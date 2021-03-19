Шашикант Д. Шах, председатель Совета по продвижению лабораторных бриллиантов и ювелирных изделий: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»

Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад.

Компания DM Gems возникла в 2003 году, когда Шашикант основал ее и стал ее владельцем, а уже в следующем году компания была назначена дистрибьютором для товаров Gemesis Cultured Diamonds (Gemesis Corp.) и вошла в мир выращенных в лаборатории бриллиантов (LGD).

В настоящее время, как председатель Совета по продвижению выращенных в лаборатории бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), Шашикант Шах занимается повышением осведомленности о выращенных в лаборатории бриллиантах, а также помогает и обучает трейдеров в этом секторе.

В эксклюзивном интервью агентству Rough&Polished Шашикант Шах дает четкое представление о секторе выращенных в лаборатории бриллиантов в Индии, его деятельности, методах обработки и так далее.

Ниже приводятся выдержки из беседы:

В чем причина создания индийского Совета по продвижению выращенных в лаборатории бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами сейчас, если выращенные в лаборатории бриллианты существуют с 2004 года? Какова повестка дня Совета, планируемые мероприятия, цель и планы на будущее?

Действительно, это был 2007 год, когда Геммологический институт Индии (Gemological Institute of India, GII) и Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), Индия, провели семинар в Мумбаи, пригласив двух ключевых производителей LGD из США, Apollo Diamond и Gemesis Diamond, поделиться своим мнением о том, являются ли LGD угрозой или другом алмазодобывающей отрасли.

Обе компании ответили на все вопросы, заданные диамантерами, и добавили, что из бόльшей части LGD может быть создана отличная бижутерия, которую часто вряд ли можно создавать из природных бриллиантов.

Благодаря этой положительной ноте у меня появилась убежденность в отношении LGD, ... но для этого нужно было время тогда, когда в Индии все шло блестяще благодаря экспорту добытых из недр алмазов, особенно в период с 2004 по 2007 год.

На сегодняшний день Совет имеет хорошо организованный орган. Мы твердо убеждены в том, что торговля LGD и отрасль выращенных бриллиантов занимают отличное положение на рынке бижутерии и предметов роскоши. Главный фактор заключается в том, чтобы время от времени задавать модный тренд и совершать великую революцию в способах ношения ювелирных украшений, потому что есть огромные возможности для введения целого ряда носимых гаджетов в ювелирные украшения!

Мы получили огромный отклик об испытательном полигоне, организовав первую в истории LGD Expo 2019, теперь она стала всеобщим достоянием! После возвращения к работе, мы готовы действовать, вскоре соберется совет директоров для определения повестки дня и дальнейших действий. Без сомнения, участники сектора LGD ждут объявления о следующей выставке LGD Expo.

Расскажите нам об усилиях предпринимателей в Индии по выращиванию лабораторных алмазов. сколько примерно предприятий существует в настоящее время, и товары какого качества и размера производятся?

Всего два года назад в производстве LGD участвовало около 50 игроков, но на волне пандемии Covid-19 эта активность по производству LGD значительно возросла. Ключевая предпринимательская идея заключалась в следующем: 1) поддержка торговли и экономики, 2) добыча алмазов была остановлена ​​практически на 100%, и ряду предпринимателей необходимо было, чтобы их квалифицированные работники продолжали работать, чтобы можно было управлять своими экономическими показателями.

Экономика и сохранение квалифицированных мастеров побудили несколько производителей природных бриллиантов перейти на производство выращенных в лаборатории бриллиантов. Эта важнейшая предпринимательская мера служит определенной цели, и многие квалифицированные работники выжили во время режима самоизоляции.

На сегодняшний день, по оценкам, более 2 тыс. предприятий производят LGD, в течение 2019-2020 годов спрос на LGD вырос, и, соответственно, более 94% от общего количества произведенных LGD экспортируются из Индии. Без сомнения, каждый производитель выбирает разные размеры, но в целом широко востребованным размером является примерно от 2,70 мм до 3,20 мм, цвета EF и GH.

Пожалуйста, расскажите подробнее об индийском секторе огранки и полировки LGD. Учитывая то, что многие производители природных бриллиантов также провели диверсификацию и занялись LGD, есть ли отдельные производственные предприятия или существующие предприятия по производству природных бриллиантов, которые занимаются и тем, и другим?

В действительности, центры по огранке и полировке природных бриллиантов воздерживались от работы с LGD, потому что изначально крупные торговые организации и ассоциации не признавали LGD, так как немногие занимались торговлей, не соблюдая этические нормы, а также потому, что из-за необъявленного смешивания предприятия по огранке и полировке природных бриллиантов дистанцировались от LGD.

С другой стороны, мелкие предприятия по-прежнему полагались на крупные компании в поставке алмазов для поддержания работы своих предприятий. Часто приходилось сокращать рабочих. Теперь же режим самоизоляции заставил их подумать об альтернативе, и они тоже начали заниматься LGD. Известно немного новых предприятий, занимающихся огранкой и полировкой только LGD.

Когда предприятия по производству природных бриллиантов решили заняться LGD, они были хорошо осведомлены о «проблемах смешивания». На сегодняшний день они следуют строгим руководящим документам и управляют кристально чистой обработкой, потому что даже Индийская алмазная биржа (Bharat Diamond Bourse, BDB), как и крупные торговые организации, разрешили следовать только своим строгим нормам торговли. Поэтому достаточное внимание уделяется этому с самого начала этого процесса. У тех, кто обрабатывает и то, и другое, есть четкие участки и отделы. Многие имеют отдельные подразделения для LGD.

Теперь, когда рынок охватил и LGD, какие шаги предпринимает Совет для повышения осведомленности и принятия LGD, стандартов устойчивости и т. д., поскольку экспорт как выращенных алмазов, так и бриллиантов скоро станет нормой?

Совет воодушевился, когда Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission, FTC) США высказала свое мнение. На сегодняшний день не только Совет, но и наши участники сектора LGD испытывают уверенность на фоне заявлений GJEPC и BDB о торговле выращенными бриллиантами. Соответственно, Совет планирует продвигать категорию бижутерии и предметов класса «люкс». Намеченное заседание совета директоров также будет сосредоточено на семинаре и кампании, ориентированных на покупателей, с учетом интересов миллениалов и представителей поколения Z.

Устойчивое развитие не является проблемой для LGD, потому что Совет по продвижению выращенных в лаборатории бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами настаивает на следующем: 1) на прозрачности, 2) стандартных методах ведения бизнеса и 3) «зеленой» торговле. Все эти три нормы приняты на протяжении всего алмазопровода. Вот вы спрашиваете, скоро ли станет нормой экспорт выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов? На самом деле, Индия этим уже занимается! Даже после снятия первого локдауна этим занимались ввиду полной ясности. Как вы знаете, у LGD есть свой собственный товарный код (HS) 7104 90 10, поэтому этот четкий код открыл огромные горизонты и возможности!

Сколько членов присоединилось к Совету на сегодняшний день? Какие требования для членства? Будут ли приниматься в члены участники всего алмазопровода - от компаний, выращивающих алмазы, до розничных торговцев выращенными бриллиантами?

По правде говоря, мы пока не предпринимали никаких действий по вопросу членства! Тем не менее, на сегодняшний день LGDJPC представляет около 35 тысяч членов по всему миру. Членство в совете представляет интересы более 35 тысяч обществ, занимающихся LGD, и конечных пользователей выращенными в лаборатории бриллиантами, около 5 000 участников выставок, более 100 поставщиков услуг, связанных с торговлей и отраслью LGD по всему миру!

Это представляет весь спектр LGD, который широко включает в себя компании, выращивающие LGD, производителей бриллиантов, ритейлеров, оптовых торговцев, смежные продукты и услуги, золото, серебро, платину, другие металлы для бижутерии, сопутствующее оборудование, технические инструменты для LGD и ювелирных изделий! То есть, членство открыто для всех, кто является частью цепочки создания стоимости LGD или LGD-алмазопровода!

Согласно этим более широким критериям, любой участник сектора LGD может стать участником, приняв меморандум LGDJPC.

Как председатель совета, каким главным вопросом вы будете заниматься? С учетом того, что алмазные биржи в Китае, Дубае и даже BDB намереваются начать торговлю LGD, получит ли импульс и ваша рекламная деятельность в отношении LGD? Каковы планы?

На самом деле нет никаких проблем, наоборот, они признали и приняли, что LGD являются требованием времени! И не только BDB, но и ряд членов Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) согласились вести торговлю LGD на своих площадках.

Мы уже убедились в огромном размахе LGD, это огромный простор для бижутерии, которому нет предела!

Перед пандемией предлагалось организовать выставку LGD Expo в Дели. Соответственно, мы снова проверяем площадку. Рассматриваем государственные обязательства и правила, проверяем осуществимость, сможем ли мы успешно организовать ее!

Итак, все ли ясно в отношении рекомендаций Федеральной торговой комиссии ИЛИ есть еще параметры, в которых нужно разобраться для обеспечения бесперебойной работы обоих секторов?

Не только директива FTC, но и отдельный товарный кодекс позволили разрешить вопрос и облегчили ситуацию для LGD. И даже до этого у алмазодобывающих компаний не было проблем с LGD. Они на самом деле были против неподобающей практики, против торговли без соблюдения этических норм, против необъявленного смешивания камней. В целом, WFDB имеет четкие правила для своих членов, а для трейдеров достаточно руководящих принципов BDB!

Поскольку выращенным бриллиантам отдают предпочтение миллениалы, особенно поколение Z во всем мире, каким вы видите будущее LGD в дальнейшем? Можем ли мы представить себе сценарий будущего, в котором LGD и природные бриллианты будут пользоваться отдельными рынками, четко разграниченными в интересах конечных потребителей? Как вы считаете?

Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории. Даже класс покупателя (конечный потребитель) тоже хорошо классифицируется. Природные бриллианты происходят из недр Земли, и даже в долгосрочной перспективе они сохраняют свою стоимость, в то время как наши LGD относятся к категории бижутерии. Итак, прежде всего, нужно понимать, что у обоих есть свой класс покупателей, и это совершенно ясно. Те, кто верит в природные бриллианты, предпочтут только их.

А LGD предназначены для бижутерии и предметов класса «люкс», где основным является максимальное удовлетворение потребности покупателей, и этот покупатель меньше всего беспокоится о стоимости перепродажи LGD. Это категория для демонстрации своего статуса, стиля, следования новым модным трендам! Это категория, которая остается актуальной для текущих тенденций и моды, вкусов и предпочтений высокой моды! Мода связана с тем, чтобы придерживаться и соответствовать цвету года по версии Pantone. Функциональные и практичные ювелирные украшения - это открытое пространство для LGD, чтобы восхищать миллениалов и людей до возраста поколения Z, потому что представители поколения Next прекрасно разбираются в гаджетах, технически подкованы и могут интересоваться ювелирными изделиями с LGD, а не природными бриллиантами или даже ювелирными изделиями из золота или платины.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished