Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл

Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране.

Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сообщил корреспонденту Rough&Polished Mэтью Няунгуа в эксклюзивном интервью, что соглашение с Diamexstrat и ее партнером является более широким по сравнению с соглашением с российским алмазным гигантом АЛРОСА.

По условиям заключенной сделки, Diamexstrat и ее партнер, Burgundy, могут получить до 70% доли в геологоразведочных лицензиях компаний Sunland Minerals и Sekaka.

Botswana Diamonds также может получить 15-процентную долю в лицензиях на разведку, принадлежащих Diamexstrat и ее партнеру, в рамках первых затрат Burgundy в размере $1,5 млн на геологоразведку, в ходе которой база данных Diamexstrat поможет в обнаружении первичного кимберлита.

Ниже приведены выдержки из интервью.

Botswana Diamonds недавно подписала сделку с Diamexstrat, которая позволяет компании и ее партнеру, Burgundy, заработать долю до 70% в Sunland Minerals и лицензии на геологоразведку Sekaka. Означает ли эта сделка, что вы нашли замену АЛРОСА в Sunland?

В лице Diamexstrat (DESB) и Burgundy мы имеем стратегических партнеров, которые разделяют то же видение, что и Botswana Diamonds, в отношении открытия алмазного рудника в Ботсване. Сделка, которую мы заключили с этими двумя компаниями, является более обширной, чем сделка с АЛРОСА, в том смысле, что она предполагает пройти весь путь до составления банковского технико-экономического обоснования и охватывает не только объекты Sunland Minerals, но также объекты Sekaka Diamonds и DESB, а также все места, которые охватывает база данных компании Sekaka, что составляет около 95 000 квадратных километров перспективной территории в Ботсване.

Botswana Diamonds недавно заявила, что приступила к обзору комплексной базы данных. Это база данных из Sekaka Diamonds, и когда вы планируете завершить эту работу?

Обзор комплексной базы данных основан на базе данных компании Sekaka, но также будет включать объединенную информацию, предоставленную компаниями Botswana Diamonds и DESB.

Когда вы собираетесь начать работу над четырьмя готовыми к бурению объектами Sunland Minerals?

После того, как мы завершим обзор базы данных, эти четыре готовые к бурению цели будут ранжированы вместе с другими целями, а затем будет принято решение об очередности работ.

В прошлом году вы не смогли вести геологоразведку в Калахари в Ботсване из-за ограничений на международные поездки, направленных на сдерживание распространения COVID-19. Когда вы планируете возобновить работу?

Я планирую приехать в Ботсвану на этой неделе, и я знаю, что команда DESB уже побывала в Ботсване в этом году, поэтому мы надеемся, что постепенно сможем вернуться к некоторой форме нормальной жизни с точки зрения полевых работ.

Как прошел сбор средств во время пандемии COVID-19?

В январе этого года мы смогли собрать достаточно средств для запланированной нами деятельности в основном от владельцев варрантов.

Насколько далеко вы продвинулись в трехмерном моделировании трубки на проекте Торни Ривер (Thorny River)?

В конце прошлого года мы представили трехмерную модель кимберлита Ривер (River) на месторождении Торни Ривер. Она была составлена на основе данных бурения с обратной циркуляцией и подробных наземных геофизических исследований.

Начали ли вы отбор валовых проб на месторождении Марсфонтейн (Marsfontein) для оценки содержания алмазов?

В настоящее время наше внимание сосредоточено на кимберлите Ривер, и сейчас мы обрабатываем некоторые пробы из буровых скважин для проверки содержания как алмазов, так и индикаторов кимберлита. Это поможет в планировании следующего этапа работ на кимберлите Ривер, которым будет колонковое бурение.

Mэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished