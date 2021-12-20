Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким

First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР.

First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов на рудниках, до выставления их на тендеры, что позволяет оптимизировать стоимость продаваемых камней.

В интервью агентству Rough&Polished Йохан Эриксон (Johan Erikson) рассказал о воздействии коронавирусной пандемии на торговлю алмазной продукцией и тендерах, которые его компания смогла провести и намерена продолжать в дальнейшем, а также о будущих ценах на бриллианты и маркетинге.

Повлияла ли пандемия COVID-19 на тендеры First Element?

Изначально - да. В начале прошлого года, в период начала пандемии, неопределенность на рынке действительно повлияла на наши тендеры. Однако с сентября 2020 года мы наблюдаем экспоненциальный рост цен на наших тендерах и с тех пор постоянно добиваемся чрезвычайно впечатляющих результатов.

Каковы следующие запланированные тендеры First Element?

Прямо сейчас мы проводим тендер аллювиальных алмазов в наших офисах в Йоханнесбурге. Он закрывается 26 ноября.

Наша заключительная торговая сессия в этом году состоится в Антверпене, на Антверпенской тендерной площадке. Она состоится 6-10 декабря и будет включать продукцию c алмазных шахт Ягерсфонтейн (Jagersfontein) и Рооипоорт (Rooipoort), а также продукцию с месторождений в Южной Африке, в том числе аллювиальные алмазы.

Наш первый в 2022 году тендер пройдет с 19 по 25 января в ЮАР.

На Ваш взгляд, как изменятся цены на бриллианты в ближайшем будущем?

В настоящее время цены чрезвычайно высоки. Можно с уверенностью предположить, что эти рыночные условия сохранятся, поскольку проблемы с поставками первичной продукции по-прежнему являются фактором на рынке, и спрос будет только расти, поскольку запасы теперь необходимо будет подготовить к предстоящим праздничным сезонам.

Расскажите, пожалуйста, о проекте сотрудничества с GIA Antwerp по отслеживанию происхождения алмазов.

Прозрачность всегда была чрезвычайно важным аспектом нашего бизнеса, и мы гордимся нашими партнерскими отношениями c ключевыми отраслевыми игроками, которые это поддерживают.

Уже почти десять лет мы пользуемся государственно-частным партнерством с Антверпенским всемирным алмазным центром AWDC и очень гордимся тем, что теперь также работаем с GIA Antwerp.

Процесс и методология GIA по подтверждению страны происхождения являются научно обоснованными и представляют кульминационный опыт более чем 60-летних геммологических исследований.

С помощью программы отслеживания происхождения алмазов ученые GIA регистрируют уникальные характеристики необработанного алмаза, включая спектроскопию, структуру роста и включения.

После изготовления бриллиантов из одного и того же необработанного материала они тщательно исследуются, чтобы определить, соответствуют ли они характеристикам исходного необработанного материала. После успешного сопоставления GIA выдает отчет об оценке, в котором указывается страна происхождения ограненного драгоценного камня.

Программа GIA по происхождению алмазов также рассказывает о том, как природные алмазы поддерживают рабочие места, образование и здравоохранение, а также защищают окружающую среду в местных горнодобывающих сообществах и вокруг них.

Любые успешные покупатели на тендере, организованном First Element, могут запросить включение в эту программу приобретенных ими алмазов. First Element обеспечит выполнение всех процедур и предоставление документации для того, чтобы алмазы были надлежащим образом включены в программу GIA Diamond Origin, что позволит оптимизировать работу в интересах клиента.

Можно ли сказать, что алмазный рынок медленно восстанавливается?

Мы должны были бы сказать, что он восстановился быстрее, чем кто-либо ожидал. На самом деле, цены, достигнутые сегодня, значительно выше тех, которые были достигнуты «до пандемии». Цен, которые мы видим сегодня, мы не видели с максимумов 2012 года, и даже по сравнению с этим мы считаем, что сейчас это более стабильный, сильный и устойчивый рынок.

Каковы основные факторы роста рынка на данный момент?

Глобальный дефицит сырья является основной движущей силой роста цен, поскольку всем участникам необходимо поддерживать уровень запасов, чтобы соответствовать возросшему спросу.

Нехватка связана с закрытием шахт, а также с тем, что De Beers и АЛРОСА корректируют свои уровни добычи, снижая их.

Многие полагают, что все больше и больше покупателей будут обращаться к тендерам, чтобы восполнить эту нехватку.

Важно отметить, что почти все добытчики алмазов и изготовители бриллиантов, похоже, в настоящее время находятся в гораздо лучшем финансовом положении, чем до СOVID.

Когда, по вашему мнению, можно будет говорить о полноценном восстановлении рынка?

Рынок уже восстановился, став более окрепшим, чем, чем раньше. В настоящее время он находится в гораздо более стабильном состоянии, чем «до ковида».

Во всем мире поколение Z стало сторонником выращенных в лаборатории бриллиантов и ювелирных изделий с ними. Видите ли вы необходимость разработки новой стратегии, направленной на популяризацию природных бриллиантов среди «поколения Интернета»?

Спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким. В последнее время цены на выращенные в лабораторных условиях бриллианты снизились. Это отпугнет от них многих потенциальных покупателей из-за недостаточных инвестиционных возможностей. Природные бриллианты будут оставаться первым выбором, когда дело доходит до защиты ваших инвестиций.

Как вы думаете, в какой степени лабораторные бриллианты могут угрожать рынку природного камня?

Самую большую угрозу природным бриллиантам представляют нераскрытые лабораторные бриллианты, которые считаются натуральными. Как только потребители потеряют уверенность в источнике своих бриллиантов, это станет проблемой. К счастью, такие партнерские отношения, как наше с GIA в Антверпене, сводят на нет эту проблему, поскольку у нас происхождение товара полностью прозрачно.

Что ждет отрасль в долгосрочной перспективе в ситуации, когда крупные месторождения алмазов еще не найдены?

Как уже упоминалось, это только увеличит спрос, наблюдаемый в настоящее время на рынке, и станет основным фактором роста цен в будущем. Цены вырастут до премиальных, так как будет сложнее выполнять заказы и пополнять запасы. Вторичный рынок может частично удовлетворить спрос, но продукция с месторождений всегда будет оставаться приоритетом.

Отрасль находится в самом здоровом за многие годы положении. Добытчики, дилеры и изготовители - все вносят свой вклад в стабильность рынка, на котором наблюдается высокий спрос. Однако они несут ответственность за то, чтобы эти условия сохранялись в обозримом будущем, эффективно осуществляя свою деловую практику, что приведет к созданию устойчивой рыночной среды для всех.

Алекс Шишло для Rough&Polished