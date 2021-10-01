Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира

Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет.

Зулу начал свой бизнес, Prism Group, как компанию, занимающуюся природными бриллиантами. Сегодня Prism признана во всем мире как дизайнерская компания, занимающаяся бриллиантами и ювелирными изделиями. На заре своей карьеры, у него была первая в Азии компания в области обработки бриллиантов с целью улучшения цвета, которая превратилась в глобальное предприятие. Имея опыт в производстве и торговле алмазами в Индии, а также знания и опыт в области экспорта в Гонконге, Нью-Йорке и Европе, Зулу является признанным авторитетом в отрасли. В 2018 году Зулу получил звание «Молодой предприниматель года» (Young Entrepreneur of the Year), присуждаемое журналом Jewellery News Asia (JNA).

Smiling Rocks - это бренд бриллиантов, выращенных в лаборатории, и ювелирных изделий из Нью-Йорка, проект мечты соучредителей Маниша Дживани (Manish Jiwani) и Зулу Гхеврии, по созданию «цепочки улыбок» и внесению средств на благотворительность в различные секторы в размере около 1% поступлений от продажи неоправленных бриллиантов и 3% доходов от продажи ювелирных украшений своим партнерам по благотворительности, включая средства на охрану окружающей среды, медицинскую поддержку, поддержку образования, защиту животных и т. д.

В этом эксклюзивном интервью информационному агентству Rough&Polished, Зулу Гхевария говорит о Smiling Rocks - проекте мечты, который позволит им оставить положительный след в этом мире благодаря своему бизнесу.

Ниже приводятся выдержки из беседы:

Рост и популярность выращенных в лаборатории бриллиантов (LGD) в последнее время резко повысились. Что могло послужить причиной этому? Многие компании-производители природных бриллиантов вошли также и в сектор LGD. Каково ваше мнение об этом?

Выращенные в лаборатории бриллианты сами по себе являются огромным продуктом в линейке продуктов. Это бриллианты, которые имеют такие же химические, физические и оптические свойства, что и природные камни. Они на 100% схожи с природными бриллиантами. Выращенные в лаборатории бриллианты обладают огромным потенциалом с момента появления на рынке бриллиантов. У них есть большие преимущества, такие как цена - основное преимущество, благодаря которому потребители получают бриллианты лучшего качества и бóльших размеров.

По мере того как потребители узнают больше информации о выращенных в лаборатории бриллиантах от брендов, различных розничных торговцев, геммологических лабораторий, уровень осведомленности среди потребителей повышается. Выращенные в лаборатории бриллианты находят все большее признание.

Доля этого бизнеса на рынке растет, и это побуждает те компании, которые занимаются природными алмазами и бриллиантами, заняться и выращенными в лаборатории камнями. Это безграничный бизнес, судя по тому, как формируется вся эта индустрия. Мы можем увидеть еще одну отрасль стоимостью $80 млрд - отрасль выращенных в лаборатории бриллиантов, - и мы видим, что выращенным бриллиантам отдается все большее предпочтение по сравнению с другими линиями и категориями предметов роскоши.

Какие возможности роста и потенциал роста для LGD вы видите на глобальных рынках? Аналитики считают, что в конечном итоге цены на LGD резко упадут ввиду массового производства. При таком сценарии, считаете ли вы, что сектор LGD будет устойчивым по сравнению с природными бриллиантами?





Фото: Smiling Rocks

Спрос на выращенные в лаборатории бриллианты стремительно растет, поскольку этот рынок не заполнен. У этого бизнеса есть большие возможности для роста по всему миру. Каждый потребитель является покупателем для выращенных в лаборатории бриллиантов, и есть огромная возможность изучить незадействованный рынок, ожидающий первопроходцев, которые представят этот инновационный продукт на своем местном рынке.

Спрос также растет по мере распространения достоверной информации о выращенных в лаборатории бриллиантах, а также благодаря молве, распространяемой потребителями. Они повышают осведомленность самостоятельно, находя информацию о выращенных в лаборатории бриллиантах, это дает им уверенность, что они могут пойти в розничные магазины и спросить, продается ли там этот продукт, поскольку они хорошо осведомлены об этой новой возможности.

Это также мотивирует розничных торговцев иметь в своих магазинах складские запасы выращенных в лаборатории бриллиантов. По мере повышения спроса в конечном итоге увеличивается и предложение, что является отличным знаком для отрасли. Многие игроки отрасли имеют производственные мощности для выращивания камней в лаборатории, поэтому мы можем предсказать, что спрос и предложение в большей или меньшей степени дополняют друг друга.

Я считаю, что даже несмотря на то, что в ближайшем будущем цепочка поставок увеличится в несколько раз, спрос очень высокий. Я не боюсь избытка предложения выращенных в лаборатории бриллиантов, так как спрос на них имеет огромный потенциал.

В настоящее время я вижу, что цены на бриллианты повысились в категории «меле», что указывает на то, что спрос превышает предложение. Это показывает, что производство с помощью технологии отстает от спроса, и я считаю, что такая картина будет наблюдаться в ближайшие несколько лет. Цена на алмазы большего размера была скорректирована, но она доведена почти до своего минимального уровня. Теперь мы можем увидеть единственный рост цен за счет увеличения спроса.

Пожалуйста, расскажите нам подробнее о вашей компании Smiling Rocks, о ее основании, стране, истории, фабриках, о продуктах и ​​т. д.

Smiling Rocks - это бренд бриллиантов, выращенных в лаборатории, и ювелирных украшений, запущенный в Нью-Йорке в 2019 году. Этот бренд - проект нашей мечты. Если можно так сказать, это благотворительная бизнес-модель. Это новая бизнес-модель, которая может вдохновить многие компании на cовершенствование мира.

Я начал этот бизнес вместе со своим братом Манишем Дживани. Мы оба хотели бы покинуть этот мир, зная, что внесли свой вклад в его совершенствование и были частью положительных изменений. Таким образом, компания Smiling Rocks была создана для того, чтобы отдавать как можно больше через наш бизнес. Бренд поддерживает 4 различных сектора и обеспечивает поддержку в области защиты окружающей среды, поддержку образования, медицинского обслуживания и защиту животных, и потребители могут выбирать, куда они хотели бы внести свой вклад от своей покупки.

Мы занимаемся собственным производством, дизайном и изготовлением неоправленных бриллиантов и ювелирных изделий. Чтобы быть прозрачными и гарантировать нашим потребителям и партнерам уверенность, мы наносим лазерную гравировку на каждый наш неоправленный бриллиант, используя наш логотип в качестве надежного и фирменного знака.

Smiling Rocks стремится занять основную долю розничного бизнеса с помощью наших розничных партнеров. У нас есть прекрасные коллекции, начиная от Essentials (обычных) до High Fashion (высокой моды). Большинство наших розничных партнеров довольны линейкой продукции, с которой они работают.

Наша новая инициатива заключается в том, что Smiling Rocks входят в категорию свадебных украшений, и мы будем первым брендом в Америке, который предлагает свадебные бриллианты из выращенных в лаборатории бриллиантов. Мы ориентируемся на наших розничных партнеров и представляем нашу программу свадебных коллекций под названием Smiling Brides (Улыбающиеся невесты) и завоюем большой рынок с помощью наших партнеров. Мы предлагаем украшения не только для наших улыбающихся невест, мы также предлагаем мужские помолвочные кольца-солитеры.





Фото: Smiling Rocks



Поскольку вы тоже занимаетесь ювелирными изделиями, расскажите, пожалуйста, больше о вашем бизнесе: предприятиях, на какие рынки вы поставляете продукцию и в какие страны-потребители планируете выйти в будущем?

Изначально нашим целевым рынком является Северная Америка, и мы также рады видеть признаки больших возможностей на европейском рынке. Мы также расширяем наш бизнес в Южной Америке, Дальневосточной Азии и Австралии. Информация о Smiling Rocks распространяется повсюду. Мы успешно подключаем людей к нашей группе потребителей через различные каналы, такие как социальные сети, наш веб-сайт, статьи, опубликованные с помощью наших PR-подразделений, и т. д.

Является ли отрасль природных алмазов серьезной проблемой, с которой сейчас сталкивается отрасль LGD? Цветные драгоценные камни поражают воображение ценителей ювелирных украшений. Сложна ли зона «боевых действий» для сектора LGD в будущем? Как вы считаете?

Отрасли природных и выращенных в лаборатории бриллиантов полностью дополняют друг друга. Все дело заключается в том, чтобы предоставить потребителям возможность выбора предметов роскоши. Природный бриллиант имеет огромную историю существования на протяжении миллиардов лет и является редкостью в этом мире. В то же время выращенный в лаборатории бриллиант уникален, поскольку он является экологически безопасным выбором для молодых потребителей.

Я считаю, что выращенный в лаборатории бриллиант создает совершенно новый мир потребителей, в котором каждый может позволить себе бриллиант. Я считаю, что выращенные в лаборатории бриллианты дают еще одну возможность потребителям разнообразить покупки и отдать предпочтение ювелирным изделиям среди покупок предметов роскоши, а не только покупкам люксовых предметов в других категориях, таких как электроника или одежда.

Поскольку в сектор LGD ежедневно входит много новых участников, конкурентная среда очевидна, поскольку дифференциация продукции практически равна нулю. Вы полагаетесь на свой ювелирный бизнес, чтобы привнести уникальность? Какое уникальное торговое предложение вашей компании?

Лучшая часть нашего бизнеса - это то, что мы обслуживаем наших розничных партнеров как бренд. Smiling Rocks имеет уникальную бизнес-концепцию и дает посылы, которые нацелены на сознательных потребителей, миллениалов, а также на любителей ювелирных изделий любой возрастной группы. Наш бренд изучил существующие вкусы и тенденции рынка, чтобы предложить коллекции, которые могут быть рассчитаны на любой бюджет и предлагать любой дизайн.

История нашего бренда - это наше уникальное торговое предложение. Мы стремимся создать «цепочку улыбки» с помощью экологичных предметов роскоши. Мы считаем, что показатели «4C» - это коллеги, потребители, местное население и обслуживание (colleagues, consumers, community, care). Мы все работаем вместе, зная, что конечная цель вызовет улыбку у многих, кто принимает участие в этом деловом путешествии и помогает. Для нас очень интересно быть частью такого бизнеса, потому что мы не только довольны красивыми украшениями, которые мы создаем для наших потребителей, мы также связаны более высокой целью - работать вместе с ними и быть силой добра.

Данные показывают, что продажи LGD и ювелирных изделий показали хороший рост на рынке США. Считаете ли вы Китай и Гонконг потенциальным рынком для LGD? Есть ли другие потребительские рынки в мире, на которых может быть высокий спрос в будущем? Каково ваше мнение?

Америка приняла это новое изменение, воспринимает его как новый выбор потребителей и работает над повышением их осведомленности. Китай оказывает сопротивление, поскольку традиционно азиатские страны считают, что предметы роскоши - это актив. Но теперь новый потребитель азиатского рынка видит в этих предметах роскоши и новую возможность в сегменте люксовых товаров. Другими потенциальными рынками являются Европа, Австралия, Япония и Корея.

Считаете ли вы, что индийская отрасль природных бриллиантов постепенно примет LGD как часть своей отрасли? Возможно ли в будущем сосуществование обоих секторов без трений?

Как я уже упоминал ранее, мы создаем совершенно новую отрасль, которая формируется параллельно с природными бриллиантами. Покупка выращенных в лаборатории бриллиантов, будет привлекать потребителей к природным бриллиантам, поскольку в природных бриллиантах они хотели бы видеть для себя еще один выбор высококачественных изделий.

Сообщали, что ваша компания участвовала в недавней выставке JCK. Что вы думаете об успехе выставки в целом и вашей компании в частности?

В этом году участие Smiling Rocks в выставке JCK Las Vegas было отличным и успешным. На выставке собралось приличное количество серьезных покупателей, которые искали новые товары или бренды, чтобы представить их в своих розничных магазинах. У большинства компаний был отличный бизнес, и у покупателей был отличный аппетит.

Как вы знаете, компания Smiling Rocks создана для того, чтобы отдавать людям, у нас был раздел на нашем стенде, где мы обязались посадить 100 деревьев в честь каждого посетителя нашего стенда. Мы взяли на себя обязательство посадить 8 300 деревьев по программе One Tree Planted (Одно посаженное дерево) и работать в ее рамках по восстановлению лесов. Мы очень рады отклику, полученному на выставке!

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished