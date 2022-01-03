Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии

Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета IGDA в качестве президента и генерального секретаря.

IGDA была создана для того, чтобы представлять, продвигать и информировать рынок о преимуществах и особенностях выращенных в лаборатории бриллиантов. Гарард занимается исследованиями и технологиями выращивания алмазов более 30 лет.

Ричард в настоящее время является генеральным директором компании Microwave Enterprises, поставляющей капитальное оборудование и разрабатывающей технологии производства алмазов с помощью метода химического осаждения из паровой фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD).

В своей должности в IGDA Ричард обеспечивает администрирование, поддержание контактов и связей организации. Некоммерческая организация недавно запустила IGDA 2.0 в ответ на быстро развивающийся рынок и растущий интерес потребителей к выращенным в лаборатории бриллиантам.

В этом эксклюзивном интервью Ричард Гарард излагает планы IGDA 2.0 по расширению и поддержке сектора выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов.

Ниже приводятся некоторые выдержки из интервью:

Не могли бы вы вкратце рассказать нашим читателям о присутствии и работе IGDA в секторе выращенных алмазов и бриллиантов (LGD)? А поскольку Совет по выращенным в лаборатории алмазам и бриллиантам (Lab Grown Diamond Council, LGDC) также участвует в этой области, как отличается деятельность этих двух организаций?

Международная ассоциация выращенных алмазов и бриллиантов (IGDA) была основана в 2016 году и насчитывает более десятка стран по всему миру. IGDA была создана для того, чтобы «представлять» отрасль выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов, выступая с единых позиций; правдиво информировать рынок о том, что является выращенными в лаборатории бриллиантами, а что нет; и продвигать отрасль выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов среди потребителей и по всей цепочке поставок. В течение первых трех лет мы успешно сотрудничали с Федеральной торговой комиссией (Federal Trade Commission) США, что впервые привело к выработке справедливой терминологии для выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов. Мы создали веб-сайт с информацией и ссылками на факты и сведениями о выращенных в лаборатории алмазах и бриллиантах в рамках наших образовательных задач; а с 2016 года на рынке выращенных в лаборатории бриллиантов наблюдается стремительный рост осведомленности потребителей и недавний быстрый рост нашей отрасли. Что касается Совета по выращенным в лаборатории алмазам и бриллиантам, то он был создан в 2019 году, но, насколько мне известно, он так и не был полностью запущен и сегодня не работает. Таким образом, с нашей точки зрения, IGDA остается единственной структурированной организацией, представляющей мировую отрасль выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов.

Какие проблемы отрасли LGD планирует немедленно решить IGDA? Также расскажите о целях и планах IGDA на будущее.

IGDA поддерживала связь с нашими членами во время пандемии, и мы спонсировали некоторые отчеты об исследованиях рынка нашей отрасли. Однако с середины 2020 года до середины 2021 года мы в основном сохраняли молчание, что дало нам возможность посмотреть, как лучше всего двигаться вперед.

Недавно мы запустили обновленную и модернизированную ассоциацию под названием IGDA 2.0, имеющую приверженность к расширению лидерства и предлагающую ориентированные на потребителя программы продвижения и обучения, которые могут быть реализованы через региональных представителей IGDA на местных рынках по всему миру. Итак, одна из первоначальных целей - перейти от ориентации, в первую очередь, на США, к глобальной ориентации с целью увеличения потребительского спроса. Частью этого подхода является разработка учебных пособий для использования в торговых точках, чтобы оказать помощь в составлении положительного описания преимуществ выращенной нами алмазной продукции. Мы также будем разрабатывать рекламные материалы для использования в местных условиях среди всех наших членов, направленные на повышение потребительского спроса.

Что касается планов на будущее, IGDA остается небольшой группой добровольцев из различных секторов отрасли выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов. Наша отрасль была основана предпринимателями, стремящимися создать новые рыночные возможности с помощью технологий 20-го века. Отрасль росла изнутри и за счет потребительского интереса, который перемещался от традиционной алмазодобывающей отрасли, и истинный выбор делался в пользу выращенных в лаборатории бриллиантов. Таким образом, наша цель на будущее - отслеживать развитие отрасли выращенных в лаборатории бриллиантов с аналогичным ростом и расширением деятельности нашей ассоциации. Также важно отметить, что отрасль выращенных в лаборатории бриллиантов составляет менее 5% от общего рынка ювелирных изделий с бриллиантами, и поэтому нам еще далеко до того, чтобы пытаться конкурировать с отраслевым маркетинговым бюджетом, который предоставляет алмазодобывающая отрасль.

Есть ли у IGDA стандарт устойчивости для сектора LGD? Учитывая, что отрасль иногда обвиняют в непрозрачности своих операций, каковы руководящие принципы IGDA для этого сектора?

С самого начала IGDA подчеркивала, что все наши члены должны следовать руководящим принципам Федеральной торговой комиссии, которые требуют поддержки третьей стороной любых заявлений о воздействии на окружающую среду и экологическую устойчивость. Мы еще не публикуем и не рекомендуем какую-либо единую политику. Мы поддерживаем связь с организациями, которые предоставляют сертификаты устойчивости, и продолжим отслеживать их наряду с потребностями наших членов. Что касается прозрачности, одним из основополагающих принципов IGDA является полная прозрачность в отношении того, что мы производим и продаем. Мы продаем подлинные алмазы, но алмазы, выращенные над землей в лаборатории, а не добытые из недр Земли. Мы гордимся этим и считаем, что проводимый маркетинг и продвижение продукции четко и прозрачно отражают этот факт. Эта ясность является наиболее важным фактором прозрачности для отрасли выращенных в лаборатории бриллиантов. Помимо этого, торговля выращенными в лаборатории бриллиантами имеет долгую историю проблем с прозрачностью в алмазной отрасли, и все еще продолжают предприниматься попытки их решения. Поэтому интересно то, что, занимая небольшую долю рынка, выращенные в лаборатории бриллианты заставляют алмазодобывающие компании стремиться к прозрачности, и вся отрасль пытается найти ответ.

Есть ли среди членов IGDA компании со всего мира и представляют ли они весь алмазопровод? Каковы правила вступления в члены IGDA?

Членство в IGDA распространяется на все уголки мира и, безусловно, на все основные рыночные секторы и/или страны, выращивающие алмазы и производящие выращенные в лаборатории бриллианты. Наши члены представляют производителей выращенных алмазов, гранильщиков, оптовиков, дистрибьюторов и ритейлеров, а также поставщиков оборудования и услуг для отрасли выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов. IGDA требует, чтобы у участника была компания, которая ведет активную деятельность на рынке выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов по любой из вышеперечисленных категорий, и чтобы при продаже выращенных в лаборатории бриллиантов на любом уровне обеспечивалась полная прозрачность в отношении того, что они действительно являются продуктом, выращенным в лаборатории.

Какие шаги уже предприняла IGDA в рекламной, образовательной деятельности и других вопросах, которые регулярно возникают в связи с общим ростом сектора LGD?

Вплоть до недавнего запуска IGDA 2.0 наша стратегия продвижения была ограничена по бюджету и была сосредоточена на нескольких ключевых моментах оказания поддержки и предоставления информации для наших участников. Это включало разработку веб-сайта, предоставляющего информацию, и спонсирование маркетинговых исследований по изучению тенденций и мнений потребителей и отрасли в целом. Благодаря базе осведомленных и любознательных потребителей, Интернет предоставил первоначальную информацию об истинном выборе, доступном для заинтересованного покупателя в отношении происхождения бриллиантов, и о том, что выращенные в лаборатории бриллианты идентичны материалам, добываемым из недр. В ранней стратегии поддержки и представительства преобладали взаимодействие и реакция на руководящие принципы FTC во время разработки Руководств для ювелиров (Jewelry guides) в 2018 году и взаимодействие со Всемирной ювелирной конфедерацией (CIBJO).

Первоначальный ажиотаж по поводу руководящих принципов FTC, кажется, утих, но сгладились ли противоречия с сектором природных алмазов и бриллиантов в отношении параметров? Какая сейчас ситуация? Каково ваше мнение?

IGDA приветствовала изменения, внесенные FTC в руководящие принципы по ювелирным изделиям. Они отражали истину о том, что алмазы, выращенные в лаборатории и извлеченные из недр, действительно являются одним и тем же материалом с идентичными свойствами. Они подчеркнули, что выращенные в лаборатории бриллианты должны рекламироваться с четким указанием о том, что они выращены в лабораторных условиях, и мы всегда постоянно к этому призывали. FTC также подчеркнула, что при продвижении природных бриллиантов маркетологи не должны использовать термины природный, подлинный и синтетический для того, чтобы намекать, что выращенные в лаборатории бриллианты являются чем-то иным, а не бриллиантом.

Аналитики рынка считают, что LGD, а также природные бриллианты, в конечном итоге, будут пользоваться отдельными и разными рынками. По вашему мнению, как будет в будущем?

Мы твердо убеждены в том, что выращенные в лаборатории и природные бриллианты могут и будут сосуществовать, и что, хотя у потребителей теперь есть выбор, наличие выращенных в лаборатории бриллиантов вернуло многих покупателей обратно в розничные магазины. Выращенные в лаборатории бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии, а также и в других случаях. Но на самом деле это означает более широкие рыночные возможности для обоих продуктов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished