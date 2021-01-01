MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль.

Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT, платежной платформы B2B (бизнес-для-бизнеса), предназначенной для мировой алмазной и ювелирной отрасли. Он бывший дилер бриллиантами, обладающий глубокими знаниями мировой алмазной отрасли.

В этом эксклюзивном интервью агентству Rough&Polished, Зеев Маймон излагает планы новой компании, которые на первом этапе включают финансирование израильской алмазной отрасли, а затем распространение своей деятельности на другие страны.

Ниже приводятся некоторые отрывки из беседы:

Расскажите, пожалуйста, как возникла MDPS, каков профиль компании, включая структуру собственности и т. д.?

Компания MDPS (Mazalit Digital Payment Solutions) была создана в 2019 году за счет инвестиций ведущих международных компаний алмазной отрасли. Среди инвесторов компании - Malca Amit, NBS Diamonds, MID, Novel Collection.

В каких направлениях MDPS намеревается помочь диамантерам в вопросе их финансирования? Какие шаги будут предприняты с целью обезопасить себя, что касается отраслевого кредита? Говорят, что компании используют лазейки для неправомерного использования и увеличения размера банковского кредита? Что вы думаете об этом?

В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях, касающихся способов получения отраслью кредитов от финансовых организаций и очень устаревших способов предоставления трейдерами кредитов друг другу. Сочетание финансовых услуг, логистики и маркетинга с использованием технологий дает новые уникальные решения, которые позволяют более надежно управлять рисками.

В каких странах вы планируете работать? А каков будет профиль ваших клиентов? Какое обеспечение будет запрашивать MDPS при кредитовании клиентов?

На первом этапе мы запустили услуги на израильском рынке, я считаю, что в 2022 году мы откроем как минимум еще один рынок в Бельгии или США. Для нас очевидно, что одним из преимуществ, которые мы можем предложить рынку как финансово-технологическая компания, является возможность обслуживать несколько рынков одновременно. Это одна из наших целей.

Какова ваша общая философия финансирования отрасли? Соответствует ли она стратегиям финансового сектора? Или вы сформулировали какие-то конкретные стратегии для алмазной отрасли, учитывая то, что алмазный бизнес довольно уникален?

Одним из наших преимуществ является возможность рассматривать складские запасы бриллиантов в качестве обеспечения, но продукт, который мы хотим создать для отрасли, - это кредитная технология, которая ранжирует бизнес или продавцов и предоставляет бизнес-кредит только на основе данных и кредитного рейтинга.

Какие изменения вы заметили в финансовом секторе в последнее время по мере того, как инвесторы и небанковские финансовые учреждения также выходят на арену? Означает ли это, что становится больше кредиторов и, следовательно, финансы будут более доступными?

Мы наблюдаем, как банки сокращают свое участие в алмазной отрасли по всему миру, за последнее десятилетие только в Израиле кредитные линии для алмазной отрасли сократились с 3 млрд до менее чем 500 млн [долларов США]. Это отчасти дает бизнес-возможность финансовым учреждениям войти в отрасль.

В недавних новостях в СМИ говорится, что «ABN AMRO полностью прекращает финансирование алмазной отрасли, представляющей “высокий риск”». Является ли это предупреждением для частных финансовых компаний проявлять осторожность или возможностью войти в отрасль?

Я думаю, что высокий риск, который банки приписывают алмазной отрасли, в основном связан с проблемой отмывания денег, особенно что касается банков, использующих банк-корреспондент для перевода долларов США. На мой взгляд, если мы посмотрим на уровень банкротства в других отраслях, мы обнаружим, что алмазная отрасль является одной из самых безопасных в мире, но, конечно, у нее есть и другие уникальные риски.

Широко обсуждается технология блокчейн, биткойн, догкойн и так далее… Что вы думаете об этом? Вписываются ли они каким-то образом в сценарий алмазной отрасли?

Технология блокчейн, безусловно, может помочь, когда дело касается прозрачности и отслеживания алмазов от рудника до кольца, я думаю, что проблема оплаты алмазов криптовалютой может по-прежнему включать аспекты отмывания денег и ухода от налогов.

Планируете ли вы обслуживать алмазных клиентов как самостоятельная компания? Если да, то какая философия стоит за этим; и в каком смысле это имеет большее значение для бизнеса финансово-технологической компании?

Финансово-технологические компании имеют огромные возможности в алмазной отрасли. За последнее десятилетие в мире уже произошло несколько революций, которые до нас еще не дошли. По сей день у нас нет возможности производить оплату на торговых алмазных платформах B2B. У нас нет электронного кошелька, предназначенного для этой отрасли; торговцы бриллиантами по-прежнему дают друг другу кредит, основываясь на интуиции, а не на кредитном рейтинге. И самое поразительное то, что нет «Malca Amit» для финансовых услуг в отрасли ... и именно это мы хотим изменить.

Как лидер отрасли и человек, следящий за состоянием дел на рынке, что вы думаете о текущей глобальной отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий? Сможет ли она быстро развиваться и вернуться к своему устойчивому состоянию после того, как столкнулась с многочисленными проблемами в последнее время?

Я думаю, что кризис, вызванный коронавирусом, показал нам, насколько сильна и устойчива наша отрасль. Если посмотреть, что произошло за последний год с авиакомпаниями, ресторанным бизнесом, гостиничным бизнесом, коммерческой недвижимостью, ценами на нефть и другими товарами, мы можем сразу же сказать: «Слава Богу, что мы работаем в алмазной и ювелирной отрасли».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished