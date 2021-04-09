Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности

П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью Всемирного совета по золоту на индийском рынке золота.

Сомасундарам имеет более чем 27-летний опыт работы в различных отраслях, включая быстро реализуемые потребительские товары и банковский сектор. До работы во Всемирном совете по золоту он был главным исполнительным директором регионального частного банка, а до этого более восьми лет проработал в Standard Chartered Bank в Индии на различных руководящих должностях в качестве члена правления.

Ранее Сомасундарам более 13 лет проработал в Hindustan Unilever (HUL) на различных должностях в сфере финансового управления, логистики и по вопросам слияний и поглощений. Он является квалифицированным дипломированным бухгалтером.

В этом эксклюзивном интервью агентству Rough&Polished Сомасундарам рассказывает об индийском золотом секторе, предвидя для этой отрасли светлое будущее.

Учитывая сложные обстоятельства, в последние месяцы оказывалось негативное воздействие на импорт золота в Индию. Ожидаете ли вы улучшения в ближайшие месяцы? В целом, каково положение индийского золотого сектора в настоящее время?

Режим самоизоляции, вызванный пандемией, привел к остановке операций в глобальной торговле и цепочке поставок на протяжении большей части 2020 года, что привело к падению объемов импорта золота в страну. Однако импорт возобновился, и по мере возвращения к нормальной жизни стало заметно оживление торговли, хотя и медленное. Недавнее снижение импортных пошлин на золото, понизившее общие налоги на золото на 2,19%, положительно сказалось на организованных и законопослушных игроках на рынке слитков и золотых ювелирных изделий. Сектор ожидает стимулирования роста за счет отложенного спроса из-за перенесенных свадеб, пропущенных торжеств и увеличения сбережений среднего класса ввиду режима самоизоляции.

За исключением первых нескольких месяцев карантина, говорят, что спрос на ювелирные изделия на азиатских рынках, включая Индию, был довольно высоким. Аналитики считают, что высокие цены на золото в Индии привели к снижению спроса на ювелирные изделия, но они видят и отложенный спрос в Индии. Как вы считаете?

В 2020 году спрос на золото в Индии упал более чем на треть, составив 446,4 тонны, из-за ограничений, вызванных COVID-19, и высоких цен на протяжении всего времени. Однако в стоимостном выражении это падение было значительно ниже, всего на 14% ниже, чем в 2019 году, поскольку цены выросли на 34%, колеблясь в районе 50 000 индийских рупий за 10 граммов в течение большей части прошлого года. В 2020 году спрос на ювелирные изделия упал на 42%, до 315,9 тонны, в основном из-за ограничений, связанных с пандемией. Однако в четвертом квартале 2020 года праздничный период и последовавший за ним свадебный сезон возродили надежды и вызвали спрос на ювелирные изделия на уровне 137,3 тонны - это был самый устойчивый квартал в том году. Как и ожидалось, по мере ослабления режима самоизоляции и постепенного принятия мер по нормализации импорт в 4 квартале вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что указывает на положительное влияние отложенного спроса. Можно ожидать, что это продолжится в 2021 году, по мере того как будет укрепляться отрасль благодаря дальнейшей нормализации и устойчивому курсу реформ. Это снижение пошлины, хотя и незначительное, повысит настроение участников торговли. Однако недавнее снижение цен (до 44 000 индийских рупий за 10 г) из-за сочетания падения мировых цен, снижения пошлин и повышения курса рупии заставило потребителей с большой осторожностью относиться к масштабному выходу на рынок, поскольку они, естественно, ждут сильных сигналов о движении цен в ту или другую сторону.

Исследования показывают, что в последние годы вырос спрос на золотые украшения в Индии, поскольку молодежь стала лучше разбираться в вопросе инвестиций. Но обусловлен ли спрос на ювелирные изделия в Индии исключительно инвестициями или личным потреблением, или и тем, и другим одновременно?

Ювелирные изделия в Индии играют двоякую роль: они служат украшением и инструментом для семейных инвестиций. В случае необходимости ссуды под ювелирные изделия являются обычным средством обеспечения ликвидности. Общий объем рынка ссуд под золото (под ювелирные изделия и монеты) в Индии велик и оценивается в $30 млрд, причем значительная доля проходит через организованные регулируемые учреждения. Такое двойное назначение - одна из причин, по которой индийские домохозяйства предпочитают ювелирные изделия большого веса и «дизайнерские» изделия меньшего размера, которые не играют большой роли в сбережениях в виде золота. Кроме того, ювелирный рынок Индии в значительной степени зависит от мастерства ручного изготовления, уходящего корнями в прошлое.

Отчет Всемирного совета по золоту «Анализ использования золота в ритейле: индийские ювелирные изделия» (Retail Gold Insights: India Jewellery) показывает, что покупка золотых украшений обычно обусловлена ​​потребностью в сохранении стоимости и объясняется простотой. Золотые ювелирные украшения являются вторым по популярности товаром по сравнению с рядом других модных и стильных товаров среди 60% обладателей таких товаров.

Однако, как и в отношении многих социальных и культурных привычек в современном мире, заметно все больше изменений. Это исследование также показало, что существует риск того, что золотые украшения потеряют связь с более молодой аудиторией, поскольку ее все больше привлекают впечатления и электроника. Золотые украшения также сталкиваются с проблемами, связанными с восприятием того, что они являются традиционной необходимостью и недостаточно универсальны для современных индийских женщин. Отрасль находится на пороге значительных преобразований, и за созданием бренда и проведением эффективных маркетинговых кампаний стоят инвестиции.

Следует ли среднему инвестору проявлять осторожность при инвестировании в золото в настоящее время? Что посоветуете - слитки, монеты, чисто золотые украшения или украшения со вставками? В Индии особенно предпочитают слитки и монеты из-за потерь при продаже ювелирных изделий. Каково ваше мнение?

Не совсем так, вложения в золото следует рассматривать в долгосрочном контексте. Золото обратно пропорционально большинству финансовых активов, таких как акции и облигации, которые имеют годовую купонную или дивидендную доходность. Золото обеспечивает ликвидность без кредитного риска, действует как отличный диверсификатор и улучшает общие показатели благосостояния. Оно обеспечивает стабильность и действует как страховка, а также генерирует более высокую прибыль с поправкой на риски, особенно во времена повышенной неопределенности. Розничные инвесторы в основном склонны вкладывать средства в золото, поскольку оно действует как эффективный диверсификатор, что позволяет им распределять фиксированный максимум процентной ставки в пределах определенного диапазона. Культурная связь с золотом, хотя и сопряжена с умеренным риском, гарантирует, что оно воспринимается как защита от инфляции, страховка от периодов неопределенности и актив, передаваемый от поколения к поколению.

Доходность золота неразрывно связана с его уникальной природой как потребительского товара и инвестиционного актива. И это связано с взаимодействием четырех ключевых факторов: экономического роста, риска и неопределенности, вмененных издержек и динамики. Текущий кризис беспрецедентен, и золото играет решающую роль в типичном портфеле, в зависимости от склонности к риску, временнόго горизонта и требований к доходности. Учитывая глобальную и финансовую неопределенность, низкие процентные ставки и обесценивающуюся валюту, золото является очень необходимым классом активов для средних домохозяйств, чтобы выстоять в любой возможной сложной ситуации. Наш широкий анализ показал, что распределение от 6 до 17 процентов золота в портфель, основанный на индийских рупиях, повысит доходность с поправкой на риск и обеспечит ощутимое улучшение на устойчивой долгосрочной основе.

В то время как золотые украшения широко распространены в домохозяйствах и являются неотъемлемой частью индийской культуры, а слитки и монеты являются альтернативой, в будущем мы увидим значительный толчок к цифровому золоту, что упростит доступ к нему в ежедневном круглосуточном режиме и его приобретение в микроколичествах. Возможность доверять ювелирным изделиям в плане их чистоты, добросовестности, доверия к экологическим, социальным и управленческим аспектам, а также и другие социально значимые темы положительно повлияют на отношение миллениалов к золоту, и отрасль постепенно осознает эти медленные, но устойчивые изменения.

В последнее время стало доступно множество вариантов, включая цифровое золото, помимо традиционных инвестиций в физическое золото. Но большинству индийцев удобно инвестировать в физическое золото. Однако с выходом поколения Z на инвестиционную арену, считаете ли вы, что в будущем это мнение изменится?

Да, цифровое золото - это также «физическое» золото, хранящееся в форме резерва. Оно обеспечивает легкий доступ, возможность сохранения частями, доступность почти 24 часа в сутки 7 дней в неделю, уверенность в чистоте и источнике поставок, а также поднимает вопросы, которые представляют интерес для нового поколения инвесторов. Платформы цифрового золота, которых сейчас три, впечатляюще выросли, особенно во время распространения COVID-19, когда люди хотели вкладывать свои сбережения в золото, но логистика не позволяла совершать физические покупки. Это категория еще только зарождается, и она невелика, но благодаря множеству функций по добавлению стоимости и нормативно-правовой базе, которая, вероятно, повысит доверие, рост цифрового золота может идти в геометрической прогрессии. По мере того, как миллениалы и поколение Z вступают в новую волну цифровой революции, золото не останется позади. Цифровые технологии могут со временем поддержать обычные ювелирные магазины, способствуя большему и более быстрому накоплению золота, прежде чем превратиться в ювелирные изделия в конечном итоге.

По мнению представителей отрасли, золотой сектор в Индии может быть более организованным с точки зрения управления с помощью золотой биржи и торговой площадки для слитков. А каков текущий статус государственной политики в отношении золота?

Да, реформы рынка золота в последние годы набирают обороты. Возможно, в будущем можно ожидать широкого заявления о политике, но различные предпринятые инициативы действительно соответствуют модели, указывающей на намерение сделать эту отрасль более прозрачной, организованной, превратив ее в двигатель экспорта и роста, что позволит ей использовать свои сильные стороны, чтобы стать «ювелирной отраслью» в мировом масштабе.

Обязательное клеймение, создание биржи слитков драгоценных металлов в деловом районе Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City), превращение Индийского ведомства по ценным бумагам (Securities and Exchange Board of India, SEBI) в центрального регулятора внутренней торговли золотом, включение золотых украшений в сферу действия Закона о предотвращении отмывания денег и совсем недавнее возрождение схемы монетизации - все это является положительными шагами в правильном направлении. Это повысит доверие и прозрачность в золотой отрасли, сделав их краеугольным камнем прогресса и роста этой отрасли в ближайшие годы. Организованный и прозрачный рынок слитков принесет пользу всей цепочке поставок, особенно мелким игрокам, экспортерам и нашим знаменитым золотых дел мастерам. Это приведет к увеличению числа рабочих мест в области определения пробы и проверки чистоты металла, что, в свою очередь, поддержит схему монетизации золота, а также поддержит экономику в целом за счет создания рабочих мест и повышения квалификации.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished