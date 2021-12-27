«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России

«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц.

Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы — создается поток информации для всех, кто связан с миром ювелирного искусства и творчества. Размещаются вакансии, анонсы мероприятий и других событий, собираются мнения экспертов на вопросы, волнующие читателей.

Проводится ежегодный конкурс «Битва Ювелиров».

О конкурсе, специфике ювелирного Екатеринбурга и площадке «Типичный ювелир» рассказал Rough&Polished основатель этого проекта Дмитрий Татауров.

Как вы пришли к ювелирной теме и чем она вас привлекла?

У моего отца была крохотная мастерская: он занимался ювелирным и камнерезным делом. В детстве я всегда прибегал к отцу и с широко открытыми глазами смотрел, как из кусочка металла и природного камня появляется изящное и красивейшее ювелирное изделие. А когда отца не было дома, я приводил в мастерскую своих одноклассников.

В доме было много литературы, связанной с поделочными камнями, с технологиями производства. Я вырос среди этого, много смотрел и читал. Став постарше, начал листать ювелирные журналы, каталоги, увлекся ювелирной историей, читал на английском о Карле Фаберже и его компании. Так что все начинается с детства.

Почему «Типичный ювелир»?

Когда началось бурное развитие социальных сетей, мне захотелось создать площадку, которая бы объединила ювелиров из разных стран.

Планы были грандиозными и даже казались невыполнимыми, но я всегда верил, что все получится. Так в 2012 году была создана интернет-площадка «Типичный ювелир», объединившая многих ювелиров камнерезов и дизайнеров. Каждый может найти для себя информацию - знания, единомышленников, советы, работу. И даже свою судьбу! У нас был случай: в первый год «Типичного ювелира» я познакомил двух ювелиров из разных стран - теперь они живут вместе, поженились, и них растут дети.

Площадка всех делает доступными и открытыми в едином желании продвигать ювелирную отрасль России.

А в этом году мы устроили благотворительную акцию и помогли молодому парню, инвалиду - Виктору, который очень хочет заниматься ювелирным делом, но не имеет такой возможности. Организовали сбор средств для покупки инструмента и оборудования, чтобы Виктор мог дома заниматься ювелиркой. Откликнулись сотни ювелиров и стали отправлять ему вальцы, бормашины, инструменты и даже верстак. Мы от магазина «Типичный ювелир» отправили ему большую посылку инструментов.

Идея назвать так площадку пришло быстро: за основу взяли слово «ювелир», и чтобы что-то добавить я прибавил «типичный». Одно из значений этого слова - «настоящий», и это действительно площадка для настоящих ювелиров, любящих свое дело.

Как возникла идея конкурса, в чем его отличие от других подобных?

Было много идей и путей развития проекта. Всем хотелось драйва и адреналина, и я предложил проводить ювелирный онлайн-конкурс: давайте посмотрим, что делают современные ювелиры. В 2013 году мы провели первый конкурс «Битва Ювелиров», вызвавший большой резонанс среди ювелиров, и решили развивать его дальше.

Название пришло в голову молниеносно: это должно быть масштабно и ярко - «Битва Ювелиров». Каждый хочет победить – значит, придется биться.

Главное отличие и достоинство нашего конкурса – то, что он онлайн, в России подобных проектов нет, и в мире таких ювелирных онлайн-конкурсов единицы. Второе: в нем может принять участие любой желающий с любым уровнем мастерства - мы допускаем всех. Третье: абсолютно открытое и прозрачное голосование на предварительном этапе дает возможность раскрывать новые имена и превращается в «минуту славы» для ювелира. За девять лет мы открыли тысячи новых имён. Участие в конкурсе - это способ засветиться, получить рекламу и пиар, найти новых поклонников своего творчества.

Четвертое: в этом году в жюри нашего конкурса было 28 членов, в том числе из Японии, Майами и Нью-Йорка, они и выбирали победителей. Это полностью исключает возможность подкупа, сговора и других подковерных игр.

Этим наш конкурс отличается от всех других в мире.

Как менялся конкурс с течением времени, какова его повестка?

В первом конкурсе приняло участие 27 ювелиров - в основном, из Москвы, Петербурга и Костромы. За девять лет мы расширили географию и охватили почти все города России. Дальше присоединялись к конкурсу страны СНГ: Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Армения, Грузия.

В этом 2021 году в конкурсе приняли участие новые 30 стран мира, среди них США, Канада, Мексика, Австралия, Бразилия, Англия, Франция, ЮАР, Нигерия, Куба, Италия, Дания, Чехия, Польша и многие другие.

В этом году изменились правила конкурса: теперь победителей среди финалистов выбирает жюри. Прежде победителей выбирали сами участники площадки путем голосования.

В жюри вошли известный художник-ювелир Ильгиз Фазулзянов, создатель International Jewellery School Роман Каракурчи, дизайнер из Японии Акико Шинзато, преподаватель ювелирного дела из Майами – Марк Терн, представители Государственного Эрмитажа Лариса Золотова и Татьяна Бабошина, преподаватель УРФУ – Елена Денисова, главный художник «Русских Самоцветов» - Анастасия Яковлева и другие признанные искусствоведы и люди отрасли.

Как отразились пандемия и карантин на вашем проекте?

Значительно увеличила количество участников, ведь это онлайн-конкурс. Люди стали намного больше времени проводить в интернете и соцсетях, чем до карантина, и стали вести себя намного активнее в интернете.

Количество участников выросло до 450. Стало больше интересных работ, теперь в конкурсе принимают участие заслуженные мастера, члены союза художников России - с опытом и статусом в этой сфере, даже победители во многих других известных в России конкурсах. Мы поддерживаем связь с их организаторами и участниками ювелирных конкурсов в России и в мире. Нашу «Битву Ювелиров» признали многие ювелирные выставки и музеи страны.

На сегодняшний день повестка конкурса - привлечь как можно больше участников, и чтобы их работы были актуальными и качественными.

Кто участвовал в нынешнем конкурсе?

В числе известных участников «Битвы Ювелиров IX» - член союза Художников Владимир Майзель, мастер камнерезного искусства Юлия Гоголь из Санкт-Петербурга, ювелир-виртуоз по филиграни Дмитрий Кузнецов из Новосибирска, гравер Станислав Малов из Магнитогорска и Алан Ревир из Сан-Франциско, известный во всем мире и очень уважаемый в США.

В этом году забавно вышло: мы анонсировали прием заявок за полгода до старта конкурса, и в первую же минуту заявку подал Ян Михайлов из Петербурга с бусиной «Слон», а за минуту до окончания приема заявок прислал свое изделие Алан Ревир. В итоге оба стали победителями конкурса в своих номинациях. А изделие Яна вообще выиграло приз зрительских симпатий, собрав больше всех лайков и народной любви. Получается, что один почти опоздал, но победил. А второй пришёл первым и забрал главный приз.

Перечислить всех участников невозможно, но все они, не упомянутые здесь, внесли свой вклад.

Какие тренды прослеживаются?

Как и в предыдущих конкурсах, в тренде украшения с натуральными драгоценными и цветными полудрагоценными камнями. У российских ювелиров заметна тенденция снижения количества изделий из золота и увеличения серебряных украшений. В связи с общеэкономической ситуацией в России и пандемией в мире появилось много легковесных изделий с применением синтетических цветных камней.

У российских ювелиров стало меньше в изделиях дорогостоящих камней и больше полудрагоценных и недорогих вставок.

У Вас есть любимый камень?

Мне нравятся яркие камни - опалы из Австралии или Мексики. Из раскрученных недрагоценных камней - турмалины и танзаниты. Также аметисты всегда нравились. Вообще рынок ювелирных камней стал сейчас очень обширным, и любопытно наблюдать за его развитием. При этом, считаю, что нашествие синтетических камней оставит заметный след в ювелирной индустрии.

Чем ювелирный Екатеринбург отличается от других городов ювелирной направленности?

В Екатеринбурге традиционно очень сильная ювелирная школа мастерства. Главным образом, отличие в профессиональном мастерстве и в большом количестве природных камней, добываемых на Урале. Все это находит отражение в изделиях уральских ювелиров.

Изделия очень изящные и выразительные, в их основе - крупные драгоценные и полудрагоценные камни.

Можете вы назвать Екатеринбургских ювелиров или дизайнеров, которые нравятся?

Конечно же, я знаю Елену Опалеву и ее знаменитое колье «Гизехский Сфинкс», которое стало мировой сенсацией в 1996 году. Также мне нравится современное творчество двух уральских ювелирных домов Chamovskikh и Maxim Demidov. Еще отметил бы дизайнера Анну Ваганову: завораживает интересный и креативный подход к украшениям.

Ваши планы на будущее?

Мы планируем сделать следующий конкурс «Битва Ювелиров X» в апреле 2022 года самым крупным в истории. Мы работаем и стремимся пригласить более 1000 ювелиров из 100 стран мира. У нас уже открыт прием заявок.

Также на нашей площадке мы запускаем «Витрину ювелирных изделий», где все ювелиры страны смогут размещать свои работы.

А закончу фразой, что написана на нашем гербе: ювелиры всех стран, объединяйтесь!

Галина Семенова для Rough&Polished