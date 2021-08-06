«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»

«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей изделий с бриллиантами по Северо-Западу.

«Грант» ведет партнёрские отношения с индивидуальными предпринимателями и торговыми домами в России и Беларуси, а также имеет торговое представительство в Казахстане.

Компания принимает участие в крупнейших отраслевых российских выставках, где ее продукция часто удостаивается дипломами.

На вопросы Rough&Polished ответил генеральный директор «Гранта» Станислав Мазурчик.

Что производит «Грант», что отличает вашу продукцию от изделий других фирм?

Мы из Санкт-Петербурга – стильного города, и «Грант» - это тоже стиль. Мы производим украшения, позволяющие создать или подчеркнуть образ, найти себя.

Наши изделия выходят ограниченными партиями, поэтому мы очень скрупулезно подходим к их изготовлению. В каждый эскиз мы стараемся вложить индивидуальный стиль «Гранта», дух Санкт-Петербурга и Европы, Петербург - окно в Европу. Акцент мы делаем на качестве изделий на каждом этапе производства, совмещая самые современные, адаптивные технологии с многолетним опытом нашего коллектива. Особое внимание уделяется бриллиантам. Все камни отбираются отличным специалистом-геммологом. На нашем заводе нет принципа конвеерности: каждое кольцо, каждая пара серег после обработки на станках шлифуется опытным ювелиром, что позволяет добиться того качества металла, которое достойно лучших бриллиантов. Наша продукция долго сохраняет первоначальный вид – без помутнений и царапин, благодаря совмещению ручного труда и высоких технологий.

Дежурный вопрос последнего времени: какие антикризисные меры и маркетинговые стратегии предпринимаются в вашей компании?

Для нас кризис начался в 2018 году. Были кадровые ошибки, нас «топили», но к концу 2019 года мы сумели устранить все сложности. Год пандемии стал годом безудержного роста для нас. Сейчас мы активно развиваем бренд, улучшаем сервис, помогаем нашим партнерам увеличивать оборачиваемость и маржинальность в условиях падения спроса. Мы не стоим на месте и все время ищем новые решения и возможности. Если будет интересно, можете обращаться к нам, и мы поделимся нашим опытом.

Как вы относитесь к онлайн-продажам, какой объем продаж он составляет у «Гранта»?

В первую очередь мы - производители. Продажи - не наш конек, мы доверяем эту часть общего дела нашим партнерам, представляющим нас в регионах, по мере сил помогая им развивать их собственные бренды.

Как вы пришли в ювелирную отрасль?

Как часто бывает в этой жизни, случайно. Я по духу моряк-романтик, по образованию судовой инженер-электрик. В начале 90-х, во времена развала Союза молодой специалист искал близкое по духу занятие и нашел себя в ювелирной отрасли. Она помогла мне объединить дух романтизма с инженерными технологиями.

Что необходимо для успешной работы предприятия?

Постоянное совершенствование - вот залог успеха, и наши партнеры чувствуют это, поэтому мы работаем с лучшими, сильнейшими компаниями регионов России – как говорится, «подобное притягивается к подобному».

Наш коллектив находится в постоянном поиске путей, которые могут совместить новейшие технологии с опытом ювелиров прошлого, мы собрали команду лучших. И благодаря этому создаем недорогие, но качественные изделия.





Фото: «Грант»

Насколько недорогие?

У нас можно купить кольцо или пару серег, которые будут по карману многим. Мы, в основном, производим то, что дарит обычный мальчик обычной девочке, только стараемся сделать это чуть-чуть лучше, чем все.

Но это не значит, что компания производит только недорогие украшения. Стоимость изделий может варьироваться в очень широких пределах: мы изготавливаем и по-настоящему дорогие, изысканные и уникальные украшения, созданные по индивидуальному заказу.

То, что компания специализируется на украшениях с бриллиантами – это ваше личное предпочтение? Ваше отношение к бриллианту.

Да, это личное. Во все времена бриллиант подчеркивал статус. Что может быть лучше, чем совмещение стиля и бриллианта?

Не сократилось ли использование бриллиантов в вашей продукции?

