Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски

Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты.

Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Ньяунгве (Mathew Nyaungwa) из агентства Rough&Polished в эксклюзивном интервью, что исторически бриллианты составляли лишь небольшую часть ювелирных украшений, предлагаемых Pandora.

Несмотря на то, что сеть продает 85 миллионов недорогих ювелирных украшений в год, только 50 000 из них украшены бриллиантами, что делает ее некрупным игроком на рынке природных бриллиантов.

Зимниски сказал, что большинство ювелиров указали, что их покупатели по-прежнему предпочитают природные камни синтетическим и не планируют менять свое мнение.

Он сказал, что заявление Pandora продавать только искусственные бриллианты не приведет к обесценению природных бриллиантов.

Примечание: Пол публикует подробный ежемесячный отчет алмазной отрасли по подписке под названием «Состояние алмазного рынка» (State of the Diamond Market).

Он также выступит на алмазной конференции Южноафриканского института горного дела и металлургии (Southern African Institute of Mining and Metallurgy Diamond Conference) 9 июня и на национальном съезде ювелиров Америки (America National Convention) 19 июля, обе конференции в этом году будут виртуальными.

Ювелирный ритейлер Pandora недавно выпустил свою первую коллекцию с выращенными в лаборатории бриллиантами. Что вы скажете об этом?

Я думаю, что большинство людей в отрасли не были удивлены этим, поскольку большинство ювелиров, занимающихся бижутерией, таких как Pandora, с готовностью используют искусственные бриллианты, в данном случае Pandora применяет исключительно их. Интереснее всего было то, как об этом сообщили и как это подхватили средства массовой информации, а именно: одна из крупнейших ювелирных компаний в мире больше не продает природные бриллианты - однако исторически бриллианты составляли лишь очень небольшую часть ювелирных украшений, предлагаемых компанией Pandora, я считаю, что меньше 1%, так что в некотором смысле я думаю, что это несколько вводило в заблуждение. Но почти все основные СМИ в мире освещали это, что само по себе является новостью. Думаю, это показывает, насколько интересна эта тема.

Как вы прокомментируете прогнозы о том, что шаг Pandora может побудить других игроков использовать выращенные в лаборатории бриллианты?

Трудно сказать, какое будет окончательное воздействие, если оно вообще будет. Опять же, большинство производителей бижутерии уже стали использовать этот продукт, его гораздо больше смешивают с драгоценными ювелирными изделиями, что и понятно. Мой анализ показывает, что большинство производителей ювелирных изделий указали, что их покупатели по-прежнему хотят приобретать природные камни и не планируют менять свое мнение. Некоторые ювелиры среднего уровня предлагают искусственные бриллианты в качестве еще одного товара. Но я думаю, что многие из этих компаний не решаются активно продвигать искусственные бриллианты вместо природных, потому что это может привести к уменьшению поступлений, поскольку цена на большинство искусственных бриллиантов, как правило, составляет небольшую часть от стоимости природных. Я провел некоторый анализ, и на данный момент относительная процентная доля розничной маржи, получаемой от искусственных бриллиантов, выше, но я думаю, что это может носить временный характер по своей природе, и, опять же, верхний предел доходов имеет тенденцию к снижению. Так что в конечном итоге это может привести к уменьшению верхнего предела доходов ритейлера, особенно в долгосрочной перспективе, когда производство искусственных камней усовершенствуется и они не будут новинкой. Так что я думаю, это нужно учитывать при анализе ситуации.

В какой степени это заявление обесценит природные бриллианты?

Я не рассматриваю заявление Pandora о продаже только искусственных бриллиантов как событие, которое приведет к обесценению природных бриллиантов. Во всяком случае, цены на природные бриллианты в последние месяцы были довольно устойчивыми, что обусловлено реальным спросом. И опять же, я не думаю, что люди обычно обращаются к Pandora, чтобы купить бриллианты, они идут туда, чтобы купить подвески-талисманы или другую бижутерию, судя по тому, что я видел. В своей новой линейке товаров с искусственными бриллиантами Pandora ясно дала понять, что они продают этот товар как более доступные ювелирные изделия, поэтому я думаю, что он будет в меньшей степени конкурировать с природными бриллиантами, чем некоторые думают.

Насколько популярны сейчас выращенные в лаборатории бриллианты?

Чтобы выразить это в количественном отношении, я думаю, что искусственные бриллианты, вероятно, составляют среднюю однозначную процентную долю на мировом рынке ювелирных изделий с бриллиантами. Так что, эта доля относительно невелика, но она заметно растет, потому что всего несколько лет назад она была нулевой. Судя по тому, что я вижу, потребители покупают их в первую очередь из-за гораздо более низкой цены. Возможность купить бриллиант на 75% дешевле, чем традиционный природный бриллиант, - это новинка. Я думаю, что когда-то в будущем мы дойдем до того момента, когда объем продаж искусственных бриллиантов на самом деле превысит объем продаж природных бриллиантов. Но я думаю, что к тому времени, когда мы дойдем до этого, цены будут еще ниже, а разрыв в восприятии потребителями природных и искусственных бриллиантов будет намного больше. Например, камни, имитирующие бриллианты, такие как кубический цирконий (CZ), белый сапфир, муассанит, YAG-иттриевый алюминиевый гранат, уже много лет превышают объемы продаж природных бриллиантов, и отрасль природных бриллиантов по-прежнему оценивается в $80 млрд и продолжает расти. Так что это не обязательно игра с нулевым исходом.

Какая страна является крупнейшим производителем и потребителем выращенных в лаборатории бриллиантов?

США были первым потребительским рынком, на который нацелились производители искусственных бриллиантов, вероятно, потому, что это крупнейший в мире рынок ювелирных изделий с бриллиантами, составляющий почти 50% от глобального. Теперь вы видите, что искусственные бриллианты продаются по всему миру. Тем не менее, я думаю, что на некоторых рынках они будут приняты лучше, чем на других. Например, в Индии потребители могут смотреть на ювелирные изделия немного иначе, возможно, рассматривая их больше как средство сбережения, так что, возможно, искусственные бриллианты там не будут так хорошо продаваться. Но кто знает, интересно будет посмотреть, какой станет ситуация в конечном итоге на разных рынках и в разных культурах. Я думаю, что маркетинг и способ продажи товара потребителям на разных рынках будут играть бόльшую роль в их конечном успехе или отсутствии успеха. Что касается производственных центров, я обычно отслеживаю всех производителей искусственных алмазов и бриллиантов и мировое предложение, но сейчас в отрасли появляется так много новых участников, что их становится почти невозможно отследить. В данный момент я могу сказать, что Китай, Индия, США и Сингапур являются крупнейшими производителями - в таком порядке.

Согласно прогнозам, в период с 2019 по 2024 год рынок выращенных в лаборатории бриллиантов будет демонстрировать совокупный годовой рост в 7,85%. Достижимо ли это с учетом потрясений, вызванных пандемией Covid-19?

Хотя 2020 год был явно трудным по многим причинам, люди покупают ювелирные украшения в данное время, и они покупают это уже несколько месяцев. Спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в настоящее время довольно высок, и я бы сказал, что именно материковый Китай и США являются основными драйверами спроса. И это может продолжаться, если мы увидим свадебный бум во втором полугодии этого года, как и ожидалось. Если так, то я полагаю, что искусственные бриллианты также выиграют. В долгосрочной перспективе, я думаю, мы продолжим наблюдать рост производства и продаж рукотворного товара, однако я думаю, что он будет по-прежнему иметь более низкие цены.

Что движет потребительским спросом на выращенные в лаборатории бриллианты?

Опять же, я слежу за этим довольно внимательно и вижу, что основным драйвером является более низкая цена. Я думаю, что во многом это связано с появлением новой возможности покупать бриллиант за небольшую часть стоимости традиционного природного бриллианта. Но я думаю, что новизна пройдет. Другие искусственные драгоценные камни, такие как рубин и изумруд, присутствуют на рынке уже давно, и люди все еще покупают их, но на самом деле вокруг продукта нет такого ажиотажа - я думаю, будет справедливо сказать, что они воспринимаются потребителями как разные товары, и это четко отражается на цене.

Что делает сектор природных алмазов для решения проблем, связанных с устойчивой и этичной добычей?

Я думаю, что инициативы, связанные с происхождением или источником бриллиантов в отрасли природных бриллиантов - это единственный, возможно, полный ответ на эти вызовы. Когда потребитель с уверенностью знает источник своего бриллианта, его беспокойство по поводу того, является ли он «конфликтным алмазом», снимается. Кроме того, знание источника также убеждает потребителя в том, что его бриллиант на самом деле является настоящим природным камнем. Кроме того, есть дополнительные преимущества, например, вопрос добавленной стоимости, которые делают бриллиант более интересным, но также могут дать потребителю понять, что, покупая свой бриллиант, он вносит вклад в социальные программы, приносящие пользу местным жителям там, где добывался его бриллиант, и т. д. Я думаю, как и в любой другой отрасли, в отрасли природных алмазов и бриллиантов есть участники, которые делают все возможное, чтобы максимально уменьшить воздействие на окружающую среду и обеспечить значительное положительное социальное воздействие на местных жителей там, где они работают. Происхождение позволяет потребителям вознаграждать эти компании. Происхождение также позволит потребителям опекать мелких независимых старателей, которые зарабатывают на жизнь легальным малым бизнесом.

Как часто «конфликтные алмазы» попадают в ювелирные магазины в виде бриллиантов?

Я стараюсь очень внимательно отслеживать данные о поставках и вполне уверен, что «конфликтные алмазы» составляют очень малый процент от глобального предложения алмазов и бриллиантов, - где-то процент, выражаемый однозначной цифрой, если и доходит до этого. По моей оценке, правительственные санкции, давление потребителей, работа НПО, усилия крупнейших алмазодобывающих компаний и т. д. привели к тому, что в последние годы на рынке появлялось очень мало «недобросовестных» товаров. Конечно, мы хотели бы, чтобы на рынке совсем не было «конфликтных» товаров, но вы должны помнить, что это очень глобальная отрасль, и такие инициативы, как Кимберлийский процесс (Kimberly Process), частично полагаются на местные органы власти в вопросе регулирования потока товаров, и есть проблемы с коррупцией и расколотые правительства, что очень осложняет и затрудняет работу по избавлению отрасли от всех «конфликтных» товаров. Опять же, я думаю, что инициативы, связанные с происхождением алмазов и бриллиантов, являются лучшим решением этой проблемы по причинам, о которых я упоминал выше.

Какова взаимосвязь между спросом на суперабразивы и спросом на выращенные в лаборатории алмазы?

Почти все алмазы, используемые для производства абразивных инструментов, производятся синтетическим путем. Так было уже много лет. Природные алмазы, предназначенные для применения в качестве абразивов, являются побочными продуктами, поскольку именно алмазы ювелирного качества делают алмазодобычу рентабельной. Некоторые из этих признанных производителей синтетических алмазов модернизировали свои производственные процессы, чтобы получать синтетические алмазы более высокого качества для продажи в качестве камней для ювелирных изделий. Однако в целом я бы сказал, что существует разный спрос на искусственные бриллианты для ювелирных изделий и для промышленного применения, будь то в качестве абразивного материала или для высокотехнологичных приборов.

Mэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished