Новости

В первом полугодии 2021 года импорт бриллиантов в Китай значительно вырос

Импорт бриллиантов в Китай, где пандемия COVID-19 находится под эффективным контролем, значительно вырос в первом полугодии 2021 года после тяжелой ситуации на рынке в первой половине 2020 года, сменившейся периодом восстановления во второй, говорится...

Сегодня

Lucara Diamond получила 220 млн долларов на финансирование подземного расширения и текущих работ на руднике Карове

Lucara Diamond подписала кредитную документацию с синдикатом из пяти уполномоченных ведущих организаторов в отношении ранее объявленного долгового пакета по приоритетному обеспеченному проектному финансированию в размере 220 млн долларов, которые будут...

Сегодня

Petra Diamonds продала голубой алмаз весом 39,34 карата за более чем 40 млн долларов

Petra Diamonds выручила за исключительный голубой алмаз типа IIb весом 39,34 карата, добытый на ее алмазном руднике Куллинан (Cullinan) в апреле прошлого года, около 40,2 млн долларов.

Вчера

Barrick Gold считает, что жизнь рудника Тонгон в Кот-д’Ивуаре продлится после успешных геологоразведочных работ

Компания Barrick Gold заявила, что добилась значительных успехов при проведении геологоразведочных работ, которые могут продлить жизнь золотого рудника Тонгон (Tongon), чьи запасы истощились после 10 лет добычи.

Вчера

BlueRock Diamonds во втором квартале увеличила добычу на руднике Кареевлей

Во втором квартале 2021 года компания BlueRock Diamonds, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM) и владеющая и управляющая алмазным рудником Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке...

Вчера

Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе

12 июля 2021
Эксклюзив
anmol_bhansali_xx.pngПроработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA) в дополнение к длительному обучению оптовой торговле ювелирными изделиями на фабриках компании Goldiam. Он присоединился к Goldiam, чтобы управлять предприятиями, занимающимися выращенными в лаборатории алмазами (как в области оптовой продажи ювелирных изделий, так и в области выращивания алмазов), а также инициативами компании в области электронной торговли, уделяя особое внимание прибыльным, ориентированным на маржу видам бизнеса, которые выгодны акционерам и инвесторам компании. Он окончил Уортонскую школу (Wharton School) Пенсильванского университета (University of Pennsylvania) со степенью бакалавра наук в области экономики, финансов и менеджмента.

В этом эксклюзивном интервью Rough&Polished, Анмол Бхансали рассказывает о проекте своей мечты и о своей цели - сосредоточиться на развитии в секторе выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов (LGD) в будущем.

Ниже приводятся некоторые выдержки из беседы:

Пожалуйста, расскажите нашим читателям о своей семейной компании Goldiam International Ltd с момента ее создания до настоящего времени.

Goldiam начала свой жизненный цикл как компания по производству бриллиантов. Однако более 25 лет назад, из-за того, что отрасль выпускала недостаточно товара, компания занялась производством и оптовой торговлей ювелирными изделиями. С тех пор мы целенапавленно работаем в ювелирной отрасли, сталкиваясь со множеством сложных вопросов, включая переход бизнеса от американских оптовиков к глобальным производителям и оптовикам, таким как Goldiam, и финансовый кризис, а также появление электронной торговли и LGD.

В настоящее время Goldiam является доминирующим и целенаправленным игроком в ювелирной отрасли по принципу B2B (бизнес для бизнеса), специализирующимся на продаже свадебных ювелирных изделий крупным розничным торговцам в США. Мы также занялись производством выращенных в лаборатории алмазов через стратегическое приобретение Eco-Friendly Diamonds LLP.

Вы из семьи, занимающейся природными алмазами, кто или что вдохновило вас войти в сектор ювелирных украшений с LGD с вашим веб-сайтом «Jewel Fleet»?

Это был мой дед, Манхар Бхансали (Manhar Bhansali), который более 5 лет назад пошел на большой риск, войдя в развивающийся бизнес LGD через Eco-Friendly Diamonds LLP. Он был пионером в торговле природными бриллиантами и увидел многообещающее будущее для этой категории, приняв смелое решение стать одной из первых компаний, вышедшей на этот рынок.

С момента его кончины я занимаюсь этим бизнесом, уделяя особое внимание созданию устойчивых и прибыльных каналов сбыта для нашего продукта, одним из которых является www.jewelfleet.com - веб-сайт, позволяющий независимым ритейлерам в США заказывать клиентоориентированные ювелирные изделия из Индии с гарантированной доставкой в ​​течение одной недели.

Расскажите подробнее о своем бизнесе по производству ювелирных изделий с LGD. Где находится ваше подразделение и откуда вы получаете LGD для своего подразделения по производству ювелирных изделий?

Eco-Friendly Diamonds LLP занимается выращиванием крупных CVD-алмазов (по методу химического осаждения из газовой фазы) в своем подразделении в Специальной экономической зоне «Сантакрус» (Santacruz Electronics Export Processing Zone, SEEPZ) в Мумбаи и все активнее работает над интеграцией своей продукции с ювелирными изделиями с LGD, производимыми Goldiam на специализированном производственном предприятии LGD Jewelry в зоне SEEPZ в Мумбаи. Помимо использования крупных камней с нашего предприятия Eco-Friendly Diamonds LLP, мы закупаем выращенные в лаборатории камни категории «меле» на алмазной бирже и на рынке в Комплексе Бандра-Курла (BKC) в Мумбаи.

Сегодня Goldiam гордится тем, что является одной из немногих компаний, специализирующихся только на ювелирных изделиях, которые полностью вертикально интегрированы с рынком LGD, обеспечивая глобальным ритейлерам простую и готовую к использованию модель для предложения ювелирных изделий с выращенными бриллиантами разных форм, размеров и, конечно же, с сохранением всех обычных преимуществ многоканального распространения и быстрой доставки, которые предлагает Goldiam.

excl_12072021_goldiam.png
Фото: Goldiam

Занимается ли ваше подразделение по производству LGD также и цветными камнями, учитывая, что спрос на них, похоже, растет?

В настоящее время мы не рассматриваем работу с цветными камнями, поскольку существуют риски, связанные с интеллектуальной собственностью, которые мы не хотели бы брать на себя. Существуют перспективы для бесцветных LGD на долгое время, поэтому в настоящий момент мы не видим необходимости заниматься диверсификацией в пользу камней других цветов.

Американский рынок, похоже, с энтузиазмом воспринял ювелирные изделия с LGD. Как вы думаете, какие еще мировые потребительские рынки демонстрируют или могут продемонстрировать высокий спрос в будущем? На каком рынке вы планируете сосредоточиться непосредственно сейчас? Как вы считаете?

Goldiam всегда уделяла внимание рынку США. У нас есть инфраструктура, позволяющая вести энергичную конкуренцию и наилучшим образом обслуживать ритейлеров. Помимо США, я уверен, что Япония, Европа и, в конечном итоге, наш внутренний рынок в Индии повернутся к LGD, чтобы привлечь этого «нового» клиента на наши рынки. Однако в настоящий момент мы сосредоточены исключительно на увеличении нашей доли в розничных сетях США и работаем над тем, чтобы быть их предпочтительным поставщиком.

В последнее время наблюдается конфликт между секторами природных алмазов и LGD. Могут ли эти два сектора прийти к пониманию того, что это два отдельных сектора со своими собственными бизнес-возможностями, которые могут выжить независимо? Каково ваше мнение?

Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым необходимо научиться сосуществовать вместе. Надо понимать, в конечном итоге, все, что мы продаем, это эмоции, символизируемые не чем иным, как сверкающим камнем; и, очерняя этот символ, ценность которого создавалась на протяжении многих десятилетий, обе стороны проигрывают. Хотя LGD отнимет некоторую долю рынка у отрасли природных бриллиантов (особенно в ценовых сегментах), бóльший потенциал ювелирных изделий с LGD заключается в их способности привлекать НОВЫХ клиентов, которые в противном случае никогда бы не подумали о покупке самого бриллианта. Это дополнение для рынка, для розничных продавцов и в конечном итоге приведет к тому, что в более крупном масштабе ювелирная отрасль вернет свою долю кошелька, которая была потеряна из-за таких отраслей, как модная одежда, путешествия и электроника.

В Goldiam мы совершенно независимы от материалов и предлагаем дизайн, производство, оптовую продажу и многоканальные услуги для ювелирных изделий, независимо от сырья, из которого изготавливаются эти ювелирные украшения.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

 

 

Версия для печати