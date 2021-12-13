Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса

По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky) (на снимке слева), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами.

Недавно он сказал корреспонденту Rough&Polished Мэтью Няунгуа (на снимке справа) в кулуарах Ангольской международной алмазной конференции (Angola International Diamond Conference), состоявшейся в Сауримо, что открытие новых магазинов в этой азиатской стране стимулирует рост спроса на ювелирные изделия с бриллиантами.

Зимниски также сказал, что новые магазины имеют решающее значение для алмазной отрасли, поскольку это означает совершенно новый источник постоянного спроса.

Он также подчеркнул необходимость того, чтобы правительство Анголы обеспечивало прозрачность в добыче алмазов и торговле ими в стране, чтобы успокоить потребителей, особенно в США, которые обеспокоены этичностью источников поставки.

Зимниски сказал, что алмазные компании, такие как Endiama, реинвестирующие прибыль в местные сообщества там, где они работают, также помогут убедить потребителей бриллиантов в том, что они являются ответственным юридическим лицом.

Ниже приведены отрывки из интервью.

В своем выступлении на открытии Ангольской международной алмазной конференции вы сказали, что нынешнее восстановление цен на алмазы будет продолжаться. Что является движущей силой продолжающегося выздоровления?

Чтобы внести ясность, я думаю, что направление может нормализоваться, но я думаю, что общая тенденция к повышению цен на этот раз более устойчива, потому что отрасль имеет гораздо более сбалансированную позицию в плане предложения, чем в прошлые годы. Я считаю, что в среднесрочной перспективе она устойчивая. Что касается спроса, то спрос в США сейчас достаточно высок, и я думаю, что он будет оставаться относительно высоким в течение очень важного сезона праздничных продаж и, вполне возможно, в следующем году. Кроме того, в Китае относительно быстрыми темпами продолжают открываться новые ювелирные магазины, что стимулирует рост спроса. В Европе этот рынок, кажется, снова открывается, а на Ближний Восток начинается возвращаться туризм. Поэтому я думаю, что наибольший риск для спроса объясняется скорее макроэкономическими явлениями, он станет неблагоприятным экономическим явлением, если действительно возникнет ситуация, когда инфляция выйдет из-под контроля, либо если будет значительная коррекция на фондовом рынке, либо будет допущена ошибка в денежно-кредитной или налогово-бюджетной политике в США или в одной из других крупных экономик мира. Поэтому я думаю, что риск для спроса на бриллианты в краткосрочной и среднесрочной перспективе носит более макроэкономический характер, но на данный момент на побережье относительно ясно, поэтому нам нужно наслаждаться этим.

Вы упомянули инфляцию, и в США были сообщения в средствах массовой информации о том, что инфляция становится проблемой. Как вы думаете, скоро ли высокий уровень инфляции замедлится, поскольку это отражается на спросе на ювелирные изделия с бриллиантами?

Это сложный вопрос (смеется), и для ясности: официальные лица США не говорят, что инфляция является проблемой, но многие экономисты говорят, что инфляция представляет проблему. Сейчас инфляция довольно высока по сравнению с тем, что было в прошлом, и я думаю, что понятно, почему это происходит. Существуют массовые экономические стимулы, которые повышают спрос, и происходят сбои в цепочке предложения из-за мер, связанных с пандемией, локдаунов, карантинов и т. п. Итак, мы искусственно ограничили предложение и искусственно подняли спрос, и это приводит к инфляции. И снова возникает вопрос: можно ли развернуть некоторые из этих политик таким образом, чтобы обеспечить здоровый возврат к более нормальным уровням? Но если мы продолжим наблюдать инфляцию, я ожидаю, что это продолжит оказывать влияние на цены на алмазы и бриллианты. Я думаю, что лучший способ взглянуть на это так - стоимость добычи алмазов возрастает во время инфляции, затраты на рабочую силу растут, как и затраты на топливо, цены на оборудование, поднимается стоимость доставки оборудования, так что все это будет перенесено на цены на бриллианты.

Вы также говорили о росте ювелирных магазинов в Китае в геометрической прогрессии. Что является движущей силой этого роста?

Я думаю, это просто уверенный рост потребительской экономики в Китае. Экономическая ситуация в Китае приближается к более зрелой стадии: раньше это были в основном расходы на инфраструктуру, капитальные расходы, но ближе к концу цикла экономического роста виден рост потребительских расходов по мере того, как экономика становится в большей степени ориентированной на потребителя, поэтому я думаю, что мы приближаемся к этому состоянию в Китае. Мы наблюдаем это уже несколько лет, но я думаю, что очень важно посмотреть на основные ювелирные компании в Китае и на то, насколько активно они открывают магазины - даже во время прошлогодней пандемии. Это важно для отрасли, потому что, когда открываются новые магазины, они должны закупать товары для пополнения складских запасов, а затем, когда магазин открыт, появляется совершенно новый источник постоянного спроса.

Почему для отрасли природных бриллиантов важно заниматься маркетингом алмазной продукции?

Нужно смотреть на бриллианты как на дискреционный потребительский товар класса «люкс», и все дело в том, чтобы продать эмоцию и продать то, что люди хотят иметь, но не обязательно в них нуждаются. Отрасль должна помнить об этом, и это такая отрасль, в которой, если вы потратите надлежащую сумму на маркетинг (и если кампания будет успешная), то увидите окупаемость инвестиций. Я думаю, что именно здесь отрасль шла неверным путем в последние одно-полтора десятилетия. Я бы хотел, чтобы инвестиции в Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council) были в два или три раза больше, чем сегодня. Если отрасль поймет это правильно, я думаю, что будущее у природных алмазов и бриллиантов довольно светлое.

Синтетические алмазы по-прежнему представляют угрозу для природных алмазов?

Это по-прежнему является вполне законной угрозой, возможно, самым важным из того, что происходит в отрасли именно сейчас, но я думаю, что отрасли природных алмазов необходимо сосредоточиться на тех аспектах, которые она контролирует, что снова заставит людей хотеть ее продукцию в первую очередь. В недавнем прошлом отрасль сделала много правильного в этом направлении, но предстоит еще многое сделать. Отрасль должна заставить людей чувствовать себя комфортно при покупке ангольских бриллиантов, намибийских бриллиантов, канадских бриллиантов, и для этого должна быть реальная фундаментальная основа.

Видите ли вы какую-нибудь потребность в прозрачности в отрасли?

Да, мы приближаемся к тому моменту, когда потребители требуют этого. Возник вопрос, будут ли потребители платить больше за (источник происхождения), и когда в Канаде был проведен эксперимент 10-15 лет назад, оказалось, что потребителям понравилась идея узнать, откуда пришли бриллианты, но они не захотели платить за это большую надбавку. Но сейчас мы подходим к тому моменту, когда потребители будут требовать этого. Некоторые недавние исследования показали, что потребители будут платить за это больше, но мы еще не увидели этого на реальном рынке. Итак, посмотрим, но это остается приоритетом для отрасли, как и должно быть по множеству причин.

Вопрос о новом определении «конфликтных алмазов» был актуальным и стал предметом многочисленных дискуссий. Что вы думаете об этом?

Это разочаровывающая область для отрасли, поскольку дело продвигается недостаточно быстро. Я думаю, что важно сохранить то, что уже есть (то есть, Кимберлийский процесс (Kimberly Process)), но отрасль должна продолжать развиваться в этой области. Многие люди в отрасли разочаровываются в том, что нет прогресса в этом вопросе. Я думаю, что во многом это связано с бюрократией, которая неизбежно появляется ввиду очень большой группы участников глобальной индустрии. Однако отдельные компании должны сосредоточиться на том, что они могут сделать. Они могут и должны вести бизнес в соответствии со своими политиками и процедурами. Но в целом отрасль слишком велика, слишком фрагментирована, слишком разнообразна, чтобы продвигаться к этим вещам так быстро, как нам хотелось бы, вот что мы наблюдаем.

Как американские потребители относятся к ангольским бриллиантам и что нужно сделать Луанде, чтобы улучшить свой имидж в глазах потребителей ювелирных изделий с бриллиантами в США?

Я считаю, что это прозрачность, прозрачность и прозрачность. И я думаю, что на этой конференции я стал свидетелем того, что алмазная отрасль через Endiama сделала довольно много положительного для страны в том, что касается инфраструктуры, жилищного вопроса и здравоохранения. Итак, я думаю, что необходимо сосредоточить внимание на продолжении инвестирования прибыли, получаемой от отрасли, в инфраструктуру, здравоохранение, образование и общественные программы. Надеемся, что, если это будет сделано успешно и прозрачно, то потребители со всего мира захотят покупать ангольские бриллианты и будут чувствовать себя хорошо, делая это.

Ангола недавно открыла рудник Луаше (Luaxe), который, как и ожидалось, станет самым новым алмазным рудником в мире, когда он начнет добычу в следующем году. Как вы думаете, скоро ли у нас появятся новые рудники?

Это хороший вопрос. Прошло много времени с тех пор, как было сделано важное открытие. На данный момент рудник Луаше - единственный новый крупный источник поставок для отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Я прогнозирую, что в течение этого десятилетия мы в относительной мере поддержим текущий уровень предложения, который, на мой взгляд, является устойчивым и здоровым уровнем для отрасли. Но по мере приближения к концу десятилетия нам потребуются новые источники предложения.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



