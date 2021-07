Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс

Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения конфликтных алмазов и принципов ответственного выбора поставщиков.

Представитель CSC Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi) сказал, что ООН пора напрямую вмешаться в этот важный вопрос и предписать КР, что делать.

Он сказал, обращаясь к ООН, что они обращают ее внимание на горячие точки, где алмазодобывающие компании, государственные субъекты и частные охранные и торговые государства якобы нарушают права человека с целью получения прибыли.

Мтиси утверждал, что, несмотря на усилия России (вместе с Ботсваной в отношении принципов) включить новое определение конфликтных алмазов и принципы ответственного выбора поставщиков в повестку дня своей недавней встречи, участники оказали сопротивление, ссылаясь на процедурные соображения с целью заблокировать обсуждения.

Он утверждал, что это делает КP виновным в бездействии, поскольку без обновления определения и продвижения стандартов ответственного выбора поставщиков КР продолжает ложно сертифицировать камни как бесконфликтные алмазы, связанные с широко распространенным или систематическим насилием.

Mэтью Няунгуа (Mathew Nyaungwa) из Rough&Polished связался с некоторыми участниками алмазной отрасли, чтобы получить их комментарии по поводу такого безвыходного положения. Ниже приводится его вопрос и ответы, которые он получил от управляющего директора Botswana Diamonds Джеймса Кэмпбелла (James Campbell) и официального представителя De Beers Дэвида Джонсона (David Johnson), а также от независимого отраслевого аналитика Пола Зимниски (Paul Zimnisky):

Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса недавно указала, что планирует обратиться к Организации Объединенных Наций, чтобы выйти из тупика в вопросе пересмотра определения конфликтных алмазов и в отношении принципов ответственного выбора поставщиков. Что вы думаете об этих двух проблемах?

Управляющий директор Botswana Diamonds Джеймс Кэмпбелл:

Я всегда немного скептически относился к KP из-за его «беззубости» и «расплывчатого» определения того, что является конфликтными алмазами, а что нет, поэтому я поддерживаю любые шаги по ужесточению этих двух аспектов. Это не только правильный моральный и этический путь, но этого хотел бы потребитель, особенно более социально настроенное поколение.

Эта точка зрения также согласуется с растущим вниманием к окружающей среде, социальным вопросам, внутрикорпоративным отношениям (Environment, Social and Governance, ESG) в горнодобывающей отрасли, что можно объединить термином «социальная лицензия» (social license) на ведение деятельности.

Таким образом, если у нас есть четкие указания по ESG в Принципах экватора (Equator Principles - добровольные принципы оценки экологических и социальных рисков при проектном финансировании, подписанные рядом ведущих международных банков) и в других подобных инструментах, нам нужно, чтобы КР активизировал и сделал то же самое в отношении алмазов и бриллиантов, которые, в конце концов, представляют наши самые глубокие и самые чистые эмоции.

Представитель De Beers Дэвид Джонсон:

Несмотря на то, что КP успешно справлялся с поставленными задачами по снижению риска попадания алмазов из зон конфликтов в цепочку создания стоимости, мы полностью поддерживаем желание расширить определение КР, включив в него ссылку на права человека и практику ответственного выбора поставщиков в более широком смысле.

В алмазной отрасли уже созданы различные программы, которые открыты для всех компаний алмазного сектора (например, Кодекс методов работы (Code of Practice) Совета по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC) и Система гарантий (System of Warranties) Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC), а также программы, созданные отдельными компаниями (например, наши наилучшие практики ведения бизнеса (Best Practices Principles, BPP).

Это ведущие и высокоэффективные меры по поддержке ответственной практики ведения бизнеса и укреплению доверия потребителей к бриллиантам.

Однако установление более широкого определения КP с целью оказания помощи в создании равных условий для всех алмазов, принесет более широкую пользу сектору и поможет обеспечить закрепление и обеспечение ответственной деловой практики во всех частях отрасли.

Мы также поддерживаем принципы ответственного выбора поставщиков, которые были предложены председателем и заместителем председателя КР.

Во всем секторе был достигнут значительный прогресс в установлении принципов, стандартов и гарантий ответственного ведения бизнеса, и мы считаем важным, чтобы такой прогресс получил широкое признание на благо всех ответственных предприятий в алмазном секторе и во всех странах, которые зависят от него в плане поступлений от алмазов для социально-экономического развития.

Аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски:

Я думаю, что нынешняя ситуация подчеркивает, насколько сложными могут быть коалиции, особенно состоящие из 82 стран. Тем не менее, я считаю важным, чтобы эти обсуждения продолжались, поскольку я думаю, что у большинства участников есть общая цель - улучшение условий в отрасли.

Но чем больше и шире масштаб мандата, тем сложнее становится выполнение миссии коалиции, что, как мне кажется, мы здесь и наблюдаем.

Как и в случае с инициативами, касающимися прозрачности цепочки поставок и происхождения алмазов в целом, в идеальном мире потребители в конечном итоге получат возможность выбирать, где и у кого покупать себе алмазы и бриллианты, что, как мы надеемся, вознаградит тех, кто практикует надлежащие методы, более высокими ценами, создавая тем самым положительный укрепляющий механизм.

Mэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished