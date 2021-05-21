Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях

Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом происхождении и идентификации.

В лаборатории работает команда профессионалов, которые предлагают высококвалифицированные услуги по сертификации драгоценных камней.

В беседе с корреспондентом Rough&Polished руководитель нового отделения GSI в Джайпуре, Мину Вьяса (Meenu Vyas), отраслевой эксперт и член британской Геммологической ассоциации (Gemmological Association), рассказала, какие именно услуги и инициативы предлагает новая лаборатория GSI.

Расскажите нам, пожалуйста, что для Вас значит возглавить новый офис GSI в Джайпуре?

Начнем с того, что GSI - одна из крупнейших геммологических организаций в мире, хорошо известная в Индии. Будучи главой джайпурского отделения этой международной организации, я считаю, что смогу предоставить еще более высокий уровень геммологических услуг и исследований, а также улучшить образование в этой сфере не только в Джайпуре, но и во всей Северной Индии. Этот объект GSI откроет новые возможности для огромного сообщества покупателей ювелирных изделий, торговцев, производителей и других лиц, связанных с этой отраслью.

Наконец, в Джайпуре появится международная геммологическая организация, которую по праву заслуживает местное ювелирное сообщество, и я горжусь тем, что я буду ей управлять.

GSI имеет и другие лаборатории в Индии. Как Вы считаете, в чем специфика отделения в Джайпуре по сравнению с другими индийскими офисами?

Джайпур - центр цветных драгоценных камней Индии и один из самых крупных центров драгоценных камней в мире. Лаборатория GSI в Джайпуре, само собой, будет предлагать различные услуги, аналогичные другим офисам GSI по всему миру, однако очевидно, что нашим главным приоритетом будут цветные камни.

Что касается работы с другими отделениями, будете ли вы координировать свою деятельность?

Безусловно. Все офисы GSI работают вместе и координируют свою деятельность. Мы постоянно обмениваемся информацией и новостями. О каждом новом открытии немедленно сообщают в каждый офис. До пандемии COVID-19 наши геммологи ездили между разными офисами и имели возможность работать со своими коллегами из других лабораторий GSI для обмена опытом. Я уверена, что как только карантин закончится, мы возобновим эту практику.

Как Вы думаете, какие услуги в лаборатории будут наиболее востребованы индийским алмазным сообществом?

Кроме «стандартного набора» базовых услуг, которые предлагает каждый офис GSI, каждая лаборатория также имеет большой набор других сервисов, которые отвечают нуждам местных алмазных сообществ. И в Джайпуре, конечно же, эти услуги будут связаны с цветными камнями.

Можно ли сказать, что офис в Джайпуре в основном сосредоточится на оценке цветных драгоценных камней?

Не только. Офис в Джайпуре будет заниматься не только оценкой цветных камней, но и, в дополнение ко всем основным услугам GSI, предлагать сервисы, связанные с цветными камнями, в том числе проводить образовательные программы, исследования, идентификацию и сертификацию цветных камней и ювелирных изделий с ними.

Вы упомянули образовательные программы. Как часто подразделение Джайпура намеревается их проводить?

Образование будет одним из основных направлений деятельности отдела GSI в Джайпуре. Мы считаем, что образование - один из важнейших краеугольных камней нашей отрасли. Собственно говоря, еще до официального открытия офиса мы уже проводили ряд различных образовательных мероприятий. Сейчас мы планируем значительно расширить наши образовательные программы в Джайпуре и по всей Северной Индии. Кроме того, стоит отметить, что GSI уже предлагает онлайн-курсы по природным алмазам, а также первый в мире курс по выращенным в лаборатории камням.

Есть ли уже какие-то конкретные планы для проведения семинаров? Кто может подать заявку на участие в них?

Как я упоминала, у нас уже проходил ряд тренингов для представителей ювелирной индустрии в Джайпуре. В дальнейшем мы намерены запустить большее количество разнообразных образовательных программ. У нас будет ряд как онлайн, так и очных курсов различной продолжительности. В Джайпуре мы, конечно, будем делать акцент на цветных камнях, но это совсем не значит, что мы не будем заниматься бриллиантами.

Виктория Кири для Rough&Polished