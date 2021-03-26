Lucapa сужает поиск кимберлитов

Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе.

Компания считает, что частое обнаружение крупных аллювиальных алмазов неправильной формы на Луло указывает на близкое расположение первичного источника.

Исполнительный директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall) сказал в эксклюзивном интервью Мэтью Няунгве (Mathew Nyaungwa) из агентства Rough&Polished, что программы работ, выполненные за эти годы, были сокращены с 350 аномалий и более 100 обнаруженных кимберлитов в долине Какуило до менее 20 приоритетных объектов.

По его словам, они планируют провести отбор валовой пробы из приоритетных кимберлитов.

Финансирование программы геологоразведки происходило за счет внутренних денежных потоков Lucapa.

Ниже приведены выдержки из интервью.

Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло вели поиск коренных кимберлитовых источников дорогостоящих аллювиальных алмазов на Луло в Анголе. Что нового в этом проекте?

Мы используем средства и ведем геологоразведочные работы на последовательной и методичной основе, учитывая аномалию, характерную для концессии. Различные программы работы, проводимые на протяжении многих лет, позволили сузить число с более 350 аномалий и свыше 100 обнаруженных кимберлитов в долине Какуило до менее 20 приоритетных кимберлитов или объектов, на которых мы сейчас собираемся провести забор валовых проб. Партнеры запланировали забор и обработку первых валовых проб как раз тогда, когда разразилась пандемия. Командам удалось извлечь и обработать две пробы кимберлита и успешно извлечь алмазы из одного кимберлита. Это определенно доказало, что по крайней мере некоторые из кимберлитов водосборного бассейна Кангиги, которые являются объектом нашей текущей работы, являются алмазоносными. Мы с нетерпением ждем возможности вернуться к горным работам и обработке оставшихся образцов из приоритетных кимберлитов, как только в апреле закончится сезон дождей, если позволят ограничения, связанные с пандемией.

Насколько вы уверены в обнаружении первичных кимберлитовых источников аллювиальных алмазов на проекте Луло?

Разведка коренных источников - непростая задача, но поскольку те многие крупные алмазы, которые мы добываем в ходе нашей кампании по добыче на россыпях, не должны были переместиться слишком далеко, мы по-прежнему сохраняем большой оптимизм в отношении того, что наша программа геологоразведки в Анголе со временем принесет свои плоды. Мы работаем с нашими партнерами над устранением некоторых препятствий на пути увеличения инвестиций, которые, если будет достигнуто соглашение, окажут огромное положительное влияние на программу, - с появлением расширенной и ускоренной программы, шансы получить источник существенно увеличиваются.

Как вы финансируете свой геологоразведочный проект в Анголе с учетом нынешней пандемии, когда некоторые геологоразведочные компании испытывают трудности в поиске средств?

В основном мы финансировали программу за счет внутренних денежных потоков компании Lucapa. Некоторое время мы не просили акционеров помочь в финансировании этой программы, однако в июне прошлого года, в разгар пандемии, наши акционеры оказали сильную финансовую поддержку компании Lucapa, чтобы основная программа геологоразведочных работ продолжала развиваться в это трудное время.

Цены на алмазы восстанавливаются в течение последних нескольких месяцев. Насколько вы оптимистичны в отношении продолжения восстановления?

Если бы вы задали мне этот вопрос до пандемии, я, возможно, дал бы другой ответ. Несмотря на рост цен в конце 2019 и начале 2020 года, не удавалось получить устойчивую сильную ценовую среду из-за растущего дисбаланса в отрасли. Однако после пандемии мы с большим оптимизмом смотрим в будущее в плане спроса на алмазы и бриллианты и их ценообразования. Мы, естественно, ожидаем обычного циклического выхода на плато во втором квартале после устойчивого праздничного сезона и начала года, но ввиду того, что сейчас в алмазной отрасли баланс намного лучше благодаря остановке производства во время пандемии, мы считаем, что цены и на алмазы, и на бриллианты будут поддерживаться за счет возобновления и роста розничного спроса, особенно в странах с развивающейся экономикой, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Как вы продаете свои алмазы на аукционе, учитывая проблемы, связанные с международными поездками?

В настоящее время мы не проводим аукционов и тендеров на наши алмазы. Мы предпочли методологию партнерства, чтобы наши рудники могли извлекать выгоду из существенной доли прибыли от бриллиантов, получаемой за пределами рудника. Эта методология взаимоотношений очень хорошо сработала для Луло в условиях пандемии, когда все алмазные рынки были закрыты, поскольку мы могли продолжать продавать приоритетному покупателю.

Сколько каратов со своих проектов Луло и Мотаэ (Mothae) вы направили на производство бриллиантов?

С рудника Мотаэ в партнерство передается 100% объема добычи алмазов; с рудника Луло - 60% направляются в партнерство, как разрешено к продаже приоритетному покупателю, приобретающему у производителя алмазов. Следует отметить, что любая прибыль, полученная партнерством за пределами рудника, делится с рудниками. Рудник Луло получил существенную выгоду от структуры такого партнерства, и мы видим такое же будущее для рудника Мотаэ.

Как вам удалось завершить проект расширения Мотаэ вовремя и в рамках бюджета, несмотря на проблемы, связанные с пандемией Covid-19?

Эффективное управление, процессы составления бюджета и длительные доверительные отношения с ключевыми подрядчиками - все это помогло, однако, как отмечалось в заявлениях о расширении, оно осуществляется за счет относительно несложной модернизации и переоборудования.

Что касается объема в каратах, как расширение Мотаэ повлияет на ваш объем добычи?

Объем извлечения увеличится на 45% после завершения расширения установки. Извлекаемые объемы оцениваются в среднем в объеме более 40 000 каратов в год.

Mэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished