Часть 1: KPCSC дает представление о незаконной добыче алмазов и торговле ими в Африке

Хотя Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP), контролирующий алмазную отрасль, гордится тем, что с момента своего создания в 2003 году значительно сократил поток алмазов из зон конфликтов, Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC) заявила, что незаконная добыча алмазов все еще продолжает вестись в некоторых частях Западной и Центральной Африки и на юге Африки.

Мэтью Няунгуа (Mathew Nyaungwa) из Rough&Polished обсудил с координатором KPCSC Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi) вопросы о незаконной добыче алмазов в Африке, а также об усилиях Коалиции по выработке нового определения конфликтных алмазов, против которых выступают некоторые члены надзорной организации алмазной отрасли.

В этой первой части эксклюзивного интервью, состоящего из двух частей, мы сосредоточимся на незаконной добыче алмазов на континенте и на том, к чему приводит контрабанда.

Мтиси, который также является координатором Ассоциации экологического законодательства Зимбабве (Zimbabwe Environment Lawyers Association, ZELA), рассказал о том, что делается для решения проблемы, связанной с незаконной добычей алмазов, а также о том, как государственная Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) справляется с трудной задачей соблюдения прав человека.

Ниже приведены отрывки из интервью.

Каково состояние старательской добычи алмазов в Африке?

Возможно, вы захотите взглянуть на это с точки зрения занятости, когда посмотрите на старательскую добычу в Африке, особенно в секторах добычи алмазов и золота. Так что я думаю, что она широко распространена и ведется во многих африканских странах, где есть россыпные алмазы. Если посмотреть, например, на Западную Африку, большинство предприятий занимаются преимущественно старательской добычей алмазов, и они являются мелкими алмазодобытчиками. Вы также обнаружите, что некоторые крупные компании теперь рассматривают алмазы, добытые старательским способом, как возможность получить материал. Например, если посмотреть на De Beers, у них есть концепция GemFair, которая может позволить им покупать алмазы, добытые старательским способом в Сьерра-Леоне, но, конечно, с точки зрения ответственных поставщиков. В ДРК, Либерии и других странах действует множество других программ. Например, если посмотреть на Инициативу развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI), ее участники также занимаются продвижением старательской добычи алмазов. Она используется в Западной Африке и некоторых частях Центральной Африки. Но здесь, на юге Африки, я думаю, что сейчас также есть новая тенденция, учитывая, что Южная Африка разрешила, насколько я понимаю, некоторый уровень старательской добычи алмазов, и сейчас идет процесс разработки политики старательской добычи, которая определенно будет охватывать добычу алмазов. В Зимбабве ведется старательская добыча алмазов, но на месторождении Маранге (Marange) она считается незаконной. На Маранге ведется старательская добыча, и, конечно же, она нелегальная. Это не так, как в Западной Африке, где она легализована с точки зрения различных видов старательской добычи. Так что в старательской добыче алмазов занято довольно много людей. У меня нет статистических данных, но я думаю, что довольно много людей занимаются старательской добычей. Это означает, что необходимо внимательно изучить этот сектор и приложить все силы, чтобы он соответствовал любому действующему национальному законодательству, и работал в соответствии с минимальными требованиями Кимберлийского процесса. Я думаю, что есть одно из них под названием Вашингтонская декларация (Washington Declaration), в которой определены некоторые способы ведения старательской и мелкомасштабной добычи в алмазном секторе, и в рамках КР существует также рабочая группа, занимающаяся старательской и мелкомасштабной горной добычей.

Вы уже упоминали, что на месторождении Маранге в Зимбабве ведется незаконная добыча алмазов. Не могли бы вы пролить больше света на это?

Я думаю, что прежде, чем я буду говорить об этой проблеме, на месторождении Маранге ключевым моментом является необходимость подумать о лицензировании старательской добычи или поиске способа по выявлению тех алмазов, которые обычно попадают за пределы страны. Это означает, что, возможно, ZCDC и все другие инновационные компании смогут придумать способ для покупки таких алмазов у ​​этих старателей, предлагая очень конкурентоспособные цены. Но я знаю, что иногда люди хотят воспользоваться алмазами, добытыми старательским способом, и купить их по более низким ценам, что приводит к контрабанде алмазов. Поэтому я считаю, что этого следует избегать. Это означает, что в Зимбабве нам нужно подумать о пути, который позволил бы старателям вести добычу на больших площадях на тех территориях, которые не являются коммерчески рентабельными. Это один из ключевых вопросов, на который мы должны обратить внимание, и мы рады, что по крайней мере этот вопрос мы поднимали раньше перед министром горнодобывающей промышленности, и я не уверен, насколько далеко они продвинулись вместе с ZCDC. Я надеюсь, что они что-то сделают в отношении этого вопроса, но мы будем рады сотрудничать с ними и поделиться опытом, полученным в Западной Африке, где, например, De Beers, как я уже сказал, использует подход GemFair, который позволяет им покупать алмазы, добытые старательским способом, и следить за тем, чтобы эти алмазы попадали в трубопровод поставки алмазов, а не шли за его пределами.

Где еще вы наблюдаете нелегальную добычу алмазов в Африке?

Я должен упомянуть, что в Западной Африке ведется большая незаконная добыча алмазов. Некоторые из алмазов фактически продаются в обход КР, потому что у нас ненадежные границы. Если посмотреть на Союз стран бассейна реки Мано (Mano River Union), то мы говорим о Сьерра-Леоне, Либерии, Гвинее и Кот-д'Ивуаре. В этих четырех странах, я думаю, на самом деле алмазы перемещаются из одной страны в другую, и в этом случае иногда даже невозможно сказать, что это алмазы из одной части Сьерра-Леоне, а эти из другой, потому что границы прозрачны, у людей общие границы, язык, культура, и они также живут близко друг от друга. Однажды мы посетили Сьерра-Леоне и Либерию, и можно было наблюдать, как люди переправляются с этого берега реки на другой, и все они там занимаются добычей. Итак, вы видите, что происходит много незаконной торговли, но теперь все происходит в рамках Кимберлийского процесса, Европейский Союз поддерживает программу, которая называется региональным подходом - Союз стран бассейна реки Мано, - в рамках которого предпринимаются попытки согласовать политику добычи алмазов, способы добычи алмазов в регионе и унифицировать там даже систему налогообложения, чтобы алмазы не перемещались из Сьерра-Леоне в Либерию из-за того, что условия покупки в Либерии, возможно, более благоприятные, чем в Сьерра-Леоне. Так что процесс унификации может помочь. Было отмечено, что в этом регионе существуют проблемы с контрабандой алмазов. То же самое относится и к месторождению Маранге, поэтому проблемы на самом деле схожи. В ситуации с Маранге нет ничего уникального или слишком серьезного с точки зрения старательской добычи, но единственная разница в том, что в Зимбабве она еще не легализована. Лучше всего легализовать ее, а затем еще и создать этот способ. В Западной Африке она легализована, но алмазы уходят, несмотря на то, что эти законы действуют.

Куда уходят незаконно добытые алмазы с месторождения Маранге и из Западной Африки?

Определенно, некоторые из незаконно добытых алмазов с месторождения Маранге уходят через Мозамбик. Некоторые уходят через ненадежные границы. В Западной Африке границы, как я описал, не являются надежными… там нет ограждения… просто переходишь на другую сторону границы, и оказываешься в Либерии или Сьерра-Леоне. Так что если такие каналы называются нелегальными точками входа, то это открытые границы. Что касается конечного пункта назначения, безусловно, Дубай является одним из регионов, куда направляется бóльшая часть этих алмазов. В некоторых случаях они проходят через Кению, а затем попадают в систему. Что касается проблемы поддельных сертификатов, которую мы наблюдали, например, в Сьерра-Леоне имеется большое количество поддельных сертификатов, которые поступают оттуда. Так что, кто знает, алмазы из Зимбабве могут фактически получить сертификат КР из Сьерра-Леоне, а затем отправиться в Дубай. Из Дубая они отправляются в Антверпен, потому что в Дубае происходит смешивание алмазов, поступающих из разных источников и из разных мест. Как только они смешиваются в Дубае, они называются алмазами смешанного происхождения, а затем экспортируются в Антверпен. Так что вы не увидите, что эти алмазы из Сьерра-Леоне, эти из Зимбабве, если только не говорить об «отпечатках следов» или «отпечатках пальцев» - отслеживании, что, я думаю, не применялось добросовестно, и я не думаю, что многие игроки отрасли заинтересованы в этом, потому что это лишит их дешевых товаров.

Помимо того, что De Beers и Европейский Союз делают в Западной Африке, а также DDI в Центральной и Западной Африке, что еще нужно сделать, чтобы искоренить незаконную добычу алмазов в Африке?

Я думаю, что Рабочая группа по аллювиальной и старательской добыче алмазов побуждает членов этой группы, в том числе те страны, которые производят аллювиальные и старательские алмазы, выступать с инициативами по развитию алмазной отрасли на национальном уровне, чтобы люди могли, по крайней мере, извлечь выгоду из чего-то и получать справедливые цены за свои алмазы, но я думаю, что проблема с этой группой состоит в том, что даже при наличии Вашингтонской декларации, которую они должны выполнять и которая призывает к справедливой стоимости алмазов, проблема заключается в том, что у группы нет ресурсов и технических возможностей для осуществления контроля над тем, чтобы, по крайней мере, страны внедряли систему справедливых цен. Когда дело доходит до таможенного и пограничного контроля, есть много слабых мест ... Несмотря на усилия Всемирного таможенного союза (World’s Customs Union) по привлечению внимания стран к системам пограничного и таможенного контроля, у нас все еще есть много пробелов даже здесь, в Зимбабве, например, мы провели исследование совместно с ZELA по вопросам пограничного и таможенного контроля. Мы увидели, что работникам не хватает оборудования, камеры или сканеры не работают, а осмотр ведется недостаточно тщательно. Некоторые из них не знают, как выглядят алмазы. Известно, что в наши дни люди используют дроны и тому подобное, а этих вещей нет на границе. Алмазы просто уходят, поэтому я думаю, что просто слабая система, и это относится не только к Зимбабве, но такая ситуация по всему миру.

В какой степени права человека соблюдаются при работе с нелегальными добытчиками алмазов, особенно в Зимбабве?

Я думаю, что в Зимбабве произошли изменения, и я хочу подчеркнуть это, потому что за последние три-четыре месяца я не получал серьезных сообщений с месторождения Маранге о том, что кто-то был избит или пострадал от собак, но это не означает, что на месторождении ничего не происходит. У нас есть наблюдатели из числа местных жителей в Маранге, а также у нас есть группа в WhatsApp, и последние три-четыре месяца я не видел сообщений от этой WhatsApp группы из Маранге. Раньше мы ежедневно получали сообщения о том, что кого-то травили собаками и избивали сотрудники частной службы безопасности компании ZCDC.

Когда вы говорите «в прошлом», какой период времени вы имеете в виду?

Мы рассматриваем период с 2007 года по 2020.

Что изменилось на месторождении Маранге с точки зрения этих нарушений?

Произошли следующие изменения: 1) Мы провели обучение для ZCDC по правам человека, мы провели занятия для их охранников и руководства, и ZCDC также присоединилась к так называемой Международной ассоциации ответственного контроля за минеральными ресурсами (International Responsible Mineral Assurance, IRMA), которая призывает заниматься ответственным поиском полезных ископаемых, поэтому IRMA фактически стимулирует компании проводить комплексную проверку или использовать процессы с точки зрения воздействия их деятельности на соблюдение прав человека, защиту окружающей среды, обеспечения условий труда, а также на корпоративную социальную ответственность. Это те меры, которые предложил исполнительный директор ZCDC Марк Мабхудху (Mark Mabhudhu), что очень важно. Руководство ZCDC лучше относится к этим вопросам. Они также используют дроны для наблюдения за тем, что происходит на участке, и я думаю, что это дает руководству и даже должностным лицам министерства горнодобывающей промышленности возможность наблюдать за тем, что происходит на месторождении Маранге в режиме реального времени. Я говорю это не только для того, чтобы похвалить ZCDC, мы очень критически относились к ним, но я думаю, что в настоящее время они делают очень хорошее дело на месторождении Маранге.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished