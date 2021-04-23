Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность о среди профессионалов отрасли

Недавно состоялась премьера межконтинентальной образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен на повышение осведомлённости об этих драгоценных камнях, осознания необходимости их быстрой и качественной идентификации и определения их происхождения.

Корреспондент Rough&Polished побеседовал с Бранко Деляниным (Branko Deljanin), президентом и главным геммологом CGL Canadian Gemlab, а также основателем компании Branko Gems, чтобы узнать, чем же новая онлайн-инициатива Академии может быть полезна для профессионалов в области бриллиантов.

Расскажите, пожалуйста, в чем преимущества Advanced Diamond Online Academy с учетом текущей ситуации с COVID-19?

Для начала стоит отметить, что сейчас все больше геммологов работают из дома и обмениваются опытом в Интернете, а Advanced Diamond Online Academy подстраивается под их нужды и может предложить семинары как офлайн, так и онлайн. За последние 12 лет компания Branko Gems провела более 50 семинаров в 17 странах на 4 континентах. В них приняли участие более 1 300 участников в сфере торговли ювелирными изделиями. Последние офлайн-сессии прошли в Австралии, США, Австрии, Кипре, Германии и ОАЭ в 2019 году. Эти семинары пользовались огромным успехом, и мы решили перейти на более «практические» вебинары с режимом прямой трансляции, во время которых участники могли вести обсуждения, а также проводилась демонстрация тестирования алмазов и драгоценных камней с помощью различных приборов. Это было в 2020 году. Но мы продолжаем расти и в этом году запустили Advanced Diamond Online Academy. Онлайн-формат поможет эффективно осведомить игроков международной торговли бриллиантами о событиях в алмазной отрасли. Кстати, лекции будут проводиться на английском, французском и русском языках.

Чем, по Вашему мнению, семинары могут быть полезны профессионалам алмазной отрасли? Какие преимущества они дают?

С тех пор как в 2020 году мы совместно Душаном Симичем (Dusan Simic) выпустили книгу «Выращенные в лаборатории бриллианты», нами было организовано 13 бесплатных вебинаров с участием 25 международных экспертов по бриллиантам. И конечно, для специалистов по бриллиантам это дает огромные преимущества. Во время сессий они получают информацию непосредственно от ученых, которые выращивают камни методом высокого давления и высокой температуры (high-pressure, high-temperature, HPHT) и методом химического осаждения из паровой фазы (chemical vapor deposition, CVD), производителей, лабораторных геммологов, оптовиков, розничных торговцев, онлайн-продавцов и специализированных журналистов по таким темам, как методы выращивания алмазов, огранка выращенных в лаборатории алмазов, идентификация с помощью стандартных приборов, оптовая торговля и сравнительные затраты на розничные природные и выращенные в лаборатории бриллианты, а также будущее природных и выращенных в лаборатории бриллиантов.

Advanced Diamond Online Academy пошла на шаг вперед - у участников семинаров есть возможность получить более подробную информацию, например, об оптических свойствах алмазов, новых формах выращивания алмазов, скрининге и идентификации с помощью передовых приборов. Мы также добавляем лекции о происхождении цветных алмазов и способах облагораживания алмазов. Торговцы бриллиантами теперь обладают доступом к самой полной информации обо всех алмазах - природных, облагороженных и выращенных в лаборатории. Следовательно, они могут использовать эти знания для взаимодействия на более профессиональном уровне со своими коллегами, персоналом и клиентами.

На наших курсах мы учим различать камни и таким образом создаем доверие в цепочке поставок, что, в свою очередь, повышает конкурентоспособность алмазной торговли на постоянно меняющемся мировом рынке.

Как вы думаете, почему клиенты все больше и больше беспокоятся о происхождении бриллиантов?

Сегодня клиенты хотят иметь информацию о происхождении бриллиантов, будь то природные камни или выращенные в лаборатории. Так, на примере терминов из области торговли другими продуктами, допустим, кофе, мы оперируем такими словами, как «органический» или «произведенный с соблюдением этических стандартов», чтобы объяснить, как алмаз был добыт, является ли он облагороженным и многое другое. Торговцам бриллиантами необходимо изучить процесс выращивания алмазов и понимать, могут ли они применить к нему термин «зеленое производство».

Увеличение производства выращенных в лаборатории алмазов подтолкнуло отрасль природных камней стать более прозрачной и обеспечить полное раскрытие информации: участники отрасли должны понимать и соблюдать Руководящие принципы Федеральной торговой комиссии США (Federal Trade Commission, FTC) относительно терминологии, связанной с бриллиантами, а также сохранять полную прозрачность, независимо от страны происхождения камней.

Почему большинство розничных продавцов указывают на необходимость быстрой и точной идентификации бриллиантов?

Розничные продавцы драгоценных камней находятся «на передовой» - им нужно отвечать на вопросы покупателей о бриллиантах. У большинства розничных продавцов ювелирных изделий нет необходимых знаний или надлежащих приборов, необходимых для быстрой и точной идентификации бриллиантов. Чаще всего они используют так называемый «черный ящик», который может идентифицировать только 90-95% природных камней. Розничные торговцы могут непреднамеренно и неправильно идентифицировать выращенный в лаборатории бриллиант как природный. Соответственно, если персонал не обучен или не имеет необходимых приборов для определения происхождения бриллианта, могут возникнуть проблемы. Именно поэтому наша книга «Выращенные в лаборатории бриллианты» настолько хорошо продается этой аудитории: в ней изложены практические приемы базового и среднего уровня, которые можно выполнять с помощью микроскопа, портативного полярископа и ультрафиолетовой лампы для выявления выращенных в лаборатории бриллиантов.

Дает ли технология блокчейн полную гарантию того, что происхождение камней можно отследить до рудника? Исключает ли эта технология возможные ошибки?

Технология блокчейн все еще находится в процессе изучения и доработки, но все зависит от вовлеченных сторон - если кто-то из участников цепочки поставок - горнодобывающая компания или огранщик, оптовик или лаборатория по оценке - предоставит неверную информацию, она в таком виде попадет к розничному продавцу. И тогда вся система блокчейна рухнет! Более подробный анализ этого вопроса представлен в одной из глав нашей с Душаном Симичем книги «Выращенные в лаборатории бриллианты». Мы предлагаем совершенно новый подход для идентификации бриллиантов, который стал возможным благодаря запатентованной технологии моего коллеги. Так, в выращенном в лаборатории камне создается небольшой дефект, который позволяет быстро и просто идентифицировать такой камень с помощью обычной ультрафиолетовой лампы, при этом в свете лампы бриллиант будет выглядеть розоватым. Таким образом, выращенные в лаборатории бриллианты можно будет отслеживать экономично и эффективно. Что касается природных бриллиантов, геммологические системы с несколькими приборами для идентификации камней могут дать гарантии об их происхождении, однако торговым предприятиям необходимо принять эти стандарты и применять их ко всей алмазной цепочке.

В середине 2021 года будет выпущена новая книга «Алмазы: природные, облагороженные и выращенные в лаборатории», написанная Вами и шестью экспертами-соавторами из Академии. Будет ли она содержать информацию, представленную на семинарах, или же она будет включать в себя дополнительные темы, поднятые экспертами?

На семинарах выступят пять из шести соавторов книги, которые представят свои темы. Каждая из этих тем раскрыта в соответствующей главе книги (подробности по ссылке https://www.brankogems.com/education/advanced-diamond-academy). Один из соавторов - британский профессор доктор Алан Колинс (Аlan Colins) - уже вышел на пенсию, и он не будет выступать на семинарах, однако он написал «Обзор дефектов природных, облагороженных и выращенных в лаборатории алмазов», который также включен в нашу книгу. Я же расскажу о производителях выращенных в лаборатории алмазов в Европе, Китае, Индии, Израиле, России и США.

Можем ли мы сказать, что книга станет самостоятельным руководством по алмазам или она скорее будет использоваться в качестве вспомогательного материала для слушателей Академии?

Мы полагаем, что наша будущая обучающая книга по алмазам «Алмазы: природные, облагороженные и выращенные в лаборатории» станет четвертой в новаторской образовательной серии книг. В 2022 году мы намерены выпустить пятую книгу серии под названием «100 алмазов». В ней мы расскажем о системе тестирования всех видов бриллиантов с использованием целого ряда приборов. Она будет предназначена для студентов университетов, студентов-геммологов, геммологов, оценщиков и специалистов по бриллиантам. Мы надеемся, что она станет окончательным справочником по алмазам - новым источником более глубоких знаний об этих камнях. Все ученики Академии, которые прослушают 10 лекций, получат сертификат Академии и 25-процентную скидку на покупку продвинутой книги «Алмазы: природные, облагороженные и выращенные в лаборатории». Она будет выпущена в сентябре 2021 года. В книге подробно изложен материал, освещенный во время семинаров. Книга также содержит фотографии и графики, созданные во время испытаний со спектрометрами и 12 портативными приборами, которые наша группа провела на 55 образцах природных, облагороженных и выращенных в лаборатории алмазов.

Для получения дополнительной информации об Академии и книге «Алмазы: природные, облагороженные и выращенные в лаборатории» можно связаться с Бранко Деляниным по адресу info@brankogems.com или посетив сайт www.brankogems.com.

Виктория Кири для Rough&Polished