Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне

В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями и малыми предприятиями (СМП).

Менеджер программы GemFair Руби Стоклин-Вайнберг (Ruby Stocklin-Weinberg) сообщила в эксклюзивном интервью корреспонденту Rough&Polished Мэтью Няунгуа, что количество зарегистрированных участников программы, работающих с De Beers в этом районе, теперь выросло до 160.

Она сказала, что предложенную компанией программу обучения работников алмазодобывающих компаний справедливым трудовым стандартам и более безопасным и экологически ответственным методам работы прошли в общей сложности 1 049 человек.

Как заявили в De Beers, компания закупает алмазы только у старателей и малых предприятий, которые были добыты, переработаны и транспортированы ответственным и законным способом.

Ниже приведены отрывки из интервью.

Можете ли вы подробнее рассказать о своей деятельности в рамках GemFair?

GemFair - это пилотная программа, действующая в Сьерра-Леоне. GemFair начала действовать в 2018 году в округе Коно, Сьерра-Леоне, с 14 зарегистрированными рудниками ... Хотя Covid-19 повлиял на нашу способность принимать новых участников в 2020 году, сейчас мы снова активно набираем новых участников и надеемся на дальнейшее увеличение их числа и влияния GemFair в оказании помощи по формализации сектора старателей и малых предприятий (СМП) и в улучшении условий жизни тех, кто работает в этом секторе.

В 2020 году мы также были рады подписать меморандум о взаимопонимании с Профессиональным союзом стран бассейна реки Мано (Mano River Union, MRU) и Немецкой корпорацией развития (German Development Corporation, GIZ) с целью расширить нашу программу обучения СМП и адаптировать ее для преподавателей из числа членов правительства и гражданского общества, предоставляя уникальную программу «обучения инструкторов» для заинтересованных сторон в Сьерра-Леоне, Гвинее, Либерии и Кот-д’Ивуаре. Это сотрудничество также позволит нам укрепить региональный потенциал в области фундаментальных показателей и оценки алмазов.

В какой степени пандемия COVID-19 повлияла на программу GemFair?

Covid-19 оказал значительное воздействие на работу GemFair в 2020 году, серьезно повлияв на рабочую обстановку в Сьерра-Леоне, а также на мировой алмазный рынок. Кроме того, закрытие границ и ограничения на поездки означали, что ​​на определенный период была приостановлена закупка алмазного сырья GemFair. Несмотря на эти проблемы, GemFair продолжала взаимодействовать с сектором СМП в Коно, чтобы определить, как GemFair могла бы активно поддерживать местное население во время пандемии. Хотя направленность работы GemFair в 2020 году сместилась в сторону поддержки местного населения, мы также разработали новую программу обучения «по запросу», опираясь на нашу существующую цифровую платформу GemFair и планшеты, предоставленные нашим участникам, адаптированные для условий с низкой пропускной способностью. В результате теперь мы можем охватить сотни людей, живущих в отдаленной местности, которую трудно достичь с помощью более традиционных методов обучения в классах. Команда также использовала это время, чтобы сосредоточиться на доработке программы и подготовке к другим видам деятельности, таким как предоставление технической поддержки, включая предоставление доступа алмазодобытчикам к механизированной обогатительной установке.





Фото: De Beers

Что делает De Beers для оказания помощи участвующим старателям и мелким алмазодобывающим предприятиям, принимающим участие в программе, в условиях пандемии?

С самого начала пандемии GemFair уделяла первоочередное внимание поддержке своих участников, и это стало основным направлением работы программы на протяжении большей части 2020 года. Хотя Сьерра-Леоне до сих пор в значительной степени удалось избежать таких показателей заражения Covid-19, которые наблюдаются во многих других частях мира, глобальные перебои в цепочках поставок всего, начиная от продуктов питания и кончая алмазами, оказали значительное экономическое воздействие на местных жителей, занимающихся старательской добычей полезных ископаемых. В начале 2020 года GemFair провела оценку потребностей алмазодобывающих компаний в связи с пандемией, которая показала, что продовольственная безопасность является очень реальной проблемой для алмазодобытчиков и их местного населения из-за закрытия границ и неурожая. В ответ GemFair разработала программу доставки продовольственных посылок на рудники, являющиеся ее участниками, которая продолжалась 10 месяцев. В общей сложности GemFair доставила 4 700 продуктовых посылок 1 715 лицам (и их семьям).

Помимо доставки продуктовых посылок, мы также пожертвовали большое количество средств индивидуальной защиты местной больнице, чтобы помочь защитить непосредственных работников, в том числе тысячи медицинских масок и других средств индивидуальной защиты. Мы также установили пять портативных станций для мытья рук. Наконец, мы оказали помощь в просвещении населения по вопросам пандемии, предоставив радиоэфир чиновникам здравоохранения для проведения сеансов вопросов и ответов о Covid-19 в прямом эфире с жителями удаленных районов, а также перепрофилировали цифровое решение GemFair для рассылки участникам нашей программы рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (World Health Organisation) по защите от Covid-19.

Сколько алмазодобывающих компаний сейчас участвует в программе?

С момента запуска на рудниках с 14 участниками, сегодня GemFair насчитывает более 160 зарегистрированных участников в округе Коно, Сьерра-Леоне. В рамках нашей программы обучения работников алмазодобывающих компаний мы провели обучение 1 049 человек стандартам справедливости в трудовых отношениях и более безопасным и экологически ответственным методам работы. Мы также обучили более 200 работников алмазодобывающих компаний навыками, необходимыми им для реагирования на несчастные случаи и чрезвычайные ситуации на производственных площадках. Наши предложения по обучению включают индивидуальные семинары, виртуальные уроки и наставничество по стандартам на каждом руднике.

Каков уровень интереса к GemFair со стороны алмазодобывающих компаний, не участвующих в программе?

Программа GemFair была хорошо принята сектором СМП в округе Коно, Сьерра-Леоне, и мы видели высокую заинтересованность со стороны алмазодобывающих компаний, желающих участвовать в программе, поэтому мы постоянно расширяем нашу базу членства. Это предполагает тесное сотрудничество с алмазодобывающими компаниями, которые выражают свою заинтересованность в участии в GemFair, чтобы в первую очередь оценить, соответствуют ли они требованиям программы, а также убедиться, что они участвуют в соответствующих процессах освоения системы, а также в постоянном обучении и мониторинге, которые необходимы для участия в GemFair. Мы явно наблюдаем всплеск интереса со стороны алмазодобытчиков за последние 18 месяцев; если сначала большинство наших участников слышали о нас в ходе наших информационных кампаний, то теперь алмазодобывающие компании узнают о нас от других и обращаются к нашим сотрудникам с просьбой присоединиться к программе.

Какие факторы вы учитываете при приеме алмазодобывающих компаний в число участников?

GemFair будет покупать алмазы только у старателей и малых предприятий, те, которые были добыты, переработаны и транспортированы ответственным и законным способом. Чтобы участвовать в GemFair, алмазодобывающие компании должны соблюдать Программу обеспечения гарантий СМП (ASM Assurance Programme), разработанную GemFair. Эта программа основана на нескольких ведущих стандартах передовых методов работы, касающихся поставок от сектора СМП, в том числе на Руководящих принципах комплексной проверки ОЭСР (OECD Due Diligence Guidance) ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из зон конфликтов и зон высокого риска, на собственных Принципах передовой практики (Best Practice Principles) группы De Beers, а также на элементах, характерных для уникальной бизнес-модели GemFair.

После одобрения участия в программе старатели получают необходимое обучение и специальное оборудование (планшет, набор инструментов для оценки алмазов) и программное обеспечение (приложение GemFair) для участия в программе, гарантируя, что любая продукция, которую они хотят продать GemFair, полностью отслеживаема и соответствует стандартам GemFair. Наши сотрудники также регулярно посещают рудники в течение года, чтобы контролировать условия труда, методы ведения бизнеса и воздействие на окружающую среду. Каждые 18 месяцев мы также заказываем сторонний аудит системы управления GemFair.

Почему вы выбрали проведение этой пилотной программы в Западной Африке, где у вас нет алмазодобывающих предприятий, а не южной части Африки?

GemFair нацелена на содействие формализации сектора старателей и мелких алмазодобывающих предприятий путем обеспечения безопасного пути к рынку для алмазов СМП законного происхождения, одновременно повышая стандарты и улучшая условия жизни в этом секторе. Сьерра-Леоне была выбрана в качестве места для проведения пилотного проекта GemFair, так как здесь имеется большой сектор СМП, а несколько рудников уже участвовали в программе Maendeleo Diamond StandardsTM, разработанной в рамках инициативы по развитию алмазов (Diamond Development Initiative, DDI), которая также соответствует стандарту GemFair ASM, так что здесь была исходная база членства, на которую можно было опереться. Кроме того, правительство Сьерра-Леоне добилось значительных успехов в формализации сектора СМП после гражданского конфликта, который закончился в 2002 году, поэтому пилотный проект GemFair также дает возможность продемонстрировать прогресс страны и связанное с ним положительное влияние сектора СМП на развитие. Однако одной из целей пилотного проекта является создание масштабируемых моделей, обеспечивающих ответственный и этичный выбор поставщиков продукции СМП, поэтому мы очень надеемся, что охват и влияние GemFair со временем принесут пользу другим сообществам СМП за пределами Сьерра-Леоне.

Ранее вы указали, что De Beers начала интегрировать некоторые алмазы GemFair на платформу Tracr, и группа находилась в процессе тестирования этой интеграции по мере прохождения алмазов по цепочке создания добавленной стоимости. Можете ли вы предоставить обновленную информацию по этому поводу?

Специальное цифровое решение GemFair в сочетании с платформой Tracr, которая основана на технологии зашифрованного блокчейна, гарантирует, что алмазы, приобретенные GemFair, можно будет отследить, начиная от места добычи, где они были обнаружены, и по всей цепочке создания добавленной стоимости. Эта прослеживаемость является стандартной частью Программы обеспечения гарантий СМП, принадлежащей GemFair.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



