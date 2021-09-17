GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»

Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы ювелирного рынка, делового общения профессионалов отрасли и продвижения их ювелирной продукции в России и странах ЕврАзЭС.

О том, как работает этот проект в новых условиях рассказал отраслевому информационному агентству Rough&Polished главный редактор журнала «Русский Ювелир» Владимир Пилюшин — он же один из создателей GOLDNET.MARKET

В каком состоянии сегодня находится ювелирный рынок России?

Я бы охарактеризовал ситуацию, царящую на рынке сегодня, как неоднозначную. Часть компаний чувствует себя довольно уверенно — заказы достигли, а по некоторым позициям и превысили допандемийный уровень. Некоторые же закрывают или готовят к закрытию свой бизнес. Но в этом нет ничего нового — кризисы не в первый раз испытывают ювелиров на прочность. И всякий раз бизнес находит пути для восстановления, обновления и дальнейшего развития отрасли. Сегодня, в новых постковидных (надеюсь на это) условиях можно выделить два существенных фактора, влияющих на состояние и ближайшее развитие отрасли. Во-первых, рост продаж в сегменте эксклюзивных украшений и связанное с ним строительство брендов, и укрепление в сознании потребителя их ценности. Во-вторых, все большее количество производственных компаний принимают решение осуществлять прямые продажи потребителю (direct-to-consumer). Причем, это характерно не только для России, эту тенденцию как мировую отмечают аналитики международной консалтинговой компании McKinsey в ежегодном отчете об уровне и тенденциях развития ювелирной промышленности.

Год назад вы представили концепцию универсальной платформы — ювелирный маркетплейс оптовой торговли, проведя масштабные исследования рынка. У вас была возможность подкорректировать платформу в соответствии с пожеланиями его участников. Как работает проект?

За прошедший годы мы провели в общей сложности более 300 достаточно глубоких интервью с участниками рынка, расширили возможности нашей платформы GOLDNET.MARKET. Напомню, до сегодняшнего дня на сайте осуществлялось деловое общение только профессионалов ювелирного рынка (b2b). При регистрации участник должен бы выбрать свою «роль» — Продавца или Покупателя. Для каждого из этих категорий был разработан личный кабинет, в который «Продавец» загружает свои изделия с описанием, устанавливает правила их показа – для всех посетителей или по запросу, и так далее. «Покупатель» просматривает изделия, сортирует их в соответствии с особенностями своего бизнеса, оформляет подписки на новинки интересных для него компаний, отправляет запросы на условия покупки выбранного товара – то есть настраивает личный кабинет «под себя» для оптимальной работы. Так вот, мы усовершенствовали функционал и в октябре по просьбам участников рынка запускаем розничные продажи, расширив возможности платформы. Теперь при регистрации не нужно будет выбирать ту или иную роль – в едином кабинете появится возможность продавать товар оптом и в розницу, а также совершать закупки для своей компании. Для зарегистрированных пользователей система все сделает автоматически, регистрироваться заново не придется. Внешне платформа будет разделена на открытый (розничный) и закрытый (оптовый) разделы. А внутри для профессиональных участников рынка появится больше возможностей.

Мы предполагаем, что в скором времени не только профессионалы, но и розничный покупатель будет вести себя достаточно активно на нашей площадке. Так или иначе, это тренд мировой, что люди начинают больше доверять нишевым маркетплейсам, агрегаторам (как угодно можно назвать) – тем, кто профессионально разбирается именно в своей области. А мы, напомню, на ювелирном рынке с 1996 года и, позволю заметить, очень хорошо знаем свое дело.

Согласно данным Google Analytics нашу платформу уже посещают более шестисот уникальных посетителей. В один из дней была зарегистрирована сверхактивность — количество посетителей скакнуло чуть ли не до 50 тысяч. Вполне допускаю спланированную атаку. Но так или иначе, система это выдержала, справилась, и все службы работали корректно. У нас практически выровнялись количество ритейла и количество производителей на площадке. Регулярно проходят небольшие и в основном на недорогом ассортименте заказы, но нас это устраивает – процесс пошел, доверие профессионалов рынка к платформе растет.

Каким образом совершаются сделки на платформе? Транзакции проводятся на ней?

Нет, в данное время мы работаем как витрина, точнее, виртуальная выставка. На нашей платформе есть возможность, не перескакивая с сайта на сайт, в одном личном кабинете просмотреть новинки и ходовые модели, отобрать необходимый вам ассортимент и отправить выбранные товары с запросом поставщику о сроках поставки и условиях сделки. Дальнейшие переговоры и сама сделка происходят тет-а-тет.

Понятно, что ювелирный бизнес специфичен: недостаточно посмотреть фото изделия, лучше взять изделие в руки и посмотреть. Но если ты знаешь производителя, знаешь его качество, знаешь его плюсы-минусы — то предложенный нами формат вполне устраивает обе стороны.

К тому же, у нас есть такой приличный функционал: как только поставщик размещает новые изделия, все ритейлеры и оптовики, зарегистрированные на площадке, получают оповещение об этом. По сути, система в известной степени заменяет работу менеджеров с оповещениями своих клиентов.

Да, естественно, мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений. Одно из них — shop-in-shop: когда компании не надо заниматься собственным сайтом, а за определенную абонентскую плату она работает на нашей площадке, может с нашим доменным именем, а может со своим, система настроена!

Причем платформа имеет серьезный запас прочности по функционалу. Например, мы работаем с несколькими компаниями, которые хотят не заниматься строительством собственных сайтов и не хотят, чтобы их изделия были выложены в открытом доступе. Так вот, наша система настолько гибкая, что позволяет работать избирательно, то есть доступ к этому разделу платформы и просмотру изделий имеют только клиенты этой компании. Как только компания будет готова к публичности, она может перейти в общий режим работы с оптовиками - и это в системе уже заложено, и это работает: предусмотрена возможность часть изделий демонстрировать в общем доступе, а часть открывать по запросу (например, новинки, которые не должны по понятным причинам появиться в открытом доступе). Компания оценивает и решает, надо ли предоставить тому или иному оптовику доступ.

Наверное, такую сложно устроенную систему было трудно разработать?

Мы много сделали… Ну и открытый доступ – с этим понятно. Большая проблема с ценами, потому что в открытом эфире нет цен, но это все предполагается в оптовом каталоге; последующие шаги, чтобы предусмотреть возможность ценообразования, – при давальческой схеме, при отсрочке, при комиссионной торговле, ну и других всяких историях... Плюс ко всему, с тремя компаниями этим летом начали тестировать - мы это «светофор» называем – изделия «в наличии» и «под заказ» . Хотя большинство сейчас работает под заказ, и склады мало кто держит, за исключением крупных компаний, тем не менее, эта информация очень важна для оптовика. В личном кабинете компании могут выкладывать свои документы: «пробирка», карточка предприятия – все, что требует законодательство, - и компании уже начали размещать документы, после 1 сентября появится поле для введения учетного номера в ГИИСе. Когда оптовик, допустим, заходит, он сразу может увидеть там бланки договоров, образцы, по которым он работает с этой компанией: «пробирку» актуальную, карточку предприятия, ИНН и ОГРН - все эти вещи. Это достаточно удобно, потому что все в одном месте, и не надо менеджерам проводить все это по WhatsApp, по почте - все находится в доступе. Но это касается только зарегистрированных пользователей.

У вас есть пользователи за пределами Российской Федерации, как происходит работа с ними?

Да, есть несколько пользователей из Казахстана, из Турции, и даже из США постучалась к нам девушка. К сожалению, на данном этапе регистрацию иностранных клиентов мы можем делать только вручную, потому что программа не разрешает регистрацию без существования юридического лица и ИНН на территории России.

На сегодняшний день мы поняли, что система оказалась адаптирована для работы не только внутри отдельной страны - Россия, Казахстан, Белоруссия и т.д., - но и между странами. И тут есть завидные возможности, которые позволяют интегрироваться друг с другом.

А что с возможностями в сегменте В2С?

Этот тренд возник, на самом деле, в период коронавируса, и заключается он в том, что многие производители устали от розницы, которая своевременно не платит по комиссии, не выполняет договоренности по отсрочкам, просит обменять энное количество товара на новые модели и т. д. Производители стали отказываться от такого рода оптовиков, сокращать производство, объемы и работать либо в живые деньги, либо с проверенными годами партнерами. В этой связи стали торговать на WB и OZON, создавать собственные интернет-магазины, торговать через них, организовывать доставку. Мы внимательно следим за этими тенденциями, и надеюсь, что к октябрьской выставке презентуем полноценный розничный каталог.

Как, на ваш взгляд, ситуация с внедрением ГИИС ДМДК отражается на настроении участников рынка?

В ожидании перемен, которые наступят уже первого сентября, все испытывают серьезное беспокойство. И есть от чего. Хочу высказать большую благодарность Флуну Фагимовичу Гумерову и Эдуарду Юрьевичу Уткину за то, как самоотверженно они продвигают и лоббируют интересы отрасли, и за то, что у них многое получилось. Мне кажется, все ювелирное сообщество должно быть невероятно благодарно им лично и Гильдии ювелиров России в целом.

Среди ваших клиентов много петербуржских компаний?

Если, условно говоря, брать срез рынка по всей стране, а он имеет определенную статистику – Кострома, Москва, Екатеринбург, Питер, Якутск, Пермь, – действительно, на нашей платформе существует небольшой «перекос» в сторону Петербурга, потому что мы изначально отсюда. Но по мере развития проекта он постоянно пополняется компаниями из других регионов нашей страны и в ближайшее время статистически это все выровняется.

Что отличает петербуржские ювелирные компании от этих остальных? У якутов, например, превалирует национальный колорит. Что отличает петербуржцев? Может быть, качественный уровень, или стилистические предпочтения…

Знаете, высокое качество сегодня присутствует практически у всех компаний. В Петербурге множество разноплановых компаний и художников-ювелиров, объединить их в рамках какого-то стиля невозможно. Но, если позволите, я бы назвал одну, на мой взгляд, отличительную черту петербургской школы – интеллектуальность. В работах ювелиров, как тех, кого мы относим к области искусства, так и тиражных изделий, выверена и обоснована каждая линия, характерен сдержанный колорит, отсутствие чрезмерного декорирования. В качестве доказательства сошлюсь на слова известнейшего искусствоведа М. Н. Лопато, которая считала, что феномен петербургской школы заключается в ее восприимчивости и открытости, что позволяет переплавлять в горниле русского менталитета разные стили, манеры, создавая свои художественные явления. Для тех, кого интересуют темы отечественных и мировых тенденций в области ювелирного искусства будет интересно ознакомиться с нашим журналом «Русский Ювелир», который выложен на одноименном сайте.

Говоря о стиле, дизайне, я всегда вспоминаю Карла Густавовича Фаберже. Нашим издательством в свое время были переизданы каталоги фирмы 1899, 1906 и 1914 годов. Так вот, как такового стиля Фаберже все-таки нет, потому что даже в каталогах Фаберже написано: «в стиле модерн изделие», «изделие в стиле Людовика XIV» и так далее. Поэтому как таковой стиль Фаберже в моем понимании – это обобщающее понятие высокого качества и невероятного брендирования.

Галина Семенова для Rough&Polished