводить новшества, а не заниматься имитацией.

Всякий раз, когда мы начинаем работу над дизайном, мы постоянно думаем о потребителе, мы всегда думаем о потребителе, который много путешествует, а затем разрабатываем свои украшения.

Занимается ли AS Motiwala экспортом ювелирных изделий? Если нет, то какие планы на будущее?

Мы занимаемся экспортом ювелирных изделий, мы экспортируем на 4 континента.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished