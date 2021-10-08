Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно

Дина Насырова -вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной выставки в Музеях Московского Кремля, в открытии галерей в Париже и в Москве. Работая в течение 25 лет на ведущих мировых выставочных площадках — от Лас-Вегаса до Токио и Гонконга (в том числе в Виченце, Женеве и Базеле), она задалась амбициозной задачей использовать лучшее из накопленного опыта.

Дина Насырова рассказала Rough&Polished о том, насколько ей удалось сделать J-1 не просто выставкой драгоценностей, но рабочей площадкой, где для сотрудничества и диалога собрались представители разных специальностей, профессиональных учебных заведений и профильных министерств.

Довольны ли Вы итогами J-1? Что особенно удалось вам и что по каким-то причинам не сложилось?

Сразу скажу, что я очень довольна итогами: и тем, что глобально все получилось, и тем, что еще есть над чем работать. Я искренне горжусь тем, что мы смогли создать на площадке особую атмосферу – праздничную, деловую и мотивирующую, а также блестяще провести образовательную программу. Все три проекта – конгресс, воркшоп и школа для ритейла – прошли на самом высоком уровне.

Так, в рамках конгресса мы поговорили с представителями Федеральной пробирной палаты, в прямом эфире ответили на актуальные вопросы, связанные с ГИИС ДМДК, наметили планы по работе со странами ЕАЭС, встретились с ведущими представителями индустрии, такими как Инесса Ковалева, Ксения Поднебесная, Оксана Катаева и другие. В общем, охватили все актуальные для рынка темы – от дизайна и развития брендов до государственного регулирования.

И если «теория» в полной мере раскрылась на конгрессе, то «практика» нашла отражение в нашей беспрецедентной новинке – воркшопе для ювелиров-профессионалов «J-1 Masters», который мы организовали совместно с International Jewellery School. В течение 3 дней в режиме нон-стоп проходили мастер-классы по закрепке, гравировке, эмали, литью и другим составляющим ювелирного дела. Такого не было ни на одной ювелирной выставке в мире! Воркшоп пользовался популярностью как в очном формате, так и в режиме онлайн. Нас буквально смотрел весь мир: регистрации совершались из Новой Зеландии, Австралии, США, Канады, Великобритании, Швейцарии, Венгрии, Болгарии и других стран! И мы, конечно, будем продолжать это успешное начинание.

И третьим образовательным проектом и еще одной премьерой, организованной в партнерстве с Натальей Перфиловой, стала школа для ритейла. Мы как организаторы преследуем цель охватить все сегменты индустрии, а без покупателей, согласитесь, картина не будет полноценной. И я горжусь тем, что в результате работы школы представители заводов обратили внимание на современных дизайнеров и поняли, как можно интегрировать свежие идеи в производство, а ритейл прошел обучение по грамотному внедрению, продаже и подаче продукции.

Если говорить о недостатках, еще раз подчеркну, что для меня их наличие – скорее преимущество. Поясню: когда мероприятие проходит на 100% хорошо, я остаюсь недовольна, ведь это значит, что некуда расти и не к чему стремиться.

Главной сложностью оказалась работа с застройщиками. Трудностей добавил и тот факт, что выставка, предшествующая нашей, переехала из Гостиного Двора в Манеж, забрав с собой часть оборудования. В итоге сроки возврата сместились. И это урок на будущее. Мы уже приняли два стратегически важных решения: во-первых, мы заменим застройщика, а во-вторых, мы заменим оборудование.

Все ли участники выставки довольны? Были ли какие замечания, предложения с их стороны? Что бы Вы хотели исправить, дополнить и развить?

Конечно, вариант «все остались довольны» - утопия. Так не бывает. Мы всегда говорили о том, что мы предоставляем площадку и равные условия для всех. И если у вас есть харизма, хорошая продукция, значит, у вас есть все шансы обеспечить хорошие продажи в любых условиях, к тому же, при такой высокой проходимости, какая была на J-1 в этом году. Конечно, были замечания и предложения, и это очень ценно. Еще раз хочу подчеркнуть, что в рамках следующих проектов мы их учтем и продолжим прикладывать все усилия, чтобы большая часть экспонентов оставалась довольна и продолжала с нами сотрудничать.

Что бы я хотела исправить? Я ищу способы отказаться от «пластмассы» Octanorm, которая, на мой взгляд, удешевляет само понятие «ювелирное изделие». Выставлять шедевры в таких витринах не очень хочется. Но, к сожалению, вариантов не так много на отечественном рынке: у нас нет даже черных профилей – все сплошь белое или алюминиевое. А свои витрины могут себе позволить далеко не все. Мы продолжим искать какие-то альтернативные стильные и красивые варианты.

А дополнить выставку хочется, конечно, экспонентами - максимально ее расширить. Мы продолжим развивать проект и в области private-обслуживания. И речь идет не только о «дорогих» брендах, которые предлагают огромные камни и изделия по высоким ценам, но и в целом о представителях креативной индустрии. Я очень рада, что «улица дизайнеров» выросла в 4 раза по сравнению с прошлым годом, и не сомневаюсь, что будет расширяться и дальше. Я уверена, что за дизайнерами и маленькими компаниями будущее ювелирной промышленности не только в России, но и в мире.

Как прошёл ювелирный конкурс на J1? В чем его отличие от других подобных? Что вы можете сказать о работах конкурсантов? Прослеживаются ли какие-то тренды? Тенденции?

Ювелирный конкурс J-1 прошёл прекрасно. Мы исправили все ошибки прошлого года, и проект стал гораздо масштабнее и полноценнее. Если говорить об отличиях от подобных, обычно такие конкурсы проходят только для экспонентов. У нас – нет. Мы приглашаем к участию ювелиров и дизайнеров со всего мира, и это важно.

Мы также по-настоящему гордимся нашим экспертным жюри. Его председатель - Ильгиз Фазулзянов - и мастер, и дизайнер, и ремесленник, обладатель невероятной насмотренности и опыта. Для нас это большое преимущество. Гохран представил своего лучшего ведущего эксперта - Волдаеву Веронику Юрьевну. В судейскую коллегию входят академические специалисты и «ветераны» ювелирной индустрии: Елена Весёлая, Марина Коротаева, Евгения Миронова, которая присоединилась к нам в этом году. Профессионализм всех членов жюри не поддается сомнению.

Кстати, еще одно важное отличие от других подобных конкурсов – отношение коллегии к участникам. Жюри буквально «возится» с конкурсантами – проводит прямые эфиры, организовывает консультации. Каждый день на стенде с работами, попавшими в шорт-лист, дежурил кто-то из членов комиссии, объясняя причины попадания и непопадания в финал, принцип выбора победителя в каждой номинации и так далее. Члены жюри действительно хотят помочь конкурсантам раскрыть потенциал и найти творческую изюминку. На самом деле, за всю свою практику участия в международных конкурсах с Ильгизом я не помню, чтобы кто-то так же относился к участникам. И это точно наше отличие от других подобных проектов и огромное преимущество для конкурсантов.

Про жюри дополню также, что мы очень надеемся, что вскоре откроются границы и мы сможем приглашать иностранных экспертов. Это входит в наши планы.

Если говорить о присланных работах, честно, я в восторге. Они все разные и все интересные. У нас была жаркая полемика, причина тому – еще одно отличие нашего конкурса от других: у нас нет 1, 2, 3-го места. В каждой из 11 номинаций может быть только один победитель. Потому что это «J-1», принцип уже заложен в названии. Мы видим тенденцию к творчеству и переосмыслению, видим, что участники умеют транслировать свое видение мира. Мне кажется, раньше было проще: взял бабочку и сделал на свой манер. А сейчас нет. Они ретранслируют свои ощущения в ювелирные изделия, делятся переживаниями, увековечивают свои эмоции, и это прекрасно.

Что Вы думаете о состоянии ювелирной отрасли в России и в мире? Чего не хватает ювелирам для того, чтобы создать настоящий бренд? Оставить свой след в ювелирном искусстве?

Я думаю о том, что ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно. Наша выставка призвана способствовать этому. Очень хочется, чтобы ювелирная индустрия вышла за рамки страны, чтобы с нас сняли таможенные кандалы, чтобы мы могли уже показать всему миру, сколько в России креативных и умелых рук. И в принципе, я не думаю, что это так «страшно», если из-за рубежа кто-то к нам приедет и будет с нами работать. Взаимодействие и коллаборация - это движущие силы мира, и то, что Россия закрыта в мешке, - огромный минус. Индустрия отстаёт из-за этого. Я очень надеюсь, что наш с Константином Анатольевичем [Закировым] проект может стать тем апгрейдом, который назрел в индустрии на всех уровнях: J-1 уже сделали официальной выставкой Евразийского экономического союза, а это значит, что мы вовлекаем уже в процесс более, чем одну страну. И это только начало.

Настоящий бренд – это узнаваемость не только в одной стране, но и во всём мире. Ещё раз говорю, что нам не хватает открытости ювелирной индустрии, поэтому настоящий бренд не получится до тех пор, пока не удастся выйти на мировую арену. Хотя, например, SOKOLOV смог, но с огромными вложениями.

Как создать бренд с нуля, я знаю не понаслышке, потому что мы с Ильгизом прошли очень долгий и трудный путь. И, честно говоря, наш успех зависел от того, что мы не оглядывались на коллег и никогда ничего не ждали от государства. Мы просто «шли и делали».

Вообще успешный бренд – это совокупность факторов. Конечно, это деньги, и, безусловно, это работа. У вас должна быть какая-то изюминка, своё ДНК, которое не схоже ни с кем другим. На самом деле сейчас я не могу сказать, что есть такие компании, которым надо привлекать инвесторов, масштабироваться, создавать всемирно известный бренд. Пока я таких не вижу. Есть хорошие, креативные компании, которые прекрасно делают украшения, которые отражают внутренний мир покупателей. Покупают их с удовольствием, но это не уровень всемирно известного бренда. Не чувствуется, что вырос новый настоящий ювелирный дом.

По поводу того, как оставить след в ювелирном искусстве, скажу, что, во-первых, надо, чтобы представители искусства «смотрели» на ювелирную индустрию. Наша большая общая проблема заключается в том, что отрасль относится к Министерству финансов. Ни Министерство культуры, ни Минпромторг не смотрят в нашу сторону. Пока люди искусства не будут отсматривать украшения для экспонирования в музеях, не будут взаимодействовать с ювелирами, у нас ничего не получится. Современное российское ювелирное искусство 21 века мы не сможем показать нашим потомкам. Не потому, что его нет, - безусловно, оно есть, но его никто не собирает, не покупает, не выставляет.

Поэтому, чтобы оставить свой след в искусстве, мало иметь хороших мастеров - они есть. Нужно, чтобы и другая половина с другой стороны баррикад на них обратила внимание, особенно Министерство культуры. Мы неоднократно обращались в этот орган, поскольку у Ильгиза действительно есть работы, которые заслуживают быть представленными на мировых музейных площадках. Мы благодарны лично Елене Юрьевне Гагариной, генеральному директору Музеев Московского Кремля, за то, что ювелирные изделия и эскизы были приобретены. Но это единичный случай, а так не должно быть.

А дарить украшения музеям – слишком дорого для ювелиров. Вы скажете, что художники дарят картины, но давайте исходить из себестоимости: купить краску, холст и сопутствующие материалы - это все-таки не то же самое, что приобрести золото или бриллианты для изготовления произведения искусства.

Я считаю, что для того, чтобы оставить след в ювелирном искусстве, быть просто талантливым ювелиром и хорошим дизайнером недостаточно. Тут реально нужна поддержка государства.

Какие планы на будущее у вас - относительно этой выставки и других?

Мы уже начали готовиться к J-1 Christmas – предновогодней выставке, которая пройдет с 10 по 12 декабря снова в Гостином Дворе. Она будет рассчитана преимущественно на розничных покупателей и пройдет одновременно с легендарной выставкой кукол. Без сомнения, наша экспозиция будет невероятно красивой и атмосферной. Следом за ней в январе 2022 года мы планируем выставку в Сочи – это пожелание наших экспонентов. А после начнем готовиться к J-1 Eurasia. Мы планируем сделать ее действительно большой и фундаментальной, потому что на территории Евразии, по сути, нет ни одной ювелирной выставки, которая призвана не только объединить два материка, но и приглашать общественность со всего мира. Поэтому планы грандиозные и амбициозные – улучшить то, что уже построили, развиваться дальше и делать выставки, на которых будет комфортно работать производителям ювелирных изделий.

Галина Семенова для Rough&Polished