«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De Beers в Индии. Его целеустремленность, лидерские качества и проницательность привели к феноменальному росту и расширению бренда. Сегодня Forevermark Diamonds является одним из самых надежных брендов в отрасли.

В качестве управляющего директора De Beers в Индии Сачин отвечает за бизнес Forevermark на Индийском субконтиненте и за бизнес в странах Персидского залива на Ближнем Востоке. Он также очень уважаемый и бесценный участник ювелирной торговли, помогающий формировать будущее алмазного бизнеса.

На протяжении своей двадцатилетней карьеры твердая решимость Сачина добиваться успеха вопреки всему, его высокие моральные качества и неиссякаемый оптимизм помогли ему в бизнесе по созданию и продвижению мировых брендов в Индии.

В интервью агентству Rough&Polished Сачин Джейн отмечает огромный потенциал для дальнейшего роста бренда Forevermark в Индии.

Расскажите нашим читателям, пожалуйста, о бренде Forevermark и его пути в индийской отрасли с момента его запуска в 2011 году. Кроме того, расскажите нам об инициативах, программах расширения и росте бренда на протяжении многих лет.

Forevermark - это бриллиантовый бренд De Beers Group, имеющей более чем десятилетнюю историю алмазного бизнеса в Индии. Этот бренд был запущен в 2008 году, чтобы сосредоточиться на азиатском рынке, и дебютировал в Индии в 2011 году. За последние 10 лет он значительно вырос, расширившись до более чем 62 рынков по всей Индии. Мы присутствуем как на крупнейших рынках городов I уровня, так и на рынках городов II и III уровня, где мы сотрудничаем с избранными официальными ритейлерами, которые разделяют с нами моральные ценности бренда. Индийские потребители могут купить ювелирные изделия Forevermark в любом из наших партнерских магазинов, где есть специальный уголок бренда Forevermark.

Недавно, основываясь на обширных исследованиях рынка и отзывах потребителей, которые говорят нам о растущем спросе на наши редкие бриллианты, полученные из ответственных источников, мы открыли девять эксклюзивных бутиков Forevermark в Бангалоре, Калькутте, Хайдарабаде, Чандигархе, Лудхиане, Дели, Нойде и Гуруграме. В этих магазинах покупатель может получить консультацию специалиста по бриллиантам, которые он хочет купить, узнать о системе оценки бриллиантов, выбрать вес в каратах или даже подобрать идеальную огранку для своего ювелирного изделия.

Мы наблюдали некоторые очень интересные изменения на индийском алмазном рынке с момента его основания, а также постоянно вводим новшества и вырабатываем новые концепции, создаем новые дизайны и проводим кампании для постоянно развивающихся потребителей. В настоящее время у нас 270 магазинов в Индии, и мы планируем достичь 275 магазинов к концу 2021 года вместе с нашими розничными партнерами.

Индия также является очень важным рынком с глобальной точки зрения.

Есть ли какие-нибудь планы расширения на горизонте? Какую рекламную поддержку Forevermark предлагает своим партнерам? Обязаны ли они следовать протоколам Forevermark для ведения своего бизнеса?

В настоящее время мы присутствуем на 62 рынках в Индии, в общей сложности около 270 магазинов, и в ближайшее время планируем расширение. Мы также занимаемся розничной продажей через девять эксклюзивных бутиков Forevermark.

Мы оказываем всем нашим партнерам всестороннюю поддержку, включая помощь в проведении национального и местного маркетинга, визуального мерчендайзинга, в создании эксклюзивного дизайна изделий, в обучении продажам и поддержке розничных продаж.

Что касается дизайна, выбирают ли ваши получатели франшизы свои стили или Forevermark требует от них следовать ее дизайнам? Какой дизайн Forevermark предпочитает предлагать своим партнерам потребителям ... современный, этнический или и то, и другое?

Каждый год Forevermark представляет тенденции в области ювелирных изделий Весна/Лето и Осень/Зима на всех рынках на основе результатов маркетинговых исследований. Дизайны или вдохновение, которые возникают в результате этого исследования, в дальнейшем оформляются в виде концепции и рекомендуются нашей командой дизайнеров в Милане. Эти тенденции составляют основу каждого ювелирного изделия нашего партнера по розничной торговле.

Когда клиенты заходят в любой из наших партнерских магазинов в Индии, они получают лучшее из обоих наших миров - элегантный, замысловатый дизайн и мастерство изготовления, которые наш партнерский бренд привносит в основу тенденций, а также естественную, редкую красоту бриллиантов Forevermark, полученных из ответственных источников.

Что касается предпочтений покупателей в отношении ювелирных украшений, они разные на разных рынках. Индия - огромная и очень богатая в культурном отношении страна. Женщины в Южной Индии любят традиционные, замысловатые украшения, в то время как в Северной Индии предпочтение отдается крупным ювелирным изделиям. Мы также видим, что молодых женщин привлекают классические, элегантные украшения с бриллиантами, которые являются неформальными, забавными и экспериментальными. Сегодня женщинам нужны универсальные украшения, которые можно носить каждый день. Помня об этом, мы недавно выпустили коллекцию Forevermark ICON, которая символизирует женскую индивидуальность.

Насколько эффективны были маркетинговые кампании, ориентированные на Индию и инициированные в стране для популяризации бренда Forevermark? Рассматривается ли проведение еще таких кампаний?

Все кампании Forevermark, ориентированные на Индию, были запущены только после проведения обширных исследований рынка и тенденций в отношении покупательского поведения потребителей и, следовательно, были очень успешными в охвате клиентской базы, на которую они были нацелены. Благодаря нашим кампаниям на протяжении многих лет - через телевидение, наружный маркетинг или цифровые и непосредственные мероприятия по взаимодействию с потребителями, мы видели, как структуры покупок, осуществляемых нашими потребителями, смещаются в сторону более эмоциональных покупок бриллиантов, которые представляют собой глубокий смысл в их отношениях и жизни, будь то празднование важного события или достижения.

Наши маркетинговые стратегии в Индии были очень ориентированы на регионы и потребителей и хорошо зарекомендовали себя для бренда. Мы и в будущем продолжим изучать интересные и инновационные маркетинговые стратегии Forevermark в Индии. Вот несколько примеров, характерных для Индии: Tribute Collection, Icon Collection, Traditional Setting и Circle of Trust.

Как Forevermark работает с ювелирами с целью поддержки качества и цены на ювелирные изделия бренда Forevermark? В каких еще сферах бизнеса Forevermark предлагает поддержку партнерам и сотрудничающим компаниям?

Мы очень тщательно выбираем наших партнеров. Они должны разделять те же моральные ценности бренда, что и мы, такие же высокие стандарты качества, точность и мастерство изготовления. Как только они включаются в процесс, мы становимся настоящими партнерами для всех наших официальных ритейлеров и помогаем им во всех аспектах бизнеса. Мы работаем вместе, чтобы дать нашим клиентам лучшее из обоих наших миров. Бриллианты Forevermark - одни из самых красивых природных бриллиантов в мире.

Процесс оценки Forevermark в Институте бриллиантов De Beers Group (De Beers Group Institute of Diamonds) обеспечивает потребителям беспрецедентную гарантию качества этих бриллиантов. Процесс оценки алмазов мирового класса, проводимый этим институтом, проходит в одной из его глобальных лабораторий в Сурате, Индия; в Мейденхеде, Великобритания; и в Антверпене, Бельгия.

Сочетая более чем 130-летний опыт с передовыми технологиями, институт гарантирует, что каждый бриллиант, который он оценивает, является природным, не подвергался облагораживанию и оценивается в соответствии со строгими процедурами. Только после того, как бриллиант пройдет каждый из этих этапов, бренд определяет, имеет ли бриллиант право быть отнесенным к категории Forevermark. При такой проверке всего лишь менее 1% природных бриллиантов в мире имеют право стать бриллиантами Forevermark и затем становятся доступными в торговых точках наших надежных ритейлеров.

Целостность этого процесса обеспечивается за счет использования системы «черного бокса», когда бриллианты распределяются в анонимных боксах среди геммологов, которые беспристрастно оценивают каждый бриллиант в соответствии с критериями, основанными на четырех показателях (4С): цвет, чистота, огранка и вес в каратах.

Пандемия ударила по индийской индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий, и предстоящий сезон праздничных продаж будет непростым. Будут ли увеличены рекламные кампании с целью оказания помощи розничным торговцам-партнерам?

Несмотря на проблемы, свалившиеся на нас в самый непредсказуемый и неопределенный 2020 год, мы продолжаем стремительно адаптироваться и внедрять новые методы эффективного ведения бизнеса и взаимодействия с нашими потребителями.

В январе-марте 2021 года компания зафиксировала рост продаж на 30% по сравнению с тем же кварталом предыдущего года, в основном за счет отложенного спроса. Бренд уверен, что в этом году праздник Акшая Трития будет успешным и обнадеживающим праздничным сезоном, поскольку люди, которые не могли покупать золото и бриллианты ранее, раскроют свои кошельки.

Forevermark - популярный бренд во всем мире, но стабилен ли спрос в Индии? Как этот бренд продвигается с 2011 года на индийском рынке, который уже переполнен многочисленными брендами?

Индия, США и Китай являются крупнейшими рынками для бренда Forevermark в мире. В Индии мы показывали устойчивый восходящий график с момента его запуска в стране. Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира.

В заключение: мы знаем, что поколение Z озабочено вопросами благосостояния людей, ответственными поставками, проблемами окружающей среды и т. д. Но в настоящее время сектор выращенных в лаборатории алмазов (LGD) продвигается как защита от всех вышеупомянутых проблем. Будет ли De Beers более эффективно решать эти проблемы в будущем?

Тогда я должен сказать, что Forevermark - идеальный бренд для поколения Z! Каждый бриллиант Forevermark является природным, красивым, редким и, что самое главное, получен из ответственных источников. То, что мы берем от природы, мы отдаем десятикратно через наши различные инициативы и обширную работу, которую мы проводим для местного населения, с которым мы связаны.

Мы уже сейчас занимаемся этими вопросами. De Beers объявила о 12 амбициозных целях в области устойчивого развития на ближайшее десятилетие, которые основаны на четырех основных принципах: ведущие этические методы работы в отрасли; партнерство для процветания местного населения; защита природы и ускорение предоставления равных возможностей. Мы стремимся обеспечить гендерный паритет среди наших сотрудников в странах-партнерах, занимающихся производством алмазов. Мы также работаем над тем, чтобы к 2030 году наши предприятия стали углеродно-нейтральными. Недавно мы продлили наше глобальное партнерство со структурой Организации объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин «ООН-женщины» (UN Women) еще на пять лет и присоединились к недавно сформированному движению солидарности за равенство полов «Он для нее» (HeForShe).

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished