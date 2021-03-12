Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»



Фото: Andre Messika Diamonds







Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад.

В 2012 году в знак признания непрерывного роста товарооборота и стабильного денежного потока Andre Messika Diamonds была удостоена звания за выдающиеся успехи в экспорте (Outstanding Exporter). Компания является членом Совета по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council) с 2012 года, придерживаясь своих принципов и правил. Компания производит изысканные драгоценные камни, не только белые бриллианты, но и камни всех фантазийных цветов, будь то желтого, голубого, красного, розового и многих других потрясающих оттенков.

Сегодня, как основатель и председатель правления Andre Messika Ltd., он руководит компанией, которая превратилась в одного из крупнейших производителей бриллиантов и дистрибьюторов алмазов и бриллиантов.

В своем эксклюзивном интервью агентству Rough&Polished, Андре Мессика со страстью рассказывает о своей компании, которую он развивал на протяжении многих десятилетий.

Ниже приводятся выдержки из беседы:

Во всем мире отрасль бриллиантов и бриллиантовых украшений испытала на себе основную тяжесть пандемии COVID-19, но постепенно возвращается к нормальной жизни. В последнее время алмазодобывающие компании повысили цены на алмазное сырье; цены на бриллианты стабильны, и спрос на ювелирные изделия также растет. Что вы думаете по этому поводу?

Как и для многих других отраслей, COVID-19 стал призывом к действию. Для рынка настало время переоценить свои приоритеты и заниматься поиском решений в условиях другой реальности. Быстрое восстановление мировых рынков также ощущается алмазной отраслью и многими ее ключевыми игроками.

В условиях стагнации потребительской базы производители бриллиантов и алмазодобывающие компании были вынуждены скорректировать свои производственные показатели, что дало отрасли столь необходимый глоток свежего воздуха. Я воспринимаю прошедший год как настоящее возрождение нашей отрасли и ускоритель устойчивого роста алмазной отрасли в целом в ближайшее десятилетие.

Каков текущий статус Andre Messika Ltd? Как пандемия повлияла на работу вашей компании? И каковы были показатели экспорта компании в этом финансовом году? Вы можете дать нам обновленную информацию?

Andre Messika Ltd показала отличные результаты в период распространения COVID-19 и продолжает поддерживать восстановление нашего рынка. Мой сын Илан (Ilan) занял руководящую должность в компании и продолжает расширять нашу деятельность, используя свежий и глубоко специализированный подход.

Расширяя принципы Совета по ответственной ювелирной практике, членами которого мы являемся уже почти десять лет, мы вместе занимались повышением уровня прозрачности и отслеживаемости, так как мы стали также официальным партнером в инициативе по предоставлению происхождения камней Sarine Diamond Journey.

Расскажите, пожалуйста, также о вашей фабрике по огранке и полировке бриллиантов в Намибии. Есть ли какие-то новые инициативы в будущем?

Сейчас мы ведем очень активную работу и сосредоточены на Намибии, где у нас есть фабрика по производству бриллиантов, которой мы гордимся и которая является крупнейшей компанией, предоставляющей рабочие места для гранильщиков и полировщиков с ограниченными физическими возможностями и для слабослышащих.

Мы верим в предоставление людям и сообществам возможностей, которые помогут им добиться таких же блестящих результатов, как сверкающие идеально обработанные бриллианты, благодаря которым мы стали всемирно известными.

Наша цель - поддерживать всю цепочку создания стоимости, и мы продолжим поддерживать местное население с помощью наших многочисленных предприятий в отрасли. Мы намерены в ближайшее время поделиться своими мыслями по этому поводу.

Какая страна-потребитель алмазов является крупнейшим рынком для вашей компании в настоящее время? И в глобальном масштабе, на какие рынки, по вашему мнению, стоит обратить внимание как на перспективные рынки бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами? Как вы считаете?

Мы работаем действительно по всему миру, имея клиентскую базу, которую мы создали и обслуживаем более 55 лет. По мере того, как в мире продолжается глобализация, демонстрируя повсеместный рост, мы видим, что бриллианты и ювелирные изделия привлекают все больше потребителей на различных рынках, на которых мы уже работаем. Я особенно рад расширить нашу работу на материковый Китай, одну из самых влиятельных и доминирующих потребительских баз в мире.

Сектор выращенных в лаборатории бриллиантов (LGB) наконец-то воспринимается во всем мире как законный субъект. Будут ли природные бриллианты и LGD развиваться мирно как две стороны алмазной отрасли? Каким вы видите развитие событий в будущем? Каково ваше мнение?

Я не считаю, что выращенные в лаборатории бриллианты представляют реальную угрозу для природных бриллиантов. Выращенные в лаборатории бриллианты похожи на атомном уровне, но представляют собой совершенно другой актив. Большая часть стоимости природного бриллианта связана с его несомненной и доказуемой редкостью, чем никогда не будут обладать лабораторные бриллианты. Я считаю, что популярность выращенных в лаборатории бриллиантов будет расти вместе с популярностью природных бриллиантов как недорогая альтернатива тому, что будет оставаться продуктом премиум-класса.

Аналитики рассматривают LGD как серьезного конкурента природным бриллиантам, особенно представители поколения Z, которые предпочитают LGD добытым из недр Земли бриллиантам по очевидным причинам, связанным с гуманитарными и экологическими проблемами. Как вы считаете?

Отрасль природных алмазов и бриллиантов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире. Она создает миллионы рабочих мест по всему миру и является краеугольным камнем многих национальных экономик. Так что, я не согласен с утверждением о том, что отрасль природных алмазов и бриллиантов в настоящее время является причиной гуманитарных проблем.

Как я уже сказал в своем ответе, я считаю, что выращенные в лаборатории бриллианты превратятся в значительный и оживленный рынок. Выращенные бриллианты не обладают фундаментальными характеристиками редкости, чтобы когда-либо стать столь же ценными, как природные алмазы и бриллианты, что оставляет значительные возможности для роста обоих рынков.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished