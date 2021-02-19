«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds







Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел.

Набравшись опыта во время работы в своем семейном алмазном бизнесе и занимаясь ювелирными украшениями с раннего возраста, Амиш в 2001 году стал работать в R & R Grosbard Inc. в Нью-Йорке и помог превратить ее в сильную международную компанию.

Десять лет спустя Амиш взял на себя управление компанией и осуществил слияние со своим семейным бизнесом, создав в Нью-Йорке R A Riam Group Inc., в которую входит ALTR Created Diamonds. ALTR - единственная вертикально интегрированная алмазная компания, которая обеспечивает конечный продукт, создавая самые чистые из известных алмазов - типа IIa.

В этом эксклюзивном интервью агентству Rough&Polished Амиш Шах с увлечением рассказывает о том, как создаются выращенные в лаборатории бриллианты...

Хотя выращенные в лаборатории бриллианты (Lab-Grown Diamonds, LGD) существуют уже давно, недавний всплеск роста выглядит так, как будто LGD пришли навсегда. Каково ваше мнение?

Принятие потребителями стимулирует рост любых технологических инноваций. Хотя основа ​​этой технологии зародилась в 1951 году, потребовалось более шести десятилетий, чтобы вывести на рынок выращенные в лаборатории камни ювелирного качества. После того, как в 2016 году они были представлены потребителю, просвещение стало самой мощной движущей силой, которая вызвала у людей желание их иметь. Оно еще больше усилилось после июля 2018 года, когда Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission) США вынесла постановление о том, что алмазы, выращенные на поверхности Земли, и те, что добыты под землей, являются алмазами. Это постановление дало мощный импульс укреплению доверия потребителей и избавило от всех скептиков в торговле. Хотя торговое сообщество не спешило принять это нововведение, потребительский спрос рос быстрее, достигнув на сегодняшний день доли рынка, оцениваемой в два с лишним миллиарда долларов.

Сегодняшний потребитель имеет представление о товарах, которые он потребляет, и хочет, чтобы впечатления соответствовали его ценностям. Выращенные в лаборатории бриллианты поднялись над сомнениями и дымовой завесой, которые были в сознании потребителей в течение многих лет в отношении цепочки поставок, условий работы, воздействия на окружающую среду и контролируемой модели ценообразования бриллиантов, добываемых из недр. Выращенные бриллианты позволили потребителю выбирать более крупные и чистые бриллианты, модель ценообразования которых носит динамический характер и имеет преимущества, которые будут расширяться за счет роста масштабов производства. Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты открывают самую широкую базу потребителей в мире, которую когда-либо имела алмазная отрасль.

Каков потенциал роста рынка LGD в мире и какие возможности роста могут появиться в будущем?

Рынок выращенных бриллиантов находится на пути к многократному росту в застойной отрасли, которая в последнее десятилетие изо всех сил пытается установить связь со своими потребителями. По прогнозам, рыночная доля выращенных бриллиантов вырастет до $5 млрд к 2023 году и до более $15 млрд в следующем десятилетии. Явный сдвиг в выборе между этими «близнецами» (бриллиантами, добытыми из недр, и бриллиантами, выращенными в лаборатории) происходит по мере того, как повышается осведомленность потребителей и все больше людей принимают их. Крупные ритейлеры, занимающиеся бижутерией, а также представители категории, связанной с обручальными кольцами, по всему миру предлагают покупателям выбор, включающий выращенные в лаборатории бриллианты. Различные люксовые бренды входят в это пространство, видя возможность создать продукт, ориентированный на социально ответственных и экологически сознательных потребителей.

Глобальный рынок выращенных бриллиантов также раскрывает потенциал целеустремленных потребителей, которые выходят на рынок драгоценных ювелирных украшений с бриллиантами. В то время как снизились расходы на предметы роскоши, ювелирные изделия остались в четверке самых желанных подарков. Ювелирные изделия всегда были символом для людей и были связаны со знаменательными событиями в жизни. Мы все вместе пережили пандемию, и ювелирные изделия вернулись в норму быстрее, чем большинство других предметов класса «люкс». Рост категории выращенных в лаборатории бриллиантов в этот период превысил 100% по сравнению с предыдущим годом, поскольку потребители стремились делать покупки, ориентированные на стоимость, без ущерба для своего стремления иметь более крупные бриллианты. Эта стоимость была подкреплена аутентичностью цепочки поставок и прозрачностью информации, которая позволяла им совершать покупки, имея уверенность. Это переключение потребителя от бриллиантов, добытых из недр, на выращенные в лаборатории бриллианты, носит постоянный характер. Став потребителем выращенных в лаборатории бриллиантов, покупатель всегда будет оставаться потребителем выращенных в лаборатории бриллиантов.

Пожалуйста, ознакомьте наших читателей с историей вашей компании ALTR Created Diamonds с момента ее создания до настоящего времени. Кроме того, опишите подробно ваши товары, рынки, которые обслуживает ALTR и т. д. Производит ли ALTR Diamonds также и цветные LGD? Какой из ваших товарных сегментов занял бόльшую долю рынка?

В 2006 году мы представили первую в мире линию украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами – «Коллекцию светлячков» (Firefly Collection) - на выставке JCK в Лас-Вегасе. Однако, после того как торговцы посмеялись над нами, мы вернулись к работе над улучшением нашего продукта, а также поняли, что торговое сообщество не было готово к прорывным инновациям и что об этом нужно сообщить потребителю. Мы сделали официальное повторное представление компании как ALTR Created Diamonds на выставке JCK в Лас-Вегасе в 2016 году. Мы четко понимали свою цель - информировать потребителей об их выборе, и нашим первым розничным партнером была компания Borsheim’s Fine Jewelry (Berkshire Hathway). Как единственная в мире вертикально-интегрированная компания, занимающаяся синтетическими бриллиантами (выращиванием, огранкой, дизайном и производством ювелирных изделий), мы сосредоточили свое внимание на обеспечении прозрачности и аутентичности для потребителя с помощью просвещения. Мы представили единственный в мире фильм о настоящих выращенных в лаборатории бриллиантах, который знакомит зрителей с тем, как создается алмаз, производимый компанией ALTR. Как знаменосец этой прорывной инновации, компания ALTR направила свои ресурсы не только на расширение присутствия своего бренда, открывая глобальные рынки, но и на развитие мира выращенных бриллиантов для потребителей и алмазной отрасли.

Мы посвятили себя выращиванию самых чистых алмазов, существующих на земле, идентифицированных как Тип IIa, которые составляют менее 2% чистейших алмазов в мире. Обладая 80-летним опытом работы в отрасли, 48 патентами на огранку бриллиантов и проводя автоматизированную роботизированную огранку, мы работали над тем, чтобы бриллианты ALTR Created Diamonds проходили этот процесс с высокой точностью для достижения высочайшего качества огранки различной формы, обеспечивающей превосходную игру света в камне. Эти прекрасные бриллианты компании ALTR Created Diamonds используются в высококачественных ювелирных изделиях, изготовленных из сертифицированного вторичного переработанного золота в США, что позволяет нам вносить свой вклад в сокращение выбросов углерода. Мы сосредоточились на своих усилиях по обеспечению подлинности с помощью сертификации выращенных нами бриллиантов в лаборатории сертификации драгоценных камней GCAL (Gem Certification and Assurance Lab), единственной лаборатории, которая гарантирует качество бриллианта, и с использованием концепции электронных сертификатов в этой категории. Как современный бренд, мы исследовали каждый аспект этого процесса и работали над его совершенствованием.

Компания ALTR нацелена на развитие категории выращенных бриллиантов с помощью модели распределения, которая обслуживает сегмент мидстрима, включающий оптовых торговцев, дистрибьюторов, производителей ювелирных изделий и ритейлеров, через наши офисы по всему миру наряду с собственным брендом.

ALTR сосредоточила внимание на концепции крупных и красивых бриллиантов в рамках своей кампании Shine Brighter («Светить ярче»), которая стала отраслевым стандартом после ее запуска. Бриллианты, созданные ALTR Created Diamonds, весом от 0,50 карата до 5 каратов предназначены в основном для категории обручальных колец, и они захватили бόльшую долю в долларовом выражении в этой категории, которая теперь является стандартным предложением для крупных ритейлеров в США, Австралии, Европе, Канаде, Индии, Южной Корее.

ALTR предлагает широкий выбор - от белых бриллиантов прекрасной огранки до бриллиантов красивых оттенков розового, голубого и желтого цветов. Наша сильная сторона - бриллианты традиционной круглой огранки и фантазийных форм, основанных на высокой точности; это позволяет дизайнерам ювелирных изделий выходить за рамки ограничений, которыми они были связаны в течение последних нескольких десятилетий.

ALTR была отмечена ключевыми достижениями в открытии миру крупнейшего в мире созданного розового бриллианта на тот момент, а также наградой за дизайн ювелирных изделий, который помогает поднять категорию выращенных в лаборатории бриллиантов.

Не могли бы вы вкратце рассказать нам о своем и о семейном бизнесе в Индии? Что вдохновило вас войти в сектор LGD? Занимаетесь ли вы производством выращенных алмазов и бриллиантов и торговлей ими в Индии? Если нет, то есть ли такие планы на будущее?

На работу в индустрии выращенных алмазов и бриллиантов меня вдохновило мое непреодолимое увлечение технологиями. Я родился в семье, занимающейся алмазным бизнесом, и знал, что это будет и моим путем. Мой дед, который основал эту компанию в 1933 году, создавал драгоценности для высшего общества в Индии. Мой интерес к технологиям побудил меня объединить два моих увлечения, и в итоге я сосредоточился на отрасли выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов как первопроходец. После 88 лет работы компании в этом бизнесе я становлюсь поколением, которое берет историю алмазов и бриллиантов и соединяет ее с технологиями.

Наши выращенные бриллианты производятся и проходят огранку в Индии и распространяются в 20 странах, включая США, ЕС, Австралию, Германию, Гонконг, Китай, Индию, Канаду, Таиланд, Южную Корею, Израиль и Южную Африку, но мы всегда стремимся еще больше расширить нашу потребительскую базу.

У нас есть офисы для поддержки торговли на оптовом рынке в Индии, Гонконге, США и Австралии.

Помимо конкуренции со стороны отрасли природных алмазов, с какими еще проблемами, по вашему мнению, может столкнуться отрасль LGD в будущем? Цветные драгоценные камни в последнее время захватывают воображение ценителей ювелирных украшений. Как вы считаете?

Конкуренция между природными и выращенными бриллиантами является здоровой и выгодной для долгосрочного роста алмазной отрасли. Проблемы, с которыми сталкивается отрасль природных алмазов и бриллиантов, открывают новые возможности для категории выращенных в лаборатории бриллиантов. Подлинность, прозрачность, экологическая сознательность и социальная ответственность - вот то, из чего они могут извлечь пользу с помощью целенаправленного маркетинга, ориентированного на современного потребителя.

Самая большая проблема, которая, на мой взгляд, стоит перед сообществом выращенных бриллиантов, - это закрытие окна создания добавленной стоимости с помощью маркетинга и брендинга. Стоимость, создаваемая технологиями, со временем обесценивается, поскольку технология постоянно совершенствуется. Благодаря экономии за счет увеличения объемов производства снижается стоимость, созданная при появлении технологии. В любой отрасли есть период между инновациями и массовым производством товара, когда восприятие и желание иметь камень формируется с помощью маркетинга, который позволяет ему создавать долгосрочную ценность в сознании потребителей. Алмазная отрасль не привыкла увеличивать стоимость за счет маркетинга, и я вижу в этом риск исчезновения со временем сегмента мидстрима.

Цветные бриллианты всегда были востребованными, и сейчас они, как никогда, занимают передовые позиции. Благодаря выращенным в лаборатории бриллиантам, эту категорию ждет взрыв.

Кроме того, поскольку конкурентная среда в секторе LGD уже очевидна, в какие будущие тренды могут инвестировать новые участники, учитывая, что дифференциация продуктов не так уж велика? В чем заключается уникальное предложение о продаже, предлагаемое ALTR Created Diamonds?

Возможности для новых предпринимателей в категории выращенных в лаборатории бриллиантов огромны. Им необходимо сосредоточиться на создании ценности в глазах потребителя с помощью дизайна, брендинга и маркетинга. Традиционная алмазная торговля не занимает именно это пространство. Используя различные технологические инструменты, чтобы предлагать более изысканные ювелирные изделия, производимые с помощью 3D-печати, разнообразные формы обслуживания потребителей, изготовление ювелирных изделий на заказ, примерку вариантов изделий, новые стартапы в этой категории должны сосредоточиться на подходе, ориентированном на формат «напрямую потребителю», позволяющий им повышать осведомленность покупателей, которые ищут современного ювелира, которому они могут доверять. Им следует основывать свои бренды на ценностях, с которыми потребители связаны сегодня.

ALTR нацелена на развитие категории выращенных в лаборатории бриллиантов за счет усиления ее нынешних сильных сторон. Наши уникальные предложения о продаже различаются в зависимости от клиента, с которым мы работаем, но, будучи единственной в мире вертикально интегрированной алмазной компанией, мы сосредоточены на повышении осведомленности потребителей не только в вопросах качества синтетических бриллиантов, но и в том, как их покупать.

Согласно отчетам, рынок США с особым энтузиазмом воспринял LGD, поскольку продажи ювелирных изделий с LGD растут с каждым днем. Как вы думаете, какие другие глобальные потребительские рынки демонстрируют или могут продемонстрировать высокий спрос в будущем?

Основная доля потребления выращенных алмазов - более 80% - сегодня приходится на рынок США. Рост этой доли замедляется по мере ее роста в Австралии, Европе, Индии и Китае. Хотя Индия и Китай только открываются как рынки, их ожидаемая потребительская база очень широка, что приведет к значительному ее росту в следующие 5 лет.

Индийская отрасль по производству природных бриллиантов постепенно принимает LGD как часть своей отрасли. Каково ваше мнение, и как, по-вашему, эта тенденция будет развиваться в ближайшие годы? Возможно ли свободное сосуществование обоих секторов по мере их роста в ближайшие годы?

Судьбу любой отрасли определяет потребитель. Будущее алмазной отрасли - это сочетание технологий производства природных бриллиантов и выращенных в лаборатории бриллиантов. Хотя традиционным торговцам потребовалось много времени на то, чтобы сформировать непредубежденные суждения, этот процесс уже нельзя остановить. Будущее бриллиантов довольно ясно, и баланс между «близнецами» будет определяться потребителем.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished