L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру

Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев.

Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной из первых, кто открыл свои двери после очередного длительного «локдауна», объявив о продлении выставки «Жан Вандом, художник-ювелир» (Jean Vendome, Artist Jeweler) до 28 июля 2021 года. Изначально выставка была запланирована на конец 2020 года, но не успела L’ÉCOLE открыть 8 октября 2020 года свои двери для почитателей мастерства легендарного ювелира, как Францию охватила очередная волна COVID-19. Все заведения были закрыты. Сейчас жители Франции могут бесплатно посетить выставку одного из главных ювелиров ХХ века, предварительно зарегистрировавшись на сайте Школы. Кроме того, L’ÉCOLE предлагает широкий спектр курсов по ювелирному мастерству, которые во время пандемии были доступны лишь онлайн.

Корреспондент Rough&Polished поговорил с президентом Школы Высокого Ювелирного Искусства Van Cleef & Arpels Мари Валанэ-Дельом (Marie Vallanet-Delhom) о том, как Школа пережила кризис, связанный с коронавирусом, о предлагаемых курсах и конечно же о самой выставке «Жан Вандом».

Как L’ÉCOLE пережила пандемию Covid-19? Насколько сложно было лично Вам, Мари?

Конечно, всем пришлось нелегко. В это тяжелое для всех время мы не стояли на месте - Школа сосредоточила свои усилия на том, чтобы обогатить и расширить онлайн-контент. Во многом нам помогли наши студенты и партнеры. Мы запустили несколько онлайн-инициатив, например, мы создали оригинальный формат для онлайн-бесед в прямом эфире, которые часто велись с площадок культурных достопримечательностей Парижа, таких как Музей декоративного искусства, Национальный музей истории и Библиотека Национального института истории искусства. Также мы запустили виртуальные туры по выставке Жана Вандома и конкурс домашнего творчества для детей «Камень-бумага-драгоценности» (Rock-Paper-Jewels).

Кроме того, за время пандемии вышло несколько серий короткометражных фильмов, снятых в домашних условиях нашими учителями по различным предметам - от курса по драгоценностям французской короны до истории мужских украшений, которые потом были опубликованы в Instagram и Facebook. Кроме того, в наших соцсетях постоянно публиковались образовательные посты, написанные нашими учителями о конкретных украшениях.

Что касается обучения, применяли ли вы новые стратегии по привлечению людей в Школу во время изоляции?

Мы избрали другую стратегию и сделали акцент на том, чтобы разнообразить наши онлайн-программы. Мы хотели сделать обучение онлайн более легким и приятным, чтобы наши ученики и гости сайта смогли получить удовольствие от процесса изучения ювелирных изделий дома. Для этого мы создали оригинальные, высококачественные средства цифровой связи.

На каком формате курсов вы сейчас делаете акцент - онлайн или офлайн? (Относительно текущей ситуации)

Наши очные, практические занятия в Школе всегда были и всегда будут сердцем и душой нашей организации. Не стоит забывать и о наших выставках! Сейчас очные занятия и текущая выставка о Жане Вандоме открыты для всех желающих и полностью активны, разумеется, с соблюдением предписанных правительством санитарных норм. Мы продолжаем создавать новые курсы, ведь миссия нашей Школы - популяризировать ювелирную культуру и делать ее доступной для как можно большего количества людей.

Если мы говорим об уровне подготовки для обучения на ваших курсах. Их может посетить каждый желающий и любитель ювелирного искусства?

Да, так и есть, наши курсы предназначены для всех, кто интересуется ювелирным искусством. Никаких требований, кроме желания учиться!

Предоставляете ли вы сертификаты тем, кто закончил одну из ваших программ?

Конечно! Мы проводим церемонию вручения сертификатов в конце каждого курса. Эти сертификаты подписываю я лично! Более того, каждому ученику мы предоставляем список книг, веб-сайтов, музеев и фильмов для дальнейшего изучения предмета.

А профессиональным ювелирам курсы L’ÉCOLE будут интересны?

Безусловно. В частности, мы предлагаем курсы истории ювелирного дела, которые могут быть интересны и полезны профессиональным ювелирам. Они выбирают именно этот предмет, чтобы повысить уровень знаний в области ювелирной культуры, а также получить идеи и вдохновение для своих творений и других аспектов работы.

Вы также запустили новый формат коротких курсов. Какие у них преимущества? В чем разница между долгосрочными и краткосрочными курсами?

L'ÉCOLE предлагает эксклюзивную программу, посвященную трем основным направлениям: мастерство, история ювелирных украшений и вселенная драгоценных камней. Существующие долгосрочные курсы представляют собой одноразовые уроки по 4 часа каждый, поэтому они длиннее по индивидуальной продолжительности, но они проходят не в цикле, их можно выбрать «а ля карт».

Недавно мы ввели новую серию курсов «Discovery Series», состоящую из длинных и коротких уроков в цикле по выгодной цене за обучение. Например, один из 4-х часовых курсов вышел под названием «Путешествие драгоценного камня - от минерала до гранильной скамьи». Он включает 4 урока по 4 часа каждый.

Новые короткие циклы курсов дают людям возможность более глубоко погрузиться в конкретный предмет, такой как «Ювелирные изделия художника». В нем представлено 5 уроков по 1,5 часа каждый. Они проходят в 19:00 вечера, и были созданы специально, чтобы дать занятым работающим людям возможность учиться в L’ÉCOLE.

Давайте вернемся к выставке Жана Вандома. Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем она так привлекательна?

Выставка «Жан Вандом» (Jean Vendome) представляет собой познавательное, тематическое и увлекательное путешествие в уникальный творческий мир Жана Вандома, новатора в современном ювелирном деле. Его уникальный творческий взгляд на минералогию и геммологию не имеет себе равных. Данная выставка - это редкий шанс увидеть его шедевры, которые мы тщательно и искусно отобрали. Также мы дарим всем нашим гостям красивый и информативный каталог о выставке, который они могут забрать с собой!

Для справки: Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) была создана по инициативе Van Cleef & Arpels в 2012 году. Она предлагает публике возможность познакомиться с мастерством изготовления ювелирных изделий, геммологией и историей ювелирных изделий через ряд вводных курсов и бесед, а также с выставками и вебинарами как в Париже, так и в Гонконге - двух постоянных локациях Школы - и в остальном мире, организуя передвижные мероприятия. В Париже L'ÉCOLE находится на Вандомской площади, где витает дух ювелирных украшений, в особняке 18 века, воплощающем французские художественные традиции. Вход в школу находится по адресу 31 rue Danielle Casanova в Париже.

L’ÉCOLE также помогает расширять знания о ювелирных украшениях, организуя бесплатные и открытые для публики выставки. Благодаря сотрудничеству с коллекционерами и современными художниками, эти выставки дают любителям ювелирных изделий редкую возможность увидеть исключительные работы.

Сейчас Школа предлагает публике посетить выставку «Жан Вандом». Будучи пионером создания современных ювелирных украшений и большим любителем минералов, который не переставал творить на протяжении всей своей жизни, от создания своей первой коллекции ювелирных изделий в 1950-х годах до своих последних творений в 2017 году, он создавал невероятно смелые произведения со склонностью к определенной «причудливой красоте». Жан Вандом, настоящее имя которого было Оган Тухдарян, создал свою первую коллекцию ювелирных изделий в 1950 году, ознаменовав тем самым шестьдесят семь лет творческого подъема ювелирной отрасли.

Виктория Кири для Rough&Polished