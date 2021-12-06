Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…





Автор: Али Гиллани (Ali Gillani), специалист по оценке алмазного сырья из Trans Atlantic Gem Sales

Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной из наиболее сильно пострадавших отраслей бизнеса. Многие рудники приостановили добычу, например, Ренард (Renard) компании Stornoway в Канаде, Уильямсон (Williamson) компании Petra Diamonds в Танзании, рудник компании Firestone Diamonds, а многие другие рудники еще не возобновили работу.

Однако все не так плохо. Бессмертный маркетинговый слоган Мэри Фрэнсис Герети (Mary Frances Gerety) «Бриллиант навсегда» ( A Diamond is Forever ) породил надежду, и в 2021 году бизнес по продаже алмазов возобновился с большим подъемом.





Свадебные колокола, которые замолчали в 2020 году из-за локдаунов во всем мире, снова зазвонили в 2021 году. Бриллианты, которые лежали на витринах для драгоценностей, раскупались для невест. Люди также начали инвестировать более осторожно, чем когда-либо прежде. Спрос на бриллианты увеличился, что привело к увеличению предложения алмазного сырья.

Пандемия COVID-19 изменила способ вложения своих денег сегодня, и научила производителей алмазного сырья получать максимальную отдачу от своих камней. Старая и традиционная школа продажи алмазов путем двусторонних переговоров перешла на новую парадигму, напрямую связываясь с брендами люксовых ювелирных изделий или предлагая продукцию на аукционах или тендерах для продажи напрямую производителям бриллиантов, чтобы получить максимальную отдачу от своих инвестиций.







Мы обсудим, насколько устойчивой может быть модель продажи алмазного сырья на тендере для бедных стран и как покупатель должен подготовиться к тендеру, чтобы избежать ошибок





Тендер на закупку алмазов для производителя бриллиантов это как кровь в море, привлекающая акулу. Производители бриллиантов могут купить подходящий товар по выгодной цене в тендерном доме. Это снижает их затраты; нет необходимости тратить свое время на то, чтобы ездить с континента на континент в поисках подлинного и надежного источника поставок алмазов. Они могут быстро получить желаемое под одной крышей. Однако противодействие может привести к тому, что покупатель совершит различные ошибки из-за ажиотажа на торгах, ценового давления и т. д.

Хорошая подготовка перед участием в тендере - залог успеха. Я видел, как многие опытные участники рынка попадались в ловушку, принимая эмоциональные решения, влияющие на их решения и выбор. Финансовая устойчивость покупателя является самым важным фактором, прежде чем он решится принять участие в тендере.





Ниже приведены некоторые типичные ошибки, которые совершают покупатели на тендерах, которых можно легко избежать:

Отсутствие подготовки:

Самое главное, что нужно понимать покупателю, - это то, что вероятность успешной заявки составляет 50%.

Либо вы выиграете партию, либо потеряете ее.

Вероятность = количество способов выиграть / количество возможных исходов

В том случае, когда шансы на успех равны, покупатель должен тщательно изучить алмазы, чтобы узнать фактическую стоимость партии.

Хороший тендерный дом дает покупателю достаточно времени, чтобы оценить алмазы, использовать устройства для картографирования и планирования, чтобы оценить выход бриллианта. Хороший тендерный дом должен предоставить соответствующие данные - прейскуранты аналогичных партий, проданных в прошлом, и прейскуранты с результатами по выходу бриллианта, чтобы покупатели могли проанализировать рынок и уверенно делать ставки на лот.

Покупатель должен завершить полную проверку партий до регистрации своих предложений. Целесообразно обратиться в тендерный дом с комплексной стратегией торгов:

На какие надбавки вы готовы пойти сверх своей цены?

Зарегистрируйте свои ставки заранее, чтобы избежать технических ошибок в Интернете.

Ознакомьтесь с инструкциями по проведению тендера и процедурой, чтобы сделать правильную ставку.

Делайте ставки с умом и следите за конкурентами.

Помните о количестве, которое требуется на рынке по разным ценам.





Избавьтесь от эмоций:

Участие в тендере - занятие увлекательное, и можно легко увлечься в мгновение ока, особенно если вы слушаете свое сердце, а не разум. Покупатель должен помнить, что покупка алмазов важна для его бизнеса, но при этом не терять здравого смысла и иметь разумное экономическое мышление.

Самое главное - знать свои финансовые возможности и то, как далеко вы можете пойти в отношении конкретных партий. Если вы увидите, что ваши эмоции заставляют вас предлагать более высокую цену, вы должны немедленно отказаться, сделать глубокий вдох, просмотреть документы по планированию и предложить новую ставку.

Небольшая ошибка может привести либо к потере депозита, либо к последующей выплате значительного штрафа. Покупатель должен с уверенностью регистрировать заявки на основе оценки и анализа цен.

Неоднократный просмотр с учетом цены и стоимости

Покупатель должен убедиться, что оценка его партии соответствует потенциальной рыночной стоимости партии, на которую он делает ставку. Хороший тендерный дом всегда дает покупателю возможность просмотреть лоты и перепроверить свое предложение.

Мы проводим тендер на алмазное сырье в течение семи дней и назначаем покупателям несколько встреч для просмотра партий, чтобы убедиться, что они делают ставку с уверенностью и наверняка.

Организация финансирования

Самая важная часть - это оплата выигравшего тендерного предложения до участия в тендере на алмазное сырье. Покупатель должен разместить средства на своем банковском счете или получить предварительное одобрение от финансистов на сумму, которую он готов заплатить. Это помогает покупателям уверенно делать ставки и позволяет им работать с максимальными лимитами.

Покупатели должны понимать, что, если они сделают успешную заявку без предварительного согласования финансирования, они обязаны заключить безусловный контракт с тендерным домом, чтобы подтвердить свои выигравшие тендерные предложения.

Специальные законодательные акты и постановления регулируют тендеры на алмазное сырье, и существуют строгие правила, положения и руководящие принципы для выполнения договорных обязательств.

В 2022 году запланировано множество мероприятий по продаже алмазов, и я желаю вам счастливых, удачных и безопасных покупок.

Мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно лично автору. Никто не должен действовать на основании какого-либо мнения или информации без консультации с профессиональным квалифицированным консультантом.







