Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое

Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché, являющаяся членом Dali Group, уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже.

Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора» Европейской комиссии, который означает, что Rubel & Ménasché отвечает стандартам Евросоюза в отношении соблюдения таможенных правил, ведения учета, обеспечения финансовой состоятельности и безопасности.

Rubel & Ménasché, являющаяся сайтхолдером DTC, стала одной из первых компаний, прошедших сертификацию Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council).

Стефан Волзок (Stephan Wolzok), генеральный директор Rubel & Ménasché, отвечает на вопросы Rough&Polished.

Как пандемия повлияла на производителей алмазов во всем мире?

Пандемия, безусловно, затронула производителей драгоценных камней. Но они были достаточно храбры, чтобы придержать свои товары в течение определенного периода года, «удержать» цены на них и не принуждать потребителя к покупкам. С моей точки зрения, у них были ресурсы, чтобы покрыть затраты, связанные с придержанием запасов. Поэтому они очень активно справлялись с этим кризисом и играли очень позитивную регулирующую роль.

Они поддерживали всю индустрию. Их позиция позволила, например, нам, компании Rubel & Ménasché, продолжать закупать, хранить и производить продукцию. Мы не рисковали тем, что наши товары упадут в цене. Производители драгоценных камней сейчас снова поднимают цены, они контролируют поставки, но мне это кажется справедливым. По-моему, мы получили необходимый кислород.

Можно ли сказать, что алмазный рынок медленно восстанавливается?

Да, конечно. Торговые показатели в конце 2020 года были хорошие, продажи высокими. У Rubel & Ménasché портфель заказов с июля 2020 года намного полнее, чем в то же время в прошлом году! Во всех товарных секторах наблюдается реальный рост продаж, за исключением продукции высокого ювелирного искусства, которая еще не набрала обороты. Бренды занимают все большую долю рынка. Кризис действительно укрепил позиции крупных ювелирных домов, что я и вижу по заказам, поступившим в мою компанию.

Наконец, с момента первого локдауна в прошлом году нам всем время от времени приходилось делать перерывы, но закрытие одной страны компенсировалось открытием другой страны и позволяло поддерживать бизнес…

Когда, по-вашему, можно будет говорить о полноценном восстановлении рынка?

Все, что я могу сказать, это то, что мы очень хорошо начали. Полное выздоровление будет идти рука об руку с вакцинацией. Когда мы все сможем вернуться к нашей «нормальной жизни», рынок сделает то же самое.

Положительным аспектом этого кризиса является то, что многие люди захотели побаловать себя драгоценностями. И я действительно имею в виду покупки, которые совершались, чтобы порадовать самих себя.

Каковы основные драйверы роста рынка на данный момент?

Одним из главных факторов роста нашей отрасли является то, что мы рассказываем о наших бриллиантах, чтобы возродить желание и энтузиазм их приобретать. Мы должны четко и честно относиться к нашему продукту.

Некоторые потребители предпочтут бриллианты, которые умеют природное происхождение, а некоторые - нет. Но мы должны помнить, что в нашей отрасли природные бриллианты, которые мы предлагаем, респектабельны более чем на 99%. А мы все даже думаем, что на 100%! Прозрачность, лучшие профессиональные практики, приверженность равенству - все это имеет фундаментальное значение. Это то, что движет ростом. И все вселяет бодрость, конечно… Бриллианты не являются товаром для аскетов… У вас всегда загораются глаза, когда вы их видите!

Знаете, в нашем деле все очень долго оставалось тайной. Профессия передавалась от отца к сыну, мы носили бриллианты в карманах и этим зарабатывали… В то время не было и речи о том, чтобы кричать во всеуслышание, что мы диамантеры! И, следовательно, мы говорили о промышленности не больше, чем о нашей профессии!

Постепенно ситуация изменилась под влиянием требований ювелирных домов, финансовых органов и потребителей. Мы пересмотрели подходы, потребовали гарантий и сделали снабжение более безопасным… Короче говоря, прозрачность очень важна, как и уверенность в том, что ваш поставщик сможет доставить вам товар!

Видите ли вы необходимость для маркетологов разработать принципиально новую стратегию, направленную на популяризацию бриллиантов среди «интернет-поколения»?

Да, конечно, нам нужно разработать соответствующую стратегию… Но не спрашивайте меня, что это такое, потому что я не знаю! Rubel & Ménasché работает по схеме «предприятие-предприятие». Мы должны привить молодым людям вкус к бриллиантам, мы должны создать у них понимание ценности и эмоций, которые несут бриллианты. Предыдущее поколение не часто носило свои драгоценности, что не способствовало повышению осведомленности среди молодежи! Поэтому нам нужно возобновить диалог и поговорить о том, что представляет собой наша индустрия, в веселой, ясной и яркой форме; нам нужно рассказать ее прекрасную историю именно так, какова она есть на самом деле. Это разожжет аппетиты!

Как вы думаете, в какой степени лабораторные бриллианты могут угрожать рынку природного камня?

Лабораторные бриллианты не представляют никакой угрозы! Давай перестанем так думать. Каждый клиент должен найти что-то созданное для него. И, в конце концов, почему бы не надеть и то, и другое? В зависимости от обстоятельств, возможно, кто-то предпочтет подарить или получить синтетический бриллиант. Я убежден, что синтетический товар может привлечь новых клиентов к природным бриллиантам… Самое главное, чтобы послание ювелира было ясным. Давайте перестанем бояться!

Расскажите о своих надеждах и планах на текущий, 2021 год.

Я думаю, что COVID-19 не должен быть предлогом для того, чтобы работать меньше. Это не для меня. Люди обеспокоены. Но, на мой взгляд, мы можем оставаться открытыми, оценивая угрозу надлежащим образом. Нам нужно быть еще ближе к другим людям, проявлять больше солидарности и обращать внимание на своего соседа… Да, на того, кто рядом с нами, с кем мы сталкиваемся каждый день… Нам нужно сходить в магазин на углу нашей улицы!

В этом смысле я надеюсь, что после этого кризиса все, как правило, будут делиться друг с другом немного больше. Я не могу себе представить, что сегодня люди, которые работают, не могут платить за крышу над головой. Именно поэтому мы больше не можем говорить «мы не можем»! Нам нужно идти к тому, чтобы делиться друг с другом больше! Более того, это то, что мы пытаемся внедрить в Rubel & Ménasché. В нашей компании понятия «жить хорошо» и «благополучие» тождественны простоте, труду без громких фраз.

Я надеюсь, что все мои сотрудники будут испытывать растущее удовлетворение от прихода на работу! Я хочу, чтобы они были счастливы, и я хочу, чтобы их опыт работы в Rubel & Ménasché принес им много пользы в будущем…