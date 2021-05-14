«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC

Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC)

Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и ювелирными изделиями (All India Gem & Jewellery Traders Federation, GJF)

Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель, ранее известного как, работает в Мумбае. Как потомственный наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewelers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, Ашиш Петхе имеет многолетний опыт работы в ювелирном секторе.

После получения степени бакалавра по электротехнике (B. E.) в технологическом институте VJTI, г. Мумбай, а затем степени магистра бизнес-администрирования по маркетингу в Институте управления бизнесом Symbiosis, г. Пуна, и после окончания курса по сертификации бриллиантов в Международном геммологическом институте (International Gemological Institute), Ашиш активно участвовал в работе торговых организаций на различных уровнях.

В настоящее время, будучи председателем GJC, Ашиш Петхе стремится преобразовать и активизировать ювелиров по всей Индии, чтобы обеспечить бόльшую синергию внутри местной отрасли. Его девиз - объединить всю отрасль и работать над достижением цели, поставленной GJC, под девизом «Единый отраслевой голос» (One Industry One Voice).

В эксклюзивном интервью агентству Rough&Polished Ашиш Петхе знакомит нас с ювелирным сектором Индии, подчеркивая нюансы традиционного рынка.

Каковы основные планы у вас как у председателя Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (GJC) по превращению индийской отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий в более прозрачную отрасль, соответствующую требованиям? Есть ли у вас идеи, которые могут быть реализованы в ближайшее время?

Мы запланировали множество инициатив, которые должны быть реализованы в ближайшее время, но из-за пандемии Covid 19 это происходит медленно, потому что все еще существует большая неопределенность из-за ограничений и более строгих норм социального дистанцирования. В настоящее время приоритетом для всех должна быть защита жизни.

Однако мы не прекращаем проводить вебинары и цифровые мероприятия. Наши семинары Lanham проводятся также и в онлайновом режиме, и их цель - научить ювелиров соблюдать правила и стать организованными. В ближайшие дни мы планируем провести еще больше интерактивных семинаров и вебинаров. Отрасли необходимо проводить обучение по соблюдению законов об обязательном клеймении и налоге на товары и услуги (GST). Мы проводим региональные семинары, чтобы обучить представителей отрасли и помочь им понять и выполнять требования по надзору за нормативно-правовым соответствием.

В последнее время начал ли GJC проводить какие-либо новые инициативы и проекты? Планируются ли сейчас какие-либо стратегии, несмотря на нынешние непростые времена, связанные с пандемией?

Хотя на рынках наблюдался рост, сейчас с новой вспышкой второй волны Covid-19, когда социальное дистанцирование является основной нормой, проведение новых мероприятий с непосредственным участием будет практически затруднено в следующие несколько месяцев по соображениям безопасности и благополучия участников. Однако в зависимости от ситуации будет приниматься решение о новых планах. В конце прошлого года нам удалось организовать GJS Virtual, и это мероприятие имело большой успех. В этом году мы с нетерпением ждем нашу первую грандиозную ювелирную выставку GJS в формате B2B (бизнес для бизнеса), в которой соблюдаются все правила и протоколы, связанные с Covid, предписанные правительством.

В качестве новой инициативы мы скоро запустим Молодежный форум (Youth Forum) для всех членов GJC, поскольку именно молодежь выведет нашу отрасль на новый уровень.

Присуждение премии для лучших производителей Индии (Preferred Manufacturer of India, PMI) на популярной флагманской платформе, принадлежащей GJC, прошло успешно. Будет ли Совет продолжать организовывать это мероприятие по всей стране в будущем, может быть, в виде виртуального мероприятия?

премии для лучших производителей Индии - одно из самых престижных мероприятий, проводимых GJC. В этом году до того, как вторая волна обрушилась на страну, мы организовали два очень успешных PMI в Бангалоре и Кочине. Недавно мы запланировали провести PMI в Ченнае с 4 по 6 мая 2021 года, однако из-за новых ограничений в связи с режимом самоизоляции нам пришлось отложить мероприятие по соображениям безопасности участников. PMI - это роскошное мероприятие, сочетающее в себе лучшее как для отдыха, так и для бизнеса. Это действительно эталонная встреча покупателей и продавцов в отрасли, и GJC будет продолжать обслуживать отрасль, проводя PMI. Проведение PMI виртуально может не соответствовать основным ценностям PMI, а именно установлению деловых связей и взаимодействию в формате «один на один» между участниками-производителями бриллиантов и ведущими ритейлерами страны.

Внутренний ювелирный сектор Индии организован все еще не в полной мере. Привели ли шаги, предпринятые ранее GJC, к достижению какого-то порядка? Готовы ли сейчас производители и розничные продавцы ювелирных изделий соблюдать правила и нормы?

Необходимо понимать, что значительная часть отрасли не имеет специальной подготовки и действует как ремесленное производство. Каждый в отрасли хочет и желает следовать правилам и законам страны. GJC работает с правительством, пытаясь сформировать правила и нормативные акты таким образом, чтобы отрасль могла легко их реализовать без особых сбоев. Прекрасным примером этого является выполнение законов об акцизах и налогах на товары и услуги.

Тем не менее, бόльшая часть отрасли еще не организована, и GJC через семинары Labham обучает ювелиров вести бизнес организованным образом. На сегодняшний день мы провели более 76 семинаров с непосредственным присутствием участников и более 20 виртуальных семинаров Labham, в которых приняли участие более 15 000 ювелиров. Помимо Labham, GJC также проводит различные семинары и вебинары с целью поделиться знаниями и убедить бизнес-структуры в важности соблюдения требований и норм.

Как ювелир, видите ли вы какие-либо изменения в том, как сейчас ведется ювелирный бизнес в Индии, по сравнению с тем, как это было несколько десятилетий назад? Каким образом отношение, вкус, выбор, который делают клиенты, и т. д. изменились с годами? Не привела ли высокая цена на золото к снижению спроса на ювелирные изделия в стране? Каково ваше мнение?

Выбор и предпочтения клиентов постоянно меняются. Сегодняшнее поколение более склонно к легким украшениям, которые они могут носить постоянно, в то время как тяжелые украшения более предпочтительны во время свадебного сезона. Дизайн также претерпел серьезные изменения, особенно для того, чтобы быть привлекательным для поколения двухтысячных.

Появилось больше поводов для покупок, а также новые каналы сбыта. В Индии набирают обороты продажи через Интернет. Новое поколение покупателей отдает предпочтение дизайну и брендам при принятии решения о покупке. Почти 70-80% процесса принятия решений выполняется дома или онлайн, когда заказчики изучают вопрос о покупке. А окончательный процесс покупки происходит офлайн или в магазине.

Растущая цена на золото иногда также помогает в формировании спроса, потому что в этом случае покупатели быстрее принимают решение о покупке золота, так как они ожидают, что цена может вырасти еще больше. Пандемия укрепила доверие клиентов к золоту как к классу активов.

Как пандемия COVID-19 повлияла на ювелирный сектор? Какова текущая ситуация в секторе драгоценных камней и ювелирных изделий в стране? Считаете ли вы, что отрасль преодолеет нынешние трудности и вернется к устойчивому состоянию отрасли в будущем?

Covid-19 оказал очень сильное влияние на нашу отрасль. В 2020 году, а теперь и в 2021 году, когда снова был введен режим самоизоляция, многие ювелиры закрыли свой бизнес, многие «каригары» (ремесленники) и сотрудники потеряли работу. Сектор драгоценных камней и ювелирных изделий также определен как один из 26 секторов в Индии, пострадавших из-за Covid. Интересно, что в то время как инвестиции во все другие классы активов, такие как недвижимость, паевые инвестиционные фонды и т. д., испытывали волатильность, золото было единственным видом инвестиций, который дал значительную прибыль в 2020 году. Таким образом, золото еще раз оказалось лучшим видом инвестиций, который помогает людям выжить в тяжелые времена. Следовательно, я считаю, что любовь клиентов к золоту возросла еще больше. В прошлом году было отложено много свадеб. Сократилось число браков. Таким образом, было сэкономлено много денег на расходах, связанных со свадьбами, которые вкладываются в драгоценные камни и ювелирные изделия.

Каков результат недавних обращений GJC к правительству штата Махараштра по вопросу о том, чтобы не закрывали ювелирный сектор во время праздничного и свадебного сезона?

Мы как отрасль ценим обеспокоенность правительства по сдерживанию распространения Covid-19. Мы призвали правительство ослабить ограничения, введенные из-за роста числа случаев заболевания Covid-19, в дни «мухурат» (особых, счастливых событий), чтобы обеспечить средства к существованию для многих мастеров и самозанятых ювелиров. Традиционные местные производства драгоценностей и украшений по программе «Сделай в Индии» не смогут пережить еще один локдаун, поскольку ситуация на местах ухудшается еще больше. Все расходы сохраняются, пока бизнес закрыт из-за локдауна. Кроме того, эти несколько месяцев очень важны для нашей отрасли, так как не за горами праздник Акшая Трития, а за ним следуют длинные свадебные сезоны. Тысячи клиентов разместили заказы и ждут доставки ювелирных украшений. Поэтому мы попросили министерство освободить нашу отрасль от соблюдения правил, поскольку ювелирный магазин, несомненно, является одним из немногих безопасных форматов розничной торговли, где очень строго соблюдаются протоколы. Однако наше обращение не было полностью удовлетворено, но мы получили освобождение от соблюдения строгих мер по Covid-19 в Мумбае и в соседних регионах, где можно продолжать производство бриллиантов и ювелирных изделий, а также вести вспомогательную деятельность, связанную с его технической поддержкой.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished