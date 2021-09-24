Надо упорно трудиться – и успех придет

Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной сфере.

С начала сентября начинается новая эпоха в истории госконтроля в ювелирной сфере?

Это лишь первый этап, когда все участники рынка должны зарегистрироваться в системе, открыть личный кабинет и подать заявки о постановке на специальный учет. Собственно, из обязательных требований пока всё на этом. А вот эпохальные изменения в системе начнутся с 1 марта следующего года, когда необходимо будет выпускать продукцию с присвоенными ей UIN-ами, которые будут наноситься на бирки ювелирных изделий.

Встречи руководства Гильдии ювелиров России с руководством Минфина в области госрегулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней – которые теперь происходят на постоянной основе - способствуют улучшению положения ювелиров. Насколько известно, в каких-то вопросах были учтены их (ваши) пожелания, так ли это?

У Гильдии слишком много пожеланий, и они в большинстве своём такие масштабные, чтобы мы могли надеяться на то, что Минфин пойдет им всем навстречу. Тем не менее, этот переговорный процесс идет, мы пытаемся говорить с Минфином о том, чтобы хоть в какой-то мере удовлетворялись наши желания. А все желания у ювелиров связаны с тем, чтобы уменьшить их затраты на администрирование, особенно 115-го федерального закона (противодействие отмыванию доходов). Снижение издержек и рост продаж - это основные пожелания ювелиров. Снижение издержек возможно только за счёт упрощения администрирования обязательных требований, установленных нормативными актами, регулирующими предпринимательскую деятельность в сфере оборота ДМДК. Этот переговорный процесс идет столько, сколько существует эта отрасль, и сказать, что нечто прорывное произойдет на какой-то из встреч нельзя. Это нормальный рабочий процесс, и считаю, что он должен идти: мы доносим до них своё наболевшее, а регулятор говорит нам о своих проблемах и претензиях. Мы считаем, что эти встречи полезны, потому что регулярно возникают какие-то вопросы, какие-то препятствия в развитии бизнеса, и нам хотелось бы, чтобы регулятор был в курсе этих проблем и имел возможность оказать нам посильную помощь. Но для того, чтобы эта помощь была оказана, в эти проблемы действительно необходимо проникнуть, нужно быть в теме.

И еще я добавлю, что, когда участники рынка не встречаются с регулятором, они не знают, какие проблемы по регулированию существуют у министерства, а знать это - тоже немаловажно. Каждый циклится на своих проблемах. А для того, чтобы понять, каким образом можно что-либо решить, необходимо сесть за стол переговоров, и одной, и другой стороне выложить, как говорится, все карты на стол.

Какие самые ключевые, первоочередные задачи стоят сейчас перед Гильдией ювелиров?

Первоочередная и ключевая задача наша – это чтобы отрасль мягко, плавно и без потерь вошла в ГИИС ДМДК. Это, на сегодняшний день, проблема, которая беспокоит абсолютно всех ювелиров от малого до великого. И производителей, и продавцов, и ремонтников – всех абсолютно. Система новая, раньше никогда не применялась, а все новое, естественно, пугает.

Я наверняка опять подвергнусь жесткой критике, но должен сказать, что на сегодняшний день необходимость включения в эту систему раздражает большинство ювелиров. Но это решение принято, - и не только в отношении ювелирных изделий. Вы знаете, маркировке подлежат и иные виды товаров. Меняется система контроля, надзора, меняется система опробования и клеймения. Давайте по-серьезному: да, опробование и клеймение было введено в России триста с лишним лет назад, и за это время ничего не менялось. Но за это время настолько шагнули вперед технологии в других отраслях, а у нас по-прежнему бьют молотком по изделию. Перемены абсолютное большинство всегда встречает в штыки - к сожалению. Но задача ассоциации, в том числе, и состоит в том, чтобы убедить участников рынка в необходимости этой меры.

Понятно, что задача госконтроля упрощается с внедрением этой системы. Но что касается ювелиров, для них это дополнительное бремя, не так ли?

Естественно, для ювелиров это дополнительные затраты, дополнительная необходимость администрирования, это понятно. Но и без этого тоже сейчас невозможно обойтись, потому что система опробования и клеймения в том виде, в котором она была с давних времен, на сегодняшний день не защищает рынок ни от контрабанды, ни от контрафакта, ни от левого нелегального производства ювелирных изделий. И наиболее прогрессивные участники рынка, которые хотят строить свой бизнес не на ближайшие пять-десять лет, а на ближайшие десятилетия, в этом заинтересованы. Вот поэтому большинство раздражено, но, как правило, всякое движение вперед осуществляется прогрессивным меньшинством. Прогрессивное меньшинство делает все возможное, чтобы всех остальных убедить в необходимости этих перемен. Сама система продумана хорошо, но ее внедрение идёт не без проблем, да и функционал ещё не доработан. Уверен, что эти трудности разработчикам и пользователям удастся преодолеть.

Помимо того, то рынок войдет в эту новую систему ГИИС ДМДК, какие еще задачи решаются в гильдии ювелиров?

Следующая задача по значимости – это, конечно, популяризация нашей товарной группы среди потребителей. Мы считаем, что длительное время ювелирные изделия были оттеснены иными аксессуарами на рынке, это первое. Второе – это, кстати сказать, та проблема, которую будет решать ГИИС ДМДК, - многие потребители уверены в том, что у нас в магазинах продаются какие-то подделки: как они говорят, камни ненастоящие, золото ненастоящее, и это сдерживает рост рынка и тормозит продажи. Нам нужно вернуть доверие потребителей к нашей продукции, и через ГИИС ДМДК, в том числе. То есть нам нужно увеличение объемов продаж, нам нужен рост рынка внутреннего. Ну, а третья задача – это, конечно, увеличение объемов экспорта продукции. Причем, кратное увеличение.

Действительно ли продажи украшений с бриллиантами и редкими драгоценными камнями возросли по сравнению с прошлым годом?

По сравнению с прошлым годом возросла - не то, чтобы с бриллиантами, но, скажем так, ювелирная продукция в премиальном сегменте: она действительно выросла в продажах, где-то в два раза. И это связано с тем, что люди, имеющие достаточно много средств для того, чтобы что-то приобретать, не имеют сейчас возможности выехать за рубеж и потратить их там. И им приходится их тратить здесь, в том числе на покупку ювелирных изделий.

И это никак не связано с верой в их инвестиционную привлекательность?

Насколько я сталкиваюсь с потенциальными потребителями и слышу их точку зрения, с каждым годом все меньше остается людей, приобретающих ювелирные изделия в качестве инвестиционных инструментов. Потому что люди, которые могут позволить себе купить ювелирные изделия стоимостью в сотни тысяч рублей, это, как правило, хорошо образованные, опытные профессионалы. И они умеют пользоваться иными финансовыми инструментами для вложения своих денег. А ювелирные изделия они покупают как украшения, как вложения, скажем так, в семейные ценности. В то, что можно передать по наследству. Внучке подарить – да. Как память. А не так, чтобы сегодня купить, а через несколько лет продать. В таком виде украшения уже мало кто рассматривает.

Сейчас, когда на рынке многие отсеялись и остались самые стойкие и сильные, каковы настроения у членов Гильдии?

Скажем так, настроения позитивные. Если взять последние данные по объемам опробования и клеймения ювелирных изделий, то виден стойкий рост – порядка 15 процентов прироста по изделиям из золота, и я думаю, он до конца года должен сохраниться. Касательно внедрения ГИИС ДМДК, что называется, «глаза боятся, руки делают», то есть постепенно эта система будет освоена и приживется. Ну, а тех, кто принял решение уйти с рынка – во времена перемен всегда есть выбор – либо вы остаетесь на рынке, либо вы выходите. Те, кто выходит, высвобождают занимаемую ими ранее нишу для тех, кто остается. То есть доля тех, кто остается на рынке, увеличится. За увеличение доли рынка нужно платить. Работа на нашем рынке усложнится, затраты на ведение бизнеса- вырастут.

Что касается экспорта ювелирных изделий – есть ли там какие-нибудь перспективы?

У нас первая и главная проблема, которая на сегодняшний день сдерживает экспорт, – это ввозные пошлины на камни, которые мы вставляем в ювелирные изделия. У нас, к сожалению, в промышленных масштабах ничего не добывается, кроме алмазов и янтаря, а перечень камней, используемых сейчас в ювелирном производстве, весьма обширен. То есть все остальные камни нам приходится завозить из-за рубежа, и при ввозе мы выплачиваем 10-процентную пошлину. И автоматически наше изделие становится вот на эту сумму дороже, нежели у наших конкурентов – у тайцев, турок, китайцев. Поэтому для того, чтобы развивать экспорт, необходимо избавиться от этой ввозной пошлины. Даже непонятно, кого она поддерживает и защищает – у нас ведь практически отсутствует ограночное производство любых камней, кроме бриллиантов.

Мы долгое время осваивали свой внутренний рынок, и совершенно не присутствовали на внешних рынках, которые, конечно, являются гораздо более емкими, чем внутренний. И заняв там какие-то ниши, можно существенно увеличить производство внутри страны. Поэтому надо что-то делать, чтобы упростить процедуру экспорта ювелирных изделий, так как они имеют ряд достоинств и преимуществ перед нашими конкурентами. У нас хорошо продаются изделия в Казахстане и Беларуси, а хотелось бы активно осваивать дальнее зарубежье. Это реально, достижимо, потому что есть компании, которые существенную долю своей продукции экспортируют и достаточно успешно. Это пионеры, и их опыт, их достижения говорят о том, что для того, чтобы реализовать эту задачу, надо упорно работать, трудиться – и успех придет.

Галина Семенова для Rough&Polished