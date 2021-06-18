MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей

Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный ребрендинг, связанный с переименованием компании, бренд которой сейчас именуется MIUZ Diamonds.

Об этом изданию Rough&Polished рассказала директор завода по маркетингу Ирина Васинская.

Вы использовали пандемию для работы над ребрендингом? Является ли ребрендинг антикризисной мерой?

Нет, решение о ребрендинге никак не связано с кризисом. В прошлом году нам исполнилось 100 лет, и, подойдя к своему юбилею, мы проделали ревизию своего успеха и своей стратегии. С точки зрения успеха, он в значительной мере базируется на доверии, которое к нам испытывают клиенты, и благодаря нашему качеству, неизменному и безупречному на протяжении десятилетий – об этом свидетельствуют призы и дипломы «лучшего предприятия ювелирной торговли». Но вместе с тем мы осознали, что пришло время стать более эмоциональным брендом, а для этого надо было сместить фокус с завода и производства – на наших клиентов: лучше понять их убеждения, желания – для того, чтобы еще более органично «встроиться» в их жизнь. Свое название компания не меняла – юридически мы так и называемся ОАО МЮЗ. Но мы давно уже больше, чем ювелирный завод. Поэтому поменялось название бренда и коммерческое название магазинов. Мы хотим сделать наш бренд более эмоциональным.

В чем будет выражаться его эмоциональность?

Московский ювелирный завод сегодня производит не просто изделия, а любимые украшения, которые радуют каждый день. Мы позиционируем себя как компанию с определенной философией и стремлением создать более глубокую эмоциональную связь с покупателем. Создавая ювелирные украшения, MIUZ Diamonds вдохновляется женщинами, теми, для кого творит, и наша цель радовать их и воспевать. Бриллиант – это лишь повод, чтобы обрамить женщину – чтобы подчеркнуть грани ее совершенства. Новое позиционирование бренда как раз об этом, и из производственного предприятия с розничными магазинами мы превращаемся в эмоциональный, наполненный смыслами фэшн-бренд.

Какие планы связываются у завода с ребрендингом?

Мы ставили себе задачу стать более модными, премиальными и более современными. Для нас очень важно быть интересными для молодой аудитории. У нас появлялось новое название MIUZ – короткое, емкое слово, которое с одной стороны транскрибирует аббревиатуру нашего названия, а с другой, написанное латиницей, открывает для нас возможности выхода на другие рынки. Кроме того, мы добавили слово-дескриптор diamonds, и этим мы подчеркиваем основу нашего бизнеса и нашей экспертизы. Главным оставалось основное направление бизнеса – это производство украшений с бриллиантами, что сейчас подчеркнуто в названии бренда MIUZ Diamonds.

Мы продаем сертифицированные бриллианты, и, имея собственное производство, можем создавать самый большой ассортимент и по самым привлекательным ценам.

Как справляется предприятие с последствиями пандемии?

На самом деле за исключением тех месяцев, когда магазины были закрыты вследствие локдауна, мы не испытывали проблем с продажами. Но в целом мы считаем, что кризис – это время возможностей. Поэтому именно в этот период мы проводим ребрендинг и в целом реформируем наш бизнес.

Параллельно с ребрендингом MIUZ Diamonds усилит свои рекламные кампании во всех каналах продвижения.

Мы активно инвестируем в продвижение нового названия наших магазинов – ведь сеть MIUZ Diamonds насчитывает более 200 салонов в более чем 100 городах Российской Федерации, от Калининграда до Владивостока. Кроме того, мы уделяем особенное внимание сервису наших клиентов, обучению продавцов и, конечно, развиваем онлайн-магазин. В ювелирном бизнесе особенно важна визуальная представленность украшений на сайте, поэтому мы постоянно совершенствуем качество фотографий и видео украшений – так чтобы клиент получил полное и исчерпывающее представление о своем будущем украшении.

Собирается ли завод сокращать сегмент производства и продаж бриллиантовых украшений в пользу более бюджетных изделий?

У нас обратная ситуация. Мы наблюдаем растущий спрос на бриллианты. По-прежнему пользуются успехом классические изделия, продолжающие традиции наследия императорского двора и современные бестселлеры из основных коллекций: «Royal» - шедевры ювелирного искусства с редкими камнями, в том числе фантазийными бриллиантами, танзанитами; «Solo 1920» - эксклюзивные украшения с одним бриллиантом; включая классику помолвочных колец «Infinite Love» - изысканные обручальные кольца со знаком бесконечности; Tenero - очень нежные и модные украшения, которые отлично подойдут для взыскательной молодой аудитории.

Как обстоят дела с продажей сертифицированных бриллиантов и бриллиантовых украшений?

Это наш фокусный продукт, и продажи идут активно. Сегодня Московский ювелирный завод сосредоточен на производстве ювелирных украшений с бриллиантами, на изготовлении украшений по индивидуальному заказу и продаже сертифицированных бриллиантов, которые можно приобрести по биржевой цене с возможностью обратного выкупа.

В целом, в наших магазинах растет средний чек, что говорит о том, что интересный дизайн, сервис и качество украшений для людей оказываются важнее экономии. Покупка украшения, особенно украшений с бриллиантами – это яркое эмоциональные событие. Сейчас – когда ограничения, связанные с пандемией, все еще присутствуют в нашей жизни – люди больше, чем раньше, нуждаются в эмоциях. Люди ограничены в путешествиях, в посещении театров и других культурных событий, и оказалось, что радость от покупки украшения может хотя бы частично компенсировать иные ограничения.

Недавно вы запустили новую линейку с выращенными бриллиантами. Каких вы ожидаете результатов, насколько долгосрочны эти планы?

Для западных стран выращенные бриллианты – это уже не новый тренд. Там эта категория быстро развивается и завоевывает сердца потребителей. Одним из драйверов роста этой категории на западе является озабоченность проблемами экологии. В нашей стране этот тренд лишь зарождается, и наша компания стоит у истоков его зарождения. Выращенные бриллианты невозможно отличить по внешнему виду и качеству от природных без специального оборудования. У нас такое оборудование имеется. Выращенные бриллианты – это модно, это современно и привлекательно, особенно для молодых людей, и, прислушиваясь к новым тенденциям, мы выпустили на рынок нашу коллекцию «Миллениум». Вместе с тем мы уверены в том, что «Миллениум» будет популярен не только среди молодежи, но и среди более широкой аудитории. Ведь за меньшие деньги можно купить более крупный камень, а о том, что это не природный бриллиант будете знать только вы сами.