Не дай Бог. К массе выпускаемой продукции, пока только увеличивается. При этом цена за изделие не растет, за счет применения новых технологий и восстановления старых техник времен Фаберже и других величайших ювелиров России и Санкт-Петербурга.

Мы тщательно подходим к отбору камней, покупаем только бриллианты, которые соответствуют заявленным характеристикам. Наш геммолог очень строго смотрит, чтобы грани лежали под правильным углом. Смысл бриллианта в том, чтобы он играл, и если огранка, геометрия верная, то он живой. Большое внимание уделяем полировке. Все производители сейчас стараются минимизировать ручной труд, но без ручного труда бриллиант - как по ГОСТу - сделать невозможно. Благодаря современным технологиям, мы нашли золотую середину в совмещении старого и нового, и наши изделия только подчеркивают природную красоту камня.

Расскажите о последних коллекциях — какие материалы и технологии в основном используются?

Наши последние коллекции - это отражение сути нашей компании. Мы использовали тот опыт, который приобрели за последние годы. Наш завод делает технологичные, сложные изделия, прочные, но не тяжелые, уникальные, но не манерные, яркие, но не пошлые, нас очень сложно повторить. Все изделия забрендированы. По анализу продаж брендовые изделия продаются на 60-70% лучше.

Про дизайн наших изделий никто не скажет, что идеи у кого-то украдены. Мы следим за мировыми тенденциями, но стараемся быть другими, быть чуть-чуть лучше. У нас не классический советский ассортимент, а оригинальные идеи, которые популярны во всем мире. Даже наш логотип мы использовали в украшении в виде каста - аналогов в мире нет.

Коллекции обновляются каждые полгода, на каждой выставке мы представляем что-то новое.

Каждая коллекция создается год. При этом, например, когда мы делали заказ для Якутии, использовали национальные орнаменты, в том числе шаманские, с символикой: чтобы муж не ушел, чтобы дети не болели… Для мусульманских регионов тоже изучали их орнаменты и символику. Мы всегда уделяем большое внимание деталям и стараемся использовать индивидуальный подход к каждой новой коллекции или заказу.

Про вашу продукцию действительно можно сказать, что у вас свой собственный стиль. Как получается, что вещь кажется значительно дороже, чем она стоит?

Когда видишь красивые объемные формы, кажется, что вес золота изрядный. На самом деле изделия легкие, просто они облегчены: у них есть внутренняя сетчатая сторона, выполненная с ажурным фирменным рисунком, отличающим изделия фирмы «Грант». У нас есть несколько вариантов такой сетки: первый создавался нашими дизайнерами под вдохновением готическими соборами Италии, второй - это творческая переработка нашего логотипа - Grant. Это наше ноу-хау, изюминка последних коллекций. При этом мы стараемся не забывать и о прочности, поэтому сопромат нам в помощь.





Фото: «Грант»

Рассматриваете ли вы возможность использования искусственных бриллиантов и других драгоценных камней?

Быть или казаться - вот в чем вопрос. Что вы выберете китайские часы - подделки брендов или швейцарского производителя, стейк из мраморной говядины или пластиковую еду?

У вас множество дипломов Junwex. Что позволяет вашей компании выпускать продукцию высокого качества и оставаться на плаву?

Ответ в вопросе. Выпуск продукции высокого качества и участие в выставках Junwex позволяет нам оставаться на плаву

Что остается основной проблемой в отрасли?

Основной проблемой отрасли, на мой взгляд, остаются недобросовестные предприниматели. Но уже сейчас, благодаря действиям правительства и Гильдии ювелиров, вводится программа ГИИМС, что позволит уйти от «серых схем».

Каковы планы компании на ближайшую перспективу?

Развитие бренда, новые направления в ювелирной отрасли, выход на мировой рынок. Мы точно знаем, что нас там ждут: о нас много положительных отзывов из Европы и Китая. А еще мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга. Если Милан – столица моды, Париж – столица художников, изобразительных искусств, то мы хотим возродить и вернуть Петербургу звание столицы ювелирного искусства и ювелирной моды.

Галина Семенова для Rough&Polished