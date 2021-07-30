Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну

Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов по производству ювелирных изделий, в котором работает более 6 000 сотрудников.

Имя компании EMERALD (Изумруд) является синонимом качества и восхитительного дизайна с 36-летним опытом производства драгоценных ювелирных изделий и известна своим ответственным отношением к качеству, уникальностью дизайна и мастерством изготовления.

В ближайшие годы Сринивасан, которому помогает опытная команда высококвалифицированных инженеров и специалистов, стремится вывести EMERALD на еще большую высоту.

В эксклюзивном интервью агентству Rough&Polished Сринивасан высказывает свое мнение о необходимости сосредоточить внимание на «дизайне» для обеспечения роста в будущем, когда изменившиеся вкусы молодых потребителей будут определять сценарий изменения спроса.

Ниже приводятся некоторые выдержки из интервью:

Не могли бы вы рассказать нам еще что-то новое о своей Emerald Group и картине ее роста с момента нашего последнего разговора с вами в 2017 году? Какие дополнительные проекты были запущены? Какое положение на сегодняшний день занимает Emerald Jewel как крупная группа-производитель ювелирных изделий в Индии?

Группа Emerald осуществила технологические преобразования в ювелирной отрасли. С каждым годом мы внедряем новейшие технологические достижения в применяемые нами методы производства ювелирных изделий. В последние несколько лет мы уделяли большое внимание созданию коллекций с учетом вкусов и предпочтений покупателей региона. Некоторые из традиционных методов производства ювелирных изделий, такие как «Тхева» (Thewa), были переработаны с применением новых технологий. Коллекции драгоценных камней стали еще одним дополнением к бренду. За последние несколько лет мы выпустили более 18 новых коллекций, которые стали выдающимися, формирующими тренд и отличающими нас от остальных.

Перспективное видение и миссия организации заключаются в том, чтобы приобретать и внедрять новейшие технологические достижения в бизнес и стать пионером в секторе производства ювелирных изделий. Наша команда опытных профессионалов и компетентное высшее руководство всегда вели организацию к успеху.

Компания Emerald совершила гигантский скачок, провела диверсификацию и начала заниматься также и производством изделий из серебра, открыв колоссальное производственное предприятие площадью 200 тыс кв. футов. Мы собрали все виды новейшего оборудования и техники из Италии для производства серебряных ювелирных изделий премиум-класса в Индии. В наш ассортимент изделий из серебра входят серебряные статуи богов и изделий, произведенных с помощью гальванопластики серебром и сделанные из чистого серебра 999 пробы, серебряные фрески, серебряные гирлянды, серебряные украшения с цирконием, аксессуары с серебром, включая ремни, броши, маски, мраморные столешницы, ткани и другие изделия.

Некоторые из других проектов - украшения из серебра, полученные методом литья, изображения божеств, отлитые полностью из серебра, серебряные цепочки, украшения с серебряным тиснением, серебряная посуда, например, серебряные атрибуты для проведения пуджи (церемонии почитания богов), кухонная посуда, художественные изделия, мебель с использованием серебра и т. д. Большинство предметов, выполняемые из золота, могут быть изготовлены также из серебра. В настоящее время у нас есть установленная мощность для производства 70 тонн изделий из серебра в год на нашем производственном предприятии.

Чем украшения компании Emerald отличаются от украшений других производителей? Какие технологии используются в процессе производства, особенно изделий с уникальным дизайном? Дайте нам общее представление о видах и дизайне ювелирных изделий, производимых Emerald.

Мы оснащены передовыми технологиями, направленными на поддержку нашей талантливой высокопрофессиональной команды дизайнеров, и они постоянно разрабатывают проекты, по качеству и привлекательности превосходящие те, что представлены на существующем рынке. Такие методы, как гальванопластика, лазерная резка, штамповка, применение станков с ЧПУ и т. д., помогают нам создавать уникальные узоры, которые трудно воспроизвести.

Какие изделия сейчас востребованы в Индии - чисто золотые, изделия и украшения с цветными камнями, бриллиантами или какие-то другие? Что касается изделий с бриллиантами, каков спрос и какова тенденция, что касается качества и размера бриллиантов на сегодняшнем внутреннем рынке?

В связи с резким ростом цен на золото все большее предпочтение отдается легким ювелирным изделиям. Изделия с цветными камнями и бриллиантами соответствуют существующим трендам, и покупатели из всех слоев общества считают их очень ценными. Наряду с этими инновационными дизайнами, в центре нашего внимания остаются чистота и качество.

Поскольку Emerald поставляет ювелирные изделия во все регионы Индии, какова тенденция в отношении золотых украшений в зависимости от регионов? Есть ли спрос и на легкие золотые ювелирные украшения в индийских городах?

У нас есть специализированные команды дизайнеров по всей Индии, которые внимательно следят за развивающимися тенденциями в ювелирном секторе. Используя их информацию, мы можем создавать определенные дизайны в соответствии с предпочтениями клиентов, что неизбежно дает нам преимущество на рынке. Платформы электронной торговли сделали онлайн-покупки ювелирных изделий легким делом, и в Интернете наблюдается всплеск числа покупателей.

Помимо поставок ювелирных изделий внутри страны, вы также осуществляете поставки в Дубай и Шарджу. Какие изменения в дизайне и спросе вы заметили на рынке ОАЭ и Дубая? Каково ваше мнение?

На рынках ОАЭ и Дубая, безусловно, наблюдается падение спроса из-за продолжающейся пандемии. Тем не менее, есть надежда, что по-прежнему существует значительная группа клиентов, пользующихся технологически созданной высококачественной продукцией, изготовленной с применением инновационных проектов.

Наблюдаете ли вы рост спроса в Индии на платину и другие драгоценные металлы, включая ювелирные изделия из белого золота, потому что поколение Z не очень любит яркое желтое золото? Есть ли спрос на такие украшения и в каком объеме по сравнению с обычными золотыми украшениями?

Поколение Z считает платину металлом будущего благодаря тому, что она привносит новизну. Возможности получения разнообразных дизайнов из розового и белого золота также увеличили спрос на них. Яркость желтого золота часто является сдерживающим фактором для молодого поколения, и, следовательно, она приглушается с помощью методов текстурирования и новых тематических дизайнов, которые выразительны и созданы с учетом современных вкусов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished