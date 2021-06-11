Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее

Когда и где в Китае была зарегистрирована ваша компания Diamond Little Star? Какие темпы роста компании вы наблюдаете на сегодняшний день? В каких других компаниях или ассоциациях вы участвуете? Расскажите об этом поподробнее.

Компания Diamond Little Star была основана в июле 2019 года в ювелирной столице Китая Шуйбэй, Шэньчжэнь. 2019 год определен как первый год коммерциализации розничной продажи выращенных бриллиантов в Китае. Символичным было то, что партии выращенных бриллиантов оказались в центральном месте в традиционной китайской цепочке поставок ювелирных изделий, выступая на той же арене, где бывают природные бриллианты.

После двух лет развития компания имеет среднегодовые темпы роста – более 50%, особенно за последние шесть месяцев бизнес компании почти удвоился, в основном за счет увеличения основных категорий продукции компании, что также свидетельствует о большом развитии выращенных бриллиантов в стране в рамках диверсификации.

Являясь представителем отрасли, основатель компании Diamond Little Star активно организует семинары по обмену опытом и ресурсами офлайн и онлайн для отраслевых компаний и индивидуальных предпринимателей, через более популярные информационные онлайн-каналы, такие как публичные аккаунты WeChat и короткие видеоролики, проводя среди потребителей объективную пропаганду и рекламу, связанные с выращенными бриллиантами.

Лю основал Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае, в котором действует система членства. Основными членами являются учреждения и отдельные лица, занимающиеся выращенными бриллиантами. Клуб время от времени организует офлайн-мероприятия для всех членов. Лю также работает генеральным советником бренда X Diamond® Сингапурской инвестиционной группы, использует свой опыт и ресурсы в отрасли, чтобы давать советы по трансграничному развитию бренда.

Насколько успешен сейчас ваш бренд в Китае? Поддерживаете ли вы присутствие в других странах? Приведите подробности.

Ювелирная промышленность Китая, в которой золотой период составлял лишь более десяти лет, начала развиваться совсем недавно, поэтому нам предстоит нелегкая работа, чтобы догнать крупные бренды, пользующиеся высокой популярностью и признанием за рубежом. Объективно говоря, в Китае не так много ювелирных брендов, которые можно было бы назвать успешными. На данный момент подавляющее большинство китайских ювелирных брендов еще только развиваются, продвигаясь по пути гомогенизации, расширения масштабов деятельности и пока не могут получить достаточных премий за бренд. Diamond Little Star в настоящее время позиционируется в основном как поставщик и заказчик вертикальной категории, что в определенной степени может гарантировать премии для бренда. Но он еще не может оказать влияние на всю отрасль и потребителей. В этом смысле мы еще не можем сказать, что наш бренд весьма успешен.

Компания Diamond Little Star в настоящее время открывает в основном внутренний рынок и пока не имеет филиалов за границей. В зависимости от развития международного бизнеса мы в ближайшие два-три года будем открывать отделение или представительство в Северной Америке.



Фото: Diamond Little Star®

Есть ли в настоящее время у вашей компании свои торговые точки в Китае или других странах?

Компания Diamond Little Star является независимой корпорацией в Шуйбэе, Шэньчжэнь. У нее не только разные офисы, но и отделы исследования, разработок, продажи, которые принимают организации или отдельных лиц, приезжающих для проведения переговоров или обмена опытом. Из-за различия внутрикитайских и зарубежных бизнес-моделей, а также логистики, трансграничных платежей и других объективных факторов у нас еще нет плана открывать физические магазины в других странах.

Доступны ли продукты компании - как неоправленные лабораторные бриллианты, так и лабораторные бриллианты в ювелирных изделиях - на платформах электронной коммерции? Насколько успешен ваш онлайн-бизнес? Считаете ли вы розничную торговлю ювелирными изделиями через Интернет жизнеспособным бизнесом?

Компания Diamond Little Star настаивает на том, что в нынешней эпидемической ситуации каналы электронной коммерции являются наиболее достойными в плане инвестиций и устойчивости. Платформы электронной коммерции Китая стремительно развиваются. Теперь, помимо традиционной электронной коммерции, такой как Taobao, JD.com и Vipshop, существуют также новые платформы электронной коммерции, такие как Xiaohongshu, TikTok, Kuaishou и Pinduoduo. С быстрым развитием электронной коммерции в форме стрима в Китае они представляют самый быстрый метод роста бизнеса для новых компаний. Бриллианты компании Diamond Little Star продвигаются на Taobao, стриме Taobao, небольшом магазине WeChat, стриме Weibo и других каналах. В будущем они будут запущены на каналах, где собираются целевые потребители компании.

В настоящее время онлайн-бизнес существует всего полгода, однако он довольно быстро вырос от первоначального убытка до прибыльности: количество потребителей и сумма сделок значительно увеличились. В настоящее время это эквивалентно потоку транзакций небольшого офлайн ювелирного магазина.

Какова сегодняшняя ситуация с точки зрения спроса на ювелирные изделия с лабораторными бриллиантами со стороны миллениалов в Китае, учитывая, что и другие предметы роскоши соперничают за долю покупательной способности миллениалов?

Самая большая характерная черта китайских миллениалов заключается в том, что они хотят показать свою индивидуальность в процессе потребления. В разных ситуациях они носят разные аксессуары, чтобы показать индивидуальное положение и характер, выразить свои предпочтения и четко разделить каждый круг тенденций. Миллениалы не обращают особого внимания на материалы, из которых изготовлены украшения, и уделяют больше внимания идеям и стилям дизайна, выражаемым изделиями. Поэтому китайские миллениалы более склонны к ювелирным изделиям с выращенными бриллиантами, чем другие группы населения. Они по-своему воспринимают то, что покупают, высоко ценят товары, которые являются чистыми с экологической точки зрения, возобновляемыми, высокотехнологичными.

Есть ли у вас планы расширения деятельности на другие потребительские рынки в мире? Ожидаете ли вы, что нынешняя торговая война между США и Китаем негативно отразится на вашем бизнесе? Ваши мысли на этот счет.

Компания Diamond Little Star считает, что глобализация – единственный путь для будущего развития. Выращенные бриллианты – это новый вид ювелирных изделий, на них обращает внимание весь мир. Когда начнется дифференциация продуктов на зарубежных рынках, компания будет использовать существующие зарубежные ресурсы, чтобы экспортировать конкурентоспособные камни за границу, прокладывая путь для цепочки поставок. Когда компания займет определенную долю рынка, она будет официально входить в мировой рынок.

Китайско-американская торговая война – это в основном идеологические разногласия между Востоком и Западом. С развитием тенденции к глобальной экономической интеграции любое поведение, которое поднимает порог на пути международного сотрудничества и торговли, будет постепенно ослабевать. А модель развития, основанная на взаимопонимании, сотрудничестве и взаимной выгоде в конце концов станет лучшим выбором для всех сторон. Торговая война – это контрпример. Она означает лишь то, что в процессе развития человечества бывают случаи, когда люди прибегают к методу проб и ошибок, и она будет существовать только в течение относительно короткого периода времени. Наша компания еще не начала официально вести зарубежный бизнес, и первым шагом будет развитие торговли с Индией, которая находится ближе к Китаю, поэтому китайско-американская торговая война не окажет большого негативного влияния на текущее и будущее развитие компании.

Какие шаги вы предпринимаете, чтобы сохранить интерес миллениалов к лабораторным бриллиантам и ювелирным украшениям с ними? Какой уровень роста вы ожидаете от своего бизнеса в ближайшие несколько лет?

Китайцы с древних времен поддерживали экономный образ жизни. Хотя нынешняя экономическая ситуация в Китае значительно улучшилась, данные показывают, что потребление ряда дорогих предметов роскоши очень велико, но число покупателей в общей совокупности потребителей очень мало. Появление выращенных бриллиантов предоставило рядовым потребителям-миллениалам новый выбор, дает им больше возможностей ценить и владеть красотой бриллиантов по более низкой цене. В то же время за счет создания атмосферы живого общения и обсуждения горячих тем можно привлечь внимание большего количества потенциальных потребителей ювелирных изделий к выращенным бриллиантам.

Опираясь на развитие рыночного предложения искусственных бриллиантов в Китае, наша компания в основном занимается продажей выращенных цветных бриллиантов и высококачественных крупных бриллиантов. В настоящее время она занимает лидирующие позиции в отрасли в стране. В будущем, с развитием конечного рынка компания будет участвовать в цепочке поставок некоторых средних и крупных брендов, станет частью промышленной цепочки поставок, охватит определенную долю рынка, станет одной из известных компаний, занимающихся выращенными бриллиантами в Китае.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished