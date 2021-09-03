Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности

Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо.

Группа IEG известна организацией мероприятий в шести категориях: Еда и напитки; Ювелирные изделия и Мода; Туризм и Гостеприимство; Велнес, Спорт и Досуг; Стиль жизни и Инновации; Экология и Технологии.

В последние несколько лет IEG начала процесс значительного расширения бизнеса за рубежом, в том числе посредством создания совместных предприятий с глобальными или местными организаторами (например, в Соединенных Штатах, Арабских Эмиратах, Мексике, Китае и Индии).

В 2019 году IEG провела 48 выставок и 190 конференций.

На вопросы Rough&Polished отвечает Марко Карниелло (Marco Carniello), директор глобальной выставки IEG «Ювелирные изделия и мода».

Как локдаун влияет на число участников ювелирных выставок и приток клиентов?

Ювелирный рынок, несомненно, сильно пострадал, но он уже начал восстанавливаться после глобального кризиса в области здравоохранения.

Ожидания позитивны в основном из-за «коллективного иммунитета» Европы, достижение которого ожидается в сентябре благодаря проводимым кампаниям вакцинации с последующим возобновлением мобильности и многочисленными просьбами вернуться на деловые мероприятия в формате оффлайн.

Все участники отрасли - экспоненты, посетители и профессиональные операторы – в течение нескольких месяцев выступали за то, чтобы лично прикоснуться к ювелирным изделиям и полюбоваться ими, а также заново открыть для себя опыт и погружение в физические и «реальные» отношения.

В то же время протокол IEG SAFE BUSINESS и аккредитация нашего выставочного центра GBAC STAR гарантируют безопасное и эффективное посещение. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством и с целью защиты компаний, посетителей, поставщиков и сотрудников, все, кто входит в выставочный центр во время проведения выставок, должны иметь «зеленый пропуск»* (те, у кого нет этого пропуска, смогут пройти экспресс-тест на антигены при входе в Выставочный центр, по специальной цене).

*Чтобы быть в курсе правил въезда и пребывания в Италии, IEG предлагает международному ювелирному сообществу информационную услугу «SAFE TRAVEL», доступную на вебсайте Vicenzaoro.





Фото: IEG

Как IEG пережил пандемию Covid-19?

Мы считаем, что это вопрос адаптации и быстрой реакции, а не вопрос выживания. Солидность Итальянской выставочной группы, которая организует мероприятия на Vicenzaoro, являясь одним из основных операторов международных выставок и конгрессов, и процесс цифровой интеграции, предпринятый несколько лет назад, позволили группе встретить особый критический момент для выставочной индустрии с необходимой гибкостью, чтобы удовлетворить потребность компаний в поддержании связи с международными рынками.

В последние месяцы мы создали новые цифровые форматы и инновационные возможности для наглядности и создания cекторального нетворкинга, такие как WE ARE Jewellery (полная цифровая версия) и VOICE в сентябре прошлого года в Виченце (гибридное мероприятие, которое стало единственным международным мероприятием, в котором приняли участие в 2020 году).

Пандемия подтвердила важность физического мероприятия, которое останется центральным для ювелирных выставок B2B, но опыт посещения и все мероприятия по подбору деловых партнеров должны быть обогащены новыми возможностями, предоставляемыми цифровыми платформами.

Эта модель, разработанная IEG с перспективой на многие годы, представляет собой конкурентное преимущество для нас в плане разработки инновационных услуг и форматов для поддержки компаний и профессионалов.





Фото: IEG



Какие надежды вы возлагаете на предстоящую сентябрьскую сессию Vicenzaoro?

Сентябрьская сессия Vicenzaoro станет первым крупным секторальным мероприятием в Европе в режиме оффлайн, и это, наконец, даст долгожданный шанс наладить отношения после почти года бездействия. Всего в выставке примут участие более 700 брендов.

На ярмарке будет представлена вся цепочка поставок: от самых известных брендов сообщества ICON (распродано до производства) до технологий производства и полуфабрикатов, драгоценных камней, упаковки и услуг - благодаря параллелизму T. GOLD (международная выставка ювелирного оборудования и самых инновационных технологий, применяемых для обработки золота и ювелирных изделий, которая традиционно проходит в январе-сентябре), новой сессии VO 'Clock (зона B2B, посвященная современным часам с 23 подтвержденными брендами) и VO Vintage (посвящается любителям часов и ювелирных изделий).





Фото: IEG



Кого из ведущих игроков отрасли вы ожидаете увидеть на выставке?

Основное внимание будет уделено европейскому рынку и частично Ближнему Востоку, регионам, откуда мы ожидаем большинство посетителей. Сентябрь станет стартовой площадкой для возвращения к более международному измерению в январе 2022 года.

Ярмарка в первую очередь станет временем для возвращения к бизнесу с целенаправленными мероприятиями по подбору персонала. Она также предоставит всем операторам возможности для встреч, общения и обучения с основными игроками отрасли: компаниями, лидерами общественного мнения, экспертами, торговыми СМИ.

Общие ожидания позитивны, потому что в последние несколько месяцев наблюдался рост продаж в связи с возобновлением мероприятий и проведением личных торжеств по особым случаям, таким как свадьбы, действующие лица которых увеличивают расходы на ювелирные изделия. Конечно, оборот, генерируемый туризмом, по-прежнему отсутствует, что частично компенсируется покупками, совершаемыми в Интернете, и покупками ради собственного удовольствия, даже и особенно в периоды изоляции.

Этой осенью также будет интересно увидеть импульс, который Dubai Expo 2020 придаст всему рынку Ближнего Востока, включая ювелирные изделия и технологии, - с первым выпуском JGT Dubai в феврале 2022 года, нового международного мероприятия, продвигаемого IEG.





Фото: IEG



Как вы оцениваете настроение потенциальных покупателей?

IEG находится в постоянном диалоге с компаниями и всем рынком, поддерживая постоянные отношения со всеми заинтересованными сторонами, такими как торговые ассоциации, национальные и международные учреждения, операторы.

Мы также разработали Индекс покупателей Vicenzaoro (Vicenzaoro Buyers Index), чтобы периодически проверять настроения и намерения иностранных покупателей вести бизнес и участвовать в наших торговых мероприятиях. VBI в последние месяцы зарегистрировал пик, как раз в связи со следующим выпуском VOS.

Насколько сильно пострадали от пандемии рынки золотых украшений и высококачественных винтажных часов?

Это очень позитивный момент для винтажного сектора с высоким ассортиментом, который, как ожидается, будет постоянно расти с сегодняшнего дня до 2025 года, а продажи часов на рынке вторых наручных часов оцениваются в $29-32 млрд, согласно отчету о состоянии рынка модных часов и ювелирных изделий, опубликованному The Business of Fashion и McKinsey & Company в 2021 году.

Что вы думаете о будущем рынка ювелирных изделий с бриллиантами?

Я думаю, что бриллианты останутся в центре ювелирных украшений в будущем, как это было в прошлом.

Как вы относитесь к коллекциям серебряных украшений с бриллиантами?

Я верю, что качественный драгоценный камень великолепного изготовления, способный рассказать историю, всегда отлично смотрится с серебром.

Считаете ли вы, что LGDs представляет угрозу для природных алмазов?

Я не думаю, что это угроза, пока сообщение о них ясно и прозрачно потребителю. На Vicenzaoro мы обсудим эту тему с участием отраслевых экспертов от Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO и Совета по ответственной ювелирной практике (RJC), а также многих других рыночных игроков.

Каковы ваши планы на будущее?

Мы будем продолжать наилучшим образом служить международному ювелирному сообществу, поддерживая бизнес наряду с культурой, правильной информацией и инновациями. Мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности.

Алекс Шишло для Rough&Polished