Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе

Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA) в дополнение к длительному обучению оптовой торговле ювелирными изделиями на фабриках компании Goldiam. Он присоединился к Goldiam, чтобы управлять предприятиями, занимающимися выращенными в лаборатории алмазами (как в области оптовой продажи ювелирных изделий, так и в области выращивания алмазов), а также инициативами компании в области электронной торговли, уделяя особое внимание прибыльным, ориентированным на маржу видам бизнеса, которые выгодны акционерам и инвесторам компании. Он окончил Уортонскую школу (Wharton School) Пенсильванского университета (University of Pennsylvania) со степенью бакалавра наук в области экономики, финансов и менеджмента.

В этом эксклюзивном интервью Rough&Polished, Анмол Бхансали рассказывает о проекте своей мечты и о своей цели - сосредоточиться на развитии в секторе выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов (LGD) в будущем.

Ниже приводятся некоторые выдержки из беседы:

Пожалуйста, расскажите нашим читателям о своей семейной компании Goldiam International Ltd с момента ее создания до настоящего времени.

Goldiam начала свой жизненный цикл как компания по производству бриллиантов. Однако более 25 лет назад, из-за того, что отрасль выпускала недостаточно товара, компания занялась производством и оптовой торговлей ювелирными изделиями. С тех пор мы целенапавленно работаем в ювелирной отрасли, сталкиваясь со множеством сложных вопросов, включая переход бизнеса от американских оптовиков к глобальным производителям и оптовикам, таким как Goldiam, и финансовый кризис, а также появление электронной торговли и LGD.

В настоящее время Goldiam является доминирующим и целенаправленным игроком в ювелирной отрасли по принципу B2B (бизнес для бизнеса), специализирующимся на продаже свадебных ювелирных изделий крупным розничным торговцам в США. Мы также занялись производством выращенных в лаборатории алмазов через стратегическое приобретение Eco-Friendly Diamonds LLP.

Вы из семьи, занимающейся природными алмазами, кто или что вдохновило вас войти в сектор ювелирных украшений с LGD с вашим веб-сайтом «Jewel Fleet»?

Это был мой дед, Манхар Бхансали (Manhar Bhansali), который более 5 лет назад пошел на большой риск, войдя в развивающийся бизнес LGD через Eco-Friendly Diamonds LLP. Он был пионером в торговле природными бриллиантами и увидел многообещающее будущее для этой категории, приняв смелое решение стать одной из первых компаний, вышедшей на этот рынок.

С момента его кончины я занимаюсь этим бизнесом, уделяя особое внимание созданию устойчивых и прибыльных каналов сбыта для нашего продукта, одним из которых является www.jewelfleet.com - веб-сайт, позволяющий независимым ритейлерам в США заказывать клиентоориентированные ювелирные изделия из Индии с гарантированной доставкой в ​​течение одной недели.

Расскажите подробнее о своем бизнесе по производству ювелирных изделий с LGD. Где находится ваше подразделение и откуда вы получаете LGD для своего подразделения по производству ювелирных изделий?

Eco-Friendly Diamonds LLP занимается выращиванием крупных CVD-алмазов (по методу химического осаждения из газовой фазы) в своем подразделении в Специальной экономической зоне «Сантакрус» (Santacruz Electronics Export Processing Zone, SEEPZ) в Мумбаи и все активнее работает над интеграцией своей продукции с ювелирными изделиями с LGD, производимыми Goldiam на специализированном производственном предприятии LGD Jewelry в зоне SEEPZ в Мумбаи. Помимо использования крупных камней с нашего предприятия Eco-Friendly Diamonds LLP, мы закупаем выращенные в лаборатории камни категории «меле» на алмазной бирже и на рынке в Комплексе Бандра-Курла (BKC) в Мумбаи.

Сегодня Goldiam гордится тем, что является одной из немногих компаний, специализирующихся только на ювелирных изделиях, которые полностью вертикально интегрированы с рынком LGD, обеспечивая глобальным ритейлерам простую и готовую к использованию модель для предложения ювелирных изделий с выращенными бриллиантами разных форм, размеров и, конечно же, с сохранением всех обычных преимуществ многоканального распространения и быстрой доставки, которые предлагает Goldiam.





Фото: Goldiam

Занимается ли ваше подразделение по производству LGD также и цветными камнями, учитывая, что спрос на них, похоже, растет?

В настоящее время мы не рассматриваем работу с цветными камнями, поскольку существуют риски, связанные с интеллектуальной собственностью, которые мы не хотели бы брать на себя. Существуют перспективы для бесцветных LGD на долгое время, поэтому в настоящий момент мы не видим необходимости заниматься диверсификацией в пользу камней других цветов.

Американский рынок, похоже, с энтузиазмом воспринял ювелирные изделия с LGD. Как вы думаете, какие еще мировые потребительские рынки демонстрируют или могут продемонстрировать высокий спрос в будущем? На каком рынке вы планируете сосредоточиться непосредственно сейчас? Как вы считаете?

Goldiam всегда уделяла внимание рынку США. У нас есть инфраструктура, позволяющая вести энергичную конкуренцию и наилучшим образом обслуживать ритейлеров. Помимо США, я уверен, что Япония, Европа и, в конечном итоге, наш внутренний рынок в Индии повернутся к LGD, чтобы привлечь этого «нового» клиента на наши рынки. Однако в настоящий момент мы сосредоточены исключительно на увеличении нашей доли в розничных сетях США и работаем над тем, чтобы быть их предпочтительным поставщиком.

В последнее время наблюдается конфликт между секторами природных алмазов и LGD. Могут ли эти два сектора прийти к пониманию того, что это два отдельных сектора со своими собственными бизнес-возможностями, которые могут выжить независимо? Каково ваше мнение?

Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым необходимо научиться сосуществовать вместе. Надо понимать, в конечном итоге, все, что мы продаем, это эмоции, символизируемые не чем иным, как сверкающим камнем; и, очерняя этот символ, ценность которого создавалась на протяжении многих десятилетий, обе стороны проигрывают. Хотя LGD отнимет некоторую долю рынка у отрасли природных бриллиантов (особенно в ценовых сегментах), бóльший потенциал ювелирных изделий с LGD заключается в их способности привлекать НОВЫХ клиентов, которые в противном случае никогда бы не подумали о покупке самого бриллианта. Это дополнение для рынка, для розничных продавцов и в конечном итоге приведет к тому, что в более крупном масштабе ювелирная отрасль вернет свою долю кошелька, которая была потеряна из-за таких отраслей, как модная одежда, путешествия и электроника.

В Goldiam мы совершенно независимы от материалов и предлагаем дизайн, производство, оптовую продажу и многоканальные услуги для ювелирных изделий, независимо от сырья, из которого изготавливаются эти ювелирные украшения.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